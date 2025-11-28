Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_right...
    Editorial
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 6:00 AM IST

    എ​​ല​​മ്പ്ര​​യെ​​പ്പ​​റ്റിപൗ​​ലോ കൊ​​യ് ലോ കേ​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ല​​ല്ലോ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​​ല​​മ്പ്ര​​യെ​​പ്പ​​റ്റിപൗ​​ലോ കൊ​​യ് ലോ കേ​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ല​​ല്ലോ
    cancel

    ‘‘ഒ​​രു​​കാ​​ര്യം നേ​​ട​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​രെ​​ങ്കി​​ലും ഉ​​ൽ​​ക്ക​​ട​​മാ​​യി ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ചാ​​ല്‍, അ​​തി​​നാ​​യി ഈ ​​ലോ​​കം മു​​ഴു​​വ​​ന്‍ അ​​വ​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന ന​​ട​​ത്തും’’ എ​​ന്ന് കു​​റി​​ച്ചി​​ട്ട​​ത് പൗ​​ലോ കൊ​​യ് ലോ​​യാ​​ണ്. ലോ​​ക​​ത്ത് ഏ​​റ്റ​​വു​​മ​​ധി​​കം ത​​വ​​ണ വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട ആ​​ൽ​​കെ​​മി​​സ്റ്റി​​ന്റെ ര​​ച​​യി​​താ​​വി​​ന് ജ​​ന്മ​​ദേ​​ശ​​മാ​​യ ബ്ര​​സീ​​ൽ ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ൽ ഏ​​റ്റ​​വു​​മ​​ധി​​കം ഫാ​​ൻ​​സു​​ള്ള​​ത് ഒ​​രു പ​​ക്ഷേ, കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രി​​ക്കാം. ആ​​ലു​​വ ചൂ​​ണ്ടി​​യി​​ൽ ആ​​ൽ​​കെ​​മി​​സ്റ്റി​​ന്റെ ക​​വ​​ർ ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ൽ സ്ഥാ​​പി​​ച്ച പു​​സ്ത​​ക​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ​​യും ‘ആ​​ൽ​​കെ​​മി​​സ്റ്റ്’ എ​​ന്ന് പേ​​രി​​ട്ട പ​​റ​​വൂ​​രി​​ലെ ഓ​​ട്ടോ​​യു​​ടെ​​യും, ത​​ന്റെ പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​രി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ഫോ​​ട്ടോ​​ക​​ൾ സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ​​ങ്കു​​വെ​​ച്ച് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന്, മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ന​​ന്ദി പ​​റ​​യാ​​റു​​ള്ള ആ ​​വി​​ഖ്യാ​​ത എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ മ​​ല​​പ്പു​​റം ജി​​ല്ല​​യി​​ലെ എ​​ല​​മ്പ്ര എ​​ന്ന ഗ്രാ​​മ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് കേ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​വി​​ല്ല. ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു സ്കൂ​​ൾ എ​​ന്ന ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ത്തെ ഞെ​​രി​​ച്ചി​​ല്ലാ​​താ​​ക്കാ​​ൻ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം ന​​ട​​ത്തി​​യ അ​​പ​​ഹാ​​സ്യ​​മാ​​യ ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് വ​​ല്ല​​വി​​ധേ​​ന​​യും അ​​ദ്ദേ​​ഹം കേ​​ട്ടി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ച ആ​​ൽ​​കെ​​മി​​സ്റ്റി​​ലെ പ​​ഞ്ച് വ​രി​ക​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹം എ​​ഴു​​തു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    സ​​മീ​​പ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തൊ​​ന്നും സ്കൂ​​ളു​​ക​​ൾ ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ, പി​​ഞ്ചു​​കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​ഠി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ താ​​ണ്ടി പോ​​കേ​​ണ്ടി​​വ​​രും എ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ എ​​ൽ.​​പി സ്കൂ​​ളി​​നാ​​യി എ​​ല​​മ്പ്ര​​ക്കാ​​ർ ശ്ര​​മം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത് 1982ൽ ​​ആ​​ണ്, കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ ആ​​ൽ​​കെ​​മി​​സ്റ്റ് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തി​​ന് അ​​ര വ്യാ​​ഴ​​വ​​ട്ടം മു​​മ്പ്. സ്ഥ​​ലം ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യാ​​ൽ സ്കൂ​​ളി​​ന് അ​​നു​​മ​​തി​​ക്ക് ശ്ര​​മി​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന് മ​​ഞ്ചേ​​രി ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ​​യു​​ടെ പ്ര​​ഥ​​മ​​അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നും പി​​ന്നീ​​ട് എം.​​എ​​ൽ.​​എ​​യു​​മാ​​യ ഇ​​സ്ഹാ​​ഖ് കു​​രി​​ക്ക​​ൾ ഉ​​റ​​പ്പ് ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ പി​​രി​​വി​​ട്ട് ഒ​​രേ​​ക്ക​​ർ സ്ഥ​​ലം സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യി വാ​​ങ്ങി. ഗ​​ൾ​​ഫ് പ്ര​​വാ​​സം പ​​ച്ച​​പി​​ടി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടേ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ. നാ​​ട്ടു​​കാ​​രു​​ടെ​​യും ക​​ച്ച​​വ​​ട​​ക്കാ​​രു​​ടെ​​യും ദി​​വ​​സ​​​ക്കൂ​​ലി​​ക്കാ​​രു​​ടെ​​യും പ​​ണം ചേ​​ർ​​ത്തി​​ട്ടും, പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ൾ വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക​​യ​​ക്കാ​​തെ ന​​ൽ​​കി​​യ തു​​ക സ്വ​​രു​​ക്കൂ​​ട്ടി​​യി​​ട്ടും പ​​ണം തി​​ക​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ആ​​ല​​ക്ക​​ത്തൊ​​ടി വീ​​ട്ടി​​ലെ ഉ​​മ്മ​​യു​​ടെ മ​​ഹ​​ർ മാ​​ല പ​​ണ​​യം വെ​​ച്ച് കി​​ട്ടി​​യ പ​​ണ​​വും മ​​മ്മൂ​​ട്ടി ഹാ​​ജി എ​​ന്ന മ​​നു​​ഷ്യ​​സ്നേ​​ഹി ഹ​​ജ്ജ് തീ​​ർ​​ഥാ​​ട​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി ക​​രു​​തി വെ​​ച്ച തു​​ക​​യു​​മൊ​​ക്കെ കൂ​​ടി ചേ​​ർ​​ത്താ​​ണ് അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് അ​​വ​​ർ സ്ഥ​​ലം വാ​​ങ്ങാ​​ൻ 20,000 രൂ​​പ എ​​ന്ന വ​​ലി​​യ സം​​ഖ്യ സ​​മാ​​ഹ​​രി​​ച്ച​​ത്. അ​​വി​​ടെ കെ​​ട്ടി​​ടം നി​​ർ​​മി​​ച്ചു ന​​ൽ​​കാ​​മെ​​ന്ന് ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ​​യു​​ടെ വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​വും വ​​ന്നു. പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്ത് സ്കൂ​​ൾ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ പ​​ല​​കു​​റി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ന​​ൽ​​കി, ബാ​​ലാ​​വ​​കാ​​ശ ക​​മീ​​ഷ​​നും മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​കാ​​ശ ക​​മീ​​ഷ​​നു​​മൊ​​ക്കെ ഇ​​ക്കാ​​ര്യം ബോ​​ധ്യ​​മാ​​യി. ഇ​​ക്കാ​​ല​​ത്തി​​നി​​ടെ ആ​​റ് മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ലാ​​യി മ​​ല​​പ്പു​​റം ജി​​ല്ല​​ക്കാ​​രാ​​യ അ​​ഞ്ച് വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രും ഒ​​രു ഉ​​ന്ന​​ത വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മ​​ന്ത്രി​​യു​​മു​​ണ്ടാ​​യി. പ​​ക്ഷേ, ന​​യ​​പ​​ര​​മാ​​യി തീ​​രു​​മാ​​ന​​മി​​ല്ലെ​​ന്നും സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക സ്ഥി​​തി​​യി​​ല്ലെ​​ന്നു​​മൊ​​ക്കെ​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞ് സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​​ക​​ളൊ​​ക്കെ എ​​ല​​മ്പ്ര​​യു​​ടെ പ​​ഠ​​ന​​മോ​​ഹ​​ത്തെ ച​​വി​​ട്ടി​​ത്തേ​​ച്ചു.

    എ​​ല്ലാ വാ​​തി​​ലു​​ക​​ളും മു​​ട്ടി​​യി​​ട്ടും ഫ​​ല​​മി​​ല്ലാ​​തെ വ​​ന്ന​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് തേ​​ന​​ത്ത് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ഫൈ​​സി​​യു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ആ​​ക്ഷ​​ൻ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ 2015ൽ ​​കേ​​ര​​ള ഹൈ​​കോ​​ട​​തി​​യെ സ​​മീ​​പി​​ച്ച​​ത്. തി​​ക​​ച്ചും ന്യാ​​യ​​മാ​​യ ആ​​വ​​ശ്യ​​മെ​​ന്ന് ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ട്ട കോ​​ട​​തി സ്കൂ​​ൾ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​ൻ 2020ൽ ​​വി​​ധി​​ച്ചു. എ​​ന്നാ​​ൽ, സ​​ക​​ല​​രെ​​യും അ​​മ്പ​​ര​​പ്പി​​ച്ച് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് സ്റ്റേ ​​വാ​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​ണ് പൊ​​തു​​വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​മേ​​ഖ​​ല​​യെ സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ൻ യ​​ജ്ഞം ന​​ട​​ത്തു​​ന്നെ​​ന്ന് സ​​ദാ ഗീ​​ർ​​വാ​​ണം മു​​ഴ​​ക്കു​​ന്ന സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ചെ​​യ്ത​​ത്. നി​​ശ്ച​​യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യ​​ത്തോ​​ടെ പി​​ന്നെ​​യും നി​​യ​​മ​​പോ​​രാ​​ട്ടം തു​​ട​​ർ​​ന്ന എ​​ല​​മ്പ്ര​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് അ​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യി, വി​​ദ്യാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ന്റെ വെ​​ളി​​ച്ച​​മെ​​ത്താ​​ത്ത രാ​​ജ്യ​​ത്തെ സ​​ക​​ല ഗ്രാ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും​​വേ​​ണ്ടി ഒ​​ടു​​വി​​ൽ പ​​ര​​മോ​​ന്ന​​ത നീ​​തി​​പീ​​ഠം വി​​ധി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ദേ​​ശീ​​യ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ അ​​വ​​കാ​​ശ നി​​യ​​മ​​ത്തെ ന​​ഗ്ന​​മാ​​യി ലം​​ഘി​​ക്കു​​ന്ന സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നെ നി​​ശി​​ത​​മാ​​യി വി​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ച സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി എ​​ല​​മ്പ്ര​​യി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സ്കൂ​​ൾ സ്ഥാ​​പി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​റു​​മാ​​സ​​ത്തി​​ന​​കം ന​​ട​​പ​​ടി സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    സ്കൂ​​ൾ ന​​ൽ​​കാ​​ത്ത​​തി​​ന് സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ്ര​​യാ​​സം പ​​റ​​യു​​ന്ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ എ​​ല​​​മ്പ്ര​​യു​​ടെ അ​​വ​​കാ​​ശം നി​​ഷേ​​ധി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള നി​​യ​​മ​​ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് മാ​​ത്രം ഇ​​തി​​ന​​കം നി​​കു​​തി​​പ്പ​​ണ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് എ​​ത്ര ല​​ക്ഷം ചെ​​ല​​വി​​ട്ടു​​വെ​​ന്ന് അ​​റി​​യാ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തേ​​യു​​ള്ളൂ. മ​​ല​​പ്പു​​റം ജി​​ല്ല​​യി​​ൽ മു​​ക്കി​​ന് മു​​ക്കി​​ന് സ്കൂ​​ളു​​ക​​ൾ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് വി​​ദ്വേ​​ഷ ന​​ടേ​​ശ​​ന്മാ​​ർ വ്യാ​​ജം പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്ത് യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മെ​​ന്തെ​​ന്ന് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി മു​​മ്പാ​​കെ​​ത​​ന്നെ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​നി വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ്ല​​സ് ടു ​​സീ​​റ്റു​​ക​​ൾ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​നും കോ​​ട​​തി​​വ​​രാ​​ന്ത ക​​യ​​റു​​ക മാ​​ത്ര​​മേ പോം​​വ​​ഴി​​യു​​ള്ളൂ എ​​ന്ന് തോ​​ന്നു​​ന്നു.

    എ​​ല​​മ്പ്ര​​യി​​ൽ സ്കൂ​​ൾ വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​യ​​രു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്ത്, സ്കൂ​​ളി​​ൽ പോ​​കാ​​ൻ ഒ​​രു​​ങ്ങി​​നി​​ന്ന ഒ​​രു അ​​ഞ്ചു​​വ​​യ​​സ്സു​​കാ​​രി​​ക്ക് ഇ​​പ്പോ​​ൾ 48 വ​​യ​​സ്സ് പ്രാ​​യ​​മു​​ണ്ടാ​​വും. സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി വി​​ധി​​യെ​​യും ധി​​ക്ക​​രി​​​ക്കാ​​ൻ മു​​തി​​രാ​​തെ, ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​ങ്ങി ന​​ൽ​​കി​​യ സ്ഥ​​ല​​ത്ത് അ​​ടു​​ത്ത അ​​ധ്യ​​യ​​ന വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലെ​​ങ്കി​​ലും സ്കൂ​​ൾ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ മ​​ന​​സ്സു​​കാ​​ണി​​ച്ചാ​​ൽ ആ ​​പ​​ഴ​​യ അ​​ഞ്ചു​​വ​​യ​​സ്സു​​കാ​​രി​​യു​​ടെ പേ​​ര​​ക്കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്കെ​​ങ്കി​​ലും വീ​​ടി​​ന​​ടു​​ത്ത് ​പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ സൗ​​ക​​ര്യ​​മൊ​​രു​​ങ്ങും. സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ പി​​ടി​​വാ​​ശി മൂ​​ലം ഇ​​ക്കാ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ എ​​ത്ര​​യെ​​ത്ര​​യോ കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ പ​​ഠ​​ന​​മാ​​ണ് ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടി​​ലാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​വു​​ക!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam Editorialkerala education
    News Summary - Madhyamam editorial on elempra school issue
    Similar News
    Next Story
    X