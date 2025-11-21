Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 6:00 AM IST

    ഇ​ല്ല, അ​ഖ്‍ലാ​ഖ് ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നി​ട്ടേ​യി​ല്ല

    ഇ​ല്ല, അ​ഖ്‍ലാ​ഖ് ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നി​ട്ടേ​യി​ല്ല
    ദാ​ദ്രി എ​ന്ന സ്ഥ​ല​പ്പേ​ര് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലെ​ത്തു​ന്ന ചി​ത്ര​മെ​ന്താ​ണ്? ക​ര​ഞ്ഞു​ത​ള​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ തോ​ളി​ൽ ത​ല​ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച് തേ​ങ്ങു​ന്ന ശാ​യി​സ്ത എ​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ മു​ഖം. യു.​പി​യി​ലെ ഗൗ​തം​ബു​ദ്ധ ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ദാ​ദ്രി ബി​സാ​ദ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​വ​ളു​ടെ പി​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഖ്‍ലാ​ഖി​നെ (52) 2015ലെ ​ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ വേ​ള​യി​ൽ ബീ​ഫ് സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് വ​ർ​ഗീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​യ ആ​ൺ​കൂ​ട്ടം വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി അ​ടി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഖ്‍ലാ​ഖി​ന്റെ മാ​താ​വ് അ​സ്ഗ​രി​യെ​യും അ​ക്ര​മി​ക​ളെ ത​ടു​ക്കാ​ൻ ചെ​ന്ന മ​ക​ൻ ഡാ​നി​ഷി​നെ​യും അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചു.

    2014ൽ ​അ​ധി​കാ​ര​മേ​റി​യ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​ശു​വി​ന്റെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​രു​ടെ മു​സ്‍ലിം ഉ​ന്മൂ​ല​ന ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​യ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റും അ​വ​രു​ടെ സ്തു​തി​പ്പാ​ട്ടു​കാ​രു​മൊ​ഴി​കെ രാ​ജ്യം ഒ​ന്നാ​കെ ന​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ സം​ഭ​വം. രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​റ​നീ​ക്കി​യ അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്, സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ പൈ​ശാ​ചി​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​പാ​യ സൈ​റ​ൺ മു​ഴ​ക്കി, സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഉ​റ​ച്ച ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​യ​ൻ​താ​ര സെ​ഹ്ഗ​ളും ഉ​ദ​യ് പ്ര​കാ​ശും അ​ശോ​ക് ബാ​ജ്പേ​യി​യും പ്ര​ഫ. സാ​റാ ജോ​സ​ഫു​മെ​ല്ലാം കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി, ബി.​ജെ.​പി മ​ന്ത്രി​മാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ പോ​ലും അ​തി​ക്ര​മ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി.

    അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ർ​വ​വി​ധ പ​രി​ലാ​ള​ന​ക​ളും ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യ​വേ ചി​കു​ൻ ഗു​നി​യ പി​ടി​ച്ച് മ​രി​ച്ച കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക പു​ത​പ്പി​ച്ച്, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ച​ത്. വൈ​കാ​തെ പ്ര​തി​ക​ളെ​ല്ലാം മോ​ചി​ത​രാ​യി, അ​വ​രി​ൽ മി​ക്ക​പേ​ർ​ക്കും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​​പെ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കി, യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി വ​ന്ന​തോ​ടെ കേ​സ് അ​ഖ്‍ലാ​ഖി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യി. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ഇ​പ്പോ​ളി​താ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ കൊ​ല​പാ​ത​കം അ​ട​ക്കം എ​ല്ലാ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു യു.​പി​യി​ലെ ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ മ​രി​ച്ച പ്ര​തി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വെ​ച്ച് വി​ല​പേ​ശി​യും ഖാ​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ച മാം​സ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യും തെ​ളി​വു​ക​ൾ മാ​യ്ച്ചു​മെ​ല്ലാം ഏ​റെ മു​മ്പു​ത​ന്നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സ് ഇ​നി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ന്നു. ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യെ എ​ങ്ങ​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാം എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ചി​ട്ട​യാ​ർ​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഈ ​കേ​സി​നെ കാ​ണാ​നാ​വും.

    മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​ഖ്‍ലാ​ഖി​ന്റേ​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​തൊ​രു പ​ക​ർ​ച്ച വ്യാ​ധി​പോ​ലെ രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്ക് വ്യാ​പി​ച്ച​ത് അ​വി​ടം മു​ത​ലാ​ണ്. ഹാ​ഫി​സ് ജു​നൈ​ദ്, അ​ലി​മു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി, പെ​ഹ്‍ലു ഖാ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യാ​യ കു​റ​ച്ചാ​ളു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ന​മ്മ​ൾ എ​ണ്ണി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു, പി​ന്നെ എ​ണ്ണം ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും വി​ധ​ത്തി​ലാ​യി അ​റു​കൊ​ല​ക​ൾ.

    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന​ടു​ത്ത് ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​വി​നെ​പ്പോ​ലും ക​ള്ള​ക്ക​ഥ ച​മ​ച്ച് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്നു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ അ​ഹ​ല്യ ന​ഗ​റി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​ട​ത്ത് ആ​രോ​പി​ച്ച് വ​ർ​ഗീ​യ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ മ​ർ​ദി​ച്ച് അ​വ​ശ​നാ​ക്കി​യ 17കാ​ര​ൻ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട വി​ചാ​ര​ണ​യി​ലും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലും മ​നം​നൊ​ന്ത് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​താ​ണ് ഈ ​പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തേ​ത്.

    അ​ഖ്‍ലാ​ഖ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ഹി​ളാ ​അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​ന്ന് മ​ക​ൾ ശാ​യി​സ്ത രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘എ​ന്റെ പി​താ​വി​നെ അ​വ​ർ എ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു, എ​ന്നി​ട്ടും ഞാ​ൻ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണോ? നി​ങ്ങ​ളും മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണോ? മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​വ​ർ കൊ​ന്ന​ത് എ​ന്റെ അ​ബു​വി​നെ​യാ​ണ്, നാ​ളെ അ​ത് ആ​രെ​യു​മാ​കാം. മ​നു​ഷ്യ​ത്വം ന​ശി​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ ഒ​ന്നും ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഞാ​ൻ നീ​തി​യി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു, അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി പൊ​രു​താ​നാ​ണ് ഞാ​നി​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്’’.

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ക്രൂ​ര​മാ​യ നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു മാ​റ്റ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ചെ​റു​ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വം​ശ​ഹ​ത്യാ​ഭ​യ​പ്പാ​ടി​ലും കാ​വി​ക്കാ​ലാ​ൾ​പ്പ​ട​യെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലും നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഈ ​ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ​മു​റ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ത്തി​നു​പോ​ലുംഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണി​ന്ന്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി യൂ​നി​ഫോ​മ​ണി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ്യോ​മ​സൈ​നി​ക​ന്റെപി​താ​വാ​ണ് അ​ഖ്‍ലാ​ഖ്. സൈ​നി​ക​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ദാ​ദ്രി സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ത​ന്നെ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത മേ​ധാ​വി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​മൊ​രു​ക്കാ​നും മ​റ്റും സേ​ന മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​മ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ നീ​തി തേ​ടി​പ്പോ​യ ഒ​രു കു​ടും​ബം പ​ക​ൽ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ഒ​രു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​വി​ധാ​ന​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ഖ്‍ലാ​ഖ് കേ​സ് തേ​ച്ച്മാ​യ്ച്ച് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സ​മാ​ന​മാ​യ എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ൾ​ക്കും അ​തേ​ഗ​തി ത​ന്നെ വ​ന്നു​ചേ​രും. രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​റു​കൊ​ല​പോ​ലും ‘മ​ര​ണ’​മാ​യി തി​രു​ത്തി​യെ​ഴു​താ​ൻ ഒ​രു​മ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഖ്‍ലാ​ഖി​ന്റെ​യും ജു​നൈ​ദി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്രം മാ​റ്റി​യെ​ഴു​താ​നു​ണ്ടോ വൈ​മ​ന​സ്യം. അ​ഖ്‍ലാ​ഖ് എ​ന്നൊ​രാ​ൾ ഈ ​ഭൂ​മു​ഖ​ത്ത് ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നി​ട്ടേ​യി​ല്ല എ​ന്ന് അ​വ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​വും വി​ദൂ​ര​മ​ല്ല. നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​ഖ്‍ലാ​ഖ് എ​ന്ന ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക്കോ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നോ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ്.

    TAGS:up governmentdadri caseMuhammed Aqlakh
    News Summary - Madhyamam editorial on dadri case
