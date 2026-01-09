Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​റി​വീ​ഴു​ന്ന സി.​പി.​എം

    സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടേ​ണ്ട പാ​ർ​ട്ടി, അ​വ​ർ ഒ​രു​ക്കി​വെ​ച്ച വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​ന്ന​ത് ഒ​ടു​വി​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​ ത​ന്നെ അ​ന്ത്യ​ത്തി​നാ​യി​രി​ക്കും വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കു​ക....
    വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​റി​വീ​ഴു​ന്ന സി.​പി.​എം
    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​ണ്. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ വി​രു​ദ്ധ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ശേ​ഷി​ച്ച് സി.​പി.​എം വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് നി​സ്ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ്. ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷാ​ഗ്നി പ​ട​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം, ജീ​വ​ൻ ബ​ലി​കൊ​ടു​ത്തും അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ണ്ട് ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​ഉ​ജ്ജ്വല ച​രി​ത്ര​ത്തെ റ​ദ്ദു​ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്താ​യി നി​ര​ന്ത​രം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ത്​​ക​ണ്ഠ​യോ​ടെ​യേ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ‘സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്’ ആ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​എം കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​റ്റു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും, അ​തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യും അ​വ​ർ സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്നു. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മ​ത സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ട​വു​ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് തെ​ളി​ഞ്ഞു​കാ​ണാം. യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി അ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​റാ​ടു​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള സി.​പി.​എം മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സ​ഖാ​വ് എ.​കെ. ബാ​ല​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ നേ​താ​ക്ക​ളെ​പ്പോ​ലും നാ​ണി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത് ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന നാ​ക്കു​പി​ഴ​യ​ല്ല; 2019 തൊ​ട്ട്​ പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ സൈ​ബ​ർ ചാ​വേ​റു​ക​ൾ വ​രെ വി​വി​ധ മു​സ്​​ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. തി​രു​ത്തേ​ണ്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ടു​വ​ന്ന് വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ച​മ​ക്കു​ന്നു. മു​സ്​​ലിം വി​രു​ദ്ധ​ത നി​ർ​ലോ​ഭം ഛർ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​ൻ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന് ക​രു​ത്താ​കു​ന്ന​തും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ ആ​ശീ​ർ​വാ​ദ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​തി​ച​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ്, അ​ട​വു​ന​യ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ മു​സ്​​ലിം അ​പ​ര​വ​ത്ക​ര​ണം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ ആ​ന്ത​രി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ മാ​ധ്യ​മ വ​ക്താ​വാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ ‘പ​ഴ​യ ദ്ര​വി​ച്ച ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ’ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ​ട​ക്ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്​ ഇ​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന അ​തേ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​ണ് (Normalization) ക​ള​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടേ​ണ്ട പാ​ർ​ട്ടി, അ​വ​ർ ഒ​രു​ക്കി​വെ​ച്ച വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​ന്ന​ത് ഒ​ടു​വി​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​ ത​ന്നെ അ​ന്ത്യ​ത്തി​നാ​യി​രി​ക്കും വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കു​ക. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം മൃ​ദു​ഭാ​ഷ​യി​ലേ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മ​ത​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​ർ​ജി​ക്കാ​മെ​ന്ന വി​ചാ​രം മ​ഹാ വി​ഡ്ഢി​ത്ത​മാ​ണ്. പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ കോ​ട്ട​ക​ൾ​ക്ക​ക​ത്ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ര​ല്ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും. സൈ​ബ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​റു​പ്പി​ന്‍റെ കോ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​വ​രോ​ട് അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യം കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ണ്ട്. പ​ര​സ്പ​രം അ​റി​ഞ്ഞും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചും ഒ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന് നെ​യ്തു​യ​ർ​ത്തി​യ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വു​ക​ളു​ടെ മ​ഹാ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ധു​ര്യം പ​ര​സ്പ​രം പ​ക​ർ​ന്നാ​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ​വ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട്, നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സി.​പി.​എം വി​ള​മ്പി​യ മു​സ്​​ലിം അ​പ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഷ​സ​ദ്യ നി​ഷ്ക​രു​ണം ഓ​ട​യി​ലൊ​ഴു​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യ​ത് ഈ ​അ​നു​ഭ​വ സ​മ്പ​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​മു​ത​ലു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്.

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട അ​തേ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ലി​നീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നാം ​ആ​ർ​ജി​ച്ച സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ളി​നീ​രാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ന്ന്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വ​ള​മാ​കു​ന്ന​ത് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നാ​ണെ​ന്ന് ദി​മി​ത്രോ​വി​ന്റെ​യും ഗ്രാം​ഷി​യു​ടെ​യും ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ അ​ര​ച്ചു​കു​ടി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഹാ, ​ക​ഷ്ടം എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ മ​റ്റെ​ന്തു​പ​റ​യാ​ൻ! പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഈ ​ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പി​നെ​തി​രെ മ​തേ​ത​ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​യ അ​ണി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ അ​തൃ​പ്തി പു​ക​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ അ​ടി​വേ​രെ​ങ്കി​ലും ദ്ര​വി​ച്ചു​പോ​കാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ച​രി​ത്രം ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ​യും തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ​യു​മാ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ലാ​ഭ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ധാ​നം നാ​ടി​ന്റെ ഐ​ക്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ത​യാ​റാ​ക​ണം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ട​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​സ്‌​ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന​തും സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​ക്ക് ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, സാ​മൂ​ഹി​ക സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പ​ത്തി​ന് ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ന്ന ഇ​ട​തു രാ​ഷ്ട്രീ​യപാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും, വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കേ​ര​ളം സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

