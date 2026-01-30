Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 6:30 AM IST

    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​കാ​​ല​​ത്തെ ജ​​ന​​പ്രീ​​തി പ​​ത്രി​​ക

    കേ​​ന്ദ്രം വാ​​യ്പാ പ​​രി​​ധി ക​​ർ​​ശ​​ന​​മാ​​ക്കി​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ, ക്ഷേ​​മ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​ണം എ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്ന് ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​മെ​​ന്ന​​ത് വ​​ലി​​യ ചോ​​ദ്യ​​ചി​​ഹ്ന​​മാ​​ണ്...
    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​കാ​​ല​​ത്തെ ജ​​ന​​പ്രീ​​തി പ​​ത്രി​​ക
    ര​​ണ്ടാം പി​​ണ​​റാ​​യി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ അ​​വ​​സാ​​ന ബ​​ജ​​റ്റ് അ​​വ​​ത​​ര​​ണം ധ​​ന​​മ​​ന്ത്രി കെ.​​എ​​ൻ. ബാ​​ല​​ഗോ​​പാ​​ൽ നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ച്ച​​ത് ദീ​​ർ​​ഘ​​മാ​​യ പ്ര​​സം​​ഗ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​സ​​ന്ന​​മാ​​യ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​നെ അ​​ഭി​​മു​​ഖീ​​ക​​രി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​നാ​​ൽ, ബ​​ജ​​റ്റി​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​വി​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി​​യു​​ള്ള സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ​​ദ്ധ​​തി​​യേ​​ക്കാ​​ളു​​പ​​രി ഒ​​രു രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​പ​​ത്രി​​ക​​യു​​ടെ നി​​റ​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​ക സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​ണ്. ക്ഷേ​​മ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ സ്വാ​​ധീ​​നി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ‘ഭ​​ഗീ​​ര​​ഥ പ്ര​​യ​​ത്ന​​മാ​​ണ്’ ധ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത്. ഭ​​ര​​ണ​​ത്തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യു​​ടെ മൂ​​ന്നാം ഊ​​ഴം ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്ന ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ ബ​​ജ​​റ്റി​​ലു​​ട​​നീ​​ളം പ്ര​​തി​​ഫ​​ലി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​വ ന​​ട​​പ്പി​​ലാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​ശേ​​ഷി കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന്റെ ഖ​​ജ​​നാ​​വി​​നു​​ണ്ടോ എ​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ആ​​ശാ​​വ​​ഹ​​മാ​​യ ഉ​​ത്ത​​ര​​മ​​ല്ല സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക സ​​ർ​​വേ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ, നി​​ല​​വി​​ലെ ക​​ട​​ബാ​​ധ്യ​​ത​​യും വ​​രു​​മാ​​ന സ്രോ​​ത​​സ്സു​​ക​​ളും വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ട്, ബ​​ജ​​റ്റി​​ലെ വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​ണോ എ​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ർ സം​​ശ​​യാ​​ലു​​ക്ക​​ളാ​​ണ്. കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ന​​യ​​ങ്ങ​​ളോ ദീ​​ർ​​ഘ​​വീ​​ക്ഷ​​ണ​​മോ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു പ​​ക​​രം താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക ജ​​ന​​പ്രീ​​തി​​ക്കാ​​ണ് ധ​​ന​​മ​​ന്ത്രി മു​​ൻ​​ഗ​​ണ​​ന ന​​ൽ​​കി​​യ​​തെ​​ന്ന വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​വും അ​​വ​​ർ ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കു​​ന്നു.

    1.82 ല​​ക്ഷം കോ​​ടി രൂ​​പ റ​​വ​​ന്യൂ വ​​ര​​വും 2.4 ല​​ക്ഷം കോ​​ടി രൂ​​പ ആ​​കെ ചെ​​ല​​വും പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന ബ​​ജ​​റ്റി​​ലെ ക്ഷേ​​മ​​വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വെ​​റും പൊ​​ള്ള​​യാ​​കു​​ക​​യോ അ​​ടു​​ത്ത സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് അ​​മി​​ത​​ഭാ​​ര​​മേ​​ൽ​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്തേ​​ക്കാം. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന്റെ റ​​വ​​ന്യൂ ക​​മ്മി 34,587 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യും (സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ മൊ​​ത്തം ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര ഉ​​ൽ​​പാ​​ദ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ 2.12 ശ​​ത​​മാ​​നം), ധ​​ന​​ക്ക​​മ്മി 55,420 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​മാ​​ണ് (3.4 ശ​​ത​​മാ​​നം). റ​​വ​​ന്യൂ വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ 45,889.49 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ​​യും ത​​ന​​ത് നി​​കു​​തി വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ 10,271.51 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ​​യും നി​​കു​​തി​​യേ​​ത​​ര വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ 1595.05 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ​​യും വ​​ർ​​ധ​​ന​​യാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ദൗ​​ർ​​ഭാ​​ഗ്യ​​വ​​ശാ​​ൽ, ഈ ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​ക​​ളോ​​ട് ഒ​​ത്തു​​പോ​​കു​​ന്ന​​ത​​ല്ല സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ നി​​ല​​വി​​ലെ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​കാ​​വ​​സ്ഥ. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ മൂ​​ന്ന് വ​​ർ​​ഷ​​മാ​​യി ത​​ന​​ത് വ​​രു​​മാ​​ന​​വ​​ർ​​ധ​​ന ഒ​​രു പ​​രി​​ധി​​വ​​രെ മ​​ര​​വി​​ച്ച അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലാ​​ണ്. വ​​ള​​ർ​​ച്ചാ നി​​ര​​ക്കാ​​ക​​ട്ടെ ദേ​​ശീ​​യ ശ​​രാ​​ശ​​രി​​യെ​​ക്കാ​​ൾ താ​​ഴെ​​യും (നി​​ല​​വി​​ൽ 6.17 ശ​​ത​​മാ​​നം). ക​​ട​​മെ​​ടു​​പ്പാ​​ക​​ട്ടെ സ​​ർ​​വ​​കാ​​ല റെ​​ക്കോ​​ഡി​​ലെ​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഈ ​​സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് ഏ​​റെ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന അ​​ല​​വ​​ൻ​​സു​​ക​​ൾ, ഗ്രൂ​​പ് ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ, കു​​ടി​​ശ്ശി​​ക​​യു​​ള്ള ക്ഷേ​​മ​​ബ​​ത്ത​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ വി​​ത​​ര​​ണം ബ​​ജ​​റ്റി​​ൽ പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​വ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​നാ​​യാ​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​മാ​​യ നേ​​ട്ട​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ത് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ക​​ട​​ബാ​​ധ്യ​​ത വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ക്കും. അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ പ്ലാ​​നി​​ങ് ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ വെ​​ട്ടി​​ക്കു​​റ​​യ്ക്കേ​​ണ്ടി വ​​രി​​ക​​യോ വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​നു​​ശേ​​ഷം ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കു​​ക​​യോ വേ​​ണ്ടി​​വ​​രും. ഇ​​പ്പോ​​ൾ​​ത്ത​​ന്നെ പ്ലാ​​നി​​ങ് ഫ​​ണ്ടി​​ന്റെ 40 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ താ​​ഴെ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. എ​​സ്.​​സി/​​എ​​സ്.​​ടി വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളു​​ടെ സ്കോ​​ള​​ർ​​ഷി​​പ് അ​​ട​​ക്കം സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് അ​​ത്താ​​ണി​​യാ​​കേ​​ണ്ട പ​​ല പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളും പ​​ണ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ മ​​ര​​വി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.

    സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ​​രി​​മി​​തി​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക സ​​ർ​​വേ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ന​​ൽ​​കു​​ന്ന മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ണ്; അ​​ത് ക​​ടു​​ത്ത സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക അ​​ച്ച​​ട​​ക്കം പാ​​ലി​​ക്കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നെ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​മാ​​ക്കു​​ന്നു. ത​​ന​​ത് റ​​വ​​ന്യൂ വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ വ​​ലി​​യ വ​​ർ​​ധ​​ന​​യു​​ണ്ടാ​​യാ​​ലേ ക​​ട​​പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​നാ​​കൂ. എ​​ന്നാ​​ൽ, സ​​ർ​​വേ​​യി​​ലെ ഈ ​​യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ബോ​​ധം ബ​​ജ​​റ്റ് പ്ര​​സം​​ഗ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ധ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​ക്ക് ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു. വ​​രു​​മാ​​ന വ​​ർ​​ധ​​ന​​ക്കു​​ള്ള മൂ​​ർ​​ത്ത​​മാ​​യ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ക്കാ​​ൻ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ത​​യാ​​റു​​മാ​​യി​​ല്ല. കേ​​ന്ദ്രം വാ​​യ്പാ പ​​രി​​ധി ക​​ർ​​ശ​​ന​​മാ​​ക്കി​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ, ക്ഷേ​​മ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​ണം എ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്ന് ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​മെ​​ന്ന​​ത് വ​​ലി​​യ ചോ​​ദ്യ​​ചി​​ഹ്ന​​മാ​​ണ്. ശ​​മ്പ​​ള പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​വും ഡി.​​എ കു​​ടി​​ശ്ശി​​ക​​യും പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും വി​​ഭ​​വ​​സ​​മാ​​ഹ​​ര​​ണ മാ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ബ​​ജ​​റ്റ് നി​​ശ​​ബ്ദ​​മാ​​ണ്. പ്ര​​ധാ​​ന വ​​രു​​മാ​​ന​​മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​യി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ കാ​​ണു​​ന്ന​​ത് ഭൂ​​മി​​യു​​ടെ ന്യാ​​യ​​വി​​ല വ​​ർ​​ധ​​ന​​യാ​​ണ്. ഇ​​ത് സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രെ​​യും മ​​ധ്യ​​വ​​ർ​​ഗ​​ത്തെ​​യും അ​​ലോ​​സ​​ര​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക​​യും വ​​ലി​​യ നി​​കു​​തി കു​​ടി​​ശ്ശി​​ക​​ക​​ൾ പി​​രി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലെ അ​​ലം​​ഭാ​​വം ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ വി​​രു​​ദ്ധ​​ത​​ക്ക് കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തേ​​ക്കാം. കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന്റെ വി​​ക​​സ​​ന മു​​ര​​ടി​​പ്പി​​നും ക്ഷേ​​മ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ അ​​വ​​താ​​ള​​ത്തി​​ലാ​​കു​​ന്ന​​തി​​നും പ്ര​​ധാ​​ന കാ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ്. ഫെ​​ഡ​​റ​​ൽ ത​​ത്ത്വ​​ങ്ങ​​ളെ വ​​ഞ്ചി​​ക്കു​​ന്ന കേ​​ന്ദ്ര സ​​മീ​​പ​​നം തു​​റ​​ന്നു​​കാ​​ട്ടാ​​നു​​ള്ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളെ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​വും പി​​ന്തു​​ണ​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. കാ​​ര​​ണം, ഭ​​ര​​ണ​​മാ​​റ്റ​​മു​​ണ്ടാ​​യാ​​ലും കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ന്റെ ഈ ​​നി​​ല​​പാ​​ട് സം​​സ്ഥാ​​ന താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ ബാ​​ധി​​ക്കും. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ നാ​​ല് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​വി​​ഹി​​തം 34 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 25 ശ​​ത​​മാ​​ന​​മാ​​യി കു​​റ​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ക​​ട​​മ​​ല്ല, വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ശ​​രി​​യാ​​യ വ​​ഴി; മ​​റി​​ച്ച് കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ട്ട തു​​ക നേ​​ടി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും ത​​ന​​ത് വ​​രു​​മാ​​നം വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യു​​മാ​​ണ് വേ​​ണ്ട​​ത്. ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ക​​മാ​​യ ക്ഷേ​​മ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ വി​​ജ​​യി​​ച്ച ധ​​ന​​മ​​ന്ത്രി, പ​​ക്ഷേ, വ​​രു​​മാ​​ന സ്രോ​​ത​​സ്സു​​ക​​ൾ ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ന്ന് പ​​റ​​യേ​​ണ്ടി​​വ​​രും.

    TAGS:Madhyamam EditorialKerala Budget 2026
    News Summary - Madhyamam Editorial 2026 Jan 30
