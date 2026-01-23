Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    23 Jan 2026 6:30 AM IST
    23 Jan 2026 6:30 AM IST

    മ​​ലി​​ന​​മാ​​യ ജ​​ലാ​​ശ​​യം അ​​തി മ​​ലി​​ന​​മാ​​യൊ​​രു ഭൂ​​മി​​യും...

    സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രാ​​യ മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ ശ്വാ​​സം​​മു​​ട്ടി പി​​ട​​ഞ്ഞു​​വീ​​ഴു​​മ്പോ​​ൾ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം ഇ​​തൊ​​ന്നും ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​മ​​ല്ലെ​​ന്ന മ​​ട്ടി​​ൽ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു. മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ ഭീ​​ക​​ര​​ത വി​​ളി​​ച്ചു​​പ​​റ​​യു​​ന്ന​​വ​​രെ നി​​യ​​മ​​ക്കു​​രു​​ക്കു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും ജ​​യി​​ലു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും ത​​ള്ളി​​വി​​ടു​​ന്നു...
    ‘‘താ​​രി​​ഫു​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ആ​​ശ​​ങ്ക​​ക​​ൾ മാ​​റ്റി​​വെ​​ച്ച് മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം ത​​ട​​യു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ പ്ര​​ഥ​​മ പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ട​​ത്. ഏ​​തൊ​​രു താ​​രി​​ഫി​​നേ​​ക്കാ​​ളും മാ​​ര​​ക​​മാ​​യ ആ​​ഘാ​​ത​​മാ​​ണ് മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം രാ​​ജ്യ​​ത്ത് സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര നി​​ക്ഷേ​​പ​​ക​​രെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചി​​ട​​ത്തോ​​ളം, ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ ഒ​​രു വ്യ​​വ​​സാ​​യം തു​​ട​​ങ്ങാ​​നോ താ​​മ​​സി​​ക്കാ​​നോ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​വി​​ട​​ത്തെ പ​​രി​​സ്ഥി​​തി വ​​ള​​രെ പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട ഘ​​ട​​ക​​മാ​​ണ്. മോ​​ശം വാ​​യു​​നി​​ല​​വാ​​ര​​വും ജീ​​വി​​ത​​സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും ആ​​രോ​​ഗ്യ​​പ​​ര​​മാ​​യ അ​​പ​​ക​​ട​​സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളും നി​​ക്ഷേ​​പ​​ക​​രെ പി​​ന്തി​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കും. മ​​ലി​​ന​​മാ​​യ ന​​ഗ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ദി​​വ​​സ​​വും ജോ​​ലി ചെ​​യ്യു​​ന്ന സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രാ​​യ ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​ർ​​ക്കും ഇ​​ത് വ​​ലി​​യ ആ​​രോ​​ഗ്യ​​വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​യാ​​ണ് ഉ​​യ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്’’ -സ്വി​​റ്റ്സ​​ർ​​ല​​ൻ​​ഡി​​ലെ ദാ​​വോ​​സി​​ൽ ലോ​​ക നേ​​താ​​ക്ക​​ളും വ​​ൻ​​കി​​ട കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റ് മേ​​ധാ​​വി​​ക​​ളും ഒ​​ത്തു​​ചേ​​ർ​​ന്ന വേ​​ൾ​​ഡ് ഇ​​ക്ക​​ണോ​​മി​​ക് ഫോ​​റ​​ത്തി​​ൽ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വി​​ദ​​ഗ്ധ​​യും ഹാ​​ർ​​വ​​ഡ് സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല പ്ര​​ഫ​​സ​​റു​​മാ​​യ ഗീ​​താ ഗോ​​പി​​നാ​​ഥ് ന​​ട​​ത്തി​​യ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​മാ​​ണി​​ത്.

    ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലെ ഇ​​ന്ത്യാ ഗേ​​റ്റി​​ന് മു​​ന്നി​​ലോ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ലാ കാ​​മ്പ​​സു​​ക​​ളി​​ലോ നി​​ന്ന് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളോ പൗ​​രാ​​വ​​കാ​​ശ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രോ പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ, രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന് ‘അ​​പ​​കീ​​ർ​​ത്തി’ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ നി​​യ​​മ​​ന​​ട​​പ​​ടി​​യും അ​​റ​​സ്റ്റും നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നേ​​ക്കാ​​വു​​ന്ന പ​​ച്ച​​പ്പ​​ര​​മാ​​ർ​​ഥ​​മാ​​ണ് അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര നാ​​ണ​​യ​​നി​​ധി​​യു​​ടെ മു​​ൻ ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി മാ​​നേ​​ജി​​ങ് ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ തു​​റ​​ന്നു​​പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്. വെ​​റു​​മൊ​​രു പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യ​​ല്ല, അ​​തി​​നെ സാ​​ധൂ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ളും അ​​വ​​ർ ഉ​​ദ്ധ​​രി​​ച്ചു. 2022ലെ ​​ലോ​​ക​​ബാ​​ങ്ക് പ​​ഠ​​ന​​പ്ര​​കാ​​രം ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ ഓ​​രോ വ​​ർ​​ഷ​​വും മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം കാ​​ര​​ണം ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 17 ല​​ക്ഷം ആ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​ണ് ജീ​​വ​​ൻ ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ആ​​കെ മ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ 18 ശ​​ത​​മാ​​നം വ​​രു​​ന്ന ഈ ​​ജീ​​വ​​ഹാ​​നി കേ​​വ​​ലം വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യ ന​​ഷ്ട​​മ​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ തൊ​​ഴി​​ൽ​​സേ​​ന​​യെ​​യും കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തെ​​യും ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ക​​ടു​​ത്ത സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ബാ​​ധ്യ​​ത​​യാ​​ണെ​​ന്നും പ്ര​​ഫ. ഗീ​​ത ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്നു.

    കേ​​ന്ദ്ര മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ ബോ​​ർ​​ഡ് വാ​​യു ഗു​​ണ​​നി​​ല​​വാ​​ര സൂ​​ചി​​ക (AQI) ത​​യാ​​റാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് ജ​​നു​​വ​​രി 21ന് ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തി​​യ 248 ന​​ഗ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​ഞ്ചി​​ട​​ത്ത് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ‘ന​​ല്ല​​ത്’ (Good) എ​​ന്ന റാ​​ങ്ക് രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്. രാ​​ജ്യ​​ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ ഡ​​ൽ​​ഹി ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ പ​​ത്തി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ വാ​​യു ‘വ​​ള​​രെ മോ​​ശം’ (Very Poor) ആ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്നു. ലോ​​ക​​ബാ​​ങ്കി​​ന്റെ​​യും ലാ​​ൻ​​സെ​​റ്റ് പ്ലാ​​ന​​റ്റ​​റി ഹെ​​ൽ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ൾ പ്ര​​കാ​​രം, വാ​​യു​​മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം മൂ​​ലം ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ ജി.​​ഡി.​​പി​​യി​​ൽ ഓ​​രോ വ​​ർ​​ഷ​​വും 1.3 ശ​​ത​​മാ​​നം മു​​ത​​ൽ 1.5 ശ​​ത​​മാ​​നം വ​​രെ ന​​ഷ്ട​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ത്തെ ഇ​​ത് ഗു​​രു​​ത​​ര​​മാ​​യി ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്നു; ശ്വാ​​സ​​കോ​​ശ സം​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യ അ​​സു​​ഖ​​ങ്ങ​​ൾ വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​കു​​ന്ന​​ത് തൊ​​ഴി​​ലി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള വി​​ട്ടു​​നി​​ൽ​​ക്ക​​ലി​​നും ചെ​​ല​​വേ​​റി​​യ ആ​​ശു​​പ​​ത്രി വാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​ന്നു. ഇ​​ത് രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ൽ​​പാ​​ദ​​ന​​ക്ഷ​​മ​​ത​​യെ ഗ​​ണ്യ​​മാ​​യി കു​​റ​​ക്കു​​ന്നു.

    ജ​​ല​​മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ​​മാ​​വ​​ട്ടെ സ​​ക​​ല പ​​രി​​ധി​​ക​​ളും ലം​​ഘി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ഏ​​റ്റ​​വും ശു​​ചി​​ത്വ​​മു​​ള്ള ന​​ഗ​​രം എ​​ന്ന ബ​​ഹു​​മ​​തി എ​​ട്ടു വ​​ർ​​ഷ​​മാ​​യി നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന ഇ​​ന്ദോ​​റി​​ൽ പോ​​ലും ജ​​ല​​മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം മ​​നു​​ഷ്യ​​ജീ​​വ​​നെ​​ടു​​ത്ത​​ത് ഈ​​യി​​ടെ​​യാ​​ണ്. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രി​​പാ​​വ​​ന​​മാ​​യി ക​​രു​​തു​​ന്ന ഗം​​ഗ, യ​​മു​​ന ന​​ദി​​ക​​ളി​​ലെ മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ത് ഒ​​രു മാ​​പി​​നി​​ക്കും അ​​ള​​ന്ന് തി​​ട്ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​നാ​​വി​​ല്ല. ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ അ​​വ​​സാ​​നം, ഛഠ് ​​പൂ​​ജ​​യി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​ക്ക് യ​​മു​​ന​​യി​​ൽ സ്നാ​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി കു​​ടി​​വെ​​ള്ളം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് പ്ര​​ത്യേ​​ക​​മാ​​യി ‘ശു​​ദ്ധ​​ജ​​ല യ​​മു​​ന’ സ​​ജ്ജ​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത് നാം ​​ക​​ണ്ട​​താ​​ണ്. മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​യി​​ലെ മി​​ത്തി, തെ​​ല​​ങ്കാ​​ന​​യി​​ലെ മൂ​​സി ന​​ദി​​ക​​ൾ ഇ​​ന്ന് അ​​ഴു​​ക്കു​​ചാ​​ലു​​ക​​ൾ എ​​ന്നാ​​ണ് അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ല​​ക്ഷ​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കു​​ടി​​വെ​​ള്ള സ്രോ​​ത​​സ്സാ​​യ പെ​​രി​​യാ​​ർ, ഫാ​​ക്ട​​റി​​ക​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള വി​​ഷ​​ജ​​ലം ക​​ല​​ർ​​ന്ന് ചു​​വ​​ന്നൊ​​ഴു​​കു​​ന്ന​​തും മ​​ത്സ്യ​​സ​​മ്പ​​ത്ത് ന​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​തും ഇ​​പ്പോ​​ൾ ഒ​​രു വാ​​ർ​​ത്ത​​യ​​ല്ലാ​​താ​​യി മാ​​റി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    ലോ​​ക​​ത്തെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ മൊ​​ബൈ​​ൽ ഫോ​​ൺ വി​​പ​​ണി മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​ശൂ​​ന്യ​​മാ​​യ ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക് ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ കു​​ന്നു​​കൂ​​ടു​​ന്ന ലോ​​ക​​ത്തെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ ‘ഇ-​​മാ​​ലി​​ന്യ​​പ്പ​​റ​​മ്പ്’ കൂ​​ടി​​യാ​​യി ന​​മ്മു​​ടെ രാ​​ജ്യം മാ​​റു​​ക​​യാ​​ണ്. ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മാ​​യി ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന മാ​​ലി​​ന്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പു​​റ​​മെ അ​​മേ​​രി​​ക്ക, കാ​​ന​​ഡ, യൂ​​റോ​​പ്യ​​ൻ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള ഇ-​​മാ​​ലി​​ന്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വ​​ലി​​യൊ​​രു പ​​ങ്കും ത​​ള്ളു​​ന്ന​​ത് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലാ​​ണ്. അ​​വ​​യി​​ല​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള ലെ​​ഡ്, മെ​​ർ​​ക്കു​​റി, കാ​​ഡ്മി​​യം എ​​ന്നി​​വ ക​​ല​​ർ​​ന്ന് ന​​മ്മു​​ടെ മ​​ണ്ണും ജ​​ല​​വും അ​​തീ​​വ വി​​ഷ​​മ​​യ​​മാ​​യി മാ​​റു​​ന്നു.

    ഒ​​രു നേ​​ര​​ത്തെ അ​​ന്ന​​ത്തി​​നാ​​യി വ​​ക​​തേ​​ടു​​ന്ന ദ​​രി​​ദ്ര​​രാ​​യ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളാ​​ണ് യാ​​തൊ​​രു സു​​ര​​ക്ഷാ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മി​​ല്ലാ​​തെ ഈ ​​ഇ-​​മാ​​ലി​​ന്യ സം​​സ്ക​​ര​​ണ കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ​​ണി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ മ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ പോ​​ലും പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും മൂ​​ടി​​വെ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ജ​​ല-​​വാ​​യു മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ദ്യ ഇ​​ര​​ക​​ളും പാ​​വ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രും കു​​ട്ടി​​ക​​ളും വ​​യോ​​ധി​​ക​​രും സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​മാ​​ണ്. സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രാ​​യ മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ ശ്വാ​​സം​​മു​​ട്ടി പി​​ട​​ഞ്ഞു​​വീ​​ഴു​​മ്പോ​​ൾ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം ഇ​​തൊ​​ന്നും ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​മ​​ല്ലെ​​ന്ന മ​​ട്ടി​​ൽ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു. മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ ഭീ​​ക​​ര​​ത വി​​ളി​​ച്ചു​​പ​​റ​​യു​​ന്ന​​വ​​രെ നി​​യ​​മ​​ക്കു​​രു​​ക്കു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും ജ​​യി​​ലു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും ത​​ള്ളി​​വി​​ടു​​ന്നു. വാ​​യു​​വും ജ​​ല​​വും മ​​ണ്ണും മ​​ലി​​ന​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലൂ​​ടെ ചി​​ല​​ർ​​ക്കൊ​​ക്കെ വ​​ൻ​​ലാ​​ഭ​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​കാം. മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​നും ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ക​​ളെ നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രാ​​നും ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം മ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്കാം. ലാ​​ഭ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ആ​​രാ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് ന​​മ്മു​​ടെ രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​നാ​​ണ്; ന​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ന​​മ്മു​​ടെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്.

