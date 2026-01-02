Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    2 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:30 AM IST

    മം​ദാ​നി​യു​ടെ പു​തു​മ നി​റ​ഞ്ഞ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണം

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ട്രം​പ്, വി​ക​സ​ന-​ജ​ന​ക്ഷേ​മ ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്ത്രം ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്താ​ൻ മം​ദാ​നി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​പാ​ത ഉ​ചി​ത​മ​ല്ല എ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്...
    മം​ദാ​നി​യു​ടെ പു​തു​മ നി​റ​ഞ്ഞ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണം
    സൊ​ഹ്‌​റാ​ൻ മം​ദാ​നി ന്യൂ​യോ​ർ​ക് മേ​യ​റാ​യി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സ​ബ്‌​വേ (ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ മെ​ട്രോ) സി​റ്റി ഹാ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ ഗോ​വ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​തി​യു​മാ​യി മം​ദാ​നി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളേ​റെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മം​ദാ​നി മേ​യ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ സ​വി​ശേ​ഷ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 34ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ മേ​യ​ർ, ആ​ദ്യ​ത്തെ മു​സ്‍ലിം മേ​യ​ർ, ആ​ദ്യ ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​ൻ മേ​യ​ർ, ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച ആ​ദ്യ മേ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​തി​യു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ അ​തി​ലേ​റെ പു​തു​മ​യാ​യി. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വേ​ദ​ഗ്ര​ന്ഥം പി​ടി​ച്ച് സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മു​മ്പ് മി​ക്ക​വ​രും ബൈ​ബി​ൾ പി​ടി​ച്ച് സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത​താ​ണ് ച​രി​ത്രം. ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​മെ​ടു​ത്ത 200 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​വും ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി എ​ന്നു പ​ല​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടുന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മാ സം​വി​ധാ​യി​ക​യും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ മീ​ര നാ​യ​രു​ടെ​യും ഗു​ജ​റാ​ത്തി മു​സ്​​ലിം പ്ര​ഫ. മ​ഹ്​​മൂ​ദ് മം​ദാ​നി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി യു​ഗാ​ണ്ട​യി​ലെ കമ്പാല​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും പി​ന്നീ​ട്, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കു​ടി​യേ​റി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 85 ല​ക്ഷം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കിൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ ശി​ശു ചി​കി​ത്സ, സൗ​ജ​ന്യ സി​റ്റി ബ​സ് സ​ർ​വി​സ്, ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​രു​ന്ന പാ​ർ​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ട​ക മ​ര​വി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന ക​ട​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക പോ​ലു​ള്ള ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും ഏ​റെ കൗ​തു​ക​വും അ​ത്ര​ത​ന്നെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​വ. മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത വാ​ദി​യാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​നി ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ന​ഗ​രം ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മോ​സ്കോ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പു​തി​യ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​ട​ക​ൾ വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം ഭീ​തി​യും വം​ശ​വെ​റി​യും പ​ര​ത്തു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ടാ​യി. അ​വ​യെ നേ​രി​ടാ​ൻ ത​ന്‍റെ ‘സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്’ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്തി​ല്ല. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ന​ന്ത​രം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ട്രം​പ് മം​ദാ​നി വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ തീ​വ്ര​ത കു​റ​ച്ചെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി നി​യു​ക്ത മേ​യ​റെ വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ സ​ൽ​ക്ക​രി​ച്ച​തും ഉ​പ​ചാ​ര​പൂ​ർ​വം പെ​രു​മാ​റി​യ​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം, ചെ​ല​വു കു​റ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ൽ മം​ദാ​നി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ലാ​ഘി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷ​വും, മം​ദാ​നി ട്രം​പ് ഫാ​ഷി​സ്റ്റാ​ണെ​ന്ന മു​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ മം​ദാ​നി ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്ന ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും യോ​ജി​ച്ച ഉ​റ​പ്പി​നു​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​തെ​ല്ലാം. മേ​യ​റാ​യി പ്ര​വൃ​ത്തി​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മം​ദാ​നി​ക്ക് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​ത് കാ​ണാ​നി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ചാ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ട്രം​പ്, വി​ക​സ​ന-​ജ​ന​ക്ഷേ​മ ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്ത്രം ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്താ​ൻ മം​ദാ​നി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​പാ​ത ഉ​ചി​ത​മ​ല്ല എ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    മം​ദാ​നി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ ഇ​രു​പു​റ​വും തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ താ​ര​ത​മ്യേ​ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ ലൈ​നി​നെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് ചാ​ഞ്ഞെ​ന്ന് വ​രാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളമെത്തി​ല്ല. 2018ൽ ​മാ​ത്രം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ത്വം നേ​ടി​യ മം​ദാ​നി​ക്ക് കേ​വ​ലം എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് ന്യൂ​യോ​ർ​ക് മേ​യ​റാ​വാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും, ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​തി​ച്ചു​യ​രു​മെ​ന്ന വാ​യ​ന അ​തി​രു​ക​ട​ന്ന​താ​വും. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ് ജ​ന​നം എ​ന്ന​തി​നാ​ലും താ​മ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു ഉ​പാ​ധി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും മം​ദാ​നി​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ഴി​യി​ല്ല. മം​ദാ​നി​യു​ടെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ, വി​ശി​ഷ്യാ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യും, ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം വി​​യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ജൂ​ത​ലോ​ബി​ക്ക് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള സ്വാ​ധീ​നം മം​ദാ​നി​യെ അ​ല​ട്ടി​യേ​ക്കും. ഇ​തെ​ല്ലാ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു ജ​ന​കീ​യ ശ​ബ്ദം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു മ​റു​പു​റ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യി​ക്കാ​നും പു​രോ​ഗ​മ​ന​വാ​ദി​യും സ്ഥി​തി​സ​മ​ത്വ വ​ക്താ​വും ജ​ന​കീ​യ​നും ആ​വു​ന്ന​ത് മു​സ്‍ലിം ആ​വു​ന്ന​തി​ന്റെ നി​ഷേ​ധ​മ​ല്ല എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നും ഈ ​യു​വ മേ​യ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​ത് അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച എ​ത്ര​ത്തോ​ള​മെ​ന്ന​ത് ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ത്തി​രു​ന്നേ കാ​ണാ​നാ​വൂ.

    Zohran Mamdani
