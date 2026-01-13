Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 6:30 AM IST

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കു​നേ​രെ ഉ​രു​ണ്ടു​ക​യ​റു​ന്ന ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ

    സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ‘ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജ്’ ഒ​രു പു​തു​മ​യേ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​യു​ധ​മാ​ണ​ത്....
    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കു​നേ​രെ ഉ​രു​ണ്ടു​ക​യ​റു​ന്ന ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ
    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യ​പ്പാ​ടെ തു​റു​ങ്കി​ല​ട​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ പ്ര​മാ​ണി​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ണ​ങ്ങാ​ത്ത മു​റി​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് തു​ർ​ക്ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റി​ലെ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ പ്ര​യോ​ഗം. രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളും ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്ത​പ്പെ​ട്ട തു​ർ​ക്ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ മു​ര​ൾ​ച്ച​യോ​ടെ ഉ​രു​ണ്ടു​ക​യ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ നി​ര​വ​ധി ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തി​യ ഡ​ൽ​ഹി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ​സ​യ്യി​ദ് ഫൈ​സേ ഇ​ലാ​ഹി മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ​യും ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​ന്റെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഭൂ​മി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​യേ​റി​യാ​ണ് മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ, ചു​റ്റു​മ​തി​ൽ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ലാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​വ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​മെ​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ മ​സ്ജി​ദ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ അ​​പ്പീ​ലി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് ഹൈ​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നു​പോ​ലും കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ബു​ൾ​​ഡോ​സ​ർ ന​ട​പ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്നും വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്നും മ​സ്ജി​ദ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​റ​സ്റ്റു​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ജ​മാ​മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാ​മും ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ മു​ഹി​ബ്ബു​ല്ലാ ന​ദ്‍വി​യെ കു​രു​ക്കാ​നും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. സം​ഘ് പ​രി​വാ​ർ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് തു​ർ​ക്ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റി​ൽ പൊ​ളി​ക്ക​ലി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. അ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കു​ക​യും കൈ​യേ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ത​ന്നെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യി പൊ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ‘ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജ്’ ഒ​രു പു​തു​മ​യേ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​യു​ധ​മാ​ണ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ, ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ക​പോ​ക്ക​ൽ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ യാ​തൊ​രു പി​ൻ​ബ​ല​വു​മി​ല്ലാ​തെ ത​ക​ർ​ത്ത് ​മ​ണ്ണോ​ടു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ട’ തു​റ​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും അ​സം, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​​ലേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദ​രി​ദ്ര ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് ചേ​രി​ക​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി എ​ന്ന​ത് ആ​ശ്വാ​സ​ക​രം. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​പ്പോ​രു​ന്ന ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠം അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത് 2024 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ്.

    അ​ര്‍ധ​രാ​ത്രി പൊ​ളി​ച്ച വീ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും വ​യോ​ധി​ക​രും തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യ​ല്ലെ​ന്നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള വീ​ട് ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്ത​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി, കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളോ നി​ർ​മി​തി​ക​ളോ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി ചെ​യ്യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​​ല്ലെ​ന്നും പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യു​മാ​യി കോ​ട​തി വീ​ണ്ടും ഇ​ട​​പെ​ട്ടു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യോ കോ​ട​തി​യോ എ​ന്തു പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും അ​ത് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല എ​ന്ന മ​ട്ടി​ലാ​ണ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    ഏ​ത് കെ​ട്ടി​ട​വും ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തും മു​മ്പ് കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ആ​കാ​ശം ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ഴി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും പ​ല​പ്പോ​ഴും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു​ക​യ​റു​ന്ന​ത്.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ് എ​ന്ന​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, 50ഉം 100​ഉം വ​ർ​ഷ​വും അ​തി​ല​ധി​ക​വും കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വ​ഖ​ഫ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ വ​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​രു അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മി​തി​ക​ളും കൈ​യേ​റ്റ​വു​മാ​കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് തീ​ർ​ത്തും അ​മ്പ​ര​പ്പു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​സ്‍ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദ​ലി​തു​ക​ളു​ടെ​യും ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ​യും ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ന്ന വി​വേ​ച​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ! ഇ​തു​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വീ​ടു​ക​ൾ ബു​​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ, മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വേ​റെ. ക​ല്ലും ചാ​ന്തും കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത നി​ർ​മി​തി​ക​ള​ല്ല, ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​റ​പ്പു​ക​ളും കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സു​മാ​ണ് ഈ ​അ​ന്യാ​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു വീ​ഴു​ന്ന​തെ​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ത​രി​മ്പും അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നോ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഏ​റെ ക​ഷ്ടം തോ​ന്നു​ന്നു.

