Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightപൊ​ലീ​സി​ങ്ങി​ൽ...
    Editorial
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 6:30 AM IST

    പൊ​ലീ​സി​ങ്ങി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്ത് വേ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ യു​വ​നേ​താ​വ് നീ​ണ്ട നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ചി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സം​ഭ​വ​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പെ​രു​മ്പ​റ​യ​ടി​ച്ചേ​നെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ന്ന​ൽ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ...
    പൊ​ലീ​സി​ങ്ങി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്ത് വേ​ണം
    cancel

    കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ മി​ക​വ​ട​ക്കം ‘ദൃ​ഢ കൃ​ത്യ’​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും പ​റ​യാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​ന്നം​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യു​ടെ ‘ക്രൂ​ര കൃ​ത്യ’​ത്തി​ന്റെ ഭീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രെ എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​നെ പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ‘കു​റ്റ’​ത്തി​നാ​ണ് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വാ​യ സു​ജി​ത്തി​നെ അ​ന്യാ​യ​മാ​യി പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കു​ന്നം​കു​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ച് ഏ​മാ​ന്മാ​ർ ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ർ​ദ​നം ന​ട​ത്തി​യ നാ​ല് കാ​ക്കി​ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചാ​മ​ൻ മ​റ്റൊ​രു വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​തി​നാ​ൽ എ​ന്തു ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് ഗ​ഹ​ന​മാ​യ ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ്!!.

    ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​യാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കൈ​യേ​റി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ടം വ​ന്ന​പ്പോ​ളാ​ണ് കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ 29 മാ​സ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​രു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വം സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ​ത്. അ​ത്ര​മേ​ൽ ന​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ. കാ​മ​റ​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ല​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ച് ഇ​തി​ലും ഹീ​ന​മാ​യാ​ണ​ത്രേ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ അ​തി​ക്ര​മം കാ​ണി​ച്ച​ത്. ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ യു​വ​നേ​താ​വ് നാ​ളു​ക​ൾ നീ​ണ്ട നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ചി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സം​ഭ​വ​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പെ​രു​മ്പ​റ​യ​ടി​ച്ചു ന​ട​ന്നേ​നെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ന്ന​ൽ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ പീ​ഡ​യും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ സു​ജി​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ടം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​താ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ണം പി​ടു​ങ്ങ​ലി​ന്റെ​യും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക​ളു​ടെ​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി നി​ര​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സി​ലെ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​താ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സി​ൽ 828 ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ കു​റ​ച്ചു​പേ​രെ ഉ​ട​ന​ടി പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നൂ​ലാ​മാ​ല​ക​ൾ മൂ​ലം ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ർ​വി​സി​ലു​ണ്ട്. ത​ന്നെ​യു​മ​ല്ല ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ല​രും ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ക​യു​മാ​ണ്. ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യ വി​ധി വ​ന്നി​ട്ട് അ​ധി​ക​നാ​ളാ​യി​ല്ല. തൃ​ശൂ​രി​ലെ വി​നാ​യ​ക​നും നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര​യി​ലെ ശ്രീ​ജി​വി​നു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​ർ സു​ഖ​മാ​യി സ​ർ​വി​സി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന നാ​ടാ​ണ് ന​മ്മു​ടേ​ത്.

    ജ​ന​ത്തി​നു​മേ​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി കു​തി​ര ക​യ​റു​ന്ന, മ​ർ​ദ​ന മു​റ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​ത്ത​നും പൊ​ലീ​സി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്; ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​മു​ണ്ട്. കു​ന്നം​കു​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ക്രി​മി​ന​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ അ​തി​ക്ര​മം ബോ​ധ്യ​മാ​യി​ട്ടും ഇ​ത്ര​യും നാ​ൾ അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച​വ​രും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റം​ലോ​ക​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​തെ മൂ​ടി​വെ​ച്ച​വ​രും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. പൂ​രം ക​ല​ക്കാ​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സ​ന്ധി സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന മേ​ൽ​ത്ത​ട്ട് പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ന്ന​ത​നാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​വി​ക്ക​ല്ല് അ​ടി​ച്ചു പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തും പ​ലി​ശ-​ഗു​ണ്ടാ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ തോ​ളി​ൽ കൈ​യി​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും തെ​റ്റ​ല്ലെ​ന്ന് താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലെ പൊ​ലീ​സു​കാ​രും ധ​രി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വും.

    അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​തെ​ളി​വു​ക​ൾ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ, വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് നാ​ടെ​ങ്ങും. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു യു​വ​നേ​താ​വ് അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യി​ട്ട് അ​തി​നെ​തി​രെ ‘ശ​ക്ത​മാ​യ’ സ​മ​രം ന​ട​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്തി​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു എ​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച ഒ​രു വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​നും സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ യു​വാ​വും അ​യാ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ക​ട്ട​ക്കു​നി​ന്ന ഒ​രു ബ്ലോ​ക്ക് ത​ല നേ​താ​വു​മാ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യം പു​റ​ത്തു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ടി കൊ​ണ്ടി​ട്ട് അ​ത് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ അ​ടി കൊ​ണ്ട​യാ​ൾ ത​ന്നെ ഓ​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ദ​യ​നീ​യ ദൃ​ശ്യം കൂ​ടി​യാ​ണ് പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceMadhyamam Editorialmadhyamam podcastCustody Torture
    News Summary - Madhyamam Editorial 2025 Sep 9
    Similar News
    Next Story
    X