    എ​ഥ​നോ​ൾ പെ​ട്രോ​ൾ: ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്ക​ണം

    നേ​ര​ത്തേ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ-20 ​ഇ​ന്ധ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​രു​മ്പെ​ടു​ക്ക​ലി​നും എ​ൻ​ജി​ൻ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.....
    എ​ഥ​നോ​ൾ പെ​ട്രോ​ൾ: ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്ക​ണം
    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പെ​ട്രോ​ളി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം എ​ഥ​നോ​ൾ എ​ന്ന രാ​സ​വ​സ്തു ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പു​തി​യ ച​ട്ടം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​ള​വി​ലു​ള്ള പെട്രോൾ കൂടി തുടർന്നും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ അ​ക്ഷ​യ് മ​ൽ​ഹോ​ത്ര സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ണ്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ബെ​ഞ്ച്​ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ണ്ട​ത്ര ആ​ലോ​ചി​ച്ചെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​നം വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​രി​മ്പ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മെ​ച്ചം കി​ട്ടു​ക​യും ഭീ​മ​മാ​യ തോ​തി​ൽ വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യം ലാ​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ർ. വെ​ങ്ക​ട്ട​ര​മ​ണി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് ഏ​താ​ണ്ട് ശ​രി​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി​യു​ടെ തീ​ർ​പ്പ്.

    2014 മു​ത​ലാ​ണ് പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​ന എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളി​ൽ എ​ഥ​നോ​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​യ ക​രി​മ്പ്, മു​ള, ചോ​ളം, അ​രി മു​ത​ലാ​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന എ​ഥ​നോ​ൾ പെ​ട്രോ​ളി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​സം​സ്‌​കൃ​ത എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മെ​ച്ച​മാ​യി ക​ണ്ട​ത്. ആ​ദ്യം അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ക്ര​മേ​ണ പ​ത്തു​ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ എ​ഥ​നോ​ൾ സാ​ന്നി​ധ്യം (E 10) ഇ​നി​യ​ങ്ങോ​ട്ട് 20 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം. ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന 2030ന് ​അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പേ ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ച്ചു എ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഊ​റ്റം കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ഊ​ർ​ജ​ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​തി​ച​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ധ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് (ഓ​യി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്) നി​ർ​വാ​ഹ​മി​ല്ല. ഹ​ര​ജി​യി​ലെ വാ​ദ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ക്ഷം മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് 20 ശ​ത​മാ​നം ചേ​ർ​ത്ത (E 20) ഇ​ന്ധ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 43,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ ലാ​ഭം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്. 245 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി കു​റ​ക്കു​ക വ​ഴി ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടും. കാ​ർ​ബ​ൺ ഡ​യോ​ക്സൈ​ഡ് ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ 736 ല​ക്ഷം ട​ൺ കു​റ​വു​വ​രു​മെ​ന്നും അ​ത്​ ഏ​താ​ണ്ട് 30 കോ​ടി മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് 40,000 കോ​ടി വി​ല​യാ​യി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം വാ​ദി​ച്ചു.


    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​റ​യു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​മേ​ന്മ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും പൗ​ര​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ചി​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല​ട​ങ്ങി​യ​ത്​ കാ​ണാ​തി​രു​ന്നു​കൂ​ടാ. പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും സ​ന്ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ത​ന്നെ അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. അ​വ ദു​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര പെ​ട്രോ​ളി​യം-​പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക മ​ന്ത്രി ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ്​ പു​രി ത​ന്നെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളെ വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യി ഖ​ണ്ഡി​ച്ചു കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 30 ന് ​ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ, ഇ​ന്ധ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഡി​സ്റ്റി​ല​റി​ക​ൾ, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​ല്ല എ​ന്ന കാ​ര്യം ചി​ല ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഖ​ണ്ഡി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന വെ​റും​വാ​ക്കാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ-20 ​ഇ​ന്ധ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​രു​മ്പെ​ടു​ക്ക​ലി​നും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള എ​ൻ​ജി​ൻ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​പോ​ലെ എ​ഥ​നോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​യാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ഇ-20 ​ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​മൂ​ല്യം ഇ 10 ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം സ​ർ​ക്കാ​രും നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​ത്​ മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ധ​ന​ക്ഷ​മ​ത​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല വാ​ഹ​നം, റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ, ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന രീ​തി എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ബാ​ലി​ശ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ധ​ന​ക്ഷ​മ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ നി​ഷ്പ​ക്ഷ വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി​യെ നി​യ​മി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. അ​തൊ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ന്നും പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ധ​ന വി​പ​ണി​യി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൈ. 63000 പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ളു​ള്ള ഐ.​ഒ.​സി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ ഭാ​ര​ത് പെ​ട്രോ​ളി​യ​വും ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ പെ​ട്രോ​ളി​യ​വു​മാ​ണ്. മ​റ്റു ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ല്ലാം കൂ​ടി​യാ​ലും വ​ലി​യ ശ​ത​മാ​നം വ​രി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്താ​ൻ ഈ ​അ​വ​സ്ഥ സ​ഹാ​യി​ക്കും. മ​റ്റൊ​രു​വ​ശ​ത്ത്, ക​രി​മ്പ് പോ​ലു​ള്ള എ​ഥ​നോ​ൾ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ശേ​ഖ​ര​ണ​വി​ല സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ലാ​ഭം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യേ​ക്കും. ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ വി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല കു​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത് കു​റ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​വാ​റി​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ വി​ല കു​റ​ഞ്ഞാ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ചി​ല്ല​റ വി​ല കു​റ​ക്കാ​റി​ല്ല​ല്ലോ. അ​തി​നു പ​റ​യു​ന്ന ന്യാ​യം ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ വി​ല വീ​ണ്ടും കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ വി​ല കൂ​ട്ടാ​തെ ര​ണ്ടും കൂ​ടി ബാ​ല​ൻ​സ് ആ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്. അ​തെ​ന്താ​യാ​ലും എ​ഥ​നോ​ൾ പെ​ട്രോ​ളി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ കു​റേ​ക്കൂ​ടി ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ-20 ​ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വേ​ണ്ട​വി​ധം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മാ​ത്രം അ​തി​ന് സാ​ർ​വ​ത്രി​ക സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ന​ൽ​കു​ക​യാ​വും വി​വേ​കം.

