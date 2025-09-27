Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 6:30 AM IST

    വി​ര​മി​ച്ച ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ വി​ധി​ന്യാ​യം തി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ

    ജ​സ്റ്റി​സ് ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ നി​ഷ്പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ ത​കി​ടം മ​റി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു...
    അ​യോ​ധ്യ​യി​ൽ ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണം ത​ന്നെ ‘അ​സ്സ​ൽ അ​പ​വി​ത്ര ​വൃ​ത്തി’​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ള്ളി നി​ര്‍മി​ച്ച​ത് നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള നി​ര്‍മി​തി ത​ക​ര്‍ത്താ​ണെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഡി.​വൈ. ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ അ​സ​ന്നി​ഗ്ധ​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​മ്പ​ര​പ്പു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ള്ളി നി​ര്‍മി​ക്കും​മു​മ്പ് ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള്‍ അ​വി​ടെ ആ​രാ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന് പു​രാ​വ​സ്തു രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യ​ല്ല തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​തീ​ർ​പ്പെ​ന്നും ബാ​ബ​രി കേ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ച് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ‘ന്യൂ​സ് ലോ​ൺ​ഡ്രി ഡോ​ട്ട്കോ​മി’​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് പ​ണി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ഒ​രു നി​ർ​മി​തി പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി എ​ന്ന​തി​ന് പു​രാ​വ​സ്തു തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ത​ന്നെ, അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ജെ​യി​ൻ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും പ​ള്ളി നി​ർ​മാ​ണം ‘അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ശു​ദ്ധ​വൃ​ത്തി’​യാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കു​ന്ന ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ നി​യ​മം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ഗ്യാ​ൻ​വാ​പി പ​ള്ളി​യു​ടെ സ​ർ​വേ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക വ​ഴി നി​ര​വ​ധി ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് വ്യാ​ജ​മാ​യ ഒ​രു ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ​പി​ടി​ച്ച്​ ത​ന്റെ ചെ​യ്തി​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘യു​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ ഗ്യാ​ൻ​വാ​പി പ​ള്ളി​യു​ടെ നി​ല​വ​റ​യി​ൽ ആ​രാ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്’ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ട നി​യ​മ​യു​ദ്ധ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ല്‍ 2019 ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ര​ഞ്ജ​ന്‍ ഗൊ​ഗോ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ചം​ഗ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ 2.77 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നു വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ക്ഷേ​ത്രം പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് മ​സ്ജി​ദ് നി​ര്‍മി​ച്ച​തെ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വി​െ​ല്ല​ന്നും മ​സ്ജി​ദ് ത​ക​ർ​ത്ത​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണെ​ന്നും വി​ധി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വ​സ്തു​ത ഇ​താ​യി​രി​ക്കെ ആ​റു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പു​ത്ത​ൻ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് കേ​സി​ലെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ‘ദൈ​വി​ക വെ​ളി​പാ​ടാ’​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. “ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ന്‍ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട് പ​ല​പ്പോ​ഴും. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ്-​രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര ഭൂ​മി ത​ര്‍ക്കം. മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തോ​ള​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു കേ​സ് എ​ന്റെ മു​ന്നി​ല്‍. ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ദൈ​വ​ത്തോ​ട് പ്രാ​ര്‍ഥി​ച്ചു. ദൈ​വം ഒ​രു വ​ഴി ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ല്‍കി’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​നം. പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സാ​യി​രി​ക്കെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ച് പൂ​ജാ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ്. അ​ന്നു​ത​ന്നെ, ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​താ​യും നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര വേ​ർ​തി​രി​വി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്ത​താ​യും മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​തു​മാ​ണ്.

    ഗ്യാ​ൻ​വാ​പി, സം​ഭ​ൽ അ​ട​ക്കം 15 ല​ധി​കം മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ നി​യ​മ​യു​ദ്ധ​വും തെ​രു​വു​യു​ദ്ധ​വും തു​ട​ര​വേ മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന്റെ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കു​മു​ള്ള സൂ​ച​ന​ക​ള​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റെ​ന്താ​ണ്? ആ ​സൂ​ച​ന​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ൽ വ​രും നാ​ളു​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ വി​ധി​ന്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ചി​ത്ര​മാ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഇ​നി​വ​രു​ന്ന വി​ധി​ക​ളെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ത്ത​രം വാ​ചാ​ടോ​പ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കി​ല്ല എ​ന്നും പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രി​ക്കേ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ട ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷ​വും അ​ത് തു​ട​രു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹം നി​യ​മ​വും നീ​തി​യും പൗ​ര​ബോ​ധ​വും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് പു​തി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തോ​ട് സ​മ​ര​സ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്, കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കോ​ട​തി​ക്ക് പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​നു​കൂ​ല വി​ധി​ക​ൾ ച​മ​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യാ​വി​ല്ല. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും.

    അ​യോ​ധ്യ വി​ധി​യി​ലെ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യെ​യും നീ​തി​കേ​ടി​നെ​യും ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി തി​രി​കൊ​ളു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​ക​ര​ണം. വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം ഒ​രു വി​ധി​യെ പു​ന​ർ​വ്യാ​ഖ്യാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മ​മെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ഒ​രു പ​ക്ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പ​വും നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​കി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ ത​കി​ടം​മ​റി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് നി​യ​മ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ എ​ങ്ങ​നെ പെ​രു​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും അ​വ​രു​ടെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ കു​റി​ച്ചും പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​വി​ഷ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ യു​ക്തി​ബോ​ധ​ത്തി​നും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ അ​തി​രു​ക​ൾ മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന സം​ശ​യ​വും ബ​ല​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​യോ​ധ്യാ കേ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​പേ​രി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ വി​വി​ധ പ​ദ​വി​ക​ൾ എ​ന്നോ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ര​ഞ്ജ​ൻ ഗൊ​ഗോ​യ് നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​ണ്. ന​സീ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യി, അ​ശോ​ക് ഭൂ​ഷ​ൺ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി ലോ ​അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നും. ഒ​രു പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മി​ല്ല എ​ന്ന് നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത ബോ​ബ്ഡേ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ദ​വി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​ത്. കോ​ട​തി​ക​ളെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​രെ​യും സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ മു​ൻ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​തി​രു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് തീ​രെ ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ പൊ​തു​വേ ഹൈ​കോ​ട​തി, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യു​ക അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്. തി​രു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​വും. വ​ർ​ഗീ​യ​ഫാ​ഷി​സ​വും അ​വ​രു​ടെ ച​ങ്ങാ​തി മു​ത​ലാ​ളി​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ച്ചും സ​മാ​ധാ​നം കെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ഴും രാ​ജ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലും അ​തി​ന്റെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യി​ലു​മാ​ണ്. അ​തി​നു ക​ട​ക​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി കോ​ട​തി​ക​ളും ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​രും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നാ​ൽ അ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​തം എ​ത്ര മാ​ര​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​ല നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ധി​ക​ളി​ലും നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ നി​ഷ് പ​ക്ഷ​ത സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നു​പു​റ​മെ പ​ദ​വി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദാ​ഹി​ക്കു​ന്ന മു​ൻ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​ർ വ്യാ​ഖ്യാ​ന ക​സ​ർ​ത്തു​ക​ളു​മാ​യി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ്യ​ത കൂ​ടി ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​യു​മെ​ന്ന​ത് ത​ർ​ക്ക​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്.

