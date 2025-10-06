Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightവം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ...
    Editorial
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 6:30 AM IST

    വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ പ​ദ്ധ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു നി​യ​മ​വും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് പ​ല​ത​വ​ണ തെ​ളി​യി​ച്ച ഒ​രു വം​ശീ​യ​രാ​ഷ്ട്രം എ​ന്നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്
    വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ പ​ദ്ധ​തി
    cancel

    പ്ര​ത്യ​ക്ഷ കാ​പ​ട്യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ച്ഛ​ന്ന​കാ​പ​ട്യം-​ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യെ ഇ​ങ്ങ​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാം. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ കൊ​ള്ള​ലാ​ഭം സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന​വ​രും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രോ​ട് നീ​തി ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​തെ, അ​വ​രു​ടെ കൊ​ടും​യാ​ത​ന​ക്ക് ത​ൽ​ക്കാ​ല ശ​മ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് വ്യാ​മോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ഹ​സ​ന​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ട​മേ​യി​ല്ല. നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും യു.​എ​സി​ലെ സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫും ട്രം​പി​ന്റെ ജാ​മാ​താ​വു​കൂ​ടി​യാ​യ കു​ഷ്ന​റു​മൊ​ക്കെ ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഈ ​ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​വേ​ള നൊ​ബേ​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ക്ക​മ്മി​റ്റി​യെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നു​വ​ന്നാ​ലും ലോ​ക​ത്തെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കി​ല്ല. ലോ​ക കോ​ട​തി​യും യു.​എ​ന്നു​മെ​ല്ലാം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച സ​മാ​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച​വ​ർ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം ചോ​ദി​ക്കു​ക പോ​ലും ചെ​യ്യാ​തെ രൂ​പം​കൊ​ടു​ത്ത പ​ദ്ധ​തി അ​തി​ന്റെ ശി​ൽ​പി​ക​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലി​രി​പ്പ് കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ഹ​മാ​സ് വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​ന്റെ മ​ർ​മം; അ​തു ന​ട​ന്നാ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്തും; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​ർ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശ​ത്ത് തു​ട​രാം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​യ​തു​പോ​ലും ഔ​ദാ​ര്യ​മാ​യും ഉ​പാ​ധി​യാ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ട്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന ലോ​ക കോ​ട​തി ക​ൽ​പ​ന എ​വി​ടെ​പ്പോ​യി? അ​നേ​കം ത​വ​ണ യു.​എ​ൻ പാ​സാ​ക്കി​യ സ​മാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ന്ത് പ​റ്റി? ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​പ്പോ​ൾ? ഹ​മാ​സി​നെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തെ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സേ​ന​ക​ളും വ​ഴി അ​ത്, ഫ​ല​സ്തീ​നെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ്ടും കോ​ള​നി പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ത്താ​നു​ള്ള റോ​ഡ്മാ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് കി​ട്ടേ​ണ്ട​തെ​ല്ലാം വ്യ​ക്തം; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി അ​വ്യ​ക്തം. ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​നു​മേ​ൽ ചു​മ​ത്തി, പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ശ്ചാ​ത്യ-​സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യോ​ട് യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ പോ​ലു​മ​റി​യാ​തെ അ​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​തു മാ​ത്രം പോ​രേ അ​ത് അ​സാ​ധു​വാ​കാ​ൻ?

    ഇ​തൊ​രു കെ​ണി​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഹ​മാ​സ് അ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ലാ​ഭം; ത​ള്ളി​യാ​ലും ലാ​ഭം. സ​മാ​ധാ​ന​വി​രു​ദ്ധ​രാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​പ്പോ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. ഹ​മാ​സി​നെ​​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ര​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​ന്നാ​യി അ​തി​നെ ക​ണ്ടാ​ലും തെ​റ്റാ​കി​ല്ല. സ്വ​ന്തം അ​ടി​സ്ഥാ​ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ജീ​വ​ൻ ത്യ​ജി​ച്ച് പോ​രാ​ടു​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ‘‘​സ​മാ​ധാ​ന’’ പ​ദ്ധ​തി. എ​ന്നി​ട്ടും ഹ​മാ​സ് അ​തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​ത​ന്നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ട്രം​പ് അ​ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​തും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് തെ​റ്റി​ച്ച​താ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. നെ​ത​ന്യാ​ഹു എ​ന്ന പ​രാ​ജി​ത​ന്റെ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ​പേ​ക്ഷ​ക്ക് ന​യ​ത​ന്ത്ര​ക്കു​പ്പാ​യ​മി​ടു​വി​ച്ച​താ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്- ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ​ത​ന്നെ. ഹ​മാ​സി​നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക, ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി അ​ജ​യ്യ​പ​രി​വേ​ഷം നേ​ടാ​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും നേ​ടി​യി​ല്ല; ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ന്നും പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട്ടും സ്വ​യം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​മു​മ്പ് പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ മി​നു​ക്കാ​ൻ ട്രം​പി​നെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ​യാ​ൾ. എ​ന്നി​ട്ട്, ആ ​ട്രം​പി​നെ​പ്പോ​ലും ധി​ക്ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മാ​റ്റി​പ്പ​റ​യു​ന്ന, അ​തു​ത​ന്നെ പി​ന്നീ​ട് ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന, ഒ​രു നി​യ​മ​വും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് പ​ല​ത​വ​ണ തെ​ളി​യി​ച്ച ഒ​രു വം​ശീ​യ​രാ​ഷ്ട്രം എ​ന്നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്- ഫ​ല​സ്തീ​നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​ത്തി​നൊ​ട്ടാ​കെ​ത​ന്നെ. ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ ഭാ​വി തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രു​ടെ ഹി​ത​മ​നു​സ​രി​ച്ചും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഹ​മാ​സ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ ആ​ർ​ക്കു​ണ്ട് അ​ധി​കാ​രം?

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി പി​റ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ജ​ന്മ​വൈ​ക​ല്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. പ​രാ​ജ​യം നേ​രി​ടു​ന്ന നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നു​ള്ള ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ​ത്. ട്രം​പി​നു​പോ​ലും കു​രു​തി നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വം​ശീ​യ​ത​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ ലം​ഘി​ച്ച​വ​രാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. സ​മാ​ധാ​ന​ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ച​ർ​ച്ചാ​മേ​ശ​യി​ൽ ബോം​ബി​ടാ​ൻ മ​ടി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ. ലോ​ക​കോ​ട​തി​ക​ളെ പു​ച്ഛി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ. യു.​എ​ന്നി​നെ ധി​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ. ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​പ്പോ​രാ​ളി​ക​ളോ​ട് കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​തി​നെ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം, ഫ​ല​സ്തീ​ന് സ്വ​യം ഭ​ര​ണാ​വ​കാ​ശം എ​ന്നി​വ അ​ജ​ണ്ട​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്നു വി​ധി​ച്ച ട്രം​പും ലോ​ക കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്‍വാ​റ​ന്റു​ള്ള നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടേ​ണ്ട ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റു​മൊ​ക്കെ സ​മാ​ധാ​ന​ശി​ൽ​പി​ക​ളാ​കു​മ്പോ​ൾ പ​രി​ഹാ​സ​പാ​ത്ര​മാ​കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വും നീ​തി​യു​മാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന-​വ്യാ​പാ​ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​ക്കു​പ്പാ​യ​മി​ട്ട കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഉ​പ​ജാ​പ​മാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റേ​ത്. ‘‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഫ​ല​സ്തീ​നെ​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ഷ്ട്രം’’ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നും സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​കി​ല്ല. ഇ​ര​ക​ളെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​രും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രു​മാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ൽ​പ​ന​ക​ളെ അ​ങ്ങ​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ശ​രി​യ​ല്ല. നീ​തി പു​ല​രു​മ്പോ​ഴേ സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​രൂ. അ​തി​ന് അ​നീ​തി​യു​ടെ ശ​ക്തി​ക​ൾ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും യു.​എ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​രം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam EditorialGaza Genocide
    News Summary - Madhyamam Editorial 2025 Oct 6
    Similar News
    Next Story
    X