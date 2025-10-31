Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightവെ​ൽ​ഫെ​യ​റോ വോ​ട്ട്...
    Editorial
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 6:30 AM IST

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​റോ വോ​ട്ട് ഫെ​യ​റോ? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്തെ ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗി​മ്മി​ക്കു​ക​ളെ​ന്ന് പ​രി​ഹ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​പ്രി​യ ക്ഷേ​മ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക​ക​ളി​ലെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്...
    വെ​ൽ​ഫെ​യ​റോ വോ​ട്ട് ഫെ​യ​റോ? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്തെ ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത​ക​ൾ
    cancel

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല വ​ര​വ​റി​യി​ക്ക​ലി​ന്‍റെ അ​നി​വാ​ര്യ പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​യി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ജ​ന​പ്രി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഈ ​ത​ന്ത്രം പ​യ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. വ​രു​ന്ന​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​നും അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബം​ഗാ​ളി​നും വേ​ണ്ടി 7200 കോ​ടി​യു​ടെ​യും 5400 കോ​ടി​യു​ടെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലും മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലും ഇ​തേ ത​ന്ത്രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ത് വോ​ട്ടു​സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും വി​ക​സ​ന​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ, അ​ധി​കാ​ര തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഗം. നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ വീ​ഴ്ച​ക​ളെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മ​റ​യ്ക്കാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​രം ക​ണ്ണി​ൽ പൊ​ടി​യി​ട​ല​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു​പോം​വ​ഴി​ക​ളൊ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്കി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട് ജ​ന​പ്രി​യ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗി​മ്മി​ക്കു​ക​ളെ​ന്ന് പ​രി​ഹ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ജ​ന​പ്രി​യ ക്ഷേ​മ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക​ക​ളി​ലെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി, ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ‘വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പോ​പ്പു​ലി​സം’ എ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​രു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നെ​ന്ന​ത് സ​ത്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​ക്ഷേ​മ പോ​പ്പു​ലി​സ​വും ക്ഷേ​മ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സം​സ്കാ​ര​വും പു​തി​യ കാ​ര്യ​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല. വോ​ട്ടി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ഴി​മ​തി​യെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും പ​ല​പ്പോ​ഴും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സ​മ​ഗ്ര മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​മാ​യും വി​ക​സി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ൽ​പാ​യു​സ്സേ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ട് സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ത് മി​ക​ച്ച ഉ​പാ​ധി​യാ​ണ്. വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ പൊ​ട്ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ കു​മി​ള​ക​ളാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത​ക​ൾ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ളാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്, നൈ​തി​ക​മാ​യി ശ​രി​യാ​ണോ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ഹ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ട്ടി​മ​റി​യാ​ണോ എ​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​വും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​സാ​ന സ​മ​യ പ​ദ്ധ​തി​ഘോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്രി​യ​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന​തും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ചു​മ​ത​ല​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക​യാ​ണ് ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ​രി​യാ​യ വ​ഴി. അ​തൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​ധി​കാ​ര നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ, വി​ക​സ​ന വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​പ്പ​ട​വും സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി വി​ക​സി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​മാ​ണ് പ്ര​ഥ​മം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പം ബ​ല​വ​ത്താ​കു​ക. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ക്ഷേ​മ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ശോ​ഭ പ​ര​ക്കും. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ഉ​റ​പ്പു​ള്ള​താ​ണോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും 63 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ വ​ര്‍ധ​ന പോ​ലു​ള്ള​വ സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​വു​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം വി​ഹി​ത​വും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്ര ഞെ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം. അ​തി​നു​പു​റ​മെ​യാ​ണ് 50000 കോ​ടി​ക്ക​ടു​ത്ത കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഹി​തം നി​ഷേ​ധ​വും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വും. പ​ക്ഷേ, ധ​ന​മ​ന്ത്രി ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഈ​വ​ന്‍റും വോ​ട്ട് സ​മാ​ഹ​ര​ണം സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വു​മാ​യി രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ട്ട കാ​ല​ത്ത് വോ​ട്ടി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണി​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ക​ന​ത്ത വി​ല​യ​തി​ന് ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്നേ​ക്കും. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ (ജ​ന​ക്ഷേ​മം) വോ​ട്ട്-​ഫെ​യ​ർ (തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​നം) ആ​യി മാ​റു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ധ​ന​ശാ​സ്ത്ര​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വു​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam EditorialElection Promises
    News Summary - Madhyamam Editorial 2025 Oct 31
    Similar News
    Next Story
    X