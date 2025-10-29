Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 6:30 AM IST

    സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക പ​​ട്ടി​​ക പു​​തു​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ

    ജു​​ഡീ​​ഷ്യ​​റി​​യി​​ൽ പോ​​ലും പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കാ​​ൻ പ്ര​​തി​​ജ്ഞാ​​ബ​​ദ്ധ​​മാ​​യ സ​​ർ​​ക്കാ​​റാ​​ണ് രാ​​ജ്യം ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ തെ​​ന്നി​​രി​​ക്കെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യോ​​ടും മ​​ത​​നി​​ര​​പേ​​ക്ഷ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തോ​​ടും പ്ര​​തി​​ബ​​ദ്ധ​​ത​​യു​​ള്ള​വ​ർ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ജാ​​ഗ്ര​​ത മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ര​​ക്ഷാ​​മാ​​ർ​​ഗം...
    സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക പ​​ട്ടി​​ക പു​​തു​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ
    ല​​ക്ഷ​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക​​രെ വോ​​ട്ടേ​​ഴ്സ് ലി​​സ്റ്റി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പു​​റ​ന്ത​​ള്ളി​​ക്കൊ​​ണ്ട്, നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ആ​​സ​​ന്ന​​മാ​​യ ബി​​ഹാ​​റി​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച തീ​​വ്ര പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​യു​​ടെ ര​​ണ്ടാം​​ഘ​​ട്ടം 12 സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും കേ​​ന്ദ്ര​​ഭ​​ര​​ണ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ന​​ട​​ത്താ​​ൻ തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച അ​​ർ​​ധ​​രാ​​ത്രി പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം വ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തു​​പ്ര​​കാ​​രം ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്, പ​​ശ്ചി​​മ​​ബം​​ഗാ​​ൾ, പു​​തു​​ച്ചേ​​രി, കേ​​ര​​ളം തു​​ട​​ങ്ങി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ൾ ആ​​സ​​ന്ന​​മാ​​യ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സ​​ത്വ​​ര വോ​​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന നി​​ശ്ചി​​ത ക്ര​​മ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ക്കും. 51 കോ​​ടി സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക​​രാ​​ണ് പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​ക്ക് വി​​ധേ​​യ​​രാ​​വു​​ക. എ​​ന്നാ​​ൽ, ബി.​​ജെ.​​പി ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന അ​​സം പ​​ട്ടി​​ക​​ക്ക് പു​​റ​​ത്താ​​ണ്. സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന പൗ​​ര​​ത്വ പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​വാ​​ത്ത​​താ​​ണ​​ത്രെ കാ​​ര​​ണം. ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ന​​വം​​ബ​​റി​​ൽ ന​​ട​​ക്കാ​​നി​​രി​​ക്കെ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ വോ​​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന നീ​​ട്ടി​​വെ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ നി​​രാ​​ക​​രി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​ക​യാ​​ണ്. 2002-04 കാ​​ല​​ത്ത് വി​​വി​​ധ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ല​​വി​​ലി​​രു​​ന്ന വോ​​ട്ടേ​​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റാ​​ണ് പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​ക്ക​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യി ക​​മീ​​ഷ​​ൻ നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം പേ​ര് ചേ​​ർ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട പ്രാ​​യ​​പൂ​​ർ​​ത്തി വ​​ന്ന​​വ​​രെ​​ല്ലാം അ​​ർ​​ഹ​​ത തെ​​ളി​​യി​​ക്കു​​ന്ന 12 രേ​​ഖ​​ക​​ളി​​ലേ​​തെ​​ങ്കി​​ലും സ​ഹി​തം അ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചാ​​ലേ അ​​ന്തി​​മ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​വ​​രൂ. സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി വി​​ധി പ്ര​​കാ​​രം ആ​​ധാ​​ർ കാ​​ർ​​ഡി​​നെ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യ​​ൽ രേ​​ഖ​​ക​​ളി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ത് പൗ​​ര​​ത്വം സ്ഥി​​രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന രേ​​ഖ​​യാ​​യി അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ല.

    മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രും നാ​​ടു​​വി​​ട്ട​​വ​​രും സ്ഥി​​ര​​താ​​മ​​സം മാ​​റ്റി​​യ​​വ​​രു​​മെ​​ല്ലാം സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​ന പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ സ്ഥ​​ലം പി​​ടി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന വ​​സ്തു​​ത, സൂ​​ക്ഷ്മ​​വും അ​​വ​​ധാ​​ന​​പൂ​​ർ​​വ​​വു​​മാ​​യ പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന യ​​ഥാ​​സ​​മ​​യം അ​​നു​​പേ​​ക്ഷ്യ​​മാ​​ക്കു​​ന്നു​​​ണ്ടെ​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സം​​ശ​​യ​​മി​​ല്ല. വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യ ക​​ള്ള​​വോ​​ട്ടി​​ന് വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് പു​​തു​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാ​​ത്ത വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക എ​​ന്ന​​ത് അ​​നു​​ഭ​​വ​​സ​​ത്യ​​മാ​​ണ്. പ​​ക്ഷേ, ഭ​​ര​​ണ​​ക​​ക്ഷി​​യു​​ടെ നി​​ക്ഷി​​പ്ത താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് പ​​ട്ടി​​ക പു​​തു​​ക്ക​​ലി​​ൽ പ​​തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ങ്കി​​ൽ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ക പ​​ട്ടി​​ക​​യു​​ടെ ശു​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​മ​​ല്ല, അ​​നേ​​ക​​ല​​ക്ഷം പൗ​​ര​​ന്മാ​​രു​​ടെ പൗ​​രാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​ഷേ​​ധ​​മാ​​ണ്. ബി​​ഹാ​​ർ ത​​ന്നെ മി​​ക​​ച്ച ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണം. അ​​നേ​​കാ​​യി​​രം ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശി​​ക​​ൾ നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റ്റ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യോ അ​​ന​​ധി​​കൃ​​ത കു​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യോ ബി​ഹാ​​റി​​ലും ബം​​ഗാ​​ളി​​ലു​​മൊ​​ക്കെ സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ക​​ട​​ന്നു​​കൂ​​ടി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന് പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ന​​രേ​​​ന്ദ്ര ​മോ​​ദി​​യും ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മ​​ന്ത്രി അ​​മി​​ത്ഷാ​​യും അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട നി​ര​ന്ത​ര പ്ര​ചാ​ര​ണം സ​​മാ​​ന​​മ​​ന​​സ്ക​​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കി. സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ മു​​സ്‍ലിം ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ലും മു​​സ്‍ലിം വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​മാ​​ണ് ഈ​ ​​പ്ര​​ചാ​​ര​​ണം സ​​ർ​​വോ​​പ​​രി ശ​​ക്ത​​മാ​​യി ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ത​​ൽ​​ഫ​​ല​​മാ​​യി ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ അ​​ന്തി​​മ​​മാ​​യം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ച പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ തെ​​ളി​​ഞ്ഞു​​കാ​​ണു​​ന്ന ചി​​ല സ​​ത്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട്. തീ​​വ്ര​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​നാ യ​​ത്ന​​ത്തി​​നു​മു​​മ്പ് പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ 1000 പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​ർ​​ക്ക് 907 സ്ത്രീ​​ക​​ൾ എ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​നു​​പാ​​ത​​മെ​​ങ്കി​​ൽ പു​​തു​​ക്കി​​യ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ സം​​ഖ്യ 812 ആ​​യി ചു​​രു​​ങ്ങി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. 2024ലെ ​​ലോ​​ക്സ​​ഭാ ഇ​​ല​​ക്ഷ​​നി​​ൽ പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​രേ​​ക്കാ​​ൾ സ്ത്രീ ​വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​ണ് കേ​​വ​​ലം ഒ​​രു​​വ​​ർ​​ഷം പി​​ന്നി​​ട്ട​​പ്പോ​​ഴേ​​ക്ക് ഈ ​​ഇ​​ടി​​വ് കാ​​ണാ​​നാ​​വു​​ന്ന​​ത്. സ്ത്രീ​​ക​​ളെ അ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് എ​​ത്ര​​യോ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​രാ​​ണ് പു​​റം​​നാ​​ടു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് തൊ​​ഴി​​ൽ തേ​​ടി പോ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യം ക​​ണ​​ക്കി​​ലെ​​ടു​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ന്റേ​​ത് ബോ​​ധ​​പൂ​​ർ​​വ​​മാ​​യ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലാ​​ണെ​​ന്നു​ത​​ന്നെ ക​​രു​​തേ​​ണ്ടി​​വ​​രും. നി​​യ​​മ​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന​​ശേ​​ഷം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​വും.

    വോ​​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ത​​യാ​​റാ​​ക്കാ​​ൻ പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക​​മാ​​യി ചു​​മ​​ത​​ല​​പ്പെ​​ട്ട ബൂ​​ത്ത് ലെ​​വ​​ൽ ഓ​​ഫി​​സ​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ​തൊ​​ട്ട് ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​നാ പ്ര​​ക്രി​​യ. നി​​ഷ്പ​​ക്ഷ​​ത​​യും ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത ബോ​​ധ​​വു​​മു​​ള്ള നി​​ഷ്പ​​ക്ഷ​​രാ​​യ ബി.​​എ​​ൽ.​ഒ​​മാ​​രാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ നീ​​തി​​പൂ​​ർ​​വ​​മാ​​യ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കാം. പ​​ക്ഷേ, ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ത​​ന്നെ തീ​​ർ​​ത്തും കേ​​ന്ദ്ര​ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ഹി​​താ​​നു​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക​​ളു​​ടേ​​താ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​വും സ​​ത്യ​​സ​​ന്ധ​​വു​​മാ​​യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് പ്ര​​ക്രി​​യ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ അ​​ർ​​ഥ​​മി​​ല്ല. ജു​​ഡീ​​ഷ്യ​​റി​​യി​​ൽ​പോ​​ലും പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കാ​​ൻ പ്ര​​തി​​ജ്ഞാ​​ബ​​ദ്ധ​​മാ​​യ തീ​​വ്ര​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ സ​​ർ​​ക്കാ​​റാ​​ണ് രാ​​ജ്യം ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നി​​രി​​ക്കെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യോ​​ടും മ​​ത​​നി​​ര​​പേ​​ക്ഷ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തോ​​ടും പ്ര​​തി​​ബ​​ദ്ധ​​ത​​യു​​ള്ള പൗ​​ര​​സ​​മൂ​​ഹ​​വും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രും പാ​​ലി​​ക്കേ​​ണ്ട ജാ​​ഗ്ര​​ത മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ര​​ക്ഷാ​​മാ​​ർ​​ഗം. അ​​ട്ടി​​മ​​റി ന​​ട​​ന്ന ബി​ഹാ​​റി​​ൽ ത​​ന്നെ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​ക്ക് ഇ​​ട​​​പെ​​ടാ​​ൻ ഒ​​ര​​ള​​വോ​​ളം വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കി​​യ​​ത് ജ​​ന​​കീ​​യ ജാ​​ഗ്ര​​ത​​യാ​​ണ​​ല്ലോ. പ്ര​​ബു​​ദ്ധ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ബി​ഹാ​​റോ മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​യോ ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സാ​​ധ്യ​​ത താ​​ര​​ത​​മ്യേ​​ന കു​​റ​​വാ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് തി​​ര​​ക്കു​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ​ത​​ന്നെ വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​ക തീ​​വ്ര പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​നാ പ്ര​​ക്രി​​യ ന​​ട​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന ശാ​​ഠ്യ​​ത്തെ അ​​തി ജാ​​ഗ്ര​​ത​​യോ​​ടെ നി​​രീ​​ക്ഷി​​ച്ചേ മ​​തി​​യാ​​വൂ. 2002നു​​ശേ​​ഷം വോ​​ട്ട​​വ​​കാ​​ശം ല​​ഭി​​ച്ച​​വ​​രും നി​​ല​​വി​​ൽ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ സ്ഥ​​ലം പി​​ടി​​ച്ച​​വ​​രു​​മാ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ സ​​ഹി​​തം യ​​ഥാ​​സ​​മ​​യം നി​​ശ്ചി​​ത ഫോ​​റ​​ത്തി​​ൽ പു​​തി​​യ അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ സ​​മ​​യം ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​​ണം; രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ-​ സാ​മൂ​​ഹി​​ക ​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ അ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ പൂ​​ർ​​ണ ജാ​​ഗ്ര​​ത പു​​ല​​ർ​​ത്തു​​ക​​യും വേ​​ണം. ത​​ൽ​​ക്കാ​​ലം വീ​​ട്ടി​​ലോ നാ​​ട്ടി​​ലോ ഇ​​ല്ലാ​​തെ പോ​​യ​​വ​​രൊ​​ക്കെ അ​​ന്തി​​മ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ക്കൂ​​ടാ. വി​​ശി​​ഷ്യാ, പു​​തു​​താ​​യി വോ​​ട്ട​​വ​​കാ​​ശം ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന യു​​വ​ജ​ന​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഗ​​ണ്യ​​മാ​​യ വി​​ഭാ​​ഗം വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​പ​​ര​​മാ​​യ കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളാ​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​നോ രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​നോ പു​​റ​​ത്താ​​യി​​രി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളു​​ണ്ട്. അ​​വ​​ർ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യി അ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചാ​​ൽ മ​​തി​​യെ​​ങ്കി​​ലും ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ വെ​​റും വോ​​ട്ടു​​ന​​ഷ്ടം മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് മ​​റ​​ക്ക​​രു​​ത്.

