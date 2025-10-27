Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightഇടതല്ല;...
    Editorial
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 6:30 AM IST

    ഇടതല്ല; ജനാധിപത്യമില്ല; മുന്നണിയുമല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    സം​സ്ഥാ​ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും മു​ന്ന​ണി ന​യ​ത്തെ​യും ബ​ന്ദി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് രാ​ജി​യാ​യ​തി​നു​പി​ന്നി​ലെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​താ​വ​സ്ഥ ശ​രി​ക്കും എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു?
    ഇടതല്ല; ജനാധിപത്യമില്ല; മുന്നണിയുമല്ല
    cancel


    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം സം​സ്ഥാ​നം വീ​ണ്ടു​മോ​ർ​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്, ആ​ദ്യം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ലും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യി​ക്കി​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്, വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക്. ‘പി.​എം ശ്രീ’ ​എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്ത് ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ല. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലും മ​റ്റും വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് മ​ണ്ണൊ​രു​ക്കി​യ വ​ർ​ഗീ​യാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു ത​ല​മു​റ മു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​മ്പ​സ് കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചാ​ലും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ഉ​ള്ള​ട​ക്കം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക സം​സ്ഥാ​നം​ത​ന്നെ​യാ​കു​മെ​ന്ന മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ പൊ​ള്ള​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ളം ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​മാ​കു​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​ജ്ഞ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി എ​ന്തൊ​ക്കെ ദോ​ഷം വ​രു​ത്തും എ​ന്ന​തി​നോ​ളം ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​ണ് അ​തി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​ലെ ഇ​ട​തു​വി​രു​ദ്ധ, ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. പാ​ർ​ട്ടി​യും മു​ന്ന​ണി​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യും അ​ണി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. ഫ​ണ്ട് ത​രാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​ന്യാ​യ​വും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യും പ​ല​കു​റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഈ ​അ​ന്യാ​യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി പ​ഠി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​ഭാ​ത് പ​ട്നാ​യ​ക് സ​മി​തി​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി കേ​ര​ളം എ​ടു​ത്ത ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട് ത​മി​ഴ്നാ​ടും പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളും ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന നി​യ​മ​​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ചെ​ന്ന് സീ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യി പ്രാ​രം​ഭ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നി​നു​മു​മ്പ് എ​ല്ലാം പെ​ട്ടെ​ന്ന് മാ​റു​ന്നു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് മ​ട​ങ്ങി വ​രാ​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു. മു​ന്ന​ണി അ​റി​യാ​തെ, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​റി​യാ​തെ, പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റോ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​നേ​തൃ​ത്വ​മോ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളോ അ​റി​യാ​തെ ന​യം​ത​ന്നെ മാ​റു​ന്നു. മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഡ​ൽ​ഹി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു. വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ന​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട മു​ന്ന​ണി​യെ​യും പ​റ്റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗം വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​വെ​ച്ച തീ​രു​മാ​നം ആ​രു​ടേ​താ​ണ്?

    മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ പ്ര​ശ്നം ഒ​ത്തു​തീ​ർ​ന്നാ​ൽ​പോ​ലും, ഇ​തി​ലെ പ്ര​ക​ട​മാ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​ത മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും വി​ഷ​യം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത്. പ​ക്ഷേ, പി​ന്നെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രു​മ​റി​യാ​തു​ള്ള ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ലാ​ണ്. ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ശേ​ഷം അ​ക്കാ​ര്യ​വും മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു. മു​ന്ന​ണി ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്വ​ത്തും പാ​ർ​ട്ടി ഏ​തോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്വ​ത്തു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തെ​ല്ലാം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​കും. ഇ​ട​തോ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മോ മു​ന്ന​ണി​പോ​ലു​മോ അ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ങ്കി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. അ​ക്കാ​ര്യം ഇ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​കൂ​ടി​യാ​ണ്. കാ​ര​ണം ഇ​ത് ഒ​രു ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രി​ല​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​കൂ​ടി പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ഇ​ട്ട ഒ​രു ഒ​പ്പ് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും വ​ഞ്ചി​ച്ചു; ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ​പ​ക്ഷ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി; ത​മി​ഴ്നാ​ടും പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളും കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ട​ത്തെ ഒ​റ്റി; ക​ൺ​ക​റ​ന്റ് ലി​സ്റ്റി​ലെ വി​ഷ​യം വ​രെ യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ സ്വ​യം അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മു​ന്ന​ണി ജ​ന​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ വ​ഞ്ചി​ച്ചി​രി​ക്കെ, അ​തി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും മു​ന്ന​ണി​ന​യ​ത്തെ​യും ബ​ന്ദി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് രാ​ജി​യാ​യ​തി​നു പി​ന്നി​ലെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​താ​വ​സ്ഥ ശ​രി​ക്കും എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു? നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​പോ​ലും പെ​ട്ടെ​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ എ​ന്തു നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഈ ​ന​യം​മാ​റ്റ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്? പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള സൂ​ച​ന​ക​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ലൂ​ടെ പ​ല​കു​റി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​​പ്പോ​ൾ മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചു? സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ്ലാ​ക്ക്മെ​യി​ലി​ങ്ങി​ന്റെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ലി​ൽ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടെ​ന്താ​ണ്? ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ്ത്രോ​ത്രം പാ​ടാ​റു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​യ​ക​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടെ​ന്താ​ണ്? 34 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ബം​ഗാ​ളി​ൽ സി.​പി.​എം ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യ​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത് സിം​ഗൂ​രി​ലും ന​ന്ദി​ഗ്രാ​മി​ലും ജ​ന​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്. പൊ​ലീ​സി​നെ​യും പാ​ർ​ട്ടി കേ​ഡ​റി​നെ​യും​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ടു. അ​തോ​ടെ ജ​നം കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞു; ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളും കൈ​വി​ട്ടു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബു​ദ്ധ​ദേ​വ് ഭ​ട്ടാ​ചാ​ര്യ​യു​ടെ ‘‘വി​ക​സ​ന’’​വാ​ദം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു. പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ‘‘ഫ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​താ’’ വാ​ദ​വും അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ. ഇ​ട​തു​ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജോ​ലി​യ​ല്ലെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​പ്പോ​ൾ ‘‘ഇ​ട​തു’’​മു​ന്ന​ണി​യെ ഇ​നി എ​ങ്ങ​നെ വി​ളി​ക്ക​ണം?

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam Editorialnational education policyldf govtPM SHRI
    News Summary - Madhyamam Editorial 2025 Oct 27
    Similar News
    Next Story
    X