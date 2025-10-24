Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 6:30 AM IST

    ബ​ഹു​മാ​ന്യ മ​ന്ത്രീ, ഒ​രു ദി​വ​സം ക​ട്ടി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ത​ങ്ങാ​മോ?

    സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ആ​രു നു​ഴ​ഞ്ഞു ക​യ​റി​യാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് തെ​ല്ലു​വി​ല ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യ​തി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​ർ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ൾ...
    ബ​ഹു​മാ​ന്യ മ​ന്ത്രീ, ഒ​രു ദി​വ​സം ക​ട്ടി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ത​ങ്ങാ​മോ?
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ട്ടി​പ്പാ​റ, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, കോ​ട​ഞ്ചേ​രി, ഓ​മ​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ത്യ​ന്തം ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ട് ഇ​റ​ച്ചി​പ്പാ​റ​യി​ലെ ​ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് എ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചി​ല അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന വാ​യു​വും കു​ടി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​വും ച​വി​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യ​തി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ക​യാ​ൽ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളും ജ​ന​കീ​യ​സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി അ​ണി​ചേ​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ളി​തു​വ​രെ​യി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ ചി​ല​ർ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രാ​വു​ക​യും തീ​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​തി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി കൂ​ടി​യാ​യ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ബ്ലോ​ക്ക്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​ക്കി നാ​നൂ​റോ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യു​ള്ള ഏ​തു മ​നു​ഷ്യ​നെ​യും വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം ഇ​രു​തു​ള്ളി​പ്പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്തു​ള്ള ക​രി​മ്പാ​ല​ക്കു​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും അ​ത്ര​യേ​റെ ദു​രി​ത​പൂ​രി​ത​മാ​ണ്. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​ര്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഇ​ന്നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ന്ന് ശ്വ​സ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ത്വ​ഗ് രോ​ഗ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. പ​ല വീ​ടു​ക​ളി​ലും നെ​ബു​ലൈ​സ​റും ഓ​ക്സി​ജ​ൻ യ​ന്ത്ര​വും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കൊ​ച്ചു കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പോ​ലും ഇ​ൻ​ഹേ​ല​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. സ​ദാ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദു​ർ​ഗ​ന്ധം കാ​ര​ണം അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​പോ​ലും ഈ ​വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​റി​ല്ല, ഇ​വി​ടേ​ക്ക് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്ത​യ​ക്കാ​നും ആ​രും ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ല. സ്ഥ​ല​വും വീ​ടും വി​റ്റൊ​ഴി​വാ​ക്കി മ​റ്റെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പോ​യി താ​മ​സി​ക്കാ​മെ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ നാ​റു​ന്ന നാ​ട്ടി​ൽ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങാ​നും ഒ​രാ​ളും വ​രു​ന്നി​ല്ല, പു​ഴ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​ലി​ന​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു- പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം​ത​ന്നെ ക്ഷ​യി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു; ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ നാ​ലാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് പ്ലാ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച 2019 മു​ത​ൽ പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ളു​ള്ള​പ്പോ​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക കോ​ഴി മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റാ​ണി​ത്. 20 ട​ൺ പ്ര​തി​ദി​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള പ്ലാ​ന്റി​ൽ അ​തി​ന്റെ അ​ഞ്ചി​ര​ട്ടി കോ​ഴി​മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് ത​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത ആ​രാ​യു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഒ​രു വ​ലി​യ ജി​ല്ല​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള കോ​ഴി അ​റ​വ് മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ഭാ​ര​വും ദു​രി​ത​വും ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​ർ പേ​റ​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ന്തു ന്യാ​യ​മാ​ണ്? മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നു​മ​ട​ക്കം സ​ക​ല അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ല​വ​ട്ടം നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ പ​രി​സ്ഥി​തി​സ​മി​തി 2023ൽ ​ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ത​ള്ളി​യെ​ങ്കി​ലും ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വു​മാ​യാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​ട​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​വും ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി നി​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കി​ന​ൽ​കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും സ​മ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പൊ​ടു​ന്ന​നെ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന കാ​ര്യം സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും വി​ശ​ദ​വു​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന പ്ലാ​ന്റി​ലെ വാ​ഹ​നം ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ലാ​ത്തി പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​മി​താ​വേ​ശ​വും അ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ടി​യ​ർ ഗ്യാ​സ് പ്ര​യോ​ഗ​വു​മാ​ണ് പ്ര​ശ്നം വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യ​ത് എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ക​വ​ച​ങ്ങ​ളാ​ക്കി അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​മേ​ഖ​ല ഡി.​ഐ.​ജി യ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന സ​മ​ര​ത്തെ താ​റ​ടി​ക്കാ​നും വേ​ട്ട​യാ​ടാ​നു​മു​ള്ള ദു​ഷ്ട​ലാ​ക്ക് നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഡി.​ഐ.​ജി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ക​രി​മ്പാ​ല​ക്കു​ന്നി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം ശ്വാ​സം കി​ട്ടാ​ത്ത പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു, ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ശ​ല്യം കൂ​ടി​യാ​യി എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​നം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​വ​ട്ടെ, ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​തു ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യു​മെ​ന്ന പോ​ലെ ഈ ​സ​മ​ര​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലും സ്ഥാ​പി​ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ആ​ണെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ ചാ​പ്പ​കു​ത്താ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി-​യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​താ​വ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് അ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ചി​ല ഛിദ്ര​ശ​ക്തി​ക​ൾ നു​ഴ​ഞ്ഞു ക​യ​റി എ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ല​പാ​ടു​കാ​ര​നാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​റ​വി​ളി കൂ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രോ​ട് അ​നു​ക​മ്പ​യോ​ടെ ഒ​രു​വാ​ക്ക് പ​റ​യാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പി​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ പ്ലാ​ന്റി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ധാ​വി മൗ​നം വെ​ടി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ആ​രു നു​ഴ​ഞ്ഞു ക​യ​റി​യാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ഖ​വി​ല​യ്ക്കെ​ടു​ക്കാ​തെ, ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് തെ​ല്ലു​വി​ല ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യ​തി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്ര​തി​ക​ൾ. ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ത​രി​മ്പ് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ്ലാ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം, അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​മെ​ങ്കി​ലും മ​നം​പി​ര​ട്ട​ലി​ല്ലാ​തെ വ​ന്നി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മോ? മ​ണ്ണ് മ​ലി​ന​മാ​ക്കി മ​നു​ഷ്യ ജീ​വി​തം ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു​വാ​​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ക​സേ​ര​യോ​ട് താ​ങ്ക​ൾ നീ​തി പു​ല​ർ​ത്തു​മോ?

