    ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം കു​ളം​തോ​ണ്ടു​ന്ന കൊ​ളീ​ജി​യം

    ക​ലാ​പാ​ഹ്വാ​നം മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​വ​രും വി​ദ്വേ​ഷ​ പ്ര​സം​ഗ​ക​രും അ​ശി​ക്ഷി​ത​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​രു​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​തി​നെ​തി​രെ ചെ​റു​വി​ര​ല​ന​ക്കു​ന്ന​ത് ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ​പ്പോ​ലും വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്ന സ​ന്ദേ​​ശം
    ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം കു​ളം​തോ​ണ്ടു​ന്ന കൊ​ളീ​ജി​യം
    ഭ​ര​ണ വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ലോ​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും വി​ധ​ത്തി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​ന്യാ​യ​മാ​യി സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റു​ക​യും അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​തി​വാ​ണ്. അ​ത്ത​രം അ​ന്യാ​യ​ങ്ങ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് പ​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും രാ​ജ്യ​ത്തെ നീ​തി​പീ​ഠ​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കോ​ട​തി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​​രു​ടെ​യും അ​ന്ത​സ്സ് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നീ​തി​യും ന്യാ​യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​ർ വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ജ​സ്റ്റി​സ് ലോ​യ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടാ​ത്ത മ​ര​ണം മു​ത​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​കി​ൽ ഖു​റൈ​ശി​യു​ടെ സ്ഥാ​ന നി​ഷേ​ധം വ​രെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​യാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​നു​ണ്ട്. നീ​തി​യും ന്യാ​യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ‘കു​റ്റ’​ത്തി​ന് ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​ൻ നീ​തി​നി​ഷേ​ധം നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ന്യാ​യാ​ധി​പ സ​മൂ​ഹം പ​ല​പ്പോ​ഴും എ​ന്തു നി​ല​പാ​ടാ​ണ് കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന കാ​ര്യം പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന, നീ​തി​യി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്റെ​യും ത​ല താ​ഴ്ന്നു​പോ​കും. 2020ലെ ​ഡ​ൽ​ഹി വം​ശീ​യാ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ച വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​കു​ർ, ക​പി​ൽ മി​ശ്ര, പ​ർ​വേ​ശ് വ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ഞ്ഞ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യാ​യി​രു​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് മു​ര​ളീ​ധ​റി​നെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ ര​ണ്ടു മു​തി​ർ​ന്ന ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ ചെ​റു​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും വി​ര​മി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ കൊ​ളീ​ജി​യം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി ജ​സ്റ്റി​സ് മു​ര​ളീ​ധ​റി​നെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ളി​താ രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹ​വും നീ​തി​ബോ​ധം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച ‘കു​റ്റ’​ത്തി​ന് മ​റ്റൊ​രു ന്യാ​യാ​ധി​പ​നെ​തി​രെ​കൂ​ടി തി​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​കാ​ര​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് പാ​കി​സ്താ​നു നേ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ന്യം കൈ​ക്കൊ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച കേ​ണ​ൽ സോ​ഫി​യാ ഖു​​റൈ​ശി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി’ എ​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് മ​ന്ത്രി​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് ഷാ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​നെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റാ​നാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​മ്പെ​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ധേ​യ​ത്വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കൊ​ളീ​ജി​യം അ​തി​നു വ​ഴ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​നെ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കൊ​ളീ​ജി​യം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. അ​​തു ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ അ​വി​ടെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സീ​നി​യോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ൻ​പ്ര​കാ​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റാ​നാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കൊ​ളീ​ജി​യം ശി​പാ​ർ​ശ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കി. അ​വി​ടെ സീ​നി​യോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ഏ​ഴാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് വ​രു​ക. തെ​ളി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ വി​ദ്വേ​ഷം പു​ല​മ്പാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​ന്റെ ‘അ​ധി​കാ​ര’​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​നു​ള്ള ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​ൽ.

    ത​ന്റെ നീ​തി​ന്യാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യും ധീ​ര​ത​യും പു​ല​ർ​ത്തി​യ ന്യാ​യാ​ധി​പ​നാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​ര​ത്തേ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ജ​ഡ്ജി​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ മ​ക​ൾ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യി അ​വി​ടെ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച വേ​ള​യി​ൽ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ചോ​ദി​ച്ചു വാ​ങ്ങി. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ടു​ത്ത നി​യോ​ഗം. അ​വി​ടെ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി മാ​നു​ഷി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പൊ​ലീ​സ് ചു​മ​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മ​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കെ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​നും ജ​സ്റ്റി​സ് അ​നു​രാ​ധ ശു​ക്ല​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വി​ജ​യ് ഷാ​ക്കെ​തി​രെ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ‘‘രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​യു​ധ സേ​ന​ക​ളെ​ക്കു​ളി​ച്ച് വി​ഭാ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​​ശ​ങ്ങ​ളു​യ​രു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്’’​എ​ന്നാ​ണ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    ക​ലാ​പാ​ഹ്വാ​നം മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​വ​രും വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​സം​ഗ​ക​രും അ​ശി​ക്ഷി​ത​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​രു​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​തി​നെ​തി​രെ ചെ​റു​വി​ര​ല​ന​ക്കു​ന്ന​ത് ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ​പ്പോ​ലും വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ പ​ക​പോ​ക്ക​ൽ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​ലും വ​ഴി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്ന സ​ന്ദേ​​ശം. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വ​ർ​ഗീ​യ​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​തി​രു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണി​ത്. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ജ്ഞ​ക​ൾ ശി​ര​സ്സാ​വ​ഹി​ക്കു​ക വ​ഴി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കൊ​ളീ​ജി​യം നീ​തി​പീo​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സി​നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക്ഷ​​ത​മേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ർ​ക്കു​ക, രാ​ജ്യ​താ​ൽ​പ​ര്യ​വും മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ഒ​രു ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ സു​ര​ക്ഷി​ത​ന​ല്ല എ​ന്നു​വ​രു​കി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നീ​തി​ബോ​ധം​ത​ന്നെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി എ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥം.

