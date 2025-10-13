Begin typing your search above and press return to search.
    വം​ശീ​യ​ത എ​ന്നു​മു​ത​ലാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യ​ത്?

    പാ​ശ്ചാ​ത്യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മാ​യി ചേ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്, നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ന​മു​ള്ള ഇ​ന​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം പൊ​തു​വെ ന​ൽ​കി​പ്പോ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്...
    വം​ശീ​യ​ത എ​ന്നു​മു​ത​ലാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യ​ത്?
    കൊ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ലെ ശ​രി​യും കൊ​ടു​ത്ത​തി​ലെ ശ​രി​കേ​ടു​മാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള നൊ​ബേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്കും സ്തു​തി​പാ​ഠ​ക​രാ​യ ഏ​താ​നും രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ഖേ​ന​യും കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് അ​ത് കൊ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നൊ​ബേ​ലി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പു​ര​സ്കാ​ര ക​മ്മി​റ്റി​ത​ന്നെ വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​റി​യ കൊ​റീ​ന മ​ച്ചാ​ദോ​ക്ക് അ​ത് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ആ ​മി​ക​വ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി എ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ-​സ​മാ​ധാ​ന നൊ​ബേ​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചും-​വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മൊ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ധാ​ര​ണ​യി​ൽ ത​ന്നെ പി​ഴ​ച്ചോ എ​ന്ന സം​ശ​യം നി​സ്സാ​ര​മാ​യി ത​ള്ളേ​ണ്ട​ത​ല്ല​ല്ലോ. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​ണ് മ​റി​യ മ​ച്ചാ​ദോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പു​റം​ക​രാ​ർ പ​ണി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ അ​ന്തി​മ​മാ​യി സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​യോ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​ത​ന്നെ​യോ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ട്. സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഏ​കാ​ധി​പ​തി​യാ​യ നി​ക​ള​സ് മ​ദു​റോ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മ​റി​യ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​റേ​കാ​ലം ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ അ​വ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നോ​ട് പ​ര​സ്യ​മാ​യി സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ബ​ദ​ലാ​യി അ​വ​ർ തേ​ടു​ന്ന​ത് മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​മാ​ണ് എ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മ​ല്ല. ശ​ക്തി​യു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​കി​ല്ല എ​ന്ന​തു​പോ​ലെ, നീ​തി സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നു​പാ​ധി​യാ​ണെ​ന്നും മ​റി​യ​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട് വം​ശീ​യ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ്. തി​ക​ഞ്ഞ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ക്ഷ​പാ​തി​യാ​യ അ​വ​ർ, ത​നി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടി​യാ​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ എം​ബ​സി ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    സ​മാ​ധാ​ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘാ​ട​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന നൊ​ബേ​ലി​ന്റെ മൂ​ന്ന് യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ. അ​ത് ത​ത്ത്വം. കം​ബോ​ഡി​യ​യി​ൽ ബോം​ബി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ഇ​തേ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ ഹെ​ന്റി കി​സി​ഞ്ജ​റും ഡ്രോ​ൺ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കി​യി​ട്ടും അ​ത് നേ​ടി​യ ബ​റാ​ക് ഒ​ബാ​മ​യു​മെ​ല്ലാം പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രു​ന്ന​ത് നൊ​ബേ​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ക്ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ്. പാ​ശ്ചാ​ത്യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മാ​യി ചേ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്, നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ന​മു​ള്ള ഇ​ന​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം പൊ​തു​വെ ന​ൽ​കി​പ്പോ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളും സം​ഘ​ങ്ങ​ളും ഈ ​ചാ​യ്‍വ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ​ട്രം​പി​ന് കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​കാ​തെ പോ​യ സ​മ്മാ​നം ‘സ​മാ​ധാ​ന’​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​വി​ടെ വി​ല​യി​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​ത് സ​മാ​ധാ​ന​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​ട്ട​നേ​കം വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ണ്. പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ൽ​​​ഫ്ര​ഡ് നൊ​ബേ​ലി​​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം​കൂ​ടി വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    മെ​റി​യ മ​ച്ചാ​ദോ ന​ട​ത്തു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ദു​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഘ​ട​കം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മ​ല്ല, നീ​തി​യാ​ണ്. നീ​തി​യോ​ടു​ള്ള മ​റി​യ​യു​ടെ​യും നൊ​ബേ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും സ​മീ​പ​നം അ​ന്യൂ​ന​മ​ല്ല​താ​നും. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ വം​ശീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ലി​ക്കു​ഡി​നോ​ടു​ള്ള മ​റി​യ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യോ നീ​തി​യു​ടെ​യോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ല. ഇ​ക്കൊ​ല്ലം അ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ (അ​തി​ൽ വം​ശ​വെ​റി​യ​ന്മാ​രാ​യ ഗീ​ർ​ട്ട് വി​ൽ​ഡേ​ഴ്സ്, മാ​രീ​ലെ ​പെ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു) പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് 1500 ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്പാ​നി​ഷ് വം​ശ​ഹ​ത്യ​പോ​ലു​ള്ള​തി​നാ​യു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം പ​റ​യു​ക​യും വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ​ത​രം വം​ശ​വെ​റി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ങ്കി​ൽ മ​റി​യ മ​ച്ചാ​ദോ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. യി​ത് സാ​ക് റ​ബീ​ൻ, ഷീ​മോ​ൻ പെ​ര​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ തീ​വ്ര​സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും അ​ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട​ല്ലോ. എ​ന്നാ​ൽ, പു​ര​സ്കാ​രം അ​ർ​ഹ​ത​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ നേ​ടി​യ നെ​ൽ​സ​ൺ മ​ണ്ടേ​ല, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ലൂ​ത​ർ​കി​ങ് ജൂ​നി​യ​ർ​പോ​ലു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹി​ക​ളോ​ട് ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ന്യാ​യം കൂ​ടി​യാ​ണ​ത്. സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​കേ​ണ്ട സ​മ്മാ​നം ഇ​​ത്ര ത​രം​താ​ഴ്ന്നു​പോ​യ​ത് സ​ങ്ക​ട​ക​രം ത​ന്നെ.

