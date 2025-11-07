Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    7 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:30 AM IST

    സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക പ​​ട്ടി​​ക​ക​​ളി​​ലെ അ​​ട്ടി​​മ​​റി

    ഇപ്പോ​​ൾ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ല​​ട​​ക്കം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച തീ​​വ്ര​​പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന പ​​രി​​പാ​​ടി എ​​ന്തെ​​ന്ത് മ​​റി​​മാ​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ഒ​​ളി​​പ്പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ആ​​ശ​​ങ്കി​​ക്കേ​​ണ്ട സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​മാ​​ണ് സം​​ജാ​​ത​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്...
    സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക പ​​ട്ടി​​ക​ക​​ളി​​ലെ അ​​ട്ടി​​മ​​റി
    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നും ബി.​​ജെ.​​പി​​യും ചേ​​ർ​​ന്ന് 2024ലെ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ഹ​​രി​​യാ​​ന​​യി​​ൽ 25 ല​​ക്ഷം വ്യാ​​ജ​​വോ​​ട്ട് സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ തി​​രു​​കി​​ക്ക​​യ​​റ്റി കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന്റെ വി​​ജ​​യം ത​​ട​​ഞ്ഞു​​വെ​​ന്ന് തെ​​ളി​​വു​​ക​​ൾ സ​​ഹി​​തം പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ ​നേ​​താ​​വ് രാ​​ഹു​​ൽ​​ഗാ​​ന്ധി ന​​ട​​ത്തി​​യ കു​​റ്റാ​​രോ​​പ​​ണം ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ശ്വാ​​സ്യ​​ത ക​​ടു​​ത്ത രീ​​തി​​യി​​ൽ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​താ​​ണ്. കോ​​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് തോ​​റ്റ എ​​ട്ട് മ​​ണ്ഡ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ആ​​കെ വോ​​ട്ട് വ്യ​​ത്യാ​​സം 22,729 മാ​​ത്ര​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി​​യ രാ​​ഹു​​ൽ, 53.31 ല​​ക്ഷം വോ​​ട്ട് കി​​ട്ടി​​യ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന് 37 സീ​​റ്റും 55.49 ല​​ക്ഷം വോ​​ട്ട് നേ​​ടി​​യ ബി.​​ജെ.​​പി​​ക്ക് 48 സീ​​റ്റും ത​​ര​​പ്പെ​​ട്ട മ​​റി​​മാ​​യം ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ളു​​ദ്ധ​​രി​​ച്ച് ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കു​ക​യാ​​ണ്. 10 ബൂ​​ത്തു​​ക​​ളി​​ലെ 22 വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ​​ക്ക് എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും ഒ​​രേ ഫോ​​ട്ടോ, വ്യാ​​ജ​​മാ​​യി ചേ​​ർ​​ത്ത ഫോ​​ട്ടോ​​യി​​ൽ ബ്ര​​സീ​​ലി​​യ​​ൻ മോ​​ഡ​​ലി​​ന്റെ പ​​ടം കൂ​​ടി ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ട്ട മ​​ഹാ​​ത്ഭു​​തം തു​​ട​​ങ്ങി ഒ​​ട്ടേ​​റെ സാ​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ൾ രാ​​ഹു​​ൽ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്കു​​ന്നു. ഹ​​രി​​യാ​​ന മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി നാ​​യ​​ബ്സി​​ങ് സൈ​​നി ​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ല​​ത്തി​​ന് ര​​ണ്ടു​​ദി​​വ​​സം മു​​മ്പ് പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദ​​വും രാ​​ഹു​​ൽ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ‘ബി.​​ജെ.​​പി സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​​ണ്ടാ​​ക്കും. അ​​തി​​നു​​ള്ള സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​മ്മു​​ടെ കൈ​​യി​​ലു​​ണ്ട്. നി​​ങ്ങ​​ള​​തി​​ൽ വി​​ഷ​​മി​​ക്കേ​​ണ്ട’. 62 സീ​​റ്റു​​ക​​ൾ വ​​രെ നേ​​ടി കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ഭ​​രി​​ക്കും എ​​ന്ന് അ​​ഞ്ച് എ​​ക്സി​​റ്റ്പോ​​ൾ ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​വ​​ചി​​ച്ച നേ​​ര​​ത്ത് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി സൈ​​നി ഇ​​ങ്ങ​​നെ ത​​റ​​പ്പി​​ച്ച് പ​​റ​​യ​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ത് കാ​​ലേ​​ക്കൂ​​ട്ടി ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്ത അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​യു​​ടെ സൂ​​ച​​ന​​യ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ മ​​റ്റെ​​ന്താ​​ണ് എ​​ന്നാ​​ണ് പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ നേ​​താ​​വി​​ന്റെ ചോ​​ദ്യം. പ​​ക്ഷേ വി​​ശ്വ​​സ​​നീ​​യ​​മാ​​യ ഒ​​രു പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​വു​​മ​​ല്ല ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​ത്തു​​നി​​ന്ന് പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഒ​​ന്നി​​ല​​ധി​​കം സ്ഥ​​ല​​ത്ത് ഒ​​രേ വോ​​ട്ട​​ർ ക​​ട​​ന്നു​​കൂ​​ടി​​യെ​​ങ്കി​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന്റെ ബൂ​​ത്തു​​ത​​ല ഏ​​ജ​​ന്റു​​മാ​​ർ എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ട് വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക പു​​തു​​ക്ക​​ൽ വേ​​ള​​യി​​ൽ പ​​രാ​​തി​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ല; വ്യാ​​ജ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ ബി.​​ജെ.​​പി​​ക്കാ​​ണ് വോ​ട്ടു​ചെ​​യ്ത​​ത് എ​​ന്ന് രാ​​ഹു​​ൽ എ​ങ്ങ​നെ അ​​റി​​ഞ്ഞു എ​ന്ന​തു​പോ​​ലു​​ള്ള പ്ര​​ഥ​​മ​​ദൃ​​ഷ്ട്യാ ദു​​ർ​​ബ​​ല​​മാ​​യ മ​​റു​​ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ര​​ണ്ടു​കോ​​ടി വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ പ​​ട്ടി​​ക മു​​ഴു​​വ​​ൻ പ​​ണി​​പ്പെ​​ട്ട് പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ച് കൃ​​ത്രി​​മ​​ങ്ങ​​ളും വ്യാ​​ജ​​ങ്ങ​​ളും ക​​ണ്ടു​​പി​​ടി​​ക്കാ​​നും തെ​​ളി​​വു​​ക​​ൾ സ​​മാ​​ഹ​​രി​​ക്കാ​​നും ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലി​​ല്ലാ​​ത്ത ഒ​​രു പാ​​ർ​​ട്ടി നേ​​താ​​വി​​ന് യ​​ഥാ​​സ​​മ​​യം സാ​​ധി​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന് കൊ​​ച്ചു​​കു​​ട്ടി​​ക്ക് പോ​​ലും മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​തേ​​യു​​ള്ളൂ. ഭ​​ര​​ണ​​ക​​ക്ഷി​​ക്കാ​​വ​​ട്ടെ, ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​നാ​​വ​​ട്ടെ എ​​ന്തും ചെ​​യ്യാ​​നും പ്ര​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​നു​​മു​​ള്ള അ​​ന​​ന്ത​സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളാ​​ണ് തു​​റ​​ന്നു​​കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തി​​നൊ​​ക്കെ​​യും സൗ​​ക​​ര്യ​​മു​​ള്ള ഒ​​രു ഗോ​​ദി ക​​മീ​​ഷ​​നെ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ-​​സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​രം​​ഗ​​ത്തെ വി​​ദ​​ഗ്ധ​​രു​ടെ​യും ശ​​ക്ത​​മാ​​യ എ​​തി​​ർ​​പ്പി​​നെ മ​​റി​​ക​​ട​​ന്ന് നി​​യ​​മി​​ച്ച​​തു​ത​​ന്നെ എ​​ന്തി​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ണ​​ല്ലോ.

    ഇ​​ക്കൊ​​ല്ലം ആ​​ഗ​​സ്റ്റി​​ലാ​​ണ് രാ​​ഹു​​ൽ​ ഗാ​​ന്ധി ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ലെ വോ​​ട്ടു​​ചോ​​രി ശ​​ക്ത​​മാ​​യ സാ​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടെ പ​​ര​​സ്യ​​മാ​​യി അ​​നാ​​വ​​ര​​ണം ചെ​​യ്ത​​ത്. മ​​ഹാ​​ദേ​​വ​​പു​​ര മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ലെ ആ​​റ​​ര ല​​ക്ഷം വോ​​ട്ടു​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​രു​​ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം വ്യാ​​ജ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ആ​​രോ​​പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ക​​ള്ള​​പ്പേ​​ര്, ക​​ള്ള​​വി​​ലാ​​സം, ക​​ള്ള ഫോ​​ട്ടോ​​ക​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി പ​​ല​​ത​​രം കൃ​​ത്രി​​മ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ഴി വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യു​​ടെ പി​​ൻ​​ബ​​ല​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ബി.​​ജെ.​​പി സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി ജ​​യി​​ച്ച​​തെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി​​യ​​പ്പോ​​ഴും ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ന്റെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം തെ​​ളി​​വു​​ക​​ളു​​ടെ പി​​ൻ​​ബ​​ല​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​ദ​ത്തി​​ലും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പ്ര​​ത്യാ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഒ​​തു​​ങ്ങി. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ലെ അ​​ല​​ന്ദ് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ലെ 6018 വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന് പു​​റ​​ത്തു​​ള്ള മൊ​​ബൈ​​ൽ ന​​മ്പ​​റു​​ക​​ളും മ​​റ്റും ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി​​യ​​ത് സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​റി​​ൽ ​തെ​​ളി​​വു​​സ​​ഹി​​തം തു​​റ​​ന്നു​​കാ​​ട്ടി​​യ​​പ്പോ​​ഴും മു​​ഖ്യ ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ ഗ്യാ​​നേ​​ഷ്‍കു​​മാ​​റി​​ന്റെ നി​​ഷേ​​ധം ‘അ​​വാ​​സ്ത​​വം’ എ​​ന്ന പ്ര​​ദ​​പ്ര​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലൊ​​തു​​ങ്ങി. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക മു​​ഖ്യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ ത​​ന്നെ രാ​​ഹു​​ലി​​ന്റെ ആ​​രോ​​പ​​ണം ശ​​രി​​വെ​​ക്കു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. അ​തോ​ടെ ഹൈ​​ടെ​​ക് വോ​​ട്ടു​​കൊ​​ള്ള കേ​​വ​​ലം ആ​​രോ​​പ​​ണ​​മ​​ല്ല ക​​ഴ​​മ്പു​​ള്ള യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​വു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ചു​​രു​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ൾ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ല​​ട​​ക്കം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച തീ​​വ്ര​​പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന പ​​രി​​പാ​​ടി എ​​ന്തെ​​ന്ത് മ​​റി​​മാ​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ഒ​​ളി​​പ്പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ആ​​ശ​​ങ്കി​​ക്കേ​​ണ്ട സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​മാ​​ണ് സം​​ജാ​​ത​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​ക്കു​​പോ​​ലും നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക വി​​ധി​​യി​​ലൂ​​ടെ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ കു​​ത്സി​​ത നീ​​ക്ക​​ത്തി​​ന് ത​​ട​​യി​​ടാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മോ എ​​ന്നു​​റ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത സ്ഥി​​തി. ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടാ​​നാ​​വാ​​ത്ത അ​​ധി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളോ​​ടു​​കൂ​​ടി​​യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നെ ഗൂ​​ഢ അ​​ജ​​ണ്ട​​യും താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​വു​​മു​​ള്ള ഒ​​രു സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് യ​​ഥേ​​ഷ്ടം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന അ​​വ​​സ്ഥാ​​വി​​ശേ​​ഷം ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ടി​​വേ​​രി​​ന് ക​​ത്തി​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​തും യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ ജ​​ന​​ഹി​​തം അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​മാ​​ണ്. പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റും എ​​ക്സി​​ക്യൂ​​ട്ടി​​വും സ​​ർ​​വാ​​ധി​​പ​​ത്യ ശ​​ക്തി​​യു​​ടെ കാ​​ല​​ടി​​ക​​ളി​​ൽ ഞെ​​രി​​ഞ്ഞ​​മ​​രു​​മ്പോ​​ൾ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ രാ​​ഷ്ട്ര​​ത്തി​​ന്റെ സു​​ഗ​​മ​​മാ​​യ പ്ര​​യാ​​ണ​​ത്തി​​ലെ മാ​​ർ​​ഗ​​ത​​ട​​സ്സ​​ങ്ങ​​ൾ നീ​​ക്കാ​​ൻ ജു​​ഡീ​​ഷ്യ​​റി മ​​ന​​സ്സി​​രു​​ത്തി​​യേ മ​​തി​​യാ​​വൂ. ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​​ബു​​ദ്ധ ജ​​ന​​ത​​യും പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​വും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ​പ്പ​​റ്റി സ​​ഗൗ​​ര​​വം ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​വു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​ത്യാ​​ശി​​ക്കു​​ക.

