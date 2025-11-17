Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    date_range 17 Nov 2025 6:30 AM IST
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വേ​ണ്ട​ത് പ​ട്ടി​ക​ക്ക​ല്ല, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​ണ്

    ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​ക്കി, വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​റ​ക്കെ​ത​ന്നെ മു​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​യി...
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വേ​ണ്ട​ത് പ​ട്ടി​ക​ക്ക​ല്ല, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​ണ്
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഭാ​വി​യെ​പ്പ​റ്റി ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​മെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ൾ, ഭ​ര​ണ നി​ർ​വ​ഹ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര സ​ന്തു​ല​ന​വും ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹി​ക​ളാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​വും ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് അ​വ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്തെ വി​വി​ധ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഗൗ​ര​വ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട പി​ഴ​വു​ക​ള​ല്ല, വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ കൈ​ക​ട​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ത​ന്നെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലും വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ലും വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ലു​മെ​ല്ലാം പൊ​തു​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​ത​വ​ണ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ട്ട​പോ​ലെ, ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ര​ണ്ട് വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​വ​രി​ച്ച കൃ​ത്രി​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യോ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മോ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലാ​തെ, അ​ഴി​മ​തി​ക്ക് ധാ​രാ​ളം പ​ഴു​ത് ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച്, ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​സാ​തെ, പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തെ​ല്ലാം സം​ഭ​വി​ക്കാ​മോ അ​തൊ​ക്കെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ന്നു​വേ​ണം ക​രു​താ​ൻ. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​ക്കി, വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​റ​ക്കെ​ത​ന്നെ മു​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​യി.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന 324ാം വ​കു​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ച്, ‘‘സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യും നീ​തി​പൂ​ർ​വ​ക​മാ​യും’’ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​ള്ള​ത്. ന​ട​പ്പു​രീ​തി അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല എ​ന്ന​ത് വെ​റു​തെ പ​റ​യു​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മ​ല്ല. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ, 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റ് മാ​ത്രം നേ​ടി​യ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യം, അ​ഞ്ചു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 82 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റ് നേ​ടി. ജൂ​ൺ​മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ​വ​രെ​യു​ള്ള ഈ ​അ​ഞ്ചു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ചീ​ർ​ത്തു. ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ​ല​മ​ട​ങ്ങ് ക​വ​ച്ചു​വെ​ച്ച് 40 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക​യ​റി​ക്കൂ​ടി. മ​റു​പു​റ​ത്ത്, യ​ഥാ​ർ​ഥ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ട​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. ക​ർ​ണാ​ട​ക, കേ​ര​ളം, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ഡ​ൽ​ഹി, ഹ​രി​യാ​ന, പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​നേ​കം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ​കൃ​ത്രി​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട​ത്രെ. ബി​ഹാ​റി​ൽ ഇ​ത് ഗ​ണ്യ​മാ​യ തോ​തി​ൽ ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. ഒ​രൊ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 80,000 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ (എ​ല്ലാം ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ) നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ല​ത​വ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​നെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. രാ​ജ്യ​മെ​മ്പാ​ടും ബി.​ജെ.​പി വി​രു​ദ്ധ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി 2018ലെ ​ഒ​രു പ​ഠ​നം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലും തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലും കൂ​ട്ട ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്ന​തി​നെ​പ്പ​റ്റി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യെ​ത്തി. വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പെ​രു​പ്പം വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യെ ലോ​ക​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു വ്യ​ക്ത​ത​യു​മി​ല്ല. പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്, കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ല​ർ​പ്പ് ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​ണ് എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വി​ല്ല. ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ 17 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്ത​ത് 21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ. ഈ ​അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം എ​വി​ടെ​നി​ന്ന് വ​ന്നു എ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല.

    വോ​ട്ടി​ങ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലു​മു​ണ്ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ- വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ത​ട​യ​ലും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും മ​റ്റും. വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ൽ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളേ​റെ. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ​ല്ല ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ​യേ​റെ​യാ​ണ്. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​യ​മ​ന​രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ധേ​യ​ത്വം. സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഹ​രി​യാ​ന അ​സം​ബ്ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ മ​ഹ്മൂ​ദ് പ്രാ​ച​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബ്-​ഹ​രി​യാ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​ത് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​സ​രി​ച്ചി​ല്ല. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ രേ​ഖ​ക​ൾ പു​റ​മേ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ നി​യ​മം (1961) മാ​റ്റി. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന്നു, ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു തീ​രു​മാ​നം- അ​ത്ത​രം രേ​ഖ​ക​ൾ 45 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്.

    തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​ക്ക​ല്ല, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നാ​ണ്. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വ​കു​പ്പാ​ക്കി ഫ​ല​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി​യ നി​യ​മ​ന​രീ​തി​ക്കെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ 2024ൽ ​പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വേ​റെ​യും പ​രാ​തി​ക​ളു​ണ്ട് കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ. അ​തി​നു​ശേ​ഷം എ​ത്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു! ഇ​നി​യും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി​ട്ടും കോ​ട​തി​ക്കു​പോ​ലും മ​ർ​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണ്- ആ​പ​ൽ​ക്ക​ര​വും.

