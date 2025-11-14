Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    14 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 6:30 AM IST

    വി​ശ​പ്പി​ന്റെ വി​ളി

    സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഇ​ത്ര ഭീ​മ​മാ​യ അ​ന്ത​രം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്, രാ​ജ്യം പ​ട്ടി​ണി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ​യും നേ​പ്പാ​ളി​ന്റെ​യും എ​ത്ര​യോ പി​റ​കി​ലാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ത് എ​ന്നീ ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടേ​തീ​രൂ...
    ലോ​ക​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ വ​ള​ർ​ന്നെ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി കി​ട്ടു​ന്ന എ​ല്ലാ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും വേ​ദി​ക​ളി​ലും വീ​മ്പ് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന 2025ലെ ​ലോ​ക പ​ട്ടി​ണി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ (ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഹം​ഗ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ്) ന​മ്മു​ടെ സ്ഥാ​നം എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന​റി​യേ​ണ്ടേ? 136 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 102-ാമ​ത്! പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ്, ശി​ശു​ക്ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച മു​ര​ടി​പ്പ്, ശ​രീ​ര​ശോ​ഷ​ണം, ശി​ശു​മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് എ​ന്നീ നാ​ലു ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ണി​പ്പ​ട്ടി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു പ്ര​കാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ പ​ട്ടി​ണി, മി​ത​മാ​യ പ​ട്ടി​ണി, ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​ട്ടി​ണി, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പ​ട്ടി​ണി എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ശ്ചി​ത സ്കോ​ർ ന​ൽ​കി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 25.8 സ്കോ​റു​മാ​യി ഗു​രു​ത​ര പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ക്കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നു ശേ​ഷ​വും ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം. അ​തി​നു താ​ഴെ ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി പ​ട്ടി​ണി​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സോ​മാ​ലി​യ, സൗ​ത്ത് സു​ഡാ​ൻ, കോം​ഗോ, മ​ഡ​ഗാ​സ്ക​ർ, ഹെ​യ്തി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​വ​യാ​ക​ട്ടെ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളും അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭ​ര​ണ​വും അ​ക്ര​മ​വും പ്ര​കൃ​തി​കോ​പ​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം കൊ​ടും​ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ പേ​റു​ന്ന​വ​യാ​ണു​താ​നും. ഇ​ന്ത്യ​യാ​ക​ട്ടെ, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ-​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ-​സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ള്ള​തെ​ന്ന് പു​ക​ൾ​പെ​റ്റ രാ​ജ്യ​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ അ​സ്ഥി​ര​ത​യോ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ക​ലാ​പ​മോ, വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ദേ​ശീ​യ​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളോ ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ല. ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത എ​ന്നോ കൈ​വ​രി​ച്ച, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ക രാ​ജ്യം. കൃ​ത്യ​മാ​യി റേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലി​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടു​മെ​ന്തേ പ​ട്ടി​ണി​യു​ടെ ഗു​രു​ത​ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ രാ​ജ്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു? 106ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള പാ​കി​സ്താ​നും 109ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ പി​ന്നി​ലെ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ന്ത്യ​യോ​ളം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ചൈ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ശ്രീ​ല​ങ്ക 61, നേ​പ്പാ​ൾ 72, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് 85 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ര​മം.

    സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ ന​ടേ പ​റ​ഞ്ഞ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​പ്ര​കാ​രം ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ്, സി​ക്കിം, പു​തു​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ക്ക് ശേ​ഷം കേ​ര​ള​മാ​ണ് മി​ക​ച്ച സ്കോ​റോ​ടെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള​ത്. മി​ത​മാ​യ പ​ട്ടി​ണി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന​ട​ക്കം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ദ​രി​ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണി​പ്പോ​ഴും കേ​ര​ള​മെ​ന്ന്. ക​ടു​ത്ത​പ​ട്ടി​ണി ഇ​ല്ലെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശ്വാ​സ​ക​രം. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബി​ഹാ​ർ, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മ ദ​രി​ദ്ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹെ​യ്തി, നൈ​ജ​ർ, ലൈ​ബീ​രി​യ, സി​യ​റാ​ലി​യോ​ൺ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഇ​ത്ര ഭീ​മ​മാ​യ അ​ന്ത​രം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്, രാ​ജ്യം മൊ​ത്തം പ​ട്ടി​ണി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ​യും നേ​പ്പാ​ളി​ന്റെ​യും എ​ത്ര​യോ പി​റ​കി​ലാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ത് എ​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടേ​തീ​രൂ. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ തെ​റ്റാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ ക്ര​മം, മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്തി​ക്കും ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നും ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന മു​ന്തി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം, സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ അ​സ​മ​ത്വം, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും വ​ൻ​കി​ട മൂ​ല​ധ​ന ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും വി​ധേ​യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യം, ധൂ​ർ​ത്ത്, ദു​ർ​വ്യ​യം, പൊ​ങ്ങ​ച്ചം, അ​ഴി​മ​തി, ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ ചി​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് പ​ട്ടി​ണി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​പ​മാ​നി​ത​രാ​വു​ന്ന​തി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ. ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഗൗ​ര​വം ച​ർ​ച്ച വി​ഷ​യ​മാ​വേ​ണ്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക സ​ന്ദ​ർ​ഭ​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ. പ​ക്ഷേ, ഹി​ന്ദു​ത്വ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​തി​ൽ പി​ന്നെ ദാ​രി​ദ്ര്യം, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, അ​നാ​രോ​ഗ്യം​പോ​ലു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ശേ​ഷം അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും തി​ക​ച്ചും അ​വാ​സ്ത​വി​ക​വും വൈ​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ഹ​രി​യാ​ന, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ കാ​ണേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ലെ ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യും വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ പു​റം​ത​ള്ളു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക പ​ട്ടി​ണി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 102ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് 85ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​കാ​ർ എ​ന്തി​നു നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രും ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹെ​ൻ‌​ട്രി കി​സി​ഞ്ജ​ർ ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ച്ച​ച്ച​ട്ടി’ എ​ന്ന​പ​ഹ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഇ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദ​രി​ദ്ര ജ​ന​കോ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ണി മാ​റ്റാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട പ​ണം പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ പ്ര​തി​മ​ക​ൾ പ​ണി​യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ലെ അ​ക്ഷ​ന്ത​വ്യ​മാ​യ വൈ​രു​ധ്യ​വും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​ഗു​രു​ത​ര പ​ട്ടി​ണി​യി​ൽ ച​ക്ര​ശ്വാ​സം വ​ലി​ക്കു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ക​ൾ​ക്ക് അ​മി​ത് ഷാ ​ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​മെ​ന്താ​ണ്? 800 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് സീ​താ​ദേ​വി ക്ഷേ​ത്രം പ​ണി​യു​മെ​ന്ന്. മ​ക​ന്റെ ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ന് 5000 കോ​ടി വെ​ള്ളം​പോ​ലെ ഒ​ഴു​ക്കി​യ മു​കേ​ഷ് അം​ബാ​നി​യു​ടെ വി.​വി.​ഐ.​പി അ​തി​ഥി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ ക​ഞ്ഞി​ക്ക് ക​ര​യു​ന്ന പി​ഞ്ചോ​മ​ന​ക​ളു​ടെ ദൈ​ന്യ​മാ​ർ​ന്ന മു​ഖം ക​ണ്ട​താ​യി ഗൗ​നി​ച്ചി​ല്ല. മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ വൃ​ത്തി​കെ​ട്ട മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ ചു​മ​ന്നു ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യെ പ​ട്ടി​ണി​പ്പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നി​സ്സം​ശ​യം വി​ഡ്ഢി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്.

