Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 6:30 AM IST

    തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്‍റെ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്​

    തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്‍റെ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്​
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ,​ കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ന്നീ ഏ​ഴു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 1,32,83,789 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​ന്ന്, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച, വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. 471 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 8310 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കും 39 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലെ 1371 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മൂ​ന്നു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ 233 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​​ലേ​ക്കും 75 ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 1090 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഏ​ഴു ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 164 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ്​ ഇ​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 36,630 സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ ഇ​ട​തു, ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ആം ​ആ​ദ്​​മി പാ​ർ​ട്ടി, പി.​ഡി.​പി, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി, ട്വ​ന്‍റി ട്വ​ന്‍റി, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ, തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കും മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​മാ​യി നീ​ക്കു​പോ​ക്കി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഡി​സം​ബ​ർ 11ന്​ ​ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പും 13ന്​ ​ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ന​ട​ക്കും.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം വ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ സ​മി​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​തി​നൊ​ത്ത വീ​റും വാ​ശി​യു​മാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും വി​ക​സ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ​നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യും ഏ​തു​വി​ധ​വും അ​വ​രെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​ൻ ക​ച്ച​കെ​ട്ടി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്​ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്. അ​തി​ലൊ​ന്നും പ​ക്ഷേ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​രാ​ജ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ സാ​ക്ഷ​ര​കേ​ര​ളം എ​വി​ടെ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ശ​രി​യാ​യ ക​ണ​​ക്കെ​ടു​പ്പോ ഒ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​യ​വു​വ​രു​ത്തി ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റി​യ​ത്​ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ക​വെ​ച്ചു​​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ പൗ​ര​നും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ചു​വ​ടു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലെ ഭ​ര​ണം എ​ല്ലാ​വ​രും അ​റി​ഞ്ഞും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചും എ​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​രീ​തി അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​ക്കാ​നും ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാം ക​ക്ഷി​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​പ്പെ​ടു​ക എ​ന്ന​ത്​ ന​മ്മു​ടെ പ​തി​വു ​ദു​ര്യോ​ഗ​മാ​ണ്. ക്ര​മേ​ണ അ​ധി​കാ​ര വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​രാ​ജും ചി​റ​കു​ക​ള​രി​യ​പ്പെ​ട്ട സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി. ഒ​ടു​വി​ൽ എ​ല്ലാം ഒ​ന്നി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​ക്ര​മം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു പോ​ലെ സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ​തോ​ടെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ താ​ഴോ​ട്ടൊ​ഴു​കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ വ​രെ ആ​സ്​​തി​ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ക ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ദു​​ര​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന​വും ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​യാ​ണ്. 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം പ​ദ്ധ​തി അ​ട​ങ്ക​ലി​ല്‍നി​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 8452 കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​തി​ല്‍ 2500 കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത​ത്രേ. ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ, പാ​ർ​പ്പി​ടം, കു​ടി​വെ​ള്ളം, മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം, തെ​രു​വു​നാ​യ്​ ശ​ല്യം, വ​ന്യ​മൃ​ഗ അ​തി​ക്ര​മം തു​ട​ങ്ങി നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​ശ്നം അ​നു​ദി​നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ ​പെ​ർ​മി​റ്റ്​ ഫീ​സ്​ നി​ര​ക്കി​ലും വെ​ള്ള​ക്ക​ര​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​യ ഇ​രു​ന്നൂ​റും മു​ന്നൂ​റും ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന ചെ​റി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം മാ​ത്രം. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ​ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട്​ അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ധി​കാ​രം പ​ഴ​യ​പ​ടി കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​നു​ള്ള​ത്.

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളാ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ​ഴ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ കു​രു​ക്കി​യി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മൂ​ഴം തി​ക​ച്ച്​ മൂ​ന്നാം​വ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ണ്ണു​ന​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സാ​ര​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ടം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ജ​നം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​യ്മ​കൊ​ണ്ടോ എ​ന്തോ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​യോ​ഗി​ക​ളെ​യും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ​യും വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും താ​റ​ടി​ച്ച്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്സാ​ഹ​മാ​ണ്​ ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മു​സ്​​ലിം പൈ​ശാ​ചി​ക​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ഷ​ളാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​നെ​ന്ന​വ​ണ്ണം മു​സ്​​ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടി​നെ​യും വ​ർ​ഗീ​യ ചാ​പ്പ​യ​ടി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​യി​ച്ച​ത്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്​​ എ​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​ദ​യ​നീ​യം. ജ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച ആ ​പ്ര​ചാ​ര​വേ​ല​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഈ ​കാ​ടി​ള​ക്ക​ലും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വൈ​ര​നി​ര്യാ​ത​ന​വു​മ​ല്ല, ത​ദ്ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​വും ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ സാ​ധാ​ര​ണ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​തി​രി​ച്ച​റി​വി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​വും അ​വ​ർ വി​ല​യേ​റി​യ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും.

