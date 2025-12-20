Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightമ​ല​യാ​ള നാ​ടേ,...
    Editorial
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 6:31 AM IST

    മ​ല​യാ​ള നാ​ടേ, താ​ഴ​ട്ടെ ത​ല പാ​താ​ള​ത്തോ​ളം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്’ എ​ന്ന വി​ളി​പ്പേ​രും പേ​റി ന​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു അ​ർ​ഹ​ത​യും അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വേ​റൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഉ​യി​ര​റ്റ ശ​രീ​രം കൂ​ടി ഇ​വി​ടെ​യി​താ മ​ണ്ണു​പ​റ്റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു...
    മ​ല​യാ​ള നാ​ടേ, താ​ഴ​ട്ടെ ത​ല പാ​താ​ള​ത്തോ​ളം
    cancel


    വ​ർ​ഗീ​യ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വി​​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ഫ​ല​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ൾ. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​താ​ണ്ടെ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​മാ​ടു​ന്ന ഈ ​കൊ​ടി​യ ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ളാ​വു​ന്ന​ത് മു​സ്‍ലിം-​ദ​ലി​ത്-​ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ല​ഭി​ച്ച ബി​ഹാ​റി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ത്ഹ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്ന തു​ണി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രീ​തി ആ​രെ​യും ന​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ച്ച​വ​ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ​ഞ്ച​റാ​യ സൈ​ക്കി​ൾ ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ക​ട​യ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ന​വാ​ഡ​യി​ലെ ഭ​ട്ട​പ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ അ​ത്ഹ​ർ ഹു​സൈ​നെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി​യ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ണം മു​ഴു​വ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ഒ​രു മു​റി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് അ​തി​ഭ​യാ​ന​ക​മാം വി​ധം മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. വ​സ്ത്ര​മു​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കി മു​സ്‍ലിം ആ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ​തോ​ടെ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഷ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി, പ്ലെ​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ത് മു​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചു​ട്ടു​ക​ട്ട​ക​ളും ചു​ട്ടു​പ​ഴു​പ്പി​ച്ച ഇ​രു​മ്പ് ക​മ്പി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൈ​വി​ര​ലു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നെ​ഞ്ചി​ൻ​കൂ​ട് ത​ക​രും വി​ധ​മു​ള്ള മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ശ്വാ​സം മു​ട്ടി അ​വ​ശ​നാ​യ ഈ ​സാ​ധു​വി​നെ ഏ​റെ വൈ​കി പൊ​ലീ​സെ​ത്തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം വി​​ദ്വേ​ഷ​വും പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​ത്ത ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​യി ഹു​സൈ​ൻ. പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച അ​തി​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ൾ മോ​ഷ്ടാ​വ് എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ഹു​സൈ​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി​യും ച​മ​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കി. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തു​മ​യ​ല്ലാ​താ​യി​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം വി​രു​ദ്ധ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട അ​തി​ക്ര​മ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ഒ​രു ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി കൂ​ടി.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ല കോ​ണു​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം നി​ഷ്ഠു​ര​ത​ക​ൾ വ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​ല​യാ​ളി ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നെ​ഞ്ചു​വി​രി​ച്ചു നി​ന്നി​രു​ന്നു. കേ​ര​ളം ഇ​തി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം മു​ക്ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ. മോ​ഷ​ണം ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി യു​വാ​വ് മ​ധു​വി​നെ​യും കി​ഴി​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ഞ്ചി​യെ​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ചോ​ര ന​വോ​ത്ഥാ​ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​സ​വു​മു​ണ്ടി​ൽ ക​റ​പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​പ്പു​ണ്ട്. ക​ടി​ഞ്ഞൂ​ൽ ക​ൺ​മ​ണി​യെ​യും പ്രി​യ​ത​മ​യെ​യും കാ​ണാ​ൻ വ​യ​നാ​ട് മേ​പ്പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ മാ​തൃ​ശി​ശു കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മോ​ഷ്ടാ​വ് എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് പ​രി​ഷ്കൃ​ത മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത് ഒ​രു​മു​ഴം ക​യ​റി​ൽ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച ആ​ദി​വാ​സി യു​വാ​വ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ ത​ല​ക്കു​മീ​തെ തൂ​ങ്ങി​യാ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. സെ​ല​ക്ടി​വ് അം​നീ​ഷ്യ​യു​ടെ സൗ​ക​ര്യം പ​റ്റി ന​മ്മ​ൾ മ​റ​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ അ​റു​കൊ​ല​ക​ളും ഹീ​ന​മാ​യ അ​രു​താ​യ്മ​ക​ളും വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ഴും ‘ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്’ എ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തി​ന് ഇ​ള​ക്കം ത​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല, കോ​ട്ടം പ​റ്റു​കി​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യു​ടെ ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സം. ആ ​വി​ളി​പ്പേ​രും പേ​റി ന​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു അ​ർ​ഹ​ത​യും അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വേ​റൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഉ​യി​ര​റ്റ ശ​രീ​രം കൂ​ടി ഇ​വി​ടെ​യി​താ മ​ണ്ണു​പ​റ്റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​നം തേ​ടി, എ​ട്ടും പ​ത്തും വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വി​ശ​പ്പ​ക​റ്റാ​ൻ ഒ​രു ജോ​ലി തേ​ടി നാ​ലു​നാ​ൾ മു​മ്പ് എ​ത്തി​യ​താ​ണ് ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി രാം ​നാ​രാ​യ​ൺ വ​യ്യാ​ർ. വാ​ള​യാ​റി​ലെ അ​ട്ട​പ്പാ​ളം മാ​താ​ളി​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ച് ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​നെ​ക്ക​ണ്ട് ഒ​രു​പ​റ്റം മ​നു​ഷ്യ​വേ​ഷ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി. മോ​ഷ്ടാ​വെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ച്ച് മ​ർ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്നും മ​ദ്യ​പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടു​വെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ ന്യാ​യം പ​ട​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്-​അ​വ​ർ​ക്ക് സം​ശ​യം ആ ​സാ​ധു​മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പൗ​ര​ത്വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. നീ ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യാ​ണോ​ടാ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് ബ​ലി​ഷ്ഠ​മാ​യ ക​ര​ങ്ങ​ൾ ആ ​ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ഞ്ഞാ​ഞ്ഞ് പ​തി​ച്ചു. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ത​റി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്, ഉ​ന്മാ​ദം പൂ​ണ്ട ആ​​ക്രോ​ശ​ത്തി​നും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ൽ അ​താ​ര് കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ. മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ പെ​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ചോ​ര ഛർ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​പോ​ലും അ​വ​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല. വി​ചാ​ര​ധാ​ര ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ശ​ത്രു​വാ​യി എ​ണ്ണി​യ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നൊ​രു​വ​നെ പാ​ഠം​പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തക്കത്തിന് കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ​തി​ന്റെ ആ​ന​ന്ദ​നെ​റു​ക​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്ര​മി​ക​ൾ. വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത് ത​ള​ർ​ന്നൊ​ടി​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന രാം ​നാ​രാ​യ​ണ​ന് പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ​പോ​ലും ആ​രും വ​ന്നി​ല്ല; നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സെ​ത്തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​​ലെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ജീ​വ​ന​റ്റ് പോ​യി​രു​ന്നു. ഇ​നി​യാ​രും അ​യാ​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വ​മേ​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കി​ല്ല.

    ചോ​ര​ക്കൊ​തി​യ​ന്മാ​രാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ-​വം​ശീ​യ വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ര​ളം ത​രി​മ്പും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് ‘തും ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി?’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​ന്റെ പു​റ​ത്തും നെ​ഞ്ചി​ലും ക​രു​വാ​ളി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന ചോ​ര​പ്പാ​ടു​ക​ളും ന​മ്മെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വി​ശ​പ്പും ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും വി​ദേ​ശി സം​ശ​യ​വു​മെ​ല്ലാം അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന നാ​ടു കാ​ണാ​നാ​ണോ ന​മ്മ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam Editorialpalakkad mob lynch
    News Summary - Madhyamam Editorial 2025 Dec 20
    Similar News
    Next Story
    X