    Editorial
    Editorial
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 6:30 AM IST

    തി​രു​ത്താ​ത്ത​വ​രെ ജ​നം തു​ര​ത്തും

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യോ​ടു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ വെ​ള്ളം​ചേ​ർ​ത്താ​ലും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ കേ​ര​ളം വി​ട്ടു​വീ​ഴ്​​ച​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്...
    തി​രു​ത്താ​ത്ത​വ​രെ ജ​നം തു​ര​ത്തും
    ത​​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​രി​ട്ട വ​ലി​യ ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സി.​പി.​എം ന​യി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത​ലം മു​ത​ൽ താ​​ഴേ​ത​ട്ടു​വ​രെ ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മോ​ചി​ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ‘‘കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​മി​ക​വും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും​ തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​ട്ടും, ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു മു​മ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും’’ എ​ങ്ങ​നെ ഇ​ട​തു​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കി എ​ന്ന അ​ന്ധാ​ളി​പ്പി​ലാ​ണ്​ ​ഡോ. ​തോ​മ​സ്​ ​ഐ​സ​ക്കി​നെ​പോ​ലെ​യു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ൾ​മു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​വ​രെ. തോ​ൽ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോ​ഗം ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​മു​ത​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വോ​ട്ടി​ലെ അ​ക​ൽ​ച്ച​വ​രെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും പ്രാ​​​ദേ​ശി​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ വി​ശ​ദ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന്, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ചേ​രു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ അ​ജ​ണ്ട​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തി​രി​ച്ച​ടി​ത​ന്നെ. ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ സി.​പി.​എ​മ്മും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യും വ​ല്ല മാ​റ്റ​വും വ​രു​ത്തു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​യാ​ൽ നി​ഷേ​ധ​മാ​ണ്​ മ​റു​പ​ടി.

    സി.​പി.​എം ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ നാ​ലു ദ​ശ​ക​ത്തോ​ളം ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​രാ​ജി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്, ഇ​ന്ന്​ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ, നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​രു​ന്നി​നു​പോ​ലും ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ പോ​യ​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ചു വി​ല​യി​രു​ത്താ​നോ ത​ദ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​യ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും കാ​ത​ലാ​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നോ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നി​രി​ക്കെ, ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ വെ​റും കേ​ര​ള പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി സി.​പി.​എം അ​തി​ദു​ർ​ബ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കെ, ഇ​വി​ടെ​യും അ​ത് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ക വ​യ്യ. പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും തി​രു​ത്തി​നും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക​ൾ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പു​ന​രാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ സി.​പി.​എം സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ ഞെ​ട്ട​ൽ വി​ട്ടു​മാ​റു​​ന്നേ​രം വി​ശ്വ​രൂ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന ​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് നീ​ങ്ങു​ന്ന അ​ണി​ക​ളും കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ​രാ​ജ​യ​ശേ​ഷ​വും 24ാം പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യും സം​ഘ​ട​നാ ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി തെ​റ്റു​തി​രു​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ​ത​ന്നെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​​തെ​ന്ന്​ തോ​മ​സ്​ ​ഐ​സ​ക്​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത്​ തി​രു​ത്താ​ൻ എ​ന്തു ന​ട​പ​ടി എ​ന്ന ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​പ​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​വു​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം. ആ ​ചോ​ദ്യം ആ​ടി​യു​ല​യാ​ത്ത ക​പ്പ​ലെ​ന്ന അ​മി​താ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തെ​യും മു​ന്ന​ണി​യെ​യും ന​യി​ച്ച ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ​മു​ത​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങ​ണം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​ന​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്​ ആ​ദ്യം വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യ​പ്പെ​​ടേ​ണ്ട​ത്​ ഭ​ര​ണ​വും പാ​ർ​ട്ടി​യും ന​യി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ​ത​ന്നെ. സ്വ​ന്തം ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി പെ​രു​മ്പ​റ​യ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ള്ളു​ക​ള്ളി​ക​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തു കൊ​ണ്ടു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ക്കു​റ​വ്​ കൊ​ണ്ടാ​ണോ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല, അ​തി​ന് മി​ന​ക്കെ​ടാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം​മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ടു​വ​രെ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​ഴ​ൽ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​വ​ഴി പി​മ്പേ ഗ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ സി​ഗ്​​ന​ൽ, ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ന​ല്ല, ഹി​ന്ദു​ത്വ ഫാ​ഷി​സം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത ഇ​സ്​​ലാം​ഭീ​തി​യെ ക​ത്തി​ച്ചു നി​ർ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ക്ഷ​ര​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത, വ​ർ​ഗീ​യ​വി​രു​ദ്ധ​ത, പ​ര​മ​ത വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​മാ​യി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വെ​ച്ചു​മാ​റു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഹി​ന്ദു​ത്വ​യ​ല്ല ഹി​ന്ദു എ​ന്നു വ്യ​വ​​ച്ഛേ​ദി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​ൻ പ​ര​മ​ത​നി​ന്ദ​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന, ദേ​ശീ​യ പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളെ അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ അ​തി​ഥി​യാ​ക്കി സ​ൽ​ക്ക​രി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​രു​ടെ വി​ശാ​ല ഹി​ന്ദു നി​ർ​മി​തി​യെ ശ​രി​വെ​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ ഇ​ട​തി​നെ വ​ല​തു​പ്ര​തി​ലോ​മ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ സി.​പി.​എം മാ​റ്റി​​ക്കെ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​​നെ ശ​ക്തി​യു​ക്തം ചെ​റു​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വ​ന്നു​ചേ​രു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​പ​രീ​ത്യ​ത്തി​നാ​ണ്​ കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യോ​ടു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ വെ​ള്ളം​ചേ​ർ​ത്താ​ലും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ കേ​ര​ളം വി​ട്ടു​വീ​ഴ്​​ച​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം മോ​ഷ്ടി​​ച്ച​വ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ചൂ​ഷ​ണ​വും സാ​മു​ദാ​യി​ക ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ട​തു പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ്​ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച​താ​ണ്​ ഹൈ​ന്ദ​വ​വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ക്രൈ​സ്ത​വ, മു​സ്​​ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സി.​പി.​എം ക​ണ​ക്കു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തെ​റ്റി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. ക്രൈ​സ്ത​വ-​മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ക​ത്ത്​ ഉ​ൾ​പ്പി​രി​വി​ന് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ലോ​മ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും വി​ന​യാ​യി.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ടെ ധാ​ർ​ഷ്ട്യ​വും അ​ഹ​ന്ത​യും ജ​നം സ​ഹി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വും ഇ​ട​തു​വി​രു​ദ്ധ ത​രം​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്നേ​ട​ത്ത്​ പോ​യാ​ൽ മ​തി എ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ തീ​ട്ടൂ​ര​വും പ​രാ​ജ​യം സ​ഹി​ക്കാ​ഞ്ഞ്​ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ണം തി​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ചോ​ദി​ച്ച മു​ൻ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും വ​നി​താ മ​തി​ൽ കെ​ട്ടി​യ ​ന​വോ​ത്ഥാ​ന പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വി​ജ​യാ​​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​സ്​​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ​പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ അ​ശ്ലീ​ലാ​​ക്രോ​ശ​വും പാ​ർ​ട്ടി ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യി​ൽ വ​ന്ന മാ​റ്റ​മാ​ണ്​ കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നൊ​ന്നും തി​രു​ത്ത്​ കു​റി​ക്കാ​ൻ മ​ന​സ്സു​വെ​ക്കാ​ത്ത​​​​വ​രെ ജ​നം തു​ര​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന പാ​ഠം. വ​ല​തു പ്ര​തി​ലോ​മ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ കാ​ർ​ബ​ൺ കോ​പ്പി​യാ​യി മാ​റാ​നാ​ണ്​ ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം ഇ​വി​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

