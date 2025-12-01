Begin typing your search above and press return to search.
    1 Dec 2025 6:30 AM IST
    1 Dec 2025 6:30 AM IST

    തി​രു​ത്തി​ത്തി​രു​ത്തി തെ​റ്റി​ക്ക​രു​ത്

    കോ​ട​തി​യു​ടെ ഒ​രു ബെ​ഞ്ച് തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ച്ച ഒ​രു കാ​ര്യം പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റൊ​രു ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റൊ​രു തീ​ർ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യെ​യാ​ണ് ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ വി​മ​ർ​ശ​ന​രൂ​പ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി​യ​ത്...
    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ത്മ​വി​മ​ർ​ശ​ന​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു നി​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ട​തി​യു​ടെ ഒ​രു ബെ​ഞ്ച് തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ച്ച ഒ​രു കാ​ര്യം പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റൊ​രു ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റൊ​രു തീ​ർ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യെ​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​ർ ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത​യും അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ് മ​സീ​ഹും വി​മ​ർ​ശ​ന​രൂ​പ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി​യ​ത്. ഒ​രു ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ അ​തൃ​പ്തി തോ​ന്നു​ന്ന ക​ക്ഷി, ബെ​ഞ്ചി​ലെ ആ​രെ​ങ്കി​ലും വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​തി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ബെ​ഞ്ചി​ലോ സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക, കോ​ട​തി അ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക, തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ദ്യ​തീ​ർ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ മ​റ്റൊ​ന്ന് ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ​സ്വ​ഭാ​വം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്ക് ക്ഷ​ത​മേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ര​ണ്ടം​ഗ ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. വി​ധി​തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ ക​രു​തേ​ണ്ട​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​വ നി​ര​ന്ത​രം മാ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ളോ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റ​മോ മൂ​ലം ചി​ല തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ അ​പൂ​ർ​ണ​മോ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മോ ഒ​​ക്കെ ആ​കാ​ൻ വി​ര​ള​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തി​ന് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഹ​ര​ജി​യും തി​രു​ത്ത​ൽ ഹ​ര​ജി​യും ന​ൽ​കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി ഒ​രു ശീ​ല​മാ​യി വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള രീ​തി ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള​ത​ല്ല. ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഘ​ട​ന മാ​റി​യ​ശേ​ഷം, തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ഷ​യം പു​തി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വി​മ​ർ​ശ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം, 1986ലെ ​പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​നേ​ൽ​പി​ച്ച പ​രി​ക്കാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ മു​ൻ​കൂ​റാ​യി​ത്ത​ന്നെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 1994, 2006 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മി​റ​ക്കി. വ​ൻ​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി വി​ദ​ഗ്ധ​സം​ഘം പ​ഠി​ച്ച് ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കും മു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങ​രു​ത്. മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ഇ​ല്ലാ​തെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ഘം​ഘ​ന​മാ​ണ്. വി​ക​സ​ന​ജ്വ​രം പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നു​മേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​താ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി, പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ഷ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​വ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ഫ​ല​മി​ല്ല​ല്ലോ. തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട്, മു​ൻ​കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തോ​ടെ അ​നു​മ​തി എ​ന്ന​ത് നി​ര​ർ​ഥ​ക​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ക​മ്പ​നി​ക​ളും സം​രം​ഭ​ക​രും ഈ ​നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യി സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കെ​ന്നും, പി​ഴ​യോ​ടെ ആ​വാ​മെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ വ്യ​വ​സ്ഥ വെ​ച്ച് 2017ൽ ​വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും 2021ൽ ​ഉ​ത്ത​ര​വു​മി​റ​ങ്ങി​യ​ത് ഈ ​സ​മ്മ​ർ​ദം കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ‘വ​ന​ശ​ക്തി’ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടം​ഗ ബെ​ഞ്ച് സു​ചി​ന്തി​ത​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ വി​ധി, മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധം ത​ന്നെ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്നീ​ട് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​ണ്. പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് അ​പ​രി​ഹാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം, ചെ​ല​വാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ണ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ശാ​പ​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ 2025 മേ​യി​ലെ വി​ധി ന​ൽ​കി​യ​ത് ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​എ​സ്. ഓ​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ജ​സ്റ്റി​സ് ഉ​ജ്ജ​ൽ ഭു​യാ​ൻ അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ണ്ടം​ഗ ബെ​ഞ്ചാ​യി​രു​ന്നു. ജ​സ്റ്റി​സ് ഓ​ക വി​ര​മി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ത് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് (അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ), ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് ഉ​ജ്ജ​ൽ ഭു​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യി. ജ​സ്റ്റി​സ് ഉ​ജ്ജ​ലി​ന്റെ വി​യോ​ജി​പ്പോ​ടെ, ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വി​ധി പ്ര​കാ​രം, പ​രി​സ്ഥി​തി ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് പി​ന്നീ​ട് വാ​ങ്ങി​യാ​ലും മ​തി എ​ന്ന് പു​തി​യ വി​ധി വ​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തു​പോ​ലും വി​ഷ​വാ​യു നി​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ച രീ​തി​യും അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യ​മ​ല്ല. ഒ​രു കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യ ബെ​ഞ്ചി​ലെ ജ​സ്റ്റി​സ് ഓ​ക വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം, വി​ധി മാ​റ്റാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മീ​പി​ച്ചു. ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​ധി, രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ച് മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ ഷെ​ൽ​ട്ട​റി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ധി​യും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ​ട​ക്ക നി​രോ​ധ​നം ഏ​​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ധി​യും വൈ​കാ​തെ തി​രു​ത്തി. ഇ​തി​ലെ​ല്ലാം, ആ​ദ്യ​വി​ധി​യേ​ക്കാ​ൾ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ് തി​രു​ത്ത് എ​ന്ന​താ​ണ് സാ​മാ​ന്യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​യി പ​റ​യാ​വു​ന്ന​ത്. തി​രു​ത്തി​ന്റെ രീ​തി മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും പൊ​തു​ന​ന്മ​ക്ക് അ​നു​ഗു​ണ​മാ​കു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ? ഇ​ത് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും വീ​ണ്ടു​വി​ചാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

