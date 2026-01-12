കേസ് തന്നെ ശിക്ഷയാകുമ്പോൾ സർക്കാർ കോടതിയാകും

Begin typing your search above and press return to search.
    നി​​​ര​​​പ​​​രാ​​​ധി​​​യാ​​​യ പ്ര​​​വാ​​​സി​​​യെ ക​​​ള്ള​​​ക്കേ​​​സി​​​ൽ കു​​​ടു​​​ക്കി 54 ദി​​​വ​​​സം ജ​​​യി​​​ലി​​​ലി​​​ട്ട​​​തി​​​ന് ന​​​ഷ്ട​​​പ​​​രി​​​ഹാ​​​രം അ​​​നു​​​വ​​​ദി​​​ച്ചു​​​കൊ​​​ണ്ട് കേ​​​ര​​​ള ഹൈ​​​കോ​​​ട​​​തി ഉ​​​ത്ത​​​ര​​​വി​​​ട്ട​​​ത്, അ​​​വ​​​കാ​​​ശ​​​ലം​​​ഘ​​​ന​​​ത്തി​​​നി​​​ര​​​യാ​​​കു​​​ന്ന പൗ​​​ര​​​ന്മാ​​​ർ​​​ക്ക് ജു​​​ഡീ​​​ഷ്യ​​​റി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് അ​​​ർ​​​ഹ​​​മാ​​​യ സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണം ല​​​ഭി​​​ക്കാ​​​മെ​​​ന്ന​​​തി​​​ന്റെ ഉ​​​ദാ​​​ഹ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​ണ്.

    ത​​​ല​​​ശ്ശേ​​​രി സ്വ​​​ദേ​​​ശി വി.​​​കെ. താ​​​ജു​​​ദ്ദീ​​​നെ​​​യാ​​​ണ് മാ​​​ല ത​​​ട്ടി​​​പ്പ​​​റി​​​ച്ച കേ​​​സി​​​ൽ പ്ര​​​തി​​​ചേ​​​ർ​​​ത്ത് കു​​​ടു​​​ക്കി​​​യ​​​ത്. ഖ​​​ത്ത​​​റി​​​ൽ ജോ​​​ലി​​​ചെ​​​യ്തി​​​രു​​​ന്ന അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം മ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വി​​​വാ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ന് 15 ദി​​​വ​​​സ​​​ത്തെ അ​​​വ​​​ധി​​​ക്കെ​​​ത്തി​​​യ​​​താ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. മ​​​ണ്ണി​​​ൽ​​​പു​​​ത​​​ഞ്ഞ ഒ​​​രു പൊ​​​ലീ​​​സ് ജീ​​​പ്പ് ത​​​ള്ളി​​​ക്കൊ​​​ടു​​​ക്കാ​​​ൻ ഒ​​​പ്പ​​​മു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന​​​വ​​​ർ കാ​​​റി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നി​​​റ​​​ങ്ങി​​​യി​​​ട്ടും ന​​​ടു​​​വേ​​​ദ​​​ന കാ​​​ര​​​ണം താ​​​ജു​​​ദ്ദീ​​​ൻ ഇ​​​റ​​​ങ്ങി​​​യി​​​ല്ല. പൊ​​​ലീ​​​സ് അ​​​രി​​​ശം തീ​​​ർ​​​ത്ത​​​ത്, മാ​​​ല​​​പ​​​റി​​​ച്ചോ​​​ടു​​​ന്ന ഒ​​​രു സി.​​​സി.​​​ടി.​​​വി ദൃ​​​ശ്യ​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള ക​​​ള്ള​​​ൻ താ​​​ജു​​​ദ്ദീ​​​നാ​​​ണ് എ​​​ന്നാ​​​രോ​​​പി​​​ച്ചാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. സെ​​​ഷ​​​ൻ​​​സ് കോ​​​ട​​​തി ജാ​​​മ്യം നി​​​ഷേ​​​ധി​​​ച്ച​​​തി​​​നാ​​​ൽ ഹൈ​​​കോ​​​ട​​​തി​​​യെ സ​​​മീ​​​പി​​​ക്കേ​​​ണ്ടി​​​വ​​​ന്നു. കോ​​​ട​​​തി അ​​​നു​​​മ​​​തി​​​യോ​​​ടെ​​​യ​​​ല്ലാ​​​തെ രാ​​​ജ്യം​​​വി​​​ട​​​രു​​​തെ​​​ന്നാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ജാ​​​മ്യ​​​വ്യ​​​വ​​​സ്ഥ.

    ഖ​​​ത്ത​​​റി​​​ലെ ജോ​​​ലി​​​​ക്കെ​​​ത്താ​​​തി​​​രു​​​ന്ന​​​തി​​​നാ​​​ൽ അ​​​ത് ന​​​ഷ്ട​​​പ്പെ​​​ട്ടു. ഭാ​​​ര്യ​​​യു​​​ടെ പ​​​രാ​​​തി​​​യി​​​ൽ പൊ​​​ലീ​​​സി​​​ലെ മേ​​​ലു​​​ദ്യോ​​​ഗ​​​സ്ഥ​​​ൻ അ​​​ന്വേ​​​ഷി​​​ച്ച​​​പ്പോ​​​ൾ, കേ​​​സി​​​ൽ താ​​​ജു​​​ദ്ദീ​​​ൻ കു​​​റ്റ​​​ക്കാ​​​ര​​​ന​​​ല്ലെ​​​ന്ന് തെ​​​ളി​​​ഞ്ഞു. അ​​​ദ്ദേ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ൽ ആ​​​രോ​​​പി​​​ച്ച മാ​​​ല​​​മോ​​​ഷ​​​ണ​​​ക്കു​​​റ്റം യ​​​ഥാ​​​ർ​​​ഥ​​​ത്തി​​​ൽ ചെ​​​യ്ത​​​ത് ശ​​​ര​​​ത് വ​​​ൽ​​​സ​​​രാ​​​ജ് എ​​​ന്ന​​​യാ​​​ളാ​​​ണെ​​​ന്ന് ക​​​ണ്ടെ​​​ത്തു​​​ക​​​യും ചെ​​​യ്തു. ഇ​​​തി​​​ന​​​കം താ​​​ജു​​​ദ്ദീ​​​നും കു​​​ടും​​​ബ​​​വും അ​​​നു​​​ഭ​​​വി​​​ച്ച വേ​​​ദ​​​ന​​​ക്ക് പ​​​രി​​​ഹാ​​​ര​​​മ​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ലും ഹൈ​​​കോ​​​ട​​​തി ക​​​ൽ​​​പി​​​ച്ച ന​​​ഷ്ട​​​പ​​​രി​​​ഹാ​​​രം ഒ​​​രു പാ​​​ഠ​​​മെ​​​ന്ന നി​​​ല​​​ക്ക് സ്വാ​​​ഗ​​​താ​​​ർ​​​ഹ​​​മാ​​​ണ്. ഇ​​​തി​​​നു​​​വേ​​​ണ്ടി താ​​​ജു​​​ദ്ദീ​​​ൻ നി​​​യ​​​മ​​​പോ​​​രാ​​​ട്ടം ന​​​ട​​​ത്തി​​​യ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ടു കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ് കോ​​​ട​​​തി​​​ക്ക് ഇ​​​ട​​​പെ​​​ടാ​​​ൻ സാ​​​ധി​​​ച്ച​​​ത്. ജു​​​ഡീ​​​ഷ്യ​​​റി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് പൗ​​​ര​​​ന് കി​​​ട്ടേ​​​ണ്ട സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണ​​​ത്തി​​​ന്റെ ഉ​​​ദാ​​​ഹ​​​ര​​​ണ​​​മെ​​​ന്ന് പ​​​റ​​​യു​​​മ്പോ​​​ഴും, ഇ​​​ത് അ​​​പൂ​​​ർ​​​വ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ അ​​​പൂ​​​ർ​​​വ​​​മാ​​​യ നീ​​​തി​​​യാ​​​യി ചു​​​രു​​​ങ്ങി​​​ക്കൊ​​​ണ്ടി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നു എ​​​ന്ന ദുഃ​​​ഖ​​​സ​​​ത്യം ചൂ​​​ണ്ടി​​​ക്കാ​​​ട്ടാ​​​തെ വ​​​യ്യ.

    ക​​​ഴി​​​ഞ്ഞ​​​യാ​​​ഴ്ച സു​​​പ്രീം​​​കോ​​​ട​​​തി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നു​​​ണ്ടാ​​​യ ഒ​​​രു വി​​​ധി, നി​​​യ​​​മ​​​വൃ​​​ത്ത​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ഏ​​​റെ വി​​​മ​​​ർ​​​ശ​​​നം വി​​​ളി​​​ച്ചു​​​വ​​​രു​​​ത്തി​​​യ​​​ത് സ്വാ​​​ഭാ​​​വി​​​കം. പൗ​​​ര​​​ത്വ ഭേ​​​ദ​​​ഗ​​​തി നി​​​യ​​​മ​​​ത്തി​​​നെ​​​തി​​​രെ സ​​​മാ​​​ധാ​​​ന​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ പ്ര​​​ക്ഷോ​​​ഭം ന​​​ട​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​നി​​​ടെ വ​​​ട​​​ക്കു​​​കി​​​ഴ​​​ക്ക​​​ൻ ഡ​​​ൽ​​​ഹി​​​യി​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്ന വം​​​ശീ​​​യാ​​​തി​​​ക്ര​​​മ​​​ത്തി​​​ന്റെ കു​​​റ്റം ചു​​​മ​​​ത്ത​​​പ്പെ​​​ട്ട ര​​​ണ്ട് വി​​​ദ്യാ​​​ർ​​​ഥി നേ​​​താ​​​ക്ക​​​ളു​​​ടെ ജാ​​​മ്യാ​​​പേ​​​ക്ഷ കോ​​​ട​​​തി ത​​​ള്ളി​​​യ​​​താ​​​ണ് ഭ​​​ര​​​ണ​​​ഘ​​​ട​​​ന ഉ​​​റ​​​പ്പു​​​ന​​​ൽ​​​കു​​​ന്ന പൗ​​​രാ​​​വ​​​കാ​​​ശ സു​​​ര​​​ക്ഷ​​​യെ​​​പ്പ​​​റ്റി പു​​​തി​​​യ ആ​​​ശ​​​ങ്ക​​​യു​​​യ​​​ർ​​​ത്തി​​​യി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. അ​​​ഞ്ച​​​ര​​​വ​​​ർ​​​ഷ​​​ത്തി​​​ലേ​​​റെ ത​​​ട​​​ങ്ക​​​ലി​​​ലു​​​ള്ള വി​​​ചാ​​​ര​​​ണ​​​ത്ത​​​ട​​​വു​​​കാ​​​രി​​​ൽ അ​​​ഞ്ചു​​​പേ​​​ർ​​​ക്ക് ജാ​​​മ്യം ന​​​ൽ​​​കു​​​ന്നു; ര​​​ണ്ടു​​​പേ​​​ർ​​​ക്ക് ജാ​​​മ്യം നി​​​ഷേ​​​ധി​​​ക്കു​​​ന്നു. വി​​​ചാ​​​ര​​​ണ വൈ​​​കു​​​ന്ന​​​ത് ത​​​ട​​​വി​​​ലു​​​ള്ള​​​വ​​​രു​​​ടെ പി​​​ഴ​​​വ​​​ല്ല, കോ​​​ട​​​തി അ​​​ട​​​ക്ക​​​മു​​​ള്ള ഭ​​​ര​​​ണ​​​കൂ​​​ട ഘ​​​ട​​​ക​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പി​​​ഴ​​​വാ​​​ണ്. എ​​​ന്നി​​​ട്ടും ഭ​​​ര​​​ണ​​​ഘ​​​ട​​​ന​​​യു​​​ടെ 21ാം വ​​​കു​​​പ്പ​​​നു​​​സ​​​രി​​​ച്ച് ന​​​ൽ​​​കേ​​​ണ്ട ജാ​​​മ്യം ന​​​ൽ​​​കു​​​ന്നി​​​ല്ല.

    ജീ​​​വ​​​നു​​​വേ​​​ണ്ടി​​​യു​​​ള്ള അ​​​വ​​​കാ​​​ശം ഉ​​​യ​​​ർ​​​ത്തി​​​പ്പി​​​ടി​​​ക്കു​​​ന്ന 21ാം വ​​​കു​​​പ്പി​​​ന്, വേ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള വി​​​ചാ​​​ര​​​ണ എ​​​ന്നു​​​കൂ​​​ടി അ​​​ർ​​​ഥ​​​മു​​​ണ്ട്. യു.​​​എ.​​​പി.​​​എ കേ​​​സു​​​ക​​​ളി​​​ലെ വി​​​ചാ​​​ര​​​ണ​​​ക്കും ഈ ​​​വ​​​കു​​​പ്പി​​​ന്റെ ആ​​​നു​​​കൂ​​​ല്യം ബാ​​​ധ​​​ക​​​മാ​​​​ണെ​​​ന്ന് ന​​​ജീ​​​ബ് കേ​​​സി​​​ൽ സു​​​പ്രീം​​​കോ​​​ട​​​തി ത​​​ന്നെ വി​​​ധി​​​ച്ചി​​​ട്ടു​​​ള്ള​​​താ​​​ണ്. പ​​​ക്ഷേ, ത​​​ട​​​വ് അ​​​ഞ്ച​​​ര​​​വ​​​ർ​​​ഷം ക​​​ഴി​​​ഞ്ഞി​​​ട്ടും കോ​​​ട​​​തി ഇ​​​പ്പോ​​​ൾ പ​​​റ​​​യു​​​ന്നു, ഇ​​​പ്പോ​​​ഴും വി​​​ചാ​​​ര​​​ണ​​​ത്ത​​​ട​​​വു​​​കാ​​​ലം ‘അ​​​ന​​​നു​​​വ​​​ദ​​​നീ​​​യ​​​ത​​​യു​​​ടെ അ​​​തി​​​ര് വി​​​ട്ടി​​​ട്ടി​​​ല്ലെ’​​​ന്ന്. പ്രോ​​​സി​​​ക്യൂ​​​ഷ​​​ന്റെ വാ​​​ദ​​​ങ്ങ​​​ള​​​ല്ലാ​​​തെ ഒ​​​രു തെ​​​ളി​​​വും കോ​​​ട​​​തി​​​യു​​​ടെ ജാ​​​മ്യ​​​നി​​​ഷേ​​​ധ​​​ത്തി​​​ന് ആ​​​ധാ​​​ര​​​മാ​​​യി​​​ട്ടി​​​ല്ല എ​​​ന്ന് നി​​​യ​​​മ​​​ജ്ഞ​​​ർ ചൂ​​​ണ്ടി​​​ക്കാ​​​ണി​​​ക്കു​​​ന്നു.

    പ്രോ​​​സി​​​ക്യൂ​​​ഷ​​​ന്റെ ചി​​​ല ക​​​ള്ള​​​ത്തെ​​​ളി​​​വു​​​ക​​​ൾ ഇ​​​തി​​​ന​​​കം കീ​​​ഴ്കോ​​​ട​​​തി​​​ക​​​ളി​​​ൽ തു​​​റ​​​ന്നു​​​കാ​​​ട്ട​​​​പ്പെ​​​ട്ടി​​​ട്ടു​​​ണ്ടു താ​​​നും. മൊ​​​ത്ത​​​ത്തി​​​ൽ, യു​​​എ.​​​പി.​​​എ ചു​​​മ​​​ത്തു​​​ന്ന​​​തോ​​​ടെ, പ്രോ​​​സി​​​ക്യൂ​​​ഷ​​​നും ഭ​​​ര​​​ണ​​​കൂ​​​ട​​​ത്തി​​​നും കോ​​​ട​​​തി തീ​​​ർ​​​പ്പു​​​ക​​​ളെ​​​പ്പോ​​​ലും നി​​​ർ​​​ണാ​​​യ​​​ക​​​മാ​​​യി സ്വാ​​​ധീ​​​നി​​​ക്കാ​​​വു​​​ന്ന അ​​​മി​​​താ​​​ധി​​​കാ​​​രം വ​​​ന്നു​​​ചേ​​​രു​​​ന്നു. ഇ​​​തി​​​ന​​​ർ​​​ഥം, കേ​​​സ് ത​​​ന്നെ ഫ​​​ല​​​ത്തി​​​ൽ ശി​​​ക്ഷ​​​യാ​​​യി​​​ത്തീ​​​രു​​​ന്നെ​​​ന്ന് മാ​​​ത്ര​​​മ​​​ല്ല, ആ ​​​ശി​​​ക്ഷ തീ​​​രു​​​മാ​​​നി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് കോ​​​ട​​​തി​​​യ​​​ല്ല ഭ​​​ര​​​ണ​​​കൂ​​​ട​​​മാ​​​ണ് എ​​​ന്ന് കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ്.

    വി​​​ചാ​​​ര​​​ണ ക​​​ഴി​​​ഞ്ഞ്, വ​​​ർ​​​ഷ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു​​​ശേ​​​ഷം, വി​​​ചാ​​​ര​​​ണ​​​ത്ത​​​ട​​​വു​​​കാ​​​ർ നി​​​ര​​​പ​​​രാ​​​ധി​​​ക​​​ളാ​​​ണെ​​​ന്ന് ക​​​ണ്ടെ​​​ത്തി​​​യി​​​ട്ടെ​​​ന്ത് കാ​​​ര്യം? കേ​​​ര​​​ള ഹൈ​​​കോ​​​ട​​​തി വി​​​ധി​​​ച്ച ന​​​ഷ്ട​​​പ​​​രി​​​ഹാ​​​രം ഒ​​​രു പാ​​​ഠ​​​മാ​​​യേ​​​ക്കു​​​മെ​​​ന്ന​​​ല്ലാ​​​തെ, ആ​​​യു​​​സ്സ് ജ​​​യി​​​ലി​​​ൽ ചെ​​​ല​​​വി​​​ടേ​​​ണ്ടി വ​​​ന്ന​​​വ​​​ർ​​​ക്ക് എ​​​ന്ത് ന​​​ഷ്ട​​​മാ​​​ണ് പ​​​രി​​​ഹ​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട്ട് കി​​​ട്ടു​​​ക? സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​റി​​​ന്റെ ന​​​യ​​​നി​​​ല​​​പാ​​​ടു​​​ക​​​ളോ​​​ട് വി​​​യോ​​​ജി​​​ച്ചു, പ്ര​​​തി​​​ഷേ​​​ധി​​​ച്ചു എ​​​ന്ന ഒ​​​റ്റ​​​ക്കാ​​​ര​​​ണ​​​ത്താ​​​ൽ ത​​​ട​​​വി​​​ൽ കി​​​ട​​​ക്കു​​​ന്ന അ​​​സം​​​ഖ്യം പേ​​​ർ​​​ക്ക് ഭ​​​ര​​​ണ​​​ഘ​​​ട​​​ന​​​യു​​​ടെ സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണം കി​​​ട്ടേ​​​ണ്ട​​​ത​​​ല്ലേ? ഒ​​​രു പ​​​തി​​​റ്റാ​​​ണ്ടോ​​​ളം ത​​​ട​​​വി​​​ൽ ജ​​​ല​​​പാ​​​ന​​​ത്തി​​​നു​​​വ​​​രെ പ്ര​​​യാ​​​സ​​​പ്പെ​​​ട്ടു​​​ക​​​ഴി​​​ഞ്ഞ പ്ര​​​ഫ. ജി.​​​എ​​​ൻ. സാ​​​യി​​​ബാ​​​ബ കു​​​റ്റ​​​മു​​​ക്ത​​​നാ​​​ക്ക​​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​ത് മ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ന് ഏ​​​ഴു​​​മാ​​​സം മു​​​മ്പാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു.

    ഹു​​​ബ്ലി കേ​​​സി​​​ൽ യ​​​ഹ്‍യ ക​​​മ്മു​​​ക്കു​​​ട്ടി ഏ​​​ഴു​​​വ​​​ർ​​​ഷം ജ​​​യി​​​ലി​​​ൽ കി​​​ട​​​ക്കേ​​​ണ്ടി​​​വ​​​ന്നു, കേ​​​സി​​​ൽ തെ​​​ളി​​​വി​​​ല്ലെ​​​ന്നു​​​ക​​​ണ്ട് കോ​​​ട​​​തി വി​​​ട്ട​​​യ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​നു​​​മു​​​മ്പ്. ന​​​ന്ദേ​​​ഡ് ഗൂ​​​ഢാ​​​ലോ​​​ച​​​ന കേ​​​സി​​​ൽ മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ഇ​​​ർ​​​ഫാ​​​ൻ ഒ​​​മ്പ​​​തു​​​വ​​​ർ​​​ഷം ജ​​​യി​​​ലി​​​ൽ കി​​​ട​​​ന്നു; വി​​​ധി​​​യി​​​ൽ കോ​​​ട​​​തി പ​​​റ​​​ഞ്ഞു, ഇ​​​ർ​​​ഫാ​​​ൻ കു​​​റ്റ​​​വാ​​​ളി​​​യ​​​ല്ല, ഇ​​​ത് ക​​​ള്ള​​​ക്കേ​​​സാ​​​ണെ​​​ന്ന്. പൗ​​​ര​​​ത്വ പ്ര​​​ക്ഷോ​​​ഭ​​​​ക്കേ​​​സി​​​ൽ അ​​​സ​​​മി​​​ലെ അ​​​ഖി​​​ൽ ഗോ​​​ഗോ​​​യ് എം.​​​എ​​​ൽ.​​​എ, യു.​​​എ.​​​പി.​​​എ ചാ​​​ർ​​​ത്ത​​​പ്പെ​​​ട്ട് 19 മാ​​​സം ജ​​​യി​​​ലി​​​ൽ കി​​​ട​​​ന്നു. എ​​​ൻ.​​​ഐ.​​​എ കോ​​​ട​​​തി അ​​​ദ്ദേ​​​ഹ​​​ത്തെ കു​​​റ്റ​​​മു​​​ക്ത​​​നാ​​​ക്കി. ക​​​ള്ള​​​ക്കേ​​​സു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ന​​​ഷ്ട​​​പ​​​രി​​​ഹാ​​​രം മാ​​​ത്ര​​​മ​​​ല്ല, കു​​​റ്റ​​​വാ​​​ളി​​​ക​​​ളാ​​​യ പൊ​​​ലീ​​​സു​​​കാ​​​ർ​​​ക്കും മ​​​റ്റും ശി​​​ക്ഷ കൂ​​​ടി ന​​​ൽ​​​കു​​​മ്പോ​​​ഴേ നീ​​​തി പൂ​​​ർ​​​ണ​​​മാ​​​കൂ. കേ​​​ര​​​ള ഹൈ​​​കോ​​​ട​​​തി​​​യു​​​ടെ മാ​​​തൃ​​​ക​​​യെ സ്വാ​​​ഗ​​​തം ചെ​​​യ്യു​​​മ്പോ​​​ഴും ജാ​​​മ്യം ന​​​ൽ​​​കു​​​ന്ന​​​തി​​​ൽ​​​പോ​​​ലും പ്രോ​​​സി​​​ക്യൂ​​​ഷ​​​ന്റെ വാ​​​ദ​​​ങ്ങ​​​ളോ​​​ട് ചേ​​​ർ​​​ന്നു​​​നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്ന പ​​​ര​​​മോ​​​ന്ന​​​ത കോ​​​ട​​​തി ആ​​​ത്മ​​​പ​​​രി​​​ശോ​​​ധ​​​ന​​​ക്ക് ത​​​യാ​​​റാ​​​ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്നു​​​കൂ​​​ടി പ​​​റ​​​യേ​​​ണ്ടി​​​വ​​​രു​​​ന്നു.

