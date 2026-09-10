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    ‘ഓ​ർ​വെ​ല്ലി​യ​ൻ ദു​ഷ്ട വ്യ​വ​സ്ഥ’​ക്ക് നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ബ്രേ​ക്ക്

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    ‘ഓ​ർ​വെ​ല്ലി​യ​ൻ ദു​ഷ്ട വ്യ​വ​സ്ഥ’​ക്ക് നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ബ്രേ​ക്ക്
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    പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​വ​ലാ​ളാ​യി ന​മ്മു​ടെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ള​ക​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും അ​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​രാ​ജ​ക​ത്വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തും ത​മ്മി​ലെ അ​ക​ലം നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് ജോ​ർ​ജ് ഓ​ർ​വെ​ൽ എ​ഴു​തി​യ 1984 എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​ത നോ​വ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഒ​രു സൂ​ച​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​നും അ​ച​ൽ സ​ച്‌​ദേ​വും ചേ​ർ​ന്ന ബെ​ഞ്ച് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. സ​ർ​വാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ ഭീ​ക​ര​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​വും വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ലെ അ​വ​സ്ഥ വ​ര​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​വെ​ലി​ന്റെ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ര​ട്ട​മൊ​ഴി, വ​ല്യേ​ട്ട​ൻ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്, ചി​ന്താ പൊ​ലീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​ന്നും ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​രാ​റു​ണ്ട്. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക​ടു​ത്ത് നോ​യ്ഡ​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ലാ​പ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ന​ൽ​കി എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​കൃ​തി ചൗ​ധ​രി എ​ന്ന നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത്ത​രം ത​ന്നി​ഷ്ട​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ യു.​പി സം​സ്ഥാ​നം ഒ​രു​ത​രം ഓ​ർ​വെ​ല്ലി​യ​ൻ ദു​ഷ്ട​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി​ത്തീ​രും (ഓ​ർ​വെ​ല്ലി​യ​ൻ ഡി​സ്റ്റോ​പ്പി​യ) എ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ താ​ക്കീ​താ​ണ് ബെ​ഞ്ച് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​ഞ്ചു മാ​സ​മാ​യി ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്കെ​തി​രെ ഗൗ​തം ബു​ദ്ധ ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ പ്ര​കാ​രം ഇ​റ​ക്കി​യ അ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി, അ​വ​രെ വി​ട്ട​യ​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും നോ​യ്ഡ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച അ​ഞ്ചെ​ണ്ണ​മൊ​ഴി​ച്ചു​ള്ള എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. 24കാ​രി​യാ​യ ആ​കൃ​തി ചൗ​ധ​രി ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​യ​മം പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തു​ച്ഛ​മാ​യ മി​നി​മം വേ​ത​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം, ജോ​ലി​സ​മ​യം 10-12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ എ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ദി​വ​സം എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ എ​ന്ന് നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം, അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലേ​തു​പോ​ലെ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ത​ന വ​ർ​ധ​ന അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് നോ​യ്ഡ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ത്തി​ന് മ​റ്റു പ​ല​രേ​യും​പോ​ലെ അ​നു​ഭാ​വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​താ​ണ് അ​വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി ക​ലാ​പ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നൊ​ന്നും കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​പ്രി​ൽ 13നു ​ന​ട​ന്ന സ​മ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​രെ ത​ലേ​ദി​വ​സ​മാ​യ ഏ​പ്രി​ൽ 12ന് ​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും അ​റി​യു​ക. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കോ​ട​തി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വെ​ളി​വാ​യ മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് (ഭാ​ര​തീ​യ നാ​ഗ​രി​ക സു​ര​ക്ഷാ സം​ഹി​ത) വ​കു​പ്പ് 130 അ​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സി​ന് മു​മ്പാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പ് 126 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സ് ആ​രോ​പി​ത​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നും, ധി​റു​തി​യി​ൽ ത​ന്നി​ഷ്ട​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ജി​ല്ല മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച് മാ​സ​മാ​യി ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​കൃ​തി ചൗ​ധ​രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ ഒ​ന്നു​മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. അ​ത്ത​രം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​ഫ്റ്റി വാ​ൽ​വാ​ണെ​ന്നും അ​ട​ക്കി​വെ​ച്ച ജ​ന​രോ​ഷ​ത്തി​ന് അ​ത്ത​രം ഒ​രു ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യാ​യി​രി​ക്കും ഫ​ലം എ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ജി​ല്ല മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റാ​യ മേ​ധാ രൂ​പം (അ​വ​ർ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ മ​ക​ൾ​കൂ​ടി​യാ​ണ്) സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ത്യ​ന്തം ഹീ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​ൻ​ഫ​ല​മാ​യി അ​വ​ര​നു​ഭ​വി​ച്ച പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യും ഒ​പ്പം കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും​കൂ​ടി കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ത​ന്നി​ഷ്ട​മ​നു​സ​രി​ച്ചും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ തൃ​പ്തി​നേ​ടാ​നും അ​ധി​കാ​രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​ന് പൊ​തു​വാ​യും ഒ​രു പാ​ഠ​മാ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു മേ​ൽ കൈ​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നു മ​തി​യാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​നം ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്ന ത​ത്ത്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ബോ​ധ്യം​വ​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ചി​ല പ്ര​ഹ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് കി​ട്ടി​യേ തീ​രൂ എ​ന്നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ട ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി എ​വി​ടെ​യും എ​ടു​ത്ത് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല, ത​ട​വി​ലി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും എ​ന്നു വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​മ​ർ​ഥി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴേ അ​ത് പ​റ്റൂ എ​ന്ന് നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള വി​ധി​യും അ​തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള പി​ഴ​യും ഉ​പ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്നാ​രും ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു​പോ​കും. പി​ഴ​ക്കു പു​റ​മെ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ്ര​തി​കൂ​ല പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​ർ​വി​സ് രേ​ഖ​ക​ളി​ലും സ്ഥ​ലം പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തും ഇ​തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല.

    പൊ​ലീ​സ് ഭാ​ഷ്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ചാ​ര​ണ​മോ പ്രേ​ര​ണ​യോ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​വ​ലാ​ളാ​യി ന​മ്മു​ടെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ള​ക​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും അ​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​രാ​ജ​ക​ത്വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തും ത​മ്മി​ലെ അ​ക​ലം നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​ല്ലാ​തെ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നു​മ്പോ​ൾ ആ​രെ​യും പി​ടി​ച്ച​ക​ത്താ​ക്കി സാ​യു​ജ്യം​കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കോ​ട​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ശ​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു മൊ​ത്തം ഗു​ണം ചെ​യ്യും. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യോ​ടും അ​തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും കൂ​റ് കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട ഇ​ട​മാ​ണ് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ്, അ​ധി​കാ​രം ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ​മാ​യോ അ​ന്യ​പ്രേ​ര​ണ​യാ​ലോ പ​യ​റ്റേ​ണ്ട ഒ​രാ​യു​ധ​മ​ല്ല എ​ന്നെ​ല്ലാം ഭ​ര​ണ നി​ർ​വാ​ഹ​ക​ർ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ്വ​ത്വം അ​തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക. ഈ ​മൗ​ലി​ക പാ​ഠം ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി.

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    News Summary - Judiciary Puts a Brake on 'Orwellian Evil System
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