    ഫ​​ല​​സ്തീ​​ൻ: നി​​ല​​വി​​ളി​​യും നി​​സ്സം​​ഗ​​ത​​യും

    ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ന്‍റെ ഒ​​ത്താ​​ശ​​ക്കാ​​രാ​​യ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ പു​​തു​​ത​​ല​​മു​​റ ക​​ണ്ണും​​പൂ​​ട്ടി​​യു​​ള്ള സ​​യ​​ണി​​സ്റ്റ് വി​​ധേ​​യ​​ത്വ​​ത്തെ ശ​​ക്തി​​യു​​ക്തം എ​​തി​​ർ​​ത്ത് രം​​ഗ​​ത്തു​​വ​​രു​​ന്ന​​താ​​ണ് പു​​തി​​യ പ്ര​​വ​​ണ​​ത
    ഫ​​ല​​സ്തീ​​ൻ: നി​​ല​​വി​​ളി​​യും നി​​സ്സം​​ഗ​​ത​​യും
    ര​​ണ്ടു വ​​ർ​​ഷം തി​​ക​​യു​​മ്പോ​​ഴും ചോ​​ര​​ക്കൊ​​തി​​യ​​ട​​ങ്ങാ​​തെ ഫ​​ല​​സ്തീ​​നി​​ലെ ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ തു​​ട​​രു​​ന്ന വം​​ശീ​​യ ഉ​​ന്മൂ​​ല​​ന​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ ലോ​​ക​​മെ​​ങ്ങും രോ​​ഷ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ന​​ക​​ത്തുത​​ന്നെ വ​​മ്പ​​ൻ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​റാ​​ലി​​ക​​ൾ ന​​ട​​ന്നു. അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ തെ​​രു​​വു​​ക​​ളി​ലും വി​​വി​​ധ യൂ​​റോ​​പ്യ​​ൻ നാ​​ടു​​ക​​ളി​​ലും ജ​​ന​​ല​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ണി​​നി​​ര​​ന്ന ഫ​​ല​​സ്തീ​​ൻ ഐ​​ക്യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ൾ തു​ട​രു​​ന്നു. അ​​വി​​ട​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​യ​​ർ​​ന്ന യു​​ദ്ധ​​വി​​രു​​ദ്ധ വി​​കാ​​ര വേ​​ലി​​യേ​​റ്റ​​ത്തി​​ന്‍റെ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ലാ​​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്രാ​യേ​ലി തീ​ട്ടൂ​ര​ങ്ങ​ളെ ഗൗ​നി​ക്കാ​തെ മു​ന്നേ​റി​യ ഗ​സ്സ സു​​മൂ​​ദ് ഫ്ലോ​​ട്ടി​​ല എ​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക ദൗ​ത്യ​വും.

    ഫ​​ല​​സ്തീ​​നി​​ലെ കു​​ഞ്ഞു​​മ​​ക്ക​​ളെ മു​​ച്ചൂ​​ടും ബോം​​ബി​​ട്ടും പ​​ട്ടി​​ണി​​ക്കി​​ട്ടും ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ കൊ​​ല​​ചെ​​യ്തു കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഫ​​ല​​സ്തീ​​ന് ചു​​റ്റു​​മു​​ള്ള രാ​​ഷ്ട്ര​​ങ്ങ​​ളും അ​​വ​​രു​​ടെ കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​ക​​ളും ഒ​​രു തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ലെ​​ത്താ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​തെ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യു​​ടെ വി​​ര​​ൽ ഞൊ​​ടി​​ക്ക​​ലി​​ന് കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കെ, ഫ​​ല​​സ്തീ​​ന്‍റെ വി​​ശ​​പ്പും ദു​​രി​​ത​​വും വം​​ശ​​ഹ​​ത്യ​​യു​​ടെ ഭീ​​ക​​ര​​ത​​യും ഇ​​ര​​ക​​ളു​​ടെ ദൈ​​ന്യ​​ത​​യും ത​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ആ​​വാ​​ഹി​​ച്ച് സ്വ​​ന്തം ദുഃ​​ഖ​​വും രോ​​ഷ​​വു​​മാ​​യി ലോ​​ക​​ത്തി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് അ​​വ​​ർ.

    ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ മ​​രി​​ച്ചു​​വീ​​ഴു​​ന്ന​​ത് വെ​​റും ന​​മ്പ​​റു​​ക​​ള​​ല്ലെ​​ന്നും നോ​​വും നൊ​​മ്പ​​ര​​വു​​മു​​ള്ള മ​​നു​​ഷ്യാ​​ത്മാ​​ക്ക​​ളാ​​ണെ​​ന്നും അ​​വ​​ർ ഏ​​കാ​​ധി​​പ​​തി​​ക​​ളെ​​യും അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ഓ​​ശാ​​ന പാ​​ടു​​ന്ന സാ​​ഡി​​സ്റ്റ് സൈ​​ബ​​ർ പി​​ണി​​യാ​​ളു​​ക​​ളെ​​യും ഓ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ച്ചു കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണി​​പ്പോ​​ഴും. ഈ ​​ജ​​ന​​രോ​​ഷ​​ത്തി​​ന്‍റെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ല​​ന​​മാ​​ണ് ഐ​​ക്യ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ബിന്യ​​മി​​ൻ നെ​​ത​​ന്യാ​​ഹു പ്ര​​സം​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ​​പ്പോ​​ൾ കൊ​​ല​​യാ​​ളി​​യെ കേ​​ൾ​​ക്കാ​​ൻ മ​​ന​​സ്സി​​ല്ല എ​​ന്ന് പ​​ര​​സ്യ​​വി​​സ​​മ്മ​​തം പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ച് വി​​വി​​ധ രാ​​ഷ്ട്ര​​പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ സ​​ഭ വി​​ട്ടി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​തും.

    ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ന്‍റെ ഒ​​ത്താ​​ശ​​ക്കാ​​രാ​​യ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ പു​​തു​​ത​​ല​​മു​​റ ക​​ണ്ണും​​പൂ​​ട്ടി​​യു​​ള്ള സ​​യ​​ണി​​സ്റ്റ് വി​​ധേ​​യ​​ത്വ​​ത്തെ ശ​​ക്തി​​യു​​ക്തം എ​​തി​​ർ​​ത്തു രം​​ഗ​​ത്തു​​വ​​രു​​ന്ന​​താ​​ണ് പു​​തി​​യ പ്ര​​വ​​ണ​​ത. ര​​ണ്ടുവ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ് 2023 ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ ഏ​​ഴി​​ന് ഹ​​മാ​​സ് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ൽ ആ​​ക്ര​​മ​​ണം ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യും ആ ​​പേ​​രി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ര​​ണ്ടു​​കൊ​​ല്ലം ക​​ഴി​​ഞ്ഞും തു​​ട​​രു​​ന്ന വം​​ശ​​ഹ​​ത്യ​​ക്ക് തു​​ട​​ക്കം കു​​റി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​മ്പോ​​ൾ ക​​ണ്ട വി​​കാ​​ര​​മ​​ല്ല, പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ചും യു​​വ​​ത​​ല​​മു​​റ​​യി​​ൽ, ഇ​​പ്പോ​​ൾ പ്ര​​തി​​ഫ​​ലി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ പ്രാ​​യ​​പൂ​​ർ​​ത്തി​​യെ​​ത്തി​​യ​​വ​​രി​​ൽ 53 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ലേ​​റെ പേ​​ർ ഇ​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​നോ​​ട് പ​​ഴ​​യ അ​​നു​​ഭാ​​വം പു​​ല​​ർ​​ത്തു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്നു​​ത​​ന്നെ​​യ​​ല്ല, വി​​പ്ര​​തി​​പ​​ത്തി​​യി​​ലു​​മാ​​ണ്.

    മു​​പ്പ​​തു ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തോ​​ളം പേ​​ർ​​ക്കേ ‘പ​​ഴ​​യ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യം പി​​ന്തു​​ട​​ർ​​ന്ന്’ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​നോ​​ട് മ​​മ​​ത​​യു​​ള്ളൂ. ഈ​​യൊ​​രു പൊ​​തു​​വി​​കാ​​രം രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​രെ​​യും സ്വാ​​ധീ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ ഈ​​യി​​ടെ പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട്ട വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്നു. അ​​മ്പ​​ത് വ​​യ​​സ്സി​​ൽ താ​​ഴെ​​യു​​ള്ള റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക്ക​​ൻ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ അ​​നു​​ഭാ​​വ​​ത്തി​​ൽ അ​​തൃ​​പ്തി പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ ശ​​ത​​മാ​​ന​​ക്ക​​ണ​​ക്ക് മു​​പ്പ​​ത്ത​​ഞ്ചി​​ൽനി​​ന്ന് അ​​മ്പ​​തി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​യ​​ർ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഡെ​​മോ​​ക്രാ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​ത് 71 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​ണ്. കാ​​മ്പ​​സു​​ക​​ളി​​ലും തെ​​രു​​വു​​ക​​ളി​​ലു​​മാ​​യി ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​പൊ​​ങ്ങു​​ന്ന പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ വേ​​ലി​​യേ​​റ്റ​​ത്തി​​ന്‍റെ തി​​ര​​ത​​ള്ള​​ലി​​ൽനി​​ന്ന് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​ർ​​ക്കും മാ​​റി​​നി​​ൽ​​ക്കാ​​നാ​​വു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്ന​​തി​​ന്‍റെ തെ​​ളി​​വു​​ക​​ളാ​​ണ് ഈ ​​ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ. ഇ​​തി​​ന് നേ​​ർ​​വി​​പ​​രീ​​ത​​മാ​​യി ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ൽ വ​​ല​​തു​​പ​​ക്ഷ തീ​​വ്ര​​വാ​​ദ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യം കൂ​​ടി​​വ​​രു​​ന്ന​​താ​​യാ​​ണ് റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട്. ഈ ​​അ​​നു​​ഭാ​​വ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് നെ​​ത​​ന്യാ​​ഹു പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ഇ​​തൊ​​ന്നും പ​​ക്ഷേ, അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ ജ​​ന​​ത​​യു​​ടെ​​യും യൂ​​റോ​​പ്യ​​ൻ രാ​​ഷ്ട്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ​​വി​​രോ​​ധ​​ത്തെ മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ പ​​ര്യാ​​പ്ത​​മല്ലെ​​ന്ന് നെ​​ത​​ന്യാ​​ഹു​​വും മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. വ​​രും വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഒ​​റ്റ​​പ്പെ​​ട​​ലി​​ൽനി​​ന്ന് ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ സ്വ​​യം വ​​ഴി​​ക​​ളാ​​രാ​​യേ​​ണ്ടിവ​​രു​​മെ​​ന്ന് ആ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ​​ക്കു മു​​മ്പ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​ര​​സ്യ​​മാ​​യി പ്ര​​സ്താ​​വി​​ച്ച​​ത് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ൽ ആ​​ധി​​യു​​യ​​ർ​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഡെ​​മോ​​ക്രാ​​റ്റ്, റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക്ക​​ൻ​​ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളി​​ലെ പു​​തു​​ത​​ല​​മു​​റ നേ​​താ​​ക്ക​​ളും വ​​ക്താ​​ക്ക​​ളുമൊ​​ക്കെ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ പി​​ന്തു​​ണ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പി​​ന്നാ​​ക്കം പോ​​കു​​ന്ന​​ത് വ​​ലി​​യ അ​​പ​​ക​​ട​​ സി​​ഗ്ന​ലാ​​യിത​​ന്നെ കാ​​ണ​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ലെ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​നേ​​താ​​വ് യേ​​ർ ലാ​​പി​​ഡ് തു​​റ​​ന്നു​​പ​​റ​​ഞ്ഞ​​തും സ​​യ​​ണി​​സ്റ്റ് കൂ​​ടാ​​ര​​ത്തി​​ലെ ആ​​ശ​​ങ്ക​​യാ​​ണ് വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​തി​​രി​​ച്ച​​റി​​വ് ട്രം​​പ് ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​നു​​മു​​ള്ള​​തു കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഇ​​സ്രായേ​​ലി​​ന് അ​​ർ​​ഥ​​വും ആ​​യു​​ധ​​വും വാ​​രി​​ക്കോ​​രി കൊ​​ടു​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും ഇ​​ട​​ക്ക് നെ​​ത​​ന്യാ​​ഹു​​വി​​നെ ഗു​​ണ​​ദോ​​ഷി​​ച്ചെ​​ന്ന് വ​​രു​​ത്തു​​ന്ന​​ത്.

    ഏ​​റ്റ​​വു​​മൊ​​ടു​​വി​​ൽ ഹ​​മാ​​സ് ക​​രാ​​ർ ഭാ​​ഗി​​ക​​മാ​​യി അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ചെ​​ന്ന പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം വ​​രുമ്പോ​​ഴേ​​ക്കും യു​​ദ്ധം നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ തെ​​ൽ അ​​വി​​വി​​നുനേ​​രെ ക​​ണ്ണു​​രു​​ട്ടി​​യ​​താ​​യി ഭാ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ്വ​​ന്തം മൂ​​ക്കി​​ന് താ​​ഴെ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ത്തി​​ന്‍റെ ക​​ട​​ലി​​ര​​മ്പം കാ​​ണു​​മ്പോ​​ഴും ലോ​​ക​​മെ​​ങ്ങു​​മു​​ള്ള സ്വേച്ഛാ​​ധി​​പ​​ത്യ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ങ്ങ​​ൾ ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന പി​​ന്തു​​ണ​​യാ​​ണ് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ന്‍റെ​​യും അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യു​​ടെ​​യും ഫ​​ല​​സ്തീ​​ൻ ഉ​​ന്മൂ​​ല​​ന​​യ​​ജ്ഞ​​ത്തി​​ന്‍റെ ശ​​ക്തി. ഗ​​സ്സ​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളി​​ൽ യു.​എ​സ് അ​​ജ​​ണ്ട​​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി വ​​ള​​യാ​​ൻ ന​​ട്ടെ​​ല്ല് പാ​​ക​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ അ​​വ​​രു​​ടെ വി​​ധേ​​യ​​ത്വ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യു​​ടെ നി​​ൽ​​പ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​ത​​യി​​ലും നി​​സ്സം​​ഗ​​ത​​യി​​ലും നി​​ൽ​​ക്ക​​ക്ക​​ള്ളി​​യു​​റ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന സ്വേച്ഛാ​​ധി​​പ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ കു​​തി​​കാ​​ൽ പു​​ഴ​​ക്കി ഫ​​ല​​സ്തീ​​നുവേ​​ണ്ടി​​യു​​ള്ള നി​​ല​​വി​​ളി​​ക​​ൾ ലോ​​കം പ​​ട​​രു​​മെ​​ന്നു​​റ​​പ്പ്. യാ​​ങ്കി-​​സ​​യ​​ണി​​സ്റ്റ് സ​​ഖ്യം വം​​ശ​​ഹ​​ത്യ ഇ​​ത്ര​​ടം കൊ​​ണ്ടു​​നി​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ലും എ​​ത്ര​​ടം തു​​ട​​ർ​​ന്നാ​​ലും അ​​ക്ര​​മി​​ക​​ളോ​​ട് ക​​ണ​​ക്കുചോ​​ദി​​ക്കാ​​ൻ കാ​​ലം ത​​യാ​​റെ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്നുത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ലോ​​ക​​മെ​​ങ്ങും ശ​​ക്തി​​യാ​​ർ​​ജി​​ച്ചു​​വ​​രു​​ന്ന അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശ​​വി​​രു​​ദ്ധ, ഫ​​ല​​സ്തീ​​ൻ ഐ​​ക്യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യ പ്ര​​തി​​ശ​​ബ്ദ​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​ളി​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

