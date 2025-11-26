Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക​ക്ഷി ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന ക​ള​രി​യോ​? പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തിരാ​​ജ്

    ഡി​​സം​​ബ​​ർ ഒ​​മ്പ​​ത്, 11 തീ​​യ​​തി​​ക​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ക്കാ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ത്രി​​ത​​ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത്-​​ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ മ​​ത്സ​​രി​​ക്കാ​​ൻ നാ​​മ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശ പ​​ത്രി​​ക​​ക​​ൾ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച​​വ​​ർ​​ക്ക് പ​​ത്രി​​ക പി​​ൻ​​വ​​ലി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സാ​​ന സ​​മ​​യം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​തോ​​ടെ ചി​​ത്രം തെ​​ളി​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തു​​പ്ര​​കാ​​രം ഇ​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ന​​ട​​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​ല്ലാ​​ത്ത മ​​ട്ട​​ന്നൂ​​ർ ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ ഒ​​ഴി​​ച്ച് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തൊ​​ട്ടാ​​കെ​​യു​​ള്ള 1199 ജി​​ല്ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത്, ബ്ലോ​​ക്ക് പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത്, ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത്, കോ​​ർ​​പ​​റേ​​ഷ​​ൻ, ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ എ​​ന്നീ ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ മൊ​​ത്തം 23576 വാ​​ർ​​ഡു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് 72005 സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളാ​​ണ് മ​​ത്സ​​ര​​രം​​ഗ​​ത്തു​​ള്ള​​ത്. 37786 സ്ത്രീ​​ക​​ൾ, 34218 പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​ർ, ഒ​രു ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​റും. അ​​ന്തി​​മ ക​​ണ​​ക്കി​​ൽ ഇ​​നി​​യും മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​രാം. നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ, ലോ​​ക്സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കാ​​ൾ വീ​​റും വാ​​ശി​​യും ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​വു​​ക സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​ണ്.

    സാ​​ധാ​​ര​​ണ പൗ​​ര​​​ർ​​ക്ക് ഭാ​​ഗ്യ​​പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന് അ​​വ​​സ​​ര​​മൊ​​രു​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഒ​രു കാ​​ര​​ണം. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ആ​​റു​​മാ​​സ​​ത്തി​​ന​​കം ന​​ട​​ക്കേ​​ണ്ട നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ന്റെ ഗ​​തിനി​​ർ​​ണ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​ത്ത പ​​ങ്കു​​ണ്ട് എ​​ന്ന ക​​ണ​​ക്കു​​കൂ​​ട്ട​​ലും ഒ​​രു ഹേ​​തു​​വാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​കൂ​​ടി, ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ മൂ​​ന്നാ​​മൂ​​ഴം ല​​ഭി​​ച്ചേ തീ​​രൂ എ​​ന്ന് തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫും തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യി പ​​ത്തു​​വ​​ർ​​ഷം പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​രി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന യു.​​ഡി.​​എ​​ഫും കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ലും 20 സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലി​​രി​​ക്കേ കേ​​ര​​ള നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ അ​​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്ലാ​ത്ത ദു​ര​വ​സ്ഥ മാ​​റ്റാ​ൻ ത​ക്കം പാ​ർ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ​​യും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ അ​​ര​​യും ത​​ല​​യും മു​​റു​​ക്കി പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​നി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​തി​​ൽ അ​​സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​ത​​യി​​ല്ല. ജ​​ന​​പ്രീ​​തി അ​​ള​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ പ്ര​​ഥ​​മ മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​മാ​​ണ് പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത്-​​ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ലെ വോ​​ട്ടും പ്രാ​​തി​​നി​​ധ്യ​​വും എ​​ന്നാ​​ണ​​ല്ലോ ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്.

    അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ​​ത്തെ ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ മു​​ന്ന​​ണി​​ക​​ളെ മു​​മ്പെ​​ന്ന​​ത്തേ​​ക്കാ​​ളും കു​​ഴ​​ക്കു​​ന്ന വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​യാ​​യി​​ത്തീ​​ർ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് പ​​ര​​ക്കെ പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​വു​​ന്ന വി​​മ​​ത ഭീ​​ഷ​​ണി​​യാ​​ണ്. ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന ന​​ഗ​​രി​​യി​​ലെ വാ​​ശി​​യേ​​റി​​യ പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ മൂ​​ന്ന് മു​​ന്ന​​ണി​​ക​​ൾ​​ക്കും ത​​ല​​വേ​​ദ​​ന​​യാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു രം​​ഗം വി​​ടാ​​ൻ ത​​യാ​​റല്ലാ​​ത്ത വി​​മ​​ത​​പ്പ​​ട. എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​നും യു.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​നും അ​​ഞ്ചു​​​പേ​​ർ വീ​​ത​​മു​​ണ്ട് ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ രം​​ഗ​​ത്ത്. ബി.​​ജെ.​​പി​​യി​ലാ​ക​​ട്ടെ, സീ​​റ്റ് നി​​ഷേ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​തി​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ ഒ​​രു ആ​ത്മാ​ഹുതി പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​യി. മ​​ഹാ​​ ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ലോ ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ലോ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളി​​ലോ വി​​മ​​ത​​ഭീ​​ഷ​​ണി നേ​​രി​​ടാ​​ത്ത ഒ​​രു ജി​​ല്ല​​യു​​മി​​ല്ല, മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​മി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ് സാ​​മാ​​ന്യ സ്ഥി​​തി. മ​​ല​​പ്പു​​റം ജി​​ല്ല​​യി​​ലെ എ​​ട​​പ്പ​​റ്റ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തി​​ൽ യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ൻ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​താ​​ക്ക​​ളും ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ളും സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി നി​​ർ​​ണ​​യ​​ത്തി​​ലെ അ​​തൃ​​പ്തി അ​​റി​​യി​​ച്ച് പാ​​ർ​​ട്ടി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് രാ​​ജി​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.

    രാ​​യ്ക്കു​​രാ​​മാ​​നം പാ​​ർ​​ട്ടി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് രാ​​ജി​​വെ​​ച്ച് എ​​തി​​ർ​​പാ​​ർ​​ട്ടി​​യി​​ൽ അം​​ഗ​​ത്വം സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രും കു​​റ​​വ​​ല്ല. ക​​ണ്ണൂ​​ർ ജി​​ല്ല​​യി​​ലെ പാ​​നൂ​​രി​​ൽ മു​​സ്‍ലിം ലീ​​ഗി​​ന്റെ പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക നേ​​താ​​വ് ബി.​​ജെ.​​പി​​യി​​ൽ ചേ​​ക്കേ​​റി​​യ സം​​ഭ​​വം പോ​​ലു​​മു​​ണ്ടാ​​യി. കാ​​ലു​​മാ​​റ്റ​​വും കൂ​​റു​​മാ​​റ്റ​​വു​​മൊ​​ന്നും ആ​​ദ​​ർ​​ശ​​മാ​​റ്റ​​ത്തി​​ന്റെ​​യോ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ന​​യ​​നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള ഭി​​ന്നാഭി​​പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ​യോ ഫ​​ല​​മ​​ല്ലെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്തം. സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ഭി​​ക്കാ​​ത്ത​​തി​​ലെ അ​​തൃ​​പ്തി​​യും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ക്കൊ​​തി​​യും വ്യ​​ക്തി​​വി​​രോ​​ധ​​വു​​മെ​​ല്ലാ​​മാ​​ണ്, ത​​ന്നെ വ​​ള​​ർ​​ത്തി​​യ​​തോ താ​​ൻ ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ലം പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ച​​തോ ആ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യോ​​ട് പെ​​ട്ടെ​​ന്നൊ​​രു പ്ര​​ഭാ​​ത​​ത്തി​​ൽ വ​​ഴി​​പി​​രി​​യാ​​നു​​ള്ള ഹേ​​തു. കൂ​​റു​​മാ​​റ്റ​​വും കാ​​ലു​​മാ​​റ്റ​​വും കു​​തി​​കാ​​ൽ​​വെ​​ട്ടും ദേ​​ശീ​​യ​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഏ​​റ്റ​​വും ഉ​​ന്ന​​ത​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ത​​ന്നെ സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കെ പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ മാ​​ത്രം സം​​ഭ​​വി​​ച്ചു​​കൂ​​ടാ എ​​ന്ന് ശ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ അ​​ർ​​ഥ​​വു​​മി​​ല്ല.

    പ​​ക്ഷേ, പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തി​​രാ​​ജി​​ന്റെ ച​​രി​​ത്ര​​വും ല​​ക്ഷ്യ​​വും പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​തി​​പ്ര​​സ​​ര​​മാ​​ണ് ഈ ​​ദു​​ർ​​ഗ​​തി​​യു​​ടെ നാ​​രാ​​യ​​വേ​​രെ​​ന്ന് ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നാ​​വും. ഇ​​ന്ത്യ ഗ്രാ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്ന് നി​​ര​​ന്ത​​രം ഓ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​സ​​മ​​ര നാ​​യ​​ക​​ൻ മ​​ഹാ​​ത്മാ​​ഗാ​​ന്ധി​​യാ​​ണ് പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തി​​രാ​​ജി​​ന്റെ പ്രേ​​ര​​ക​​ശ​​ക്തി. 1916 ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി​​യി​​ൽ മ​​ദ്രാ​​സി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന മി​​ഷ​​ന​​റി​​മാ​​രു​​ടെ സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി, രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ-​​സാം​​സ്കാ​​രി​​ക പൈ​​തൃ​​ക​​മാ​​യ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളെ പു​​ന​​രു​​ജ്ജീ​​വി​​പ്പി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത അ​​ദ്ദേ​​ഹം മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ച്ച​​താ​​യി ച​​രി​​ത്രം പ​​റ​​യു​​ന്നു. ‘സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളെ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളെ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ട​​തും സ്വ​​യം ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ അ​​ധി​​കാ​​ര​​ശ​​ക്തി​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നാ​​ധി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും അ​​വ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ട​​തു​​മാ​​ണ്’ എ​​ന്ന് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ മാ​​ർ​​ഗ​​ദ​​ർ​​ശ​​ക ത​​ത്ത്വങ്ങ​​ളി​​ലും എ​​ഴു​​തി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു. ഫ​​ല​​പ്ര​​ദ​​മാ​​യ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​നും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ വി​​കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​നും ത്രി​​ത​​ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ൾ അ​​നു​​പേ​​ക്ഷ്യ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് 1958ൽ ​​ബ​​ൽ​​വ​​ന്ത്​ ​​റാ​​യ് മേ​​ത്ത ക​​മ്മി​​റ്റി റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ലും ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി. 1989ൽ ​​രാ​​ജീ​​വ്ഗാ​​ന്ധി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ൽ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച 64ാം ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി ബി​​ൽ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തിരാ​​ജി​​ന് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ പ​​ദ​​വി ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ചു​​ള്ള​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, 73ാം ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി ബി​​ല്ലാ​​യി അ​​ത് പു​​ന​​ര​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​തും പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് പാ​​സാ​​ക്കി ന​​ട​​പ്പി​​ൽവ​​രു​​ത്താ​​ൻ പ​​ച്ച​​ക്കൊ​​ടി കാ​​ട്ടി​​യ​​തും 1993ൽ ​​ആ​​യി​​രു​​ന്നു.

    1994ലെ ​​കേ​​ര​​ള പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തിരാ​​ജ് ആ​​ക്ട് അ​​ധി​​കാ​​ര വി​​കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​ര​​ണം ല​​ക്ഷ്യ​​മാ​​ക്കി നി​​ല​​വി​​ൽവ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴും അ​​തി​​ൽ നി​​ഷ്‍ക​​ർ​​ഷി​​ച്ച​​ത് സ്വ​​യം ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ അ​​ധി​​കാ​​ര​​ശ​​ക്തി​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നാ​​ധി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ൾ​ക്ക് ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന​​താ​​ണ്. ഈ ​​നി​​യ​​മ​​നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പൊ​​തു​​സ്വ​​ഭാ​​വം, രാ​​ഷ്ട്രീ​​യാ​​തീ​​ത​​മാ​​യി വേ​​ണം ത്രി​​ത​​ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളു​​ടെ രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ​​വും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളും എ​​ന്നു​​ള്ള​​താ​​ണ്. നി​​ല​​വി​​ലെ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​ത് ന​​ട​​പ്പി​​ല്ല എ​​ന്ന് തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചാ​​ലും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​തി​​പ്ര​​സ​​രം ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ൾ മു​​ത​​ൽ ജി​​ല്ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ൾ വ​​രെ​​യു​​ള്ള സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ വി​​ഴു​​ങ്ങാ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​മോ എ​​ന്ന് സ​​ഗൗ​​ര​​വം ആ​​ലോ​​ചി​​ക്ക​​ണം. ജാ​​തി, മ​​ത, വ​​ർ​​ഗ വി​​വേ​​ച​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക​​തീ​​ത​​മാ​​യി എ​​ല്ലാ വി​​ഭാ​​ഗം ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും ജീ​​വി​​തസൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്താ​​നും ജ​​ന​​കീ​​യ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​രി​​ഹാ​​ര​​ത്തി​​നും വി​​ക​​സ​​നം സാ​​ധ്യ​​മാ​​ക്കാ​​നു​​മു​​ള്ള സാധ്യതയായി പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത്-​​ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭാ ശ്രേ​​ണി​​ക​​ളെ മാ​​റ്റി​​യെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ൾ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചാ​​ലേ ല​​ക്ഷ്യം നി​​റ​​വേ​​റൂ. നി​​ല​​വി​​ലെ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ക​​ക്ഷി​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന ക​​ള​​രി​​ക​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​യി പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തിരാ​​ജ് അ​​ധഃ​​പ​​തി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്ന് ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടാ​​തെ വ​​യ്യ. വി​​മ​​ത​​ശ​​ല്യം പ​​ക​​ർ​​ച്ച​​വ്യാ​​ധി​​യാ​​യി പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളെ വേ​​ട്ട​​യാ​​ടു​​ന്ന​​തും അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ.

