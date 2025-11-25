Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightലേബർ കോഡ്​ പരിഹാരമോ...
    Editorial
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 5:45 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 5:45 AM IST

    ലേബർ കോഡ്​ പരിഹാരമോ അതോ, പ്രശ്നമോ?

    text_fields
    bookmark_border
    ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത്​, തുറന്ന ചർച്ചയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം ഏകപക്ഷീയമായി അടി​ച്ചേൽപിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ്​ ഈ തൊഴിൽ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്​
    ലേബർ കോഡ്​ പരിഹാരമോ അതോ, പ്രശ്നമോ?
    cancel

    ധികാരത്തിലെത്തിച്ച ജനതയെ​യോ, രാഷ്ട്രവും ജനതയും മഹത്തരമായി കരുതുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയോ പരിഗണിക്കാതെ മു​ന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതാണ് ​കേന്ദ്രത്തിലെ ബി.ജെ.പി സർക്കാറി​ന്‍റെ രീതി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം നാട്ടിൽ നിലനിന്നുവരുന്ന ഭരണക്രമത്തെയും അധികാര സംവിധാനങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും അടിപടലം അഴിച്ചുപണിയാൻ, അസാധുവാക്കാൻ ക്ഷണനേരം മതി എന്ന്​ വിവിധ ബില്ലുകളും ഓർഡിനൻസുകളും ചുട്ടെടുത്തും നിലവിലുള്ളത്​ റദ്ദാക്കിയുമൊക്കെ യൂനിയൻ സർക്കാർ ഇതിനകം സ്​ഥാപിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്​. നോട്ടുനിരോധനത്തിൽ തുടങ്ങി വോട്ടുബന്ദിയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു ഈ അധികാരാഭ്യാസങ്ങൾ. അതിനോടു ചേർത്തുവെക്കേണ്ട വിധമാണ്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂനിയൻ സർക്കാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ പുതിയ തൊഴിൽ നിയമം. രാജ്യത്ത്​ നിലവിലിരുന്ന വിവിധ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെ നാലു സമഗ്ര നിയമങ്ങളാക്കി ഏകീകരിച്ച് നവംബർ 21 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

    സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും സമഗ്രമായ തൊഴിൽനിയമ പരിഷ്കാരമെന്നാണ്​ പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ ലേബർ കോഡിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ജീവനക്കാർക്കുള്ള വേതന വ്യവസ്ഥയിൽ പരിഷ്കരണം നിർദേശിക്കുന്ന കോഡ്​ ​ഓൺ വേജസ്​, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പിൽ ​വരുത്തേണ്ട വ്യവസായബന്ധ നിയമം, തൊഴിലാളികളു​ടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കോഡ്​ ഓൺ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, തൊഴിൽ സുരക്ഷയും തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച ഒക്യുപേഷനൽ സേഫ്​റ്റി, ഹെൽത്ത്​ ആൻഡ്​ വർക്കിങ്​ കണ്ടീഷൻസ്​ കോഡ്​ എന്നിവയാണ്​ പുതിയ തൊഴിൽ നിയമമായി പുനഃസംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്​. തൊഴിലാളികൾക്ക്​ കൂടുതൽ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അതേസമയം വ്യവസായികൾക്കും സംരംഭകർക്കും പ്രവർത്തനം അയത്നലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ദ്വിമുഖ സമീപനമാണ്​ ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്​ എന്നാണ്​ ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ, തൊഴിലാളികളുടെ ഇത്രനാളത്തെ അവകാശങ്ങൾ കവരുകയും വൻകിട കോർപറേറ്റുകളുടെ വാഴ്ച സുഗമമാക്കുകയുമാണ്​ സർക്കാർ എന്ന് പ്രതിപക്ഷവും വിവിധ തൊഴിലാളി യൂനിയനുകളും ​​രൂക്ഷവിമർശനം ഉയർത്തുന്നു. ​ദേശീയതലത്തിൽ തൊഴിലാളി യൂനിയനുകളുടെ പൊതുവേദി 26ന്​ ബുധനാഴ്ച പ്രതിഷേധ സമരത്തിന്​ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്​.

    കോളനിവാഴ്ചക്കാലത്തെ നിയമങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി രാജ്യത്തെ വ്യവസായികൾക്കും ഉൽപാദകർക്കും പ്രവർത്തനസൗകര്യം (ഈസ്​ ഓഫ്​ ഡൂയിങ്​ ബിസിനസ്) ഒരുക്കുകയാണ്​ കോഡിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന്​ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം രജിസ്ട്രേഷനുകളും ലൈസൻസുകളും റിട്ടേണുകളും ആവശ്യമായ നിലവി​ലെ സാഹചര്യം മാറ്റി, ഒറ്റ രജിസ്​ട്രേഷൻ, പാൻ ഇന്ത്യ സിംഗിൾ ലൈസന്‍സ്​, ഒറ്റ റിട്ടേൺ എന്നിവയിലൂടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതാണ്​ പുതിയ നിയമം. സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘാടനം, പ്രതി​ഷേധം, സമരം എന്നിവക്കും നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നു. എല്ലാതരം തൊഴിലാളികൾക്കും നിയമന രേഖ​, ദിവസക്കൂലിക്കാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക്​ സാമൂഹികസുരക്ഷ പദ്ധതി, സാർവത്രികമായ പി.എഫ്​.ഇ, ഇ.എസ്​.ഐ.സി, ഇൻഷുറൻസ്​ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും നിയമാനുസൃത മിനിമം വേതനം, 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക്​ സൗജന്യ വാർഷികാരോഗ്യ പരി​ശോധന, രാത്രി ഷിഫ്​റ്റുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക്​ മതിയായ സുരക്ഷയിൽ തൊഴിൽ അനുമതി തുടങ്ങിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഗവൺമെന്‍റ്​ എടുത്തുകാട്ടുന്നു.

    എന്നാൽ, തൊഴിലുടമകൾക്ക്​ നില ഭദ്രമാക്കാനും തൊഴിലാളി ചൂഷണത്തിനും​ ഉതകുന്നതാണ്​ മാറിയ നിയമങ്ങൾ എന്നാണ്​ പ്രതിപക്ഷവും തൊഴിലാളി യൂനിയനുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്​. തൊഴിലാളി യൂനിയനുകളുടെ രൂപവത്​കരണത്തിന്​ ​വെച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിലെ പിരിച്ചുവിടൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്​ നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണ പരിധി ഉയർത്തിയതും അവർ ഉദാഹരിക്കുന്നു. മിനിമം വേതനം അടക്കമുള്ളതിലെ അവ്യക്തതകൾ പുറമെയും.

    കരട്​ തയാറാക്കി ജനത്തിനു മുന്നിൽ ചർച്ചക്കുവെച്ചെന്നു സർക്കാർ അവകാശപ്പെടു​മ്പോഴും പാർലമെന്‍റിലോ പുറ​ത്തോ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുറന്ന ചർച്ചക്കോ പ്രതിപക്ഷത്തെയോ ട്രേഡ് യൂനിയനുകളെയോ ​വേണ്ടവിധം കേൾക്കാ​നോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഭരണകൂടം തയാറായിട്ടില്ല. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാറിനും തൊഴിലുടമകൾക്കും തൊഴിലാളി യൂനിയനുകൾക്കും ചർച്ച നടത്തി തീർപ്പിലും സമവായത്തിലുമെത്താനുള്ള ദേശീയവേദിയാണ്​ ഇന്ത്യൻ ലേബർ കോൺഫറൻസ്​. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിലധികമായി ഈ വേദി സമ്മേളിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പാർലമെന്‍റിന്‍റെ തൊഴിൽ സ്റ്റാൻഡിങ്​ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ബസവരാജ്​ ബൊമ്മെ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തെ തെര്യ​പ്പെടു​ത്തിയെങ്കിലും യൂനിയൻ സർക്കാർ ഇളകിയില്ല. തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തിൽ മോദിസർക്കാർ പുലർത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഏകാധിപത്യ സമീപനത്തിന്‍റെ വ്യക്തമായ അടയാളം കൂടിയാണ്​ ഈ അമാന്തം. പുതിയ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷവും വിവിധ തൊഴിലാളി യൂനിയനുകളും വഞ്ചനാത്മകം എന്ന്​ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്​ ഇത്തരം ദുരൂഹമായ നയസമീപനങ്ങൾ മുന്നിൽവെച്ചാണ്​.

    നേരത്തേ വേതന നിയമം 2019ൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും മറ്റു മൂന്നു നിയമങ്ങൾ 2020ൽ പുറത്തുവിട്ടപ്പോഴും തൊഴിലാളി യൂനിയനുകൾ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. മറുഭാഗത്ത്​ പുതിയ നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ പ്രവർത്തനച്ചെലവ്​ കൂടുമെന്ന ആശങ്ക വ്യവസായലോകത്തുനിന്ന് ഉയർന്നിട്ടുമുണ്ട്​. അതായത്​ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത്​, തുറന്ന ചർച്ചയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം ഏകപക്ഷീയമായി അടി​ച്ചേൽപിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ്​ ഈ തൊഴിൽ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്​. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പ​ഴയ പരിഷ്കാരങ്ങളിലെന്നപോ​ലെ അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിക്കാത്ത പരിണതി തന്നെയായിരിക്കുമോ പുതിയ നിയമത്തിനും എന്നതാണ്​ ആശങ്കയുയർത്തുന്ന ചോദ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam Editoriallabor code
    News Summary - Is the new Labor Code a solution or a problem?
    Similar News
    Next Story
    X