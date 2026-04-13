    Posted On
    date_range 13 April 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 6:01 AM IST

    ​സമാ​ധാ​നം പു​ല​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ

    ​സമാ​ധാ​നം പു​ല​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ
    ഇ​സ്‌​ലാ​മാ​ബാ​ദി​ൽ യു.എ​സും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മ​ല്ല. തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന് ക​രു​താ​വു​ന്ന​വി​ധം വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ പാ​ക് മാ​ധ്യ​സ്ഥ്യത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ല​ബ​നാ​ൻ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം അ​ർധ​പ്രാ​ണ​നാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. സ​ന്ധി​ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ക​ട്ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും. ആ​ണ​വാ​യു​ധ​ശേ​ഷി കൈ​വ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​ൻ നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക; ആ​ണ​വാ​യു​ധം ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ല്ല; എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ണ​വോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന് ഇ​റാ​നും. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്യാ​യ ഉ​പ​രോ​ധം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ; എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​പാ​ധി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ അ​ത് ചെ​യ്യാ​നാ​വൂ എ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക. ല​ബ​നാ​ന​ട​ക്കം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ. പ​ക്ഷേ, ഹി​സ്ബു​ല്ല​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി നി​ർ​ത്താ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക. ത​ൽ​ക്കാ​ല​മെ​ങ്കി​ലും ച​ർ​ച്ച സ്തം​ഭി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​ശ​ത്തെ​യും ഒ​രു മേ​ശ​ക്ക് ചു​റ്റും ഇ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ വി​ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ധീ​ന​ശേ​ഷി അ​തി​ന് ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ക്ക​മ്മി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണം യു.​എ​സി​ന്‍റെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ചെ​യ്തി​ക​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ടു​ള്ള അ​തി​ന്‍റെ വി​ധേ​യ​ത്വ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മി​ല്ല. ഷാ ​പ​ഹ്‍ലവി എ​ന്ന യു.​എ​സ് പാ​വ​യു​ടെ ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യ ഇ​റാ​ൻ മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും അ​ങ്ങോ​ട്ട് ആ​ക്ര​മി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മി​ല്ല. അ​മേ​രി​ക്ക​യാ​ക​ട്ടെ ഇ​റാ​ന് ചു​റ്റു​മാ​യി അ​നേ​കം സൈ​നി​ക​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ നി​ർമി​ച്ച് ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ഇ​റാ​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ഉ​പ​രോ​ധ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും യു.​എ​സ് മു​ൻ​കൈ​യി​ലാ​ണ്. ആ​ണ​വാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​എ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും. അ​വ​രാ​ണ് ഇ​റാ​നോ​ട് ആ​ണ​വാ​യു​ധം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ണ​വാ​യു​ധം നി​ർമി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​ത് വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ. ആ​ണ​വ​നി​ർ​വ്യാ​പ​ന​ക്ക​രാ​റി​ൽ ഇ​റാ​ൻ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. യു.​എ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ക​ർ ഇ​റാ​ന്‍റെ ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലോ അ​മേ​രി​ക്ക​യോ അ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​ര​ല്ല. ഇ​റാ​ന് ആ​ണ​വാ​യു​ധ​ശേ​ഷി ഇ​ല്ലെ​ന്ന് യു.​എ​സി​ന്‍റേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തിവ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും, ആ​ണ​വാ​യു​ധ​ശേ​ഷി​യു​ടെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഉ​പ​രോ​ധ​വും യു​ദ്ധ​വും കൊ​ണ്ട് ഇ​റാ​ൻ ജ​ന​ത​യെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർഥ ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ. അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ യു​ദ്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഹു​ർ​മു​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത് യു.​എ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ് എ​ന്ന​ർഥം. ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​ശാ​ന്തി​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും തീ​ർ​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്മാ​റ്റ​മാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ​വും പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​യി ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ആ​ക്ര​മണം തു​ട​ങ്ങു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ തു​ര​ങ്കംവെക്കു​കകൂ​ടി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​അ​മേ​രി​ക്ക പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ രീ​തി​യാ​ണ്. ഇ​റാ​ന്‍റെ അ​തി​ഥി​ക​ളെ​യും അ​വി​ട​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ച​തി​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, സ​മാ​ധാ​ന​ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ​ത​ന്നെ യു​ദ്ധം തു​ട​രു​ന്ന ശൈ​ലി​യും അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്തം. ഇ​റാ​നു​മാ​യി ആ​ണ​വ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​യി എ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ​ല്ലോ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക യു​ദ്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മാ​ധ്യ​സ്ഥ്യം വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ട​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തും അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​താ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലബ​നാ​നി​ലും ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​ത്തുതീ​ർ​പ്പി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സ​മ്മ​ർ​ദം കാ​ര​ണം അ​മേ​രി​ക്ക അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി. അ​മേ​രി​ക്ക എ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ കീ​ഴൊ​പ്പി​നു വി​ധേ​യ​മാ​ണ് എ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​നേ​കം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ​ത്ത​ന്നെ, ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ന് യു.​എ​സ് സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ൽപോ​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ത് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കും എ​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്. യു.​എ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ഖ്യ​ത്തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​നു മു​മ്പാ​കെ​യു​ള്ള ഏ​ക പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്ന് അ​വ​ർത​ന്നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​സ്‌​ലാ​മാ​ബാ​ദ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ പ​രാ​ജ​യം ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി അ​തി​ന് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    TAGS:ceasefireIran-USeditorial opinion
