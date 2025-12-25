Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 6:00 AM IST

    വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ നി​ല​ക്കു​ന്നി​ല്ല

    വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ നി​ല​ക്കു​ന്നി​ല്ല
    2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15നാ​ണ്, ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ട് സം​വി​ധാ​നം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ള്ള​പ്പ​ണ​​മൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​യാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ഒ​ന്നാം മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ടി​നെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ലേ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യസ​മൂ​ഹം സം​ശ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. അതിന്​ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഡി.​വൈ ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡി​ന്റെ വി​ധി​ന്യാ​യം.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രൊ​ക്കെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​റി​യാ​നു​ള്ള പൗ​ര​ന്റെ അ​വ​കാ​ശം പ്ര​സ്തു​ത സം​വി​ധാ​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്നുവെന്നും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്, ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​സ​ന്ന​മാ​യി​രി​ക്കെ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നേ​ര​ത്തേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കേ​വ​ലം അ​ഞ്ചുവ​ർ​ഷംകൊ​ണ്ട് 6000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് കൈ​വ​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മൊ​ത്തം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി ല​ഭി​ച്ച​ത് ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കോ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന​റി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പോ​ക്ക​റ്റ് വീ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​​യ അ​ഴി​മ​തി​ക്ക് ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത് മ​ന​സ്സിലാ​വു​ക.

    ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ട് ഇ​ല്ല​ാതാ​യെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഗ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫ​ണ്ട് വ​ര​വി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും കു​റ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ടി​നു പ​ക​രം, ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ വാ​രി​ക്കോ​രി ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ളും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 6088 കോ​ടി രൂ​പ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ, അ​ഥ​വാ ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ട് നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, ഇ​ത് 3965 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഥ​വാ, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബോ​ണ്ട് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ട്ടും പാ​ർ​ട്ടി ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് 53 ശ​താ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ധി​കവ​ര​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ​12 പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തേ കാ​ല​ത്ത് ആ​കെ കി​ട്ടി​യ​ത് 1343 കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​ വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ൽ കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ൾ എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും ബോ​​ധ്യ​​മു​​ള്ള കാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലും ഭ​​ര​​ണ​​ത​​ല​​ത്തി​​ലും അ​​വ​​രു​​ടെ സ്വാ​​ധീ​​ന​​വും ശ​​ക്തി​​യും ചി​​ല സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​ങ്കി​​ലും വാ​​ർ​​ത്ത​​യും വി​​വാ​​ദ​​വു​​മാ​​യി ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​ ​കേ​​ട്ടി​​ട്ടു​​മു​​ണ്ട്. ഇ​​ല​​ക്ട​​റ​​ൽ ബോ​​ണ്ട് സം​​വി​​ധാ​​നം ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​വ​​ഴി ഈ ​​കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റ് ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ളെ സ്ഥാ​​പ​​ന​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ. ആ​​ര്, ആ​​ർ​​ക്കൊ​​ക്കെ, എ​​ത്ര പ​​ണം ന​​ൽ​​കി​​യെ​​ന്ന് പൗ​​ര​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​റി​​യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​വി​​ധം ഭ​​ര​​ണ​​ച​​ക്രം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് പി​​ന്നി​​ലു​​ള്ള വ​​ൻ​​ശ​​ക്തി​​ക​​ളെ അ​​ജ്ഞാ​​ത​​മാ​​ക്കി നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു ആ ​​സം​​വി​​ധാ​​നം. അ​തി​ല്ലാ​താ​യി​ട്ടും ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഗ-​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സേ​വ ആ​രെ​യും ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ടി​നെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി മ​റി​ക​ട​ന്ന​തെ​ന്ന​തും മേ​ൽ​സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച 6088 കോ​ടി​യി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് 60 ശ​ത​മാ​ന​വും (3744 കോ​ടി) ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കാ​ണാം. എ​ന്താ​ണ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നു​കൂ​ടി അ​റി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്-​ബി.​ജെ.​പി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഴം ന​മു​ക്ക് മ​ന​സ്സിലാ​വു​ക.

    ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ട് ത​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ ല​ളി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​​സ്.​​ബി.​​ഐ പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ക്കു​​ന്ന ക​​ട​​പ്പ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​ങ്ങി വ്യ​​ക്തി​​ക​​ൾ​​ക്കും സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും ഏ​​തു രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്കും ന​​ൽ​​കാം; പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​തു പ​​ണ​​മാ​​ക്കി മാ​​റ്റാം. ഇ​​ങ്ങ​​നെ വ​​ന്നു​​ചേ​​രു​​ന്ന പ​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ ക​​ണ​​ക്ക് വ​​ർ​​ഷാ​​വ​​ർ​​ഷം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നെ അ​​റി​​യി​​ച്ചാ​​ൽ മ​​തി. കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സു​താ​ര്യ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​മെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ അ​ഴി​മ​തി​ക്ക് വ​ലി​യ വ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്. ആ​​ര്, ആ​​ർ​​ക്കൊ​​ക്കെ, എ​​ത്ര പ​​ണം ന​​ൽ​​കി​​യെ​​ന്ന് പൗ​​ര​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​റി​​യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​വി​​ധം അ​ണി​യ​റ​യി​ലെ വ​​ൻ​​ശ​​ക്തി​​ക​​ളെ അ​​ജ്ഞാ​​ത​​മാ​​ക്കി നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​ൻ അ​തി​ന് ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഫി​നാ​ൻ​സ് നി​യ​മംത​ന്നെ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    ഈ ​ക​ള്ള​ക്ക​ള്ളി​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭി​ന്ന​മാ​ണ്. വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പ​റ​യു​ന്ന ട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ. ഈ ​ട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ അ​വ​രി​ലൂ​ടെ വ​ന്ന ഫ​ണ്ടി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​മീ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യാ​ൽ മ​തി. പോ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റു​ക​ളി​ലൂടെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത് 3811 കോ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 3744 കോ​ടി​യും ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​യ​ത്.

    ഇ​തി​ൽ​ത​ന്നെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഫ​ണ്ട് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ​പ്രൂ​ഡ​ന്റ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് എ​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​ടു​ത​ൽ സം​ഭാ​വ​ന പി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ, മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ലക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി​യെ കൈ​യ​യ​ച്ച് സ​ഹാ​യി​ച്ച ഭാ​ര​തി എ​യ​ർ ടെ​ൽ, മേ​ഘ എ​ൻ​ജിനീ​യ​റി​ങ്, ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​മ്പ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളും. അ​പ്പോ​ൾ ചി​ത്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ വ​ന്നുകൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന പ​ണ​മെ​ല്ലാം ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ എ​ത്തേ​ണ്ട​വ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ന​യം തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട-​കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​വി​ശു​ദ്ധ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ സ്ഥാ​പ​ന​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​വും.

