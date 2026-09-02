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    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​ന​വും യു.​എ​ൻ സ​മി​തി​ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടും

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    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​ന​വും യു.​എ​ൻ സ​മി​തി​ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടും
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    എ​ല്ലാവിധത്തി​ലു​മു​ള്ള വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ 1968ൽ ​ചേ​ർ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രാ​ന്ത​രീ​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ, അ​ത്ത​രം അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​വും പു​തു​ക്കി​യ​തു​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​​ല്ലെ​ന്ന് സ​മി​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​ർ, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ, റോ​ഹി​ങ്ക്യ​ക​ൾ, ബം​ഗാ​ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ, അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​ന നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സ​മി​തി (സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ഡി) അ​തി​യാ​യ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. റോ​ഹി​ങ്ക്യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക​വേ​ള​യി​ൽ യു.​എ​ൻ സ​മി​തി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​ത്ര​​ക്കു​റി​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദ്വേ​ഷ പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ സ​ത്വര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​ടേ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മി​തി ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വം​ശീ​യ വി​ദ്വേ​ഷം, ആ​ക്ര​മണം, ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം, കൊ​ല​പാ​ത​കം, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ത​ട​ങ്ക​ൽ, പീ​ഡ​നം, മോ​ശ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം, ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​ല്ലാവിധത്തി​ലു​മു​ള്ള വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ 1968ൽ ​ചേ​ർ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രാ​ന്ത​രീ​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ, അ​ത്ത​രം അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​വും പു​തു​ക്കി​യ​തു​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​​ല്ലെ​ന്ന് സ​മി​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ പൗ​ര​ത്വ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്നും കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പു​റം​ത​ള്ള​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കും ശ്ര​ദ്ധ​ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു യു.​എ​ൻ സ​മി​തി. എ​ഫ്.​സി.​ആ​ർ.​എ, യു.​എ.​പി.​എ, അ​ഫ്സ്പ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ള​ു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും സ​മി​തി​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ടു​ത്തുപ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ക്കുന്ന ഖ​ണ്ഡി​ത ക്രി​മി​ന​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ക​ട്ടെ ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​മി​ല്ല. വം​ശീ​യ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത അ​റ​സ്റ്റി​നും ത​ട​ങ്ക​ലി​നും കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി​യു​ടെ ഹി​ന്ദു​ത്വ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ത്ര​ത​ന്നെ ഗോ​പ്യ​മാ​ക്കിവെ​ച്ചാ​ലും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ലും അ​വ​ർത​ന്നെ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി പു​ക​മ​റ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ലും സ​ത്യാ​ന​ന്ത​ര ലോ​ക​ത്തെ ന​ഗ്ന​മാ​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​പോ​യാ​ൽ അ​തി​ൽ​പ​രം പോ​ഴ​ത്തം വേ​റെ​യി​ല്ല. ഗോ​ദി മീ​ഡി​യ​യു​ടെ ത​മ​സ്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ മെ​റ്റ​യു​ടെ നേ​രെ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളോ ഒ​ന്നും പ​ച്ച​പ്പ​ര​മാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ളി​പ്പി​ക്കാ​നോ മ​റ​പ്പി​ക്കാ​നോ പ​ര്യാ​പ്ത​വു​മ​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യേ​ക്കാ​ൾ പ​തി​ന്മ​ട​ങ്ങ് ഭ​ദ്ര​വും ശ​ക്ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​യ​ണി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലെ ര​ഹ​സ്യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വ​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ലോ​കം അ​റി​ഞ്ഞുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ലം.

    മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് 157ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​രാ​ജി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ, സാ​ഹ​സി​ക​രാ​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ക്കി വാ​ർ​ത്ത ത​മ​സ്ക​ര​ണം പ​തി​വ് ശൈ​ലി​യാ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ല​ക്കു​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് യു.​എ​ൻ വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​ന നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സ​മി​തി​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യ ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വലിയ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ഗ്ന​സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ന​ടേ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​വു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ സി.​ജെ.​പി യു​വ​ജ​ന-​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പെ​ല്ല​റ്റ് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തും സ​മ​ര​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നിക​ളെ മാ​ന​ഭം​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും വ​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​മ്പു​മ​റ​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ച് പു​റ​ത്ത​റി​ഞ്ഞു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പ​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ ത​ല​യൂ​രു​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ് കാ​വി​പ്പ​ട​യു​ടെ നാ​യ​ക​ന്മാ​ർ. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ദലി​ത​നാ​യ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ പ്ര​സം​ഗി​ച്ച വേ​ദി​യി​ൽ ശു​ദ്ധി​ക​ല​ശം ന​ട​ത്തി​യ ഹി​ന്ദു​ത്വ ജാതി ഭീകരർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​തെ, ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ​ ഗാ​ന്ധി​യെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​നാ​ണ് പു​റ​പ്പാ​ട്. ദ​ലി​ത​ർ​ക്കും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് അ​ധഃ​സ്ഥി​ത ജ​ന​കോ​ടി​ക​ൾ​ക്കും നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ടു​ത്ത വി​വേ​ച​ന​ത്തെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ത്യാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചാ​ണ് യു.​എ​ൻ സ​മി​തി ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ഉ​ത്ക​ണ്ഠ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നേ​രി​ട്ട അ​സം, ബം​ഗാ​ൾ പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബം​ഗാ​ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സാ​മാ​ന്യ​ത്തി​നു​നേ​രെ ഹി​മ​ന്ത​ശ​ർ​മ​, സു​വേ​ന്ദു അ​ധി​കാ​രി പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ പ്ര​യോ​ഗ​വും റേ​ഷ​ൻ നി​ഷേ​ധ​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​ര​ണ​വും യു.​എ​ൻ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും ലോ​കം അ​റി​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​തി​നൊ​ക്കെ കാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം​സേ​വ​ക് സംഘ് എ​ന്ന 100 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട തീ​വ്ര​വം​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ല​തൊ​ട്ട​പ്പ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ പോ​യി മു​സ്‍ലിം​ക​ളും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളും മ​റ്റു ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ​മാ​വ​കാ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന് വാ​ച​ക​മ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽതന്നെ പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​യ ഈ ​വൈ​രു​ധ്യ​ത്തെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പുച്ഛി​ച്ചു​ത​ള്ളി​യ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ലോ​കം ക​ണ്ടു. പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​ക്ക് ത​ന്റെ പു​ള്ളി മാ​യ്ക്കാൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു യു​വ​ത​ല​മു​റ തെ​റ്റ് തി​രു​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രുന്ന​തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നോ​ർ​മിപ്പി​ക്കു​ക മാ​ത്രം ചെ​യ്യു​ന്നു.

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    News Summary - India, Racial Discrimination, UN Committee Report,
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