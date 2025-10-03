Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 5:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 5:00 AM IST

    അ​നീ​തി​യു​ടെ ക​ട​ലി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​യാ​ത്ത ഫ്ലോ​ട്ടി​ല

    അ​ന്യ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ലും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലും അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​ട​ന്ന് ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്ക് അ​ശാ​ന്തി​യും അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ​ട​ർ​ത്തു​ക, സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ നാ​വ​റു​ത്ത് വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​ശ​ന്നുക​ര​ഞ്ഞ് ത​ള​ർ​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ ചെ​റു​റൊ​ട്ടി​ക്ക​ഷ​ണം പോ​ലും ത​ട്ടി​ത്തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ക-​സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ശ​മു​ള്ള വേ​ല​ക​ൾ ഇ​തു​മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി ബോ​ധ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന തു​ല്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​വു​മൊ​ഴി​കെ സ​ർ​വ​തും ന​ഷ്ട​മാ​യ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ത​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കാ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ജീ​വൻ​ര​ക്ഷാ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി​യ ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യി​ലെ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ് സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ മ​ര്യാ​ദ​ക​ളോ മാ​ന​വി​ക​ത​യോ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന, രൂ​പ​മെ​ടു​ത്ത കാ​ലം മു​ത​ൽ​ തു​ട​രു​ന്ന ധാ​ർ​ഷ്ട്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യി​ലും ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചിരി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ൽ​പ​തോ​ളം നൗ​ക​ക​ളി​ൽ അ​വ​ശ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ച് 44 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ഞൂ​റ് സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട, ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​ക്ക് തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ആ​വു​ന്ന​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്തു​കൂ​ട്ടി​യ സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ പാ​യി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നും ഒ​രു​മ്പെ​ട്ടു.

    എ​ന്തു​വ​ന്നാ​ലും പി​ന്മാ​റി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച മ​ന​സ്സു​മാ​യി മു​ന്നേ​റി​യ പ​രി​സ്ഥി​തി-​പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണസ​ഭാ സാ​മാ​ജി​ക​രും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മെ​ല്ലാ​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​ഘ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ​ക്ക് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് സ​ഹാ​യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ ഇ​റ്റ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തും ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്​​പെ​യി​ൻ പി​ന്മാ​റി​യ​തു​മെ​ല്ലാം ഇ​ത്ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ്.

    സ​മു​ദ്ര​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി അ​വ​ക്കു​ള്ളി​ലെ വി​വ​ര വി​നി​മ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സേ​ന ആ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്. ‘ഹ​മാ​സ് സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല’ എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തെ ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​നെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഇ​ടി​ച്ചും ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ജ​ല​പീ​ര​ങ്കി പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വി​ല​ങ്ങി​ടാ​ൻ അ​വ​ർ ആ​ദ്യ​മേ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ലോ​കം ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ഡി​ഷ് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ഗ്രെ​റ്റ ത്യു​ൻ​ബെറി​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ​ന്ന ക​ണ​ക്കെ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ന്നു, അ​വ​യി​ൽ സം​ഭ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ന​ടു​ക്ക​ട​ലി​ൽ ത​ള്ളു​മാ​യി​രി​ക്കും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ന്ന​പോ​ലെ ക​വ​ർ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്നും വ​രാം.

    അ​നീ​തി അ​ര​ങ്ങ് വാ​ഴു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് നീ​തി​യു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​രൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ കൂ​ടി ഇ​ട ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നും അ​വ​രു​മാ​യു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​രക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗു​സ്താ​വോ പെ​ട്രോ പു​ല​ർ​ത്തി​യ ആ​ർ​ജ​വം​ത​ന്നെ അ​തി​ൽ മു​ഖ്യം. ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ​ണി​മു​ട​ക്കി​നാ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണത്തി​നെ​തി​രെ ഗ്രീ​സി​ലും അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലും തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലും വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ന​ട​പ​ടി​യെ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്നാ​ണ് തു​ർ​ക്കി​യ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​അ​തി​ക്ര​മ​ത്തെ വാ​ക്കാ​ലൊ​ന്ന് അ​പ​ല​പി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അ​നു​മ​തി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രു​മു​ണ്ട് എ​ന്ന​തും കാ​ണാ​തി​രു​ന്നു​കൂ​ടാ.

    2010ൽ 700 ​സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട ആ​റു ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ​നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ണി​ൽ ഗ്രെ​റ്റ ത്യു​ൻ​ബെറി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു ഡ​സ​നോ​ളം ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ഫ്രീ​ഡം ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ​

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ഗു​ണ​വും ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് ര​ഹ​സ്യ​മാ​യും പ​ര​സ്യ​മാ​യും പ​റ​യു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ളു​ണ്ട്, അ​വ​രു​ടെ ചൊ​ൽ​പ്പ​ടി​യി​ലു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും അ​തൊ​രു പൊ​തു​ബോ​ധ​മാ​യി പ​ട​ർ​ത്തി​വി​ടു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഫ​ല​സ്തീ​നി ജ​ന​ത​ക്ക് നേ​രെ കൊ​ടി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട് അ​വി​ട​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​രെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ന​ന്ദം കാ​ണു​ന്ന ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഒ​രു അ​രി​മ​ണി പോ​ലും അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​ക​ൽ​പോ​ലെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ത്ത​ന്നു എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി.

    ഈ ​ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഊ​ർ​ജ​മു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്കു​ള്ള യു​വ​ത വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​​ക്കെ​തി​രാ​യ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ സ​മ​ര​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടും.

    ഈ ​ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തെ ത​ട​യു​ക വ​ഴി ച​രി​ത്രം മാ​ന​ക്കേ​ടോ​ടെ മാ​ത്രം ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന, അ​ഹ​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ര​കോ​ടി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കെ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ ക്രൂ​ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ത്മ​നാ​ശ​ക്കു​തി​പ്പി​ന് ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ന​മ്മു​ടെ കൊ​ച്ചു​മ​ക്ക​ൾ ലോ​ക​ത്തോ​ട് ചോ​ദി​ക്കും: ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​രു​ന്നും വെ​ള്ള​വും നി​ഷേ​ധി​ച്ചും ആ​യു​ധ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​റി​യും ഒ​രു തെ​മ്മാ​ടി രാ​ജ്യം അ​വ​രു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ ഒ​ന്നാ​കെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ന്നാ​ട്ടി​ലെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രി​റ്റ് വെ​ള്ളം ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലേ​യെ​ന്ന്. ഒ​ടു​ങ്ങാ​ത്ത ഭ​യ​വും അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത ലാ​ഭ​ക്കൊ​തി​യും മൂ​ലം വം​ശ​ഘാ​ത​ക​ർ​​ക്കൊ​പ്പം കൈ​കോ​ർ​ത്ത​വ​രെ​ല്ലാം തി​ള​ക്കം മ​ങ്ങി ത​ല​താ​ഴ്ത്തി നി​ൽ​ക്കെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​തു ദു​ർ​ഘ​ട​സ​ന്ധി​യി​ലു​മെ​ന്ന പോ​ലെ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യും മാ​ന​വി​ക​ത​യും കെ​ട്ടു​പോ​കാ​ത്ത ഒ​രു ചെ​റു​കൂ​ട്ടം ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ഒ​ഴു​ക്കി​നെ​തി​രെ നീ​ന്തി​യ​തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​രോ​ട​ന്ന് പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക.

    TAGS:Madhyamam EditorialIsraelGreta ThunbergGaza GenocideGlobal Sumud Flotilla
    News Summary - Global Sumud Flotilla Madhyamam Editorial 03-10-2025 Friday
    X