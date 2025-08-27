Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 6:01 AM IST

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​റു​കൊ​ല

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​റു​കൊ​ല
    ​ഗ​സ്റ്റ് 25 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദ​ക്ഷി​ണ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ലെ നാ​സർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും ചാ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​റു മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ നി​ഷ്‍ക​രു​ണം കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​തി​ൽ ലോ​ക​മാ​കെ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. അ​ൽ ജ​സീ​റ​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​മ, റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് കാ​മ​റാ​മാ​ൻ ഹു​സാം അ​ൽ​മ​സ്‍രി, എ.​പി​ക്ക് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ന​ൽ​കി​​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന മ​റി​യം ദഖ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഐ​യു​ടെ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബു അ​സീ​സ്, ​ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ മുആസ് അ​ബു​ത്വാ​ഹ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ​തെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ഹ​മാ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​യ​ണി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രം ഗ​സ്സ​യു​ടെ നേ​രെ യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി പു​റ​മെ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ല്ലാ​ത്ത​രം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ല​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ യു​ദ്ധ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽത​ന്നെ​യു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രാ​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ബി.​ബി.​സി, അ​ൽ​ജ​സീ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ർ​ത്താ ചാ​ന​ലു​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. അ​തോ​ടെ ‘ഏ​ത് യു​ദ്ധ​ത്തി​ലും ആ​ദ്യം വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സ​ത്യം ആ​യി​രി​ക്കും’ എ​ന്ന സ​മ​വാ​ക്യ​ത്തെ ശ​രി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​​ടെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​വും അ​സ​ത്യ​ജ​ടി​ല​വു​മാ​യ യു​ദ്ധ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ മ​റു​വ​ശം അ​റി​യാ​നും അ​റി​യി​ക്കാ​നും ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യം വെ​ച്ചും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൗ​ത്യം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​യി.

    കു​ടി​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ള​മോ കഴിക്കാ​ൻ റൊ​ട്ടി​യോ ത​ല​ചാ​യ്ക്കാ​ൻ മു​റി​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ, ബോം​ബ് വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളെ​യും വ​ക​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി അ​വ​ർ ലോ​ക​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ം വഴിയാണ് സയണിസ്റ്റ് സം​ഹാ​ര​താ​ണ്ഡ​വ​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​നി​മി​ഷം പു​റം​ലോ​ക​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ന​ര​മേ​ധ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ വ​രെ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​രു​മ​ട​ക്കം 62,744 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ജീ​വ​ഹാ​നി നേ​രി​ട്ട​തെ​ന്ന ക​ണ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ തു​ല്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​തി​സാ​ഹ​സി​ക​ത​യി​ലൂ​ടെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പു​റം​ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 80 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും നി​ലം​പ​രി​ശാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കും ലോ​ക​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത് ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നടത്തിയ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​​ന്നെ ഇ​രു​നൂ​റിലധികം ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ ഇ​തി​ന​കം ഇസ്രായേൽ വ​ക​വ​രു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും ആ​ൾ​നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത് ഖ​ത്ത​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​ൽ​ജ​സീ​റ ചാ​ന​ലി​നാ​ണ്.

    അ​തി​ക്രൂ​ര​വും തീ​ർ​ത്തും മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​യ യ​ത്ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​ക്കാ​നും കൊ​ല്ലാ​നു​മു​ള്ള യ​ത്ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തു​റ​ന്ന​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ദ ​ക​മ്മി​റ്റി ടു ​പ്രൊ​ട്ട​ക്റ്റ് ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്സ് അ​ഥ​വാ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി. ഫ​ല​സ്തീ​നി മാധ്യമപ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും നേ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ഉ​ന്നം വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലു​ക​യു​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് സ​യ​ണി​സ്റ്റ് മീ​ഡി​യ പ​ട​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത നു​ണ​ക​ൾ അ​പ്പ​ടി പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളും വ​ല​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പാദസേവകരായ മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ത​ദ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ്പ​ടി നി​രോ​ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലും വി​ല​ക്കി​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ഓ​ർ​ത്താ​ൽ യാ​ങ്കി-​സ​യ​ണി​സ്റ്റ് സ്വാ​ധീ​ന​വ​ല​യം എ​ത്ര​മാ​ത്രം ഭീ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വും.

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യെ മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഒ.​ഐ.​സി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും അ​തു യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​വും പ​ത്ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടുണ്ട്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന​ത്. തു​ർ​ക്കി, ഇ​റാ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ബ്രി​ട്ട​ൻ, സ്​​പെ​യി​ൻ, ജ​ർ​മ​നി, ഫ്രാ​ൻ​സ്, കാ​ന​ഡ തു​ട​ങ്ങി​ രാജ്യങ്ങളും സം​ഭ​വ​ത്തെ ക​ടു​ത്തഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടറെ​സ്സാ​വ​ട്ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രു​ടെ നേ​രെ ന​ട​ന്ന അ​റു​കൊ​ല​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച​തി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്ര​കാ​രം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മു​ഖം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബിന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​ സം​ഭ​വ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​വ​ഴി​യും കാ​ണാ​തെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തി​ങ്ങ​നെ: ‘പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ജോ​ലി​യെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്നു. ഖാദുകമാ​യ ഈ ​അ​ബ​ദ്ധ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യാധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്’. യു​ദ്ധം അ​ടി​യ​ന്തര​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വിത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കൂടി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ശബ്ദമുയർത്തുകയും ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം വരെ പ്രതികരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാവുകയും ചെയ്തിട്ടും ചേരിചേരാ നയത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ പ്രയോക്താക്കൾ എന്ന നിലയിലും ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് എന്നനിലയിലും ഒരു കാലത്ത് ലോകം ആദരവോടെ കാതോർത്തിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം സമ്പൂർണ മൗനത്തിലൊതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ഭരണകൂടം!

