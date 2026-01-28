Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    28 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 6:01 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക​ളി​ലെ അ​ട്ടി​മ​റി

    ഇ​ക്കൊ​ല്ലം മാ​ർ​ച്ച്, ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ അ​സ​മി​ൽ സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ക​ര​ടു​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ വ്യാ​ജ​പ​രാ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഫ​യ​ൽ​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സ്റ്റേ​റ്റ് ചീ​ഫ് ഇ​ലക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, സി.​പി.​എം, സി.​പി.​ഐ, സി.​പി.​ഐ (എം.​എ​ൽ) എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ. വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റ് പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി ജ​നു​വ​രി 22 അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പാ​യി വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​വും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ ത​ട​സ്സ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി.

    ബം​ഗാ​ളി മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ, വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റ് പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക്കി​ടെ ‘നി​യ​മ​പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ചി​ല അ​സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കു’​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത് ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ ചെ​യ്ത പൊ​തു​പ്ര​സ്താ​വ​ന, ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ച് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത സ്വേ​ച്ഛാ​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ ചെ​യ്തി​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റൊ​രു​വ​ശ​ത്ത് മാ​ർ​ച്ച്-​ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടേ​ണ്ട പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ലും വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ പേ​ർ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വും വി​ഖ്യാ​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നു​മാ​യ പ്ര​ഫ. അ​മ​ർ​ത്യ​​സെ​ൻ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും ഏ​റെ ഗൗ​ര​വ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    ബം​ഗാ​ളി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പോ​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തി​ക​ഞ്ഞ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടും സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തും ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും ബം​ഗാ​ളി​ൽ അ​ത​ല്ല സ്ഥി​തി​യെ​ന്നും പ്ര​ഫ. സെ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ താ​ഴെ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ​യെ​ല്ലാം ഇ​ര​ക​ൾ എ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​മ​ർ​ത്യ​സെ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഹി​ന്ദു​ത്വ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ചെ​യ്തി​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കാ​തി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടു​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ത്താ​യി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് താ​ത്ത്വി​കാ​ചാ​ര്യ​ൻ എം.​എ​സ്. ഗോ​ൾ​വൽ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ, ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ക്കെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​റ്റ​വും ശാ​ഖ​ക​ളു​ള്ള തീ​വ്ര​ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ടി​യി​ല​മ​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ തീ​ർ​ത്തും ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ദി​ശ​യി​ലു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ധ്വം​സ​ന​വും വ്യാ​ജ പ്രോ​പ​ഗ​ണ്ട​യും മാ​ത്ര​മേ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ന്മ​യും മ​ഹ​ത്വ​വും സ​മ​സ്ത​വേ​ദി​ക​ളി​ലും ഉ​ദ്ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ആ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​വേ​ര​റു​ക്കു​ന്ന ആ​സൂ​ത്രി​ത ചെ​യ്തി​ക​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റും അ​തേ ദി​ശ​യി​ൽ ച​ലി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മ​ർ​ത്യ​സെ​ൻ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി​യ​പോ​ലെ മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഹൈ​ന്ദ​വ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഏ​റ്റ​വും മോ​ശ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ര​ക​ൾ. ത​ന്മൂ​ലം മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ട് ഒ​ര​ള​വോ​ള​മെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കാ​ട്ടു​ന്ന​വ​രാ​യി അ​വ​ർ ക​രു​തു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ ​പ്ര​വ​ണ​ത​ക്ക് അ​ന്ത്യം​കു​റി​ക്കാ​ൻ സ​ത്വ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ കൃ​ത്രി​മ പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​മെ​ന്ന് ക​രു​താ​നാ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വോ​ട്ടു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​ത്ത ജ​ന​പ​ക്ഷ-​ദ​ലി​ത്-​പീ​ഡി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം ക​ണ്ടു; ഇ​നി​യി​പ്പോ​ൾ അ​സ​മി​ലും പ​ശ്ചി​മബം​ഗാ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭീ​ക​ര​മാ​യി അ​താ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ന്യാ​യ​മാ​യ പ​രാ​തി. പ​ക്ഷേ, സ്വ​തേ ചി​റ​ക​രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കു​ക​യേ ഉ​ള്ളൂ എ​ന്ന​താ​ണ് തി​ക്ത​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

    മ​രി​ച്ച​വ​ർ, സ്ഥ​ലം​മാ​റി​പ്പോ​യ​വ​ർ, എ​ന്നോ ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ജ​ന​ന-​മ​ര​ണ​രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ എ​ന്നൊ​ക്കെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​യ്ക്കു​രാ​മാ​നം നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​മെ​ന്നു​റ​പ്പു​ള്ള​വ​രെ അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യാ​ലും കൃ​ത്രി​മ​മാ​യ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ർ ചേ​ർ​ക്ക​ു​ന്നു. വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷം മ​ഹാ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ ‘വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​റു​കൊ​ല​യും ശു​ദ്ധ ഫാ​ഷി​സ​വും എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ ഈ ​ആ​സൂ​ത്രി​ത പ​ദ്ധ​തി​യെ മ​റ്റെ​ന്ത് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​ണം. വോ​ട്ടു​ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ ജ​ന​കീ​യ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ചൊ​ൽ​പ​ടി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ​മ​രു​ന്ന കാ​ലം വി​ദൂ​ര​മ​ല്ല.

