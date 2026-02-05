Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    5 Feb 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 6:00 AM IST

    ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​നുംസം​സ്ഥാ​ന നി​കു​തി വി​ഹി​ത​ങ്ങ​ളും

    ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​നുംസം​സ്ഥാ​ന നി​കു​തി വി​ഹി​ത​ങ്ങ​ളും
    2026-31 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ​തി​നാ​റാം ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ, ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​നു​ത​ന്നെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഖ​ണ്ഡി​ക 280 അ​നു​സ​രി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​വും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന, കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വീ​തം വെ​ക്കു​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ൽ​കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​ത​പ്പെ​ട്ട സ​മി​തി​യാ​ണ് ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ. നി​തി ആ​യോ​ഗ് മു​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ര​വി​ന്ദ് പ​ന​ഗ​രി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും നാ​ല് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ ക​മീ​ഷ​ൻ 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 31നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കി​ട്ടേ​ണ്ട വി​ഹി​തം നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പൊ​തു​വേ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വീ​തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ 2.38 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 1.92 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ക വെ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന 36,355.39 കോ​ടി​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന 6,975 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. മൊ​ത്തം വ​ർ​ധ​ന ല​ഭി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ളം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ന് 17.61 ശ​ത​മാ​ന​വും ബി​ഹാ​റി​ന് 9.94, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ന് 7.34 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​ണ് വി​ഹി​തം.

    കേ​ന്ദ്രം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ഹി​ത​ത്തി​ലെ അ​സ​ന്തു​ലി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി, മൊ​ത്തം നി​കു​തി വ​ര​വി​നു ഒ​രു സം​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് 20 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ തി​രി​ച്ചു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് കി​ട്ടു​ന്ന വി​ഹി​തം ചി​ല​പ്പോ​ൾ 20ൽ ​കൂ​ടു​ത​ലോ കു​റ​വോ ആ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ​ല്ല ഇ​ത് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ആ​പേ​ക്ഷി​ക​മാ​യ വി​ഹി​ത​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലും പ്ര​ധാ​നം ഇ​വ്വി​ധം നി​കു​തി പി​രി​ച്ച് കി​ട്ടു​ന്ന തു​ക​യി​ൽ മൊ​ത്തം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വീ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ത്ര എ​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​ക​മീ​ഷ​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി​യാ​യ 2026-31ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വീ​തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക 41 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും; ബാ​ക്കി 59 ശ​ത​മാ​നം കേ​ന്ദ്രം എ​ടു​ക്കും. ഇ​തി​നു മു​മ്പ​ത്തെ ക​മീ​ഷ​നും ഇ​തേ അ​നു​പാ​തം ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​വ​ണം എ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. വി​ശി​ഷ്യാ ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് പി​രി​ച്ച് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന വി​ൽ​പ​ന​നി​കു​തി ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​കു​തി​യി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യം ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​നും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന-​ക്ഷേ​മ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്നും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്നും വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യി​ലേ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​യു​ന്നു എ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു​മു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കി​ഫ്‌​ബി ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം.

    കേ​ന്ദ്ര നി​കു​തി വീ​തം വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത​താ​ണ് സെ​സും സ​ർ​ചാ​ർ​ജും. ഇ​ത് ര​ണ്ടും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​ക​നി​കു​തി​യു​ടെ ഓ​ഹ​രി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നും അ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​വ​ർ​ധ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ചു​രു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്നു എ​ന്നു​മു​ള്ള വ​സ്തു​ത ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ന്നെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, അ​തി​നു പ​രി​ഹാ​ര​മൊ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​ഥ​വാ അ​തും​കൂ​ടി വീ​തം വെ​ക്കു​ന്ന പൂ​ളി​ൽ പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വും ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നി​ല​വി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ സെ​സ്-​സ​ർ​ചാ​ർ​ജ് വ​രു​മാ​നം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 2013-2019 കാ​ല​ത്ത് നി​കു​തി-​ഡ്യൂ​ട്ടി ഇ​ന​ത്തി​ൽ വീ​തം വെ​ച്ച ഭാ​ഗം 93-95 ശ​ത​മാ​ന​വും സെ​സ്-​സ​ർ​ചാ​ർ​ജ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ കി​ട്ടി​യ​ത് ശി​ഷ്ട​മു​ള്ള 5-7 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, 2021-22 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​കു​തി​യാ​യി വീ​തം വെ​ക്കാ​വു​ന്ന ഇ​നം 86.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ സെ​സ്-​സ​ർ​ചാ​ർ​ജ് 13.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​ഥ​വാ 2019നു​ശേ​ഷം സെ​സ്-​സ​ർ​ചാ​ർ​ജ് ഇ​ന​ത്തി​ലെ കേ​ന്ദ്ര വ​ര​വ് 5-7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി ഏ​താ​ണ്ട് 11-13 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. പാ​ർ​ല​മെ​ൻ​റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ഇ​ത് ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. അ​തി​ല​ൽ​പം രാ​ഷ്ട്രീ​യം കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​വ​രും. ഈ ​വ​രു​മാ​ന​ക്കു​റ​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കോ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഫ​ണ്ടി​ല്ലാ​തെ വ​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ? സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടോ അ​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ സ​ൽ​കീ​ർ​ത്തി നേ​ടാ​നോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ചെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു (അ​തെ​ല്ലാം ന​ട​പ്പി​ലാ​വു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു വി​ഷ​യം). കേ​ന്ദ്രം അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി വ​രു​ത്തി​യ നി​കു​തി വ​ർ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക​വും സെ​സ്-​സ​ർ​ചാ​ർ​ജ് ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. പ​തി​നെ​ട്ടോ​ളം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​കു​തി വി​ഹി​തം 41ൽ ​നി​ന്ന് 50 ശ​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക്ക​തും 45 മു​ത​ൽ 48 വ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി അ​തു​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ത്ത​ത് ത​ൽ​സ്ഥി​തി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റ താ​ൽ​പ​ര്യം എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത് കൊ​ണ്ടാ​വാ​നേ ത​ര​മു​ള്ളൂ. മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ല്ലാ ഭ​ര​ണ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം മു​റു​ക്കാ​ൻ ത്വ​ര കാ​ണി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലും മ​റ്റൊ​രു നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. അ​തി​ൽ ത​ൽ​ക്കാ​ലം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ജ​യം ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും ഫെ​ഡ​റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സ​ന്തു​ലി​ത​വു​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കാം​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ട്ടും ശു​ഭ​ക​ര​മ​ല്ല ഈ ​സ​മീ​പ​നം.

