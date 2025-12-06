Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    6 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:00 AM IST

    അ​തി​തീ​വ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഉ​ന്മാ​ദ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും

    Extreme weather
    കാ​ലാവ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാന​മെ​ന്ന​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മെ​ങ്കി​ലു​മാ​യി ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്. അ​തു​വ​രെ​യും, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും ആ​ഗോ​ള​താ​പ​ന​വു​മെ​ല്ലാം ദൂരെ​യെ​വി​ടെ​യോ സം​ഭ​വി​ച്ചു​ കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത് ന​മ്മു​ടെ​യെ​ല്ലാം നേ​ര​നു​ഭ​വമാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ര​ക​ളാ​യി നാം ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ക​​​​​​ഴി​​​​​​ഞ്ഞ ഏ​​​​​​ഴുവ​​​​​​ർ​​​​​​ഷ​​​​​​ത്തി​​​​​​നി​​​​​​ടെ, ന​​​​​​മ്മു​​​​​​ടെ ചെ​​​​​​റു​​​​​​സം​​​​​​സ്ഥാ​​​​​​നം​ പോ​ലും സാ​​​​​​ക്ഷ്യം​​​​​​വ​​​​​​ഹി​​​​​​ച്ച​​​​​​ത് ഏ​​​​​​ഴ് വ​​​​​​ലി​യ പ്ര​​​​​​കൃ​​​​​​തി​​​​​​ദു​​​​​​ര​​​​​​ന്ത​​​​​​ങ്ങ​​​​​​ൾ​​​​​​ക്കാ​​​​​​ണ്. 2018ൽ 480​​​​​​​​ല​​​​​​​​ധി​​​​​​​​കം പേ​​​​​​​​രു​​​​​​​​ടെ മ​​​​​​​​ര​​​​​​​​ണ​​​​​​​​ത്തി​​​​​​​​ൽ ക​​​​​​​​ലാ​​​​​​​​ശി​​​​​​​​ച്ച മ​​​​​​​​ഹാ​​​​​​​​പ്ര​​​​​​​​ള​​​​​​​​യം മു​ത​ൽ പോ​യ​വ​ർ​ഷം മു​ണ്ട​ക്കൈ​യി​ലും ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്തം വ​രെ​യു​ള്ള വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ജൂ​ലൈ-​ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ളത്തിന്​ ദു​ര​ന്ത​കാ​ലം​ കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ഹി​​​​​മ​​​​​പാ​​​​​ത​​​​​വും ഉ​​​​​ഷ്​​​​​​ണ​​​​​ത​​​​​രം​​​​ഗവും മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി വേ​​​​​റെ​​​​​യും പ്ര​​​​​കൃ​​​​​തി​​​​​ദു​​​​​ര​​​​​ന്ത​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ ദി​നം​പ്ര​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ, ഒ​രു ദി​വ​സം ഒ​രു അ​തി​തീ​വ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് സെ​​ന്റ​​ർ ഫോ​​ർ സ​​യ​​ൻ​​സ് ആ​​ൻ​​ഡ് എ​​ൻ​​വ​​യ​​ൺ​​മെ​​ന്റ് (സി.​​എ​​സ്.​​ഇ) പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട്ട ‘ക്ലൈ​​മ​​റ്റ് ഇ​​ന്ത്യ 2025’ എ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മാ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട പു​തി​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ലോ​ച​നാ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു.

    2025 ജ​​നു​​വ​​രി മു​​ത​​ൽ സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ 30 വ​​രെ​​യു​​ള്ള 275 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ, രാ​​ജ്യ​​ത്ത് റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ചെ​​യ്ത അ​​തി​​തീ​​വ്ര കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥ സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യ പ​​ഠ​​ന​​മാ​​ണ് ‘ക്ലൈ​​മ​​റ്റ് ഇ​​ന്ത്യ 2025’. ഇ​തി​ൽ 270 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ത്യ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ​തും കാ​ലം തെ​റ്റി​യ​തു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്കാ​ണ്; 95 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ർ കൃ​ഷി നാ​ശ​വും സം​ഭ​വി​ച്ചു. പോ​യ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം, 3238 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 32 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യും​തോ​റും ദു​ര​ന്ത ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘാ​ത​വും കൂടി​വ​രു​ന്നെന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 15 പേ​ർ മ​രിക്കുന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. ​ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ള​യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഈ ​മ​ൺ​സൂ​ൺ കാ​ല​ത്ത് 112 പേ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചൂ​ര​ൽ​മ​ല-മു​ണ്ട​ക്കൈ ദു​ര​ന്തം മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​​ത്. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​വും ഭി​ന്ന​മ​ല്ല. പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ണ​മു​റി​യാ​ത്ത ഈ ​പേ​മാ​രി​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ജ്ഞാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളെ​ പോ​ലും മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ ന​മു​ക്ക് ന​മ്മു​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ ഏറ​ക്കു​റെ കൃ​ത്യ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​ൺ​സൂ​ണി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ജൂ​​​​​​​ൺ മു​​​​ത​​​​ൽ സെ​​​​പ്​​​​​റ്റം​​​​ബ​​​​ർ വ​​​​രെ​​​​യു​​​​ള്ള ഇ​​​​ട​​​​വ​​​​പ്പാ​​​​തി മ​​​​ഴ​​​​യും പി​​​​ന്നീ​​​​ടു​​​​ള്ള​ തു​​​​ലാ​​​​വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​വു​​​​മെ​​​​ല്ലാം ഏ​​​​റ​​​​ക്കു​​​​റെ കൃ​​​​ത്യ​​​​മാ​​​​യി പ്ര​​​​വ​​​​ചി​​​​ക്കാ​​​​വു​​​​ന്ന ത​​​​ര​​​​ത്തി​​​​ൽ സ​​​​ന്തു​​​​ലി​​​​ത​​​​മാ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല, ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ൺ​സൂ​ൺ പ​ത്ത് ദി​നം നേ​ര​ത്തേ​യെ​ത്തി. പ​ല​പ്പോ​ഴും ജൂ​ൺ,​ ജൂ​ലൈ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഘ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ആ​കാ​ശ​വും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പേ​മാ​രി​കാ​ല​വു​മാ​കു​ന്നു. മ​ഴ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ ഈ ​അ​ന്ത​ര​മാ​ണ് പ്ര​ള​യ​ത്തി​നും ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​നു​മെ​ല്ലാം കാ​ര​ണം. മ​ധ്യേ​ന്ത്യ​യി​ൽ താ​പ​വാ​ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​വും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മാ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​​യെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യാ​നും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘാ​ത​വും വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

    മാ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ എ​ന്തു​ചെ​യ്യു​ന്നെ​ന്ന​തും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ്, ​ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ​പാ​ക​ത്തി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗ​ത്താ​ൽ മ​രിക്കുന്നെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. പ​ക്ഷേ, ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​മാ​യി ഇ​നി​യും എ​ണ്ണി​യി​ട്ടി​ല്ല. വ​യ​നാ​ട് ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്തം ദേ​ശീ​യദു​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തും സം​വി​ധാ​നം ന​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ പ്ര​ശ്നം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല; സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ ഉ​ന്മാ​ദ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റേ​തു ​കൂ​ടി​യാ​ണ്. വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​മീ​പ​ന​മെ​ന്താ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രും മ​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി 2200 കോ​ടി രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​കെ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് 260.56 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​​​​സം, കേ​​​​ര​​​​ളം, മ​​​​ധ്യ​​​​പ്ര​​​​ദേ​​​​ശ്, ഒ​​​​ഡി​​​​ഷ, രാ​​​​ജ​​​​സ്ഥാ​​​​ൻ, യു.​​​​പി, ബി​​​​ഹാ​​​​ർ, ഛത്തി​​​​സ്ഗ​​​​ഢ്, ആ​​​​ന്ധ്ര എ​​​​ന്നീ സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​ക്കാ​​​​യി 4645 കോ​​​​ടി അ​​​​നു​​​​വ​​​​ദി​​​​ച്ച​​​​പ്പോ​​​​ൾ കേ​​​​ര​​​​ള​​​​ത്തി​​​​നു​​​​ള്ള വി​​​​ഹി​​​​ത​​​​മാ​​​​ണി​​​​ത്. ബി.​​​​ജെ.​​​​പി ഭ​​​​രി​​​​ക്കു​​​​ന്ന അ​​​​സ​​​​മി​​​​ന് 2160 കോ​​​​ടി രൂ​​​​പ​​​​യാ​​​​ണ് കേ​​​​ന്ദ്ര ആ​​​​ഭ്യ​​​​ന്ത​​​​ര മ​​​​ന്ത്രി അ​​​​മി​​​​ത് ഷാ​​​​യു​​​​ടെ നേ​​​​തൃ​​​​ത്വ​​​​ത്തി​​​​ലു​​​​ള്ള ഉ​​​​ന്ന​​​​ത സ​​​​മി​​​​തി അ​​​​നു​​​​വ​​​​ദി​​​​ച്ചി​​​​രി​​​​ക്കു​​​​ന്ന​​​​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ത്തി​ലൊ​ന്നു​പോ​ലും ദു​ര​ന്തം അ​സ​മി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം. ഈ ​​​​വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​ത്തെ എ​​​​സ്.​​​​ഡി.​​​​ആ​​​​ർ.​​​​എഫ് വി​​​​ഹി​​​​ത​​​​ത്തി​​​​ലും ഈ ​​​​വി​​​​വേ​​​​ച​​​​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ ദി​വ​സം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​​​​സ​​​​മി​​​​ന് 751 കോ​​​​ടി ന​​​​ൽ​​​​കി​​​​യ​​​​പ്പോ​​​​ൾ കേ​​​​ര​​​​ള​​​​ത്തി​​​​ന് 306 കോ​​​​ടി മാ​​​​ത്രം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മാ​​ത്രം കാ​ര്യ​മ​ല്ലി​ത്. ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത​ര ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​നങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​രോ​ധം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന​ത് ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ദു​ര​ന്ത​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്മാ​ദ രാ​ഷ്ട്രീ​യം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

