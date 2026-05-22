    Posted On
    date_range 22 May 2026 6:00 AM IST
    date_range 22 May 2026 6:00 AM IST

    ‘പാ​റ്റ​ക്ക​ലാ​പം’ പ​ക​രു​ന്ന പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ആ​ക്ടി​വി​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ‘പൈ​റേ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ’ ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തും രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്
    'പാ​റ്റ​ക്ക​ലാ​പം' പ​ക​രു​ന്ന പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ
    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​രു ‘പാ​റ്റ​ക്ക​ലാ​പ’​ത്തി​ന് അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണോ? ‘കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി’ (സി.ജെ.പി) എ​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീം-​സ​റ്റ​യ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ സമൂ​ഹമാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും താ​ൽ​പ​ര്യ​പൂ​ർ​വം ച​ർ​ച്ചചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ ഇ​വ​രെ ഫോ​ളോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വെ​റും നാ​ല​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കംത​ന്നെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യേയും മ​റി​ക​ട​ന്ന് 1.61 കോ​ടി പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ന്റെ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം സൈ​ബ​ർ സ്​​പേ​സി​ൽ ത​മാ​ശ​യാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത, കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ‘ജെ​ൻ​സി’ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ യൂനി​റ്റു​ക​ൾ വ​രെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടുക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നാ​ണ് സി.​ജെ.​പി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ‘‘തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ, അ​ല​സ​ന്മാ​ർ, ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ലോ​ക​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന പാ​റ്റ​ക​ൾ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഇ​ത്തി​ക്ക​ണ്ണി​ക​ൾ’’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​യ രോ​ഷ​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും പ​രി​ഹാ​സ രൂ​പേ​ണ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി ആ​യാ​ണ് സി.​ജെ.​പി ജ​ന്മ​മെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യോ​ടും അ​ധി​കാ​ര​വ​ർ​ഗത്തോ​ടു​മു​ള്ള അ​മ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത ഈ ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ട​രാ​ൻ ഇ​ട​വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, സി.​ജെ.​പി സ്വ​യം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ നി​രാ​ശ​രാ​യ പൗ​ര​രെ പ്ര​തി​നി​ധാനം ചെയ്യു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ ‘പാ​ഴ്’ എ​ന്നാ​ണ​വ​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘‘മ​റ്റൊ​രു പി.​എം കെ​യ​ർ​സ് ഫ​ണ്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നോ, നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രു​ടെ പ​ണ​ത്തി​ൽ ദാ​വോ​സി​ൽ പോ​യി അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നോ, അ​ഴി​മ​തി​യെ ‘ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചെ​ല​വ്’ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നോ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ നി​കു​തി​പ്പ​ണം എ​വി​ടേ​ക്കാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​റ​ക്കെ, ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ചോ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്’’ -അ​വ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും അ​ദാ​നി-​അം​ബാ​നി​മാ​രു​ടെ ‘ഗോ​ദി മീ​ഡി​യ’​ക്കെ​തി​രെ​യും ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന അ​വ​ർ, പൗ​ര​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ൽ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ യു.​എ.​പി.​എ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷാ ചോ​ർ​ച്ച​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​തി​നേ​ഴോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സി.​ജെ.​പി ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​വ​ശ്യം. ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റം കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു​റ​പ്പ്. കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ‘എ​ക്സ്’ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ല​ക്ക് വീ​ണു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​വ​രു​ടെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം പേ​ജ് ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ത​കൃ​തി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ ആരോപിക്കു​ന്നു.

    2020-23 കാ​ല​ത്ത് ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സമൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ സം​ഘ​ത്തി​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​റാ​യി​രു​ന്ന, ബോ​സ്റ്റ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽനി​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്ത അ​ഭി​ജീ​ത് ദി​പ്കെ എ​ന്ന മു​പ്പ​തു​കാ​ര​നാ​ണ് സി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി അ​ത്ര​മേ​ൽ ചീ​ഞ്ഞ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​നി ‘പാ​റ്റ​ക​ൾ’ പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ന് രൂ​പംന​ൽ​കി​യ​ത്. ‘‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മ​തേ​ത​ര, സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, ജാ​തി​വി​രു​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി, അം​ബേ​ദ്ക​ർ, നെ​ഹ്‌​റു എ​ന്നി​വ​രി​ൽനി​ന്നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്’’ -​അ​ഭി​ജീ​ത് ന​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 65 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന, 35 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള യു​വ​ത​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യാ​തെപോ​യ​തി​ന്റെ നി​രാ​ശ​യി​ൽനി​ന്നാ​ണ് ഈ ‘​മീം സ​റ്റ​യ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​’ത്തി​ന്റെ പി​റ​വി. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​ക​ളു​ടെ​യും ന​ടു​വി​ൽ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ യു​വ​സ​മൂ​ഹം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളെ​യും കേ​വ​ലം വോ​ട്ട് ബാ​ങ്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ഇ​ര​യാ​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത വി​യോ​ജി​പ്പും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​വു​മാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർജം. അ​ധി​കാ​ര​വ​ർ​ഗത്തി​ന്റെ പൊ​ള്ള​യാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളെ റീ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ട്രോ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മീ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​വ​ർ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട യു​ക്തി​ക​ളെ പ​രി​ഹാ​സ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ ഭാ​ഷ​കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ടു​ന്ന, ഏ​റെ പ്ര​ഹ​ര​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഒ​രു ‘സ​റ്റ​യ​ർ തി​രു​ത്താ’ണി​ത്. ‘ത​മാ​ശ​യേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​യോ​ഗ​മി​ല്ല’ എ​ന്ന ചൊ​ല്ല് ഈ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ അ​ന്വ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ബ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യപാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തു​ണ്ട്. പ​ണ്ട​ത്തേ​തുപോ​ലെ ജാ​ഥ​ക​ളും പ​ണ​ക്കൊ​ഴു​പ്പു​ള്ള റാ​ലി​ക​ളും കൊ​ണ്ടുമാ​ത്രം പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കി​ല്ല. യു​വ​ത​ല​മു​റ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന സു​താ​ര്യ​ത​യു​ടെ​യും വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഷ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യനേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക​ണം. വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളെ​യും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, പ​രി​ഹാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്-​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി​യെ​ടു​ത്തേ​ക്കും.

    പ​ക്ഷേ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ആ​ക്ടി​വി​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ‘പൈ​റേ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ’ രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തും സം​ജാ​ത​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാ​നാ​കും. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​ത് വേ​ഗ​ത്തി​ൽത​ന്നെ ച​ര​മ​മ​ട​യു​ക​യോ വ​ല​തു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ പു​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു​ചി​ല​ത് വ​ലി​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​പ്പ​ട​വ് പ​ണി​യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തെ​യും പോ​ലെ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തും യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ​യും ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘ജെ​ൻ​സി’ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. യു​വാ​ക്ക​ൾ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ധ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​കാ​സ​വു​മു​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന​തി​ന് വ​രുംനാ​ളു​ക​ളി​ൽത​ന്നെ ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ക്കും.

    TAGS: chief justice, editorial opinion, Supreme Court, Cockroach Janata Party
