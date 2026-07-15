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    Editorial
    Posted On
    date_range 15 July 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 6:15 AM IST

    ഈ ​യു​ദ്ധം ഇ​നി തു​ട​ർ​ന്നു​കൂ​ടാ

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    https://www.madhyamam.com/tags/editorial
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    സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​രു​ന്നതോ​ർ​ത്തെ​ങ്കി​ലും ട്രം​പ് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കു​പോ​ലും പ്ര​സ​ക്തി ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യാ​ണ്.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കിയ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം തു​ട​രാ​നും ഇ​നി​യൊ​രു യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യെ വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി തു​ട​ര​വെ ഇ​റാ​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് യു.എസ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​ഡോണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കോ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ പു​ല്ലു​വി​ല​ ക​ൽ​പി​ക്കാ​ത്ത യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ സ​മാ​ധാ​ന പു​നഃ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​ൻ ലോ​ക​ത്താ​രു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ​ത​ന്നെ മ​റ്റു​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും വ​ൻ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​വും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഹുർമു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് ഉ​പ​രോ​ധ​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​രു​ന്നതോ​ർ​ത്തെ​ങ്കി​ലും ട്രം​പ് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കു​പോ​ലും പ്ര​സ​ക്തി ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ അ​മ്പ​ത്തൊ​ന്നാം സ്റ്റേ​റ്റ് എ​ന്നു​പ​റ​യാ​വു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന എ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ട്ട​മ്പി​യെ​ന്നോ ലോ​ക തെ​മ്മാ​ടി​രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്നോ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ യു​ദ്ധ​ക്കൊ​തി​യ​നാ​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​മാ​ധാ​നലോ​ക​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നി​ശ്ശേ​ഷം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ത്ര​മാ​ത്രം ബു​ദ്ധി​ശൂ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ട്രം​പ് ഒ​രു ​നി​മി​ഷം ആ​ലോ​ചി​ക്ക​ണം.

    ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​എ​സി​ലെ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പേ​രും ക​രു​തു​ന്ന​ത് ഇ​റാ​നു​മാ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്നാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ​തി​രെ ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം വ​ലു​താ​യി രൂ​പ​​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ഇ​റാ​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വീ​മ്പി​ള​ക്കി ആ​രം​ഭി​ച്ച യു​ദ്ധം ല​ക്ഷ്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ആ ​രാ​ജ്യം എ​ല്ലാ​വി​ധ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ​യും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ വ​ർ​ധി​ത​വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണേ​ണ്ടി​യും വ​രു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ യു.​എ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ട നി​ഷ്‍ക​രു​ണം കൊ​ന്നു​ത​ള്ളി​യ ഇ​റാ​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ആ​ത്മീ​യ നേ​താ​വും രാ​ഷ്ട്ര​നാ​യ​ക​നു​മാ​യ ആ​യ​ത്തു​ല്ല അ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ സം​സ്ക​ര​ണ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ലെ എ​ഴു​പ​തി​ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ തെ​ഹ്റാ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത് മ​ഹാ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. യു.​എ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധം​മൂ​ലം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ ഒ​രു രാ​ജ്യ​​ത്താ​ണ് ഈ ​ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ് സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം. കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ​അ​​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഉ​റ്റ സു​ഹൃ​ദ്‍വ​ല​യ​ത്തി​ലെ​ണ്ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ട്രം​പി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ക്കെ​യു​ള്ള ക​ലി​പ്പ് തീ​ർ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​വ​ണം ട്രം​പി​ന്റെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഇ​റാ​ൻ ദ​ഹ​നം. പ​ക്ഷേ, ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ഇ​ത് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ മു​ത​ലാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഉ​റ്റ സു​ഹൃ​ദ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്. ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​നസ്രോ​ത​സ്സാ​യ എ​ണ്ണ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി തീ​ർ​ത്തും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​യെ നേ​രി​ട്ട് പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​തി​രി​ക്കെ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ലെ യു.​എ​സ് സൈ​നി​ക താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    റ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും ചൈ​ന​യു​ടെ​യും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​വും പ​രോ​ക്ഷ​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന​കം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത ഇ​റാ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തു​താ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക റ​ഷ്യ​ൻ നി​ർ​മി​ത യു​ദ്ധ​സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കെ യു​ദ്ധം പൂ​ർ​വാ​ധി​കം വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യി തീ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഈ​യ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ മധ്യ​സ്ഥരാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​വാ​ധി​കം ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ക​ത ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ വാ​തി​ൽ അ​ട​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ-​ഇ​റാ​ൻ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​​പ്പോ​ഴും ന​ൽകുന്ന സൂ​ച​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്രമങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കേണ്ടതാ​ണ്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്തുണ ന​ൽ​കാ​തെ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, സ്​​പെ​യി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് ട്രം​പി​നെ രോ​ഷാ​ക​ുല​നാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ ര​ക്ഷ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മോ​ർ​ത്ത് ശാ​ശ്വ​ത വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നും പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​മാ​യി അ​വ​ർ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​​ങ്ങേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന പു​നഃ​സ്ഥാ​പ​ന​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ, ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​ഷ്ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പൂ​ർ​ണവി​രാ​മ​ത്തി​നു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട സ​ന്നി​ഗ്ധഘ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

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    TAGS:editorialarticleWarDonald TrumpUS Iran War
    News Summary - editorial article
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