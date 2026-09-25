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    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് പ്ര​​ക്രി​​യ​​ക്കു​​മേ​​ൽ അ​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഇ​​രു​​ട്ട്

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    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് പ്ര​​ക്രി​​യ​​ക്കു​​മേ​​ൽ അ​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഇ​​രു​​ട്ട്
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    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ നി​​യ​​മ​​ന​​ത്തി​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന്റെ പൂ​​ർ​ണ​നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണം ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്തും സ്വ​​ത​​ന്ത്ര സം​​വി​​ധാ​​നം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടും വ​​ന്ന പൊ​​തു താ​​ൽ​​പ​​ര്യ ഹ​​ര​​ജി​​യി​​ൽ 2023 മാ​​ർ​​ച്ചി​​ൽ ജ​​സ്റ്റി​​സ് കെ.​​എം ജോ​​സ​​ഫ് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നാ​​യ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ബെ​​ഞ്ച് സു​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യ വി​​ധി പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ചു. സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​വും നി​​ഷ്പ​​ക്ഷ​​വു​​മാ​​യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ടി​​ത്ത​​റ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ചീ​​ഫ് ഇ​​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ സം​​വി​​ധാ​​നം സു​​താ​​ര്യ​​വും സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​വു​​മാ​​കാ​​ൻ പു​​തി​​യ നി​​യ​​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ടു. അ​​തു​​വ​​രെ പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി, പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ നേ​​താ​​വ്, സു​​പ്രീം​കോ​​ട​​തി ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് എ​​ന്നി​​വ​​ര​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന സ​​മി​​തി​​ക്ക് ക​മീ​ഷ​ണ​റെ നി​​ശ്ച​​യി​​ക്കാ​​മെ​​ന്നും ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് കൃ​​ത്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. എ​​ന്നാ​​ൽ ഈ ​​വി​​ധി​​യു​​ടെ അ​​ന്ത​സ്സ​​ത്ത​​യെ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി നി​​രാ​​ക​​രി​​ച്ചും പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​ത്തെ നോ​​ക്കു​​കു​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യും ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സി​​നെ ഈ ​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് സ​മി​തി​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി​ 2023 ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ൽ മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്‍റി​​ലെ ആ​ൾ​ബ​​ല​​ത്തി​ൽ ഏ​​ക​​പ​​ക്ഷീ​​യ​​മാ​​യി നി​യ​മം പാ​​സാ​​ക്കി​​യെ​​ടു​​ത്തു.

    2024 ജ​​നു​​വ​​രി​​യി​​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​​മി​​ത് ഷാ​​യെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് സ​മി​തി അം​​ഗ​​മാ​​യി നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ആ ​​സ​​മി​​തി നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ച ആ​​ദ്യ മു​​ഖ്യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​ഷ​​ണ​​റാ​​ണ് ഗ്യാ​​നേ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ. രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ യ​​ജ​​മാ​​ന​​ൻ​​മാ​​ർ​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം ന​​ട​​ത്തി​​യ വോ​​ട്ടു​​കൊ​​ള്ള​​യു​​ടെ​​യും ക​​മീ​​ഷ​​​ന​​ക​​ത്തു ന​​ട​​ന്ന ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​വി​​രു​​ദ്ധ​ത​യു​​ടെ​​യും ബീ​​ഭ​​ത്സ മു​​ഖ​​മാ​​ണ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം ‘ദ ​ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ എ​​ക്സ്പ്ര​​സ്’ ദി​ന​പ​ത്രം പു​​റ​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ഈ ​​ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ വി​​രു​​ദ്ധ നി​​യ​​മ​​ത്തെ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്തു​​ള്ള ഹ​​ര​​ജി 2024 ൽ ​​ത​​ന്നെ സു​​പ്രീം​കോ​​ട​​തി ഫ​​യ​​ലി​​ൽ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ലു​​ള്ള വി​​ധി​​വ​​ന്ന​​ത് ഈ ​​സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ത്തി​​ലാ​​യ​​ത് യാ​​ദൃ​​ച്ഛി​​ക​​മാ​​കാം. സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്‍റെ വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളെ രൂ​​ക്ഷ​ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ വി​​ചാ​​ര​​ണ ചെ​​യ്യു​​ന്ന ജ​​സ്റ്റി​​സ് ദീ​​പാ​​ങ്ക​​ർ ദ​​ത്ത​​യു​​ടെ വി​​ധി​​ന്യാ​​യം ആ ​​നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ലെ പൊ​​ള്ള​​ത്ത​​രം പു​​റ​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രു​​ന്നു. കേ​​ന്ദ്ര തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ എ​​ന്ന പ​​ര​​മോ​​ന്ന​​ത സ്ഥാ​​പ​​നം എ​​ല്ലാ വി​​ശ്വാ​​സ്യ​​ത​​യും സ്വ​യം ത​​ക​​ർ​ത്ത​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​​ന്ന് അ​​ത് വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്നു. ക​മീ​​ഷ​​ൻ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചാ​​ൽ പോ​​രാ; ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ക​​മീ​​ഷ​​ന്റെ സ്വ​​യം​​ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലും സു​​താ​​ര്യ​​ത​​യി​​ലും വി​​ശ്വാ​​സം വ​രി​​ക​​യും വേ​​ണം. ഇ​​പ്പോ​​ൾ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് പ്ര​​ക്രി​​യ​​ക്കു​​മേ​​ൽ വീ​​ണി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സം​​ശ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ നി​​ഴ​​ല​​ല്ല, ക​​ടു​​ത്ത അ​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ ഇ​​രു​​ട്ടാ​​ണ്.

    ദൗ​​ർ​​ഭാ​​ഗ്യ​​വ​​ശാ​​ൽ ജ​​സ്റ്റി​​സ് ദ​​ത്ത​​യു​​ടെ വി​​ധി​​യെ ജ​​സ്റ്റി​​സ് സ​​തീ​​ഷ് ച​​ന്ദ്ര ശ​​ർ​​മ നി​​ര​​സി​​ക്കു​​ക​​യും കേ​​ന്ദ്ര​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളെ പി​​ന്തു​​ണ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​ത് വീ​​ണ്ടും ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക്കും പ്ര​​ശ്ന പ​​രി​​ഹാ​​രം അ​​നി​​ശ്ചി​​ത​​മാ​​യി നീ​​ളാ​നും ഇ​​ട​​യാ​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​ന്നു. ഇ​​തേ സ​​തീ​​ഷ് ച​​ന്ദ്ര ശ​​ർ​​മ​​യാ​​ണ് ഗ്യാ​​നേ​​ഷ് കു​​മാ​​റി​​ന്റെ മ​​ക​​ളും ജി​​ല്ലാ മ​​ജി​സ​ട്രേ​​റ്റു​​മാ​​യ മേ​​ധാ രൂ​​പ​​ത്തി​​ന്‍റെ തെ​​റ്റാ​​യ വി​​ധി​​ക്കെ​​തി​​രെ അ​​ല​​ഹ​​ബാ​​ദ് ഹൈ​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ പി​​ഴ​​ശി​​ക്ഷ സ്റ്റേ ​​ചെ​​യ്ത​ത്. ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​ത് കാ​​വ​​ൽ​​ക്കാ​​രി​​ൽ നി​​ന്ന് ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് എ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​ക്കു​​ന്നു ഈ ​​സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ഒ​​ന്നൊ​​ന്നാ​​യി ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര ത​​ക​​ർ​​ച്ച​​ക്ക് വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കു​​ന്ന ഏ​​കാ​​ധി​​പ​​ത്യ പ്ര​​വ​​ണ​​ത​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​ണ് രാ​​ജ്യ​ം ഇ​പ്പോ​​ൾ സാ​​ക്ഷ്യം​ വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ സു​​ഖ്ബീ​​ർ സി​​ങ് സ​​ന്ധു​​വും വി​​വേ​​ക് ജോ​​ഷി​​യും ഗ്യാ​​നേ​ഷി​നെ​​തി​​രെ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച ആ​​ക്ഷേ​​പ​​ങ്ങ​​ൾ രാ​​ഹു​​ൽ ഗാ​​ന്ധി​​യ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​നേ​​താ​​ക്ക​​ളു​ടെ വോ​​ട്ടു ചോ​​രി, ​എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ വ​​ഴി​​യു​​ള്ള വോ​​ട്ടു​​നി​​ഷേ​​ധ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ ശ​രി​​വെ​ക്കു​ന്നു. ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ കാ​​വ​​ൽ​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി ത​​ക​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പാ​​ണ് പ​​ത്ത് മാ​​സ​​ത്തി​​നി​​ടെ അ​​വ​​രെ​​ഴു​​തി​​യ 14 വി​​യോ​​ജ​​ന​​ക്കു​​റി​​പ്പു​​ക​​ൾ. ഫോം ​ആ​റി​​ലെ നി​​യ​​മ​​വി​​രു​​ദ്ധ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ന​​ധി​​കൃ​​ത​​മാ​​ണെ​​ന്നും വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റാ​​നും കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ക്കാ​​നും ഡേ​​റ്റ ​ബാ​​ങ്ക് ഏ​​ക​​പ​​ക്ഷീ​​യ​​മാ​​യി കേ​​ന്ദ്രീ​​കൃ​​ത നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ത്തി​​ലാ​​ക്കി​​യെ​​ന്നു​​മു​​ള്ള വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത് ഗു​​രു​​ത​​ര​വീ​​ഴ്ച​​യാ​​ണ്. അ​​തി​​ലൂ​​ടെ 13.8 കോ​​ടി പൗ​​ര​​ർ​​ക്ക് വോ​​ട്ട​​വ​​കാ​​ശം നി​​ഷേ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​ന്നു.

    ബം​​ഗാ​​ളി​​ലെ​​യും മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​യി​​ലെ​​യും ബീ​​ഹാ​​റി​​ലെ​​യും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ലം അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ന്ന ആ​​രോ​​പ​​ണ​ത്തി​ന് ക​നം​​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​​തി​​ലു​​പ​​രി, ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ലോ​​ക്​​സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു ഫ​ലം ​പോ​​ലും കൂ​ടു​​ത​​ൽ സം​​ശ​​യാ​​സ്പ​​ദ​​മാ​​യി​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ത​​ത്ത്വ​​ങ്ങ​​ളെ തൃ​ണ​വ​ത്ഗ​ണി​ച്ച് അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തെ സ്വ​​താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ത്തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി ദു​​രു​​പ​​യോ​​ഗം ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഈ ​​അ​​തീ​​വ ഗു​​രു​​ത​​ര പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യെ ഇ​​ത​​ര ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളും മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളും പൗ​​ര പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളും എ​​ങ്ങ​​നെ അ​​ഭി​​മു​​ഖീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു എ​​ന്ന​​തി​​ന​​നു​​സ​​രി​​ച്ചാ​​യി​​രി​​ക്കും രാ​​ജ്യ​​ത്തി​ന്റെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​ഭാ​​വി.

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    News Summary - editorial about erosion of the autonomy and transparency of the Election Commission of India
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