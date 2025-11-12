Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    12 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 6:00 AM IST

    ഒ​രു​മി​ക്കു​ക, ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ വേ​ര​റു​ക്കാ​ൻ

    ഒ​രു​മി​ക്കു​ക, ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ വേ​ര​റു​ക്കാ​ൻ
    രാ​ജ്യ​ത്തെ വീ​ണ്ടും ന​ടു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ചെ​ങ്കോ​ട്ട​ക്ക​രി​കി​ലെ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം 13 ജീ​വ​ന​പ​ഹ​രി​ച്ച, 20ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച ഉ​ഗ്ര​സ്ഫോ​ട​നം. അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​പ​ല​പ​നീ​യ​വും ഹീ​ന​വു​മാ​ണ് നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ലെ അ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ത​ല​പ്പ​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ആ ​മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ർ അ​ത്താ​ണി​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ഹീ​ന​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ജാ​ഗ്ര​ത​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രേ​യും നി​യ​മ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് ഭൂ​ട്ടാ​നി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​നു​പു​റ​മെ, എ​ൻ.​എ​സ്.​ജി​യും എ​ന്‍.​ഐ.​എ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷാ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന​തു കൂ​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തു​ത​ന്നെ. പു​ൽ​വാ​മ സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ക​ളാ​കു​ന്ന ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ത​ട​യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    അ​മോ​ണി​യം നൈ​ട്രേ​റ്റ് നി​റ​ച്ച കാ​ർ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ദ​ർ​പൂ​ർ ബോ​ർ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്നു​വെ​ന്ന​തും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​യെ​ന്ന​തും സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പൊ​ലീ​സ് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തു ശ​രി​യെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ര​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ പാ​ളി​ച്ച​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പ​രാ​ജ​യം ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വീ​ഴ്ച​യാ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​യും ന്യൂ​നീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത​ല്ല.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ പു​ൽ​വാ​മ ജി​ല്ല​ക്കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു ഡോ​ക്ട​ർ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും ജ​യ്​​ശെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന തീ​വ്ര​വാ​ദ സം​ഘ​വു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം. ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ത​ലേ​ദി​വ​സം പു​രാ​ത​ന ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ തെ​രു​വ് എ​ന്തി​നു ചാ​വേ​റാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു എ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി ധാ​രാ​ളം സം​ശ‍യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സു​താ​ര്യ​വും വി​ശ​ദ​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​രൂ. അ​തി​നു സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, പ​തി​വു​പോ​ലെ, വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​ജ്വാ​ല സ്ഫോ​ട​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ര​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വൈ​കി​യാ​ലും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​വും വ​സ്തു​താ​പ​ര​വു​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    അ​പ്പോ​ഴേ പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​വും ഇ​ത്ത​രം ദു​ര​ന്ത സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വേ​ക​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും പ​ക്വ​മാ​യി വി​ഷ‍യ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യൂ. നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​സ്ഥി​ര​ത​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഛിദ്ര​ശ​ക്തി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ​ക്കാ​യി കു​ഴ​ലൂ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ അ​ധഃ​പ​തി​ക്ക​രു​ത്. അ​വ​രെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ഡ്ഢി​ക​ളു​ടെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ക​രു​ത് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ. വ്യാ​ജ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും മ​റ്റൊ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഐ​ക്യ​മാ​ണ് ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന ജ​ന​ത​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ എ​ല്ലാ ഭീ​ക​ര​ത​യേ​യും ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി തോ​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​വൂ. വി​ഭ​ജി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​മൂ​ഹം തോ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന കാ​ര്യം പ​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മേ​കാ​നും വ​ലി​യ അ​ഴി​മ​തി​ക​ളെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നു​മൊ​ക്കെ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാം വി​ധ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ല ‘ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളു'​ടെ​യും 'ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു’​ടെ​യും ടൈ​മി​ങ്. ഭീ​ക​ര​വാ​ദ കേ​സു​ക​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ വീ​ഴ്ച മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​മി​താ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലു​ക​ളാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം ത​ട​വ​റ​ക​ളി​ൽ ജീ​വി​തം ഹോ​മി​ച്ച അ​സം​ഖ്യം ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    പ​ല കേ​സു​ക​ളും ദു​രൂ​ഹ​ത​യി​ൽ വി​ല​യം പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യും സ​ത്യം പു​റ​ത്തെ​ത്താ​തെ പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ഴ​ൽ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വൈ​ര​ത്തി​ന് കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന വി​ല മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വ​നാ​ണ്. അ​ത് അ​തി​ർ​ത്തി കാ​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും.

    ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ എ​ന്നീ ഭൗ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പോം​വ​ഴി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​ത​പ​ര​മ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ല​ഹ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റ പാ​ത സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന സ​മ​സ്യ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​വും. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ വേ​ര​റു​ക്കാ​ൻ നാം ​ഒ​റ്റ ജ​ന​ത​യാ​യി, ദേ​ശീ​യ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യാ​യി ഒ​ന്നി​ക്കു​ക.

