    Editorial
    Posted On
    date_range 4 March 2026 5:45 AM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 5:45 AM IST

    ബം​​ഗാ​​ൾ വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ലെ അ​​ട്ടി​​മ​​റി

    കേ​​ന്ദ്ര തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നും ബി.​​ജെ.​​പി​​യും ചേ​​ർ​​ന്ന് ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്താ​​ണ് വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി​​യ​​തെ​​ന്ന മ​​മ​​ത​​യു​​ടെ ആ​​രോ​​പ​​ണം ശ​​രി​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് അ​​മി​​ത്ഷാ​​യു​​ടെ പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന
    നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റ്റ​​ക്കാ​​രു​​ടെ പേ​​ര് മാ​​ത്ര​​മേ എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ വ​​ഴി മാ​​റ്റി​​യി​​ട്ടു​​ള്ളൂ​​വെ​​ന്നും ബി.​​ജെ.​​പി അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​യാ​​ൽ അ​​വ​​രെ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തു​​നി​​ന്നു​​ത​​ന്നെ പു​​റ​​ത്താ​​ക്കു​​മെ​​ന്നും കേ​​ന്ദ്ര ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മ​​ന്ത്രി അ​​മി​​ത്ഷാ തു​​റ​​ന്ന് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​തോ​​ടെ തീ​​വ്ര​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ഉ​​ള്ളി​​ലി​​രി​​പ്പ് സം​​ശ​​യാ​​തീ​​ത​​മാ​​യി അ​​നാ​​വ​​ര​​ണം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​ന്നു. പ​​ശ്ചി​​മ​​ബം​​ഗാ​​ളി​​ലെ മ​​ഥു​​രാ​​പൂ​​രി​​ൽ ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ പ​​രി​​വ​​ർ​​ത്ത​​ൻ യാ​​ത്ര​ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​യ്യ​​വേ​​യാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഈ ​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത്. ആ​​സ​​ന്ന​​മാ​​യ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ മ​​മ​​താ ബാ​​ന​​ർ​​ജി​​യു​​ടെ തൃ​​ണ​​മൂ​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ൽനി​​ന്ന് ഭ​​ര​​ണം പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ പ്ര​​ഥ​​മ ല​​ക്ഷ്യ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​സം, ബം​​ഗാ​​ൾ, ബി​​ഹാ​​ർ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ണ്ടെ​​ന്ന് അ​​വ​​ർ ആ​​രോ​​പി​​ക്കു​​ന്ന മു​​സ്‍ലിം ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ക്കാ​​രാ​​യ ‘നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റ്റ​​ക്കാ​​രെ’ കൂ​​ട്ട​​ത്തോ​​ടെ രാ​​ജ്യ​​ഭൃ​​ഷ്ട​​രാ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ര​​ണ്ടാം​​ഘ​​ട്ട​​മെ​​ന്ന് ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര ​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​ടെ ആ​​ക്രോ​​ശം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്നു.

    നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യ മു​​സ്‍ലിം വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ വ​​ഴി​​യാ​​ണ് മൂ​​ന്ന് പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ല​​ധി​​കം കാ​​ലം സി.​​പി.​​എം ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി പ​​ശ്ചി​​മ​​ബം​​ഗാ​​ളി​​ൽ ഭ​​രി​​ച്ച​​തെ​​ന്ന സ​​ത്യം അ​​നി​​ഷേ​​ധ്യ​​മാ​​ണ്. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് മ​​മ​​താ ബാ​​ന​​ർ​​ജി​​യു​​ടെ തൃ​​ണ​​മൂ​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ഭ​​ര​​ണം പി​​ടി​​ച്ച​​തും ഇ​​ട​​തു​​ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ നി​​രാ​​ശ​​രാ​​യ ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന്റെ സം​​ഘ​​ടി​​ത പി​​ന്തു​​ണ​​യോ​​ടെ​​യാ​​ണ്. 2011 മു​​ത​​ൽ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ നാ​​ലാം ഊ​​ഴം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച മ​​മ​​ത​​യു​​ടെ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യും പ്ര​​സ്തു​​ത വോ​​ട്ടു​​ബാ​​ങ്കി​​നെ​​ത്ത​​ന്നെ മു​​ഖ്യ​​മാ​​യി ആ​​ശ്ര​​യി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. കേ​​ന്ദ്ര തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നും ബി.​​ജെ.​​പി​​യും ചേ​​ർ​​ന്ന് ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്താ​​ണ് വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി​​യ​​തെ​​ന്ന മ​​മ​​ത​​യു​​ടെ ആ​​രോ​​പ​​ണം ശ​​രി​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് അ​​മി​​ത്ഷാ​​യു​​ടെ ഉ​​പ​​ര്യു​​ക്ത പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന.

    ഈ ​​അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കെ​തി​രെ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ ഹാ​​ജ​​രാ​​യി ത​​ന്റെ ന്യാ​​യ​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ നാ​​ട​​കീ​​യ​​മാ​​യി അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച മ​​മ​​താ ബാ​​ന​​ർ​​ജി​​യു​​ടെ നീ​​ക്ക​​ത്തി​​ന്റെ കൂ​​ടി ഫ​​ല​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​വ​​ണം പ​​ര​​മോ​​ന്ന​​ത കോ​​ട​​തി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ തീ​​വ്ര​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​ക്ക് മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ടം വ​​ഹി​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​രു​​ന്ന​​ത ജു​​ഡീ​​ഷ്യ​​ൽസം​​ഘ​​ത്തെ നി​​യോ​​ഗി​​ച്ച​​ത്. പ​​ക്ഷേ, ജു​​ഡീ​​ഷ്യ​​ൽ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രു​​ടെ മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​ക്കു​​ശേ​​ഷ​​വും പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ 63.66 ല​​ക്ഷം സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​യ​​ക​​രാ​​ണ് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ മൊ​​ത്തം വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രി​​ൽ 8.3 ശ​​ത​​മാ​​ന​​മാ​​ണി​​ത്. നി​​ല​​വി​​ലെ ആ​​കെ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ 7.04 കോ​​ടി​​യി​​ല​​ധി​​കം വ​​രും. 7.66 കോ​​ടി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നാ​​ണ് ഇ​​ത്ര​​യും ഭീ​​മ​​മാ​​യ സം​​ഖ്യ പു​​റന്ത​​ള്ള​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പേ​​രി​​നുനേ​​രെ ‘അ​​ഡ്ജു​​ഡി​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ’ എ​​ന്ന് പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​ർ​​ക്ക് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ വോ​​ട്ടു​​ചെ​​യ്യാ​​നാ​​വി​​ല്ല.

    ഏ​​റെ ആ​​സൂ​​ത്രി​​ത​​വും ഏ​​ക​​പ​​ക്ഷീ​​യ​​വു​​മാ​​യ ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു ആ​​ത്യ​​ന്തി​​ക ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്ക് ഇ​​ല​ക്ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ധൃ​​ഷ്ട​​രാ​​യ​​ത് എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ട് എ​​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ച് ത​ലപു​ക​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ഇ​​ലക്ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തുത​ന്നെ. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി പോ​ലൊ​രു ക​​മീ​​ഷ​​നെ​​ത്ത​​ന്നെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ധാ​​ര​​ശി​​ല​​യാ​​യ പൊ​​തു​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് പ്ര​​ക്രി​​യ​​യു​​ടെ നി​​ർ​​വ​​ഹ​​ണ​​ത്തി​​ന് നി​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ നി​​യ​​മ​​ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി​​ക​​ൾ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ആ​​ദ്യ​​മേ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്നി​​രു​​ന്നു. കോ​​ട​​തി​​ക​​ളി​​ൽ ചോ​​ദ്യം​​ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടാ​​നാ​​വാ​​ത്ത അ​​നി​​ഷേ​​ധ്യാ​​ധി​​കാ​​രം ക​​മീ​​ഷ​​ന് ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു. സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ൽ പോ​​ലും ല​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​മ്മ​​തി​​ദാ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​ഷേ​​ധ​​ത്തെ ഫ​​ല​​പ്ര​​ദ​​മാ​​യി പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​ത​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത സ്ഥി​​തി​​വി​​ശേ​​ഷം ഇ​​പ്ര​​കാ​​രം രൂ​​പ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ണ്.

    പ​​ശ്ചി​​മ​​ബം​​ഗാ​​ളി​​ലെ മു​​സ്‍ലിം ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷവോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യ മാ​​ൽ​ഡ, മു​​ർ​​ഷി​​ദാ​​ബാ​​ദ്, 24 പ​​ർ​​ഗാ​​നാ​​സ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ലാ​​ണ് എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ പ്ര​​ക്രി​​യ ഏ​​റ്റ​​വും ദ്രോ​​ഹ​​ക​​ര​​മാ​​യി ബാ​​ധി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന​​ത് ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​ണ്. പ​​ശ്ചി​​മ​​ബം​​ഗാ​​ളി​​ലെ മു​​സ്‍ലിം ജ​​ന​​സം​​ഖ്യ​​യി​​ൽ വ​​ലി​​യൊ​​രു വി​​ഭാ​​ഗം ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റ്റ​​ക്കാ​​രാ​​ണെ​​ന്ന ഹി​​ന്ദു​​ത്വ മു​​റ​​വി​​ളി നേ​​ര​​ത്തേ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​താ​​ണ്. 1971ലെ ​​ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശ് പി​​റ​​വി​​ക്കാ​​യു​​ള്ള യു​​ദ്ധ​​വേ​​ള​​യി​​ൽ ല​​ക്ഷ​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് കി​​ഴ​​ക്ക​​ൻ പാ​​കി​​സ്താ​​ൻ​​കാ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ മി​​ലിറ്ററി​​യു​​ടെ സ​​മ്മ​​ത​​ത്തോ​​ടെ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ഭ​​യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളാ​​യി പ്ര​​വ​​ഹി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന​​ത് സ​​ത്യ​​മാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​വ​​രി​​ൽ ഗ​​ണ്യ​​മാ​​യ വി​​ഭാ​​ഗം ഹി​​ന്ദു​​ക്ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ സ്ഥി​​ര​​വാ​​സം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ഹി​​ന്ദു​​ക്ക​​ളു​​ടെ വോ​​ട്ട​​വ​​കാ​​ശം നി​​ഷേ​​ധി​​ക്കാ​​നോ അ​​വ​​രെ രാ​​ജ്യ​​​ഭ്ര​​ഷ്ട​​രാ​​ക്കാ​​നോ ബി.​​ജെ.​​പി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യ​​മി​​ല്ല. അ​​വ​​ര​​തി​​ന് ത​​യാ​​റു​​മ​​ല്ല. അ​​തേ​​യ​​വ​​സ​​ര​​ത്തി​​ൽ മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളെ തി​​രി​​ച്ച​​യ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന​​താ​​ണ് ശാ​​ഠ്യം. ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശാ​​വ​​ട്ടെ, അ​​വ​​രെ ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ സ​​ന്ന​​ദ്ധ​​വു​​മ​​ല്ല. മ​​തി​​യാ​​യ തെ​​ളി​​വു​​ക​​ളു​​ടെ വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ല​​ല്ല ഈ ​​പു​​റ​​ത്താ​​ക്ക​​ൽ ന​​ട​​പ​​ടി എ​​ന്നു​​മോ​​ർ​​ക്ക​​ണം.

    ബം​​ഗാ​​ളി സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളെ​​ല്ലാം ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശു​​കാ​​ർ എ​​ന്ന തീ​​ർ​​ത്തും വി​​വേ​​ച​​ന​​പ​​ര​​വും അ​​ന്യാ​​യ​​വു​​മാ​​യ വി​​ധി​​തീർ​​പ്പാ​​ണ് അ​​സ​​മി​​ൽ മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി ഹി​​മ​​ന്ത ബിശ്വശ​​ർ​​മ​​യു​​ടെ മ​​നു​​ഷ്യ​​ത്വ​​ര​​ഹി​​ത​​മാ​​യ മ​​നു​​ഷ്യ​​വേ​​ട്ട​​യു​​ടെ പി​​ന്നി​​ൽ. അ​​തൊ​​രു ഭാ​​ഗ​​ത്ത് ത​​കൃ​​തി​​യാ​​യി തു​​ട​​ര​​വെ​​ത്ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് പ​​ശ്ചി​മ​​ബം​​ഗാ​​ളി​​ലും അ​​തേ പ്ര​​ക്രി​​യ നി​​ർ​​ദാ​​ക്ഷി​​ണ്യം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ പോ​​വു​​ന്ന​​ത്. മ​​മ​​താ ബാ​​ന​​ർ​​ജി​​യു​​ടെ ഒ​​റ്റ​​യാ​​ൾ പോ​​രാ​​ട്ടം ഹി​​ന്ദു​​ത്വഭീ​​ക​​ര​​ത​​യെ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം ഫ​​ല​​വ​​ത്താ​​കുമെ​​ന്ന് ക​​ണ്ട​​റി​​യ​​ണം. നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ തൃ​​ണ​​മൂ​​ലി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​യോ​​ഗി​​ക​​ളാ​​യ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സും സി.​​പി.​​എ​​മ്മും വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ലെ കൂ​​ട്ട​​ പു​​റന്ത​​ള്ള​​ലി​​നെ​​തി​​രെ മ​മ​ത​യോ​ട് എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന​തും പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്.

    TAGS:Madhyamam EditorialWest BengalSIR
