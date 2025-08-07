Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 6:00 AM IST

    ന​​ടു​​ത്ത​​ള​​ത്തി​​ലെ സൈ​നി​ക വി​ന്യാ​സം

    text_fields
    bookmark_border
    ന​​ടു​​ത്ത​​ള​​ത്തി​​ലെ സൈ​നി​ക വി​ന്യാ​സം
    cancel

    1929 ഏ​​പ്രി​​ൽ ഒ​​മ്പ​​ത്. സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​പൂ​​ർ​​വ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ അ​​ധോ​​സ​​ഭ​​യാ​​യ സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ ലെ​​ജി​​​സ്ലേ​​റ്റീ​​വ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലേ​​ക്ക് സ്പീ​​ക്ക​​ർ വി​​ത്ത​​ൽ ഭാ​​യ് പ​​ട്ടേ​​ൽ ക​​ട​​ന്നു​​വ​​രു​​ന്നു. സ​​ഭ​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ഏ​​താ​​നും ​പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​രെ ക​​ണ്ട അ​​ദ്ദേ​​ഹം ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​മ​​ന്ത്രി​​യോ​​ട് കാ​​ര്യ​​മ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ചു. ത​​ലേ​​ന്നാ​​ൾ ഭ​​ഗ​​ത് സി​​ങ്ങും ബി.​​കെ. ദ​​ത്തും അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ബോം​​ബെ​​റി​​ഞ്ഞ സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സു​​ര​​ക്ഷ മു​​ൻ​​നി​ർ​ത്തി​​യാ​​ണ് ന​​ട​​പ​​ടി​​യെ​​ന്ന് മ​​ന്ത്രി വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു. വ്യാ​​പാ​​ര ത​​ർ​​ക്ക നി​​യ​​മം അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ സ്പീ​​ക്ക​​ർ റൂ​​ളി​​ങ് പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴാ​​യി​​രു​​ന്നു ഭ​​ഗ​​ത് സി​​ങ്ങും കൂ​​ട്ടാ​​ളി​​ക​​ളും സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് വീ​​ര്യം കു​​റ​​ഞ്ഞ ബോം​​ബെ​​റി​​ഞ്ഞ​​ത്. പൊ​​തു​​സു​​ര​​ക്ഷാ ബി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​യു​​ള്ള നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രാ​​യ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധം​ കൂ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്.

    ഇൻഖിലാബ് വി​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ അ​​ക​​മ്പ​​ടി​​യോ​​ടെ സ​​ഭ​​യി​​ൽ അ​​വ​​ർ ല​​ഘു​​ലേ​​ഖ​​ക​​ൾ വാ​​രി​​വി​​ത​​റു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ആ​​രെ​​യെ​​ങ്കി​​ലും അ​​പ​​ക​​ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക എ​​ന്ന​​ത് അ​​വ​​ർ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ചി​​രു​​ന്നി​​ല്ല; മ​​റി​​ച്ച്, തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യൊ​​രു നി​​യ​​മ​​നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധം രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നൊ​​പ്പം ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ശ​​യ പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ വേ​​ദി​​കൂ​​ടി​​യാ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു സ​​മ​​ര​​മു​​റ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ, ബോം​​ബെ​​റി​​ഞ്ഞ​​ശേ​​ഷം ഇ​​രു​​വ​​രും അ​​റ​​സ്റ്റി​​ന് വ​​ഴ​​ങ്ങി. സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ൽ ഏ​​താ​​നും പേ​​ർ​​ക്ക് നി​​സ്സാ​​ര​ പ​​രി​​ക്ക് പ​​റ്റി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്കാം, ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​മ​​​ന്ത്രി അ​​ര​​ഡ​​സ​​ൻ പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​രെ അ​​വി​​ടെ വി​​ന്യ​​സി​​ക്കാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, സ​​ഭാ​​നാ​​ഥ​​നാ​​യ വി​​ത്ത​​ൽ ഭാ​​യ് ​പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​രോ​​ട് പി​​ന്മാ​​റാ​​നാ​​ണ് നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ച​​ത്. നി​​യ​​മ​നി​​ർ​​മാ​​ണ സ​​ഭ​​യി​​ൽ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും സാ​​യു​​ധ​സേ​​ന​​യു​​ടെ ആ​​വ​​ശ്യ​​മി​​ല്ലെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ സു​​ചി​​ന്തി​​ത​ നി​​ല​​പാ​​ട്. അ​​പ്പോ​​ഴും, അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സു​​ര​​ക്ഷ​​ക്കാ​​യി എ​​ന്തു ചെ​​യ്യാ​​നാ​​കു​​മെ​​ന്നാ​​രാ​​യാ​​ൻ ഒ​​രു ക​​മ്മി​​റ്റി​​യെ​​യും ചു​​മ​​ത​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. പ്ര​​സ്തു​​ത ക​​മ്മി​​റ്റി​​യു​​ടെ നി​​ർ​​ദേ​​ശ​പ്ര​​കാ​​ര​​മാ​​ണ് 1931ൽ ‘​​വാ​​ച്ച് ആ​​ൻ​​ഡ് വാ​​ർ​​ഡ്’ എ​​ന്ന സം​​വി​​ധാ​​നം ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്. ലോ​​ക്സ​​ഭാ സ്പീ​​ക്ക​​റു​​ടെ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള സു​​ര​​ക്ഷാ സം​​വി​​ധാ​​ന​​മാ​​ണി​​ത്. സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യാ​​ന​​ന്ത​​ര​​വും ഇ​​തേ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് രാ​​ജ്യം മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​യ​​ത്. 2009ൽ, ​പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് സെ​​ക്യൂ​​രി​​റ്റി സ​​ർ​​വി​​സ് (പി.​​എ​​സ്.​​എ​​സ്)​ എ​​ന്ന് പേ​​ര് മാ​​റ്റി​​യ​​ത​​ല്ലാ​​തെ സു​​ര​​ക്ഷാ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ൽ കാ​​ര്യ​​മാ​​യ മാ​​റ്റ​​മൊ​​ന്നു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന് പു​​റ​​ത്ത് അ​​ർ​​ധ സൈ​​നി​​ക വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ഏ​​താ​​നും ഉ​​ദ്യോ​ഗ​​സ്ഥ​​രെ വി​​ന്യ​​സി​​ക്കാ​​റു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​രു​സ​​ഭ​​ക​​ളു​​ടെ​​യും സു​​ര​​ക്ഷാ ചു​​മ​​ത​​ല വി​​ത്ത​​ൽ ഭാ​​യ് സ​​ങ്ക​​ൽ​​പി​​ച്ച മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ൽ ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ ​​മാ​​തൃ​​ക​ പാ​​ടെ തൂ​​ത്തെ​​റി​​യാ​​നു​​ള്ള പു​​റ​​പ്പാ​​ടി​​ലാ​​ണ് മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ. അ​​തി​​ന്റെ ആ​​ദ്യ​​ഘ​​ട്ട പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും അ​​തി​​നെ​​​ച്ചൊ​​ല്ലി​​യു​​ണ്ടാ​​യ ത​​ർ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മാ​​ണ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭ സാ​​ക്ഷ്യം വ​​ഹി​​ച്ച​​ത്.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ദി​​വ​​സം, ബി​​ഹാ​​റി​​ലെ വോ​​ട്ട​​ർ പ​​ട്ടി​​ക തീ​​വ്ര പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​ക്കെ​​തി​​രെ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധി​​ക്കാ​​നാ​​യി രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭ​​യു​​ടെ ന​​ടു​​ത്ത​​ള​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​യ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ എം.​​പി​​മാ​​രെ നേ​​രി​​ടാ​​ൻ ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ൻ ഇ​​റ​​ക്കി​​യ​​ത് സി.​​ഐ.​​എ​​സ്.​​എ​​ഫ് (സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ ഇ​​ൻ​​ഡ​​സ്ട്രി​​യ​​ൽ സെ​​ക്യൂ​​രി​​റ്റി ഫോ​​ഴ്സ്) എ​​ന്ന അ​​ർ​​ധ സൈ​​നി​​ക വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലെ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. സാ​​ധാ​​ര​​ണ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന്റെ ന​​ടു​​ത്ത​​ള​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​മ്പോ​​ൾ ത​​ട​​യാ​​ൻ പി.​​എ​​സ്.​​എ​​സി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യ മാ​​ർ​​ഷ​​ലു​​ക​​ളെ​​യാ​​ണ് സ​​ജ്ജ​​മാ​​ക്കാ​​റു​​ള്ള​​ത്. സ്വ​​ത​​ന്ത്ര ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് ഒ​​ര​​ർ​​ധ സൈ​​നി​​ക വി​​ഭാ​​ഗം ന​​ടു​​ത്ത​​ള​​ത്തി​​ൽ ക്ര​​മ​​സ​​മാ​​ധാ​​ന​​പാ​​ല​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി ഇ​​റ​​ങ്ങി​​ത്തി​​രി​​ച്ച​​ത്. കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ അ​​റി​​വോ​​ടെ​​യും അം​​ഗീ​​കാ​​ര​​ത്തോ​​ടെ​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഈ ​​നീ​​ക്ക​​മെ​​ന്ന​​താ​​ണ് ശ്ര​​ദ്ധേ​​യം. 2023 മേ​​യ് 28ന് ​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​യു​​ടെ ചെ​​ങ്കോ​​ൽ പ്ര​​തി​​ഷ്ഠി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട പു​​തി​​യ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ലെ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളും വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വ​​ല്ലോ. അ​​തി​​ന്റെ തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യി​​ലാ​​ണ് സൈ​​നി​​ക വി​​ന്യാ​​സ​​വും. 2023 ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ൽ പാ​​ർ​​ല​​​മെ​​ന്റ് സ​​മ്മേ​​ള​​നം ന​​ട​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കെ, സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക ഗാ​​ല​​റി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ര​​ണ്ടു​പേ​​ർ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ചാ​​ടി​​യി​​റ​​ങ്ങി ഭീ​​ക​​രാ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷം സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച സം​​ഭ​​​വ​​ത്തെ​​തു​​ട​​ർ​​ന്നാ​​ണ് സി.​​ഐ.​​എ​​സ്.​​എ​​ഫ് വി​​ന്യാ​​സ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ന്യാ​​യം. ആ ​​സം​​ഭ​​വ​​മൊ​​രു സു​​ര​​ക്ഷാ​​വീ​​ഴ്ച​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ആ​​ർ​​ക്കാ​​ണ​​റി​​യാ​​ത്ത​​ത്? മൈ​​സൂ​​രു​​വി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള ബി.​​ജെ.​​പി എം.​​പി പ്ര​​താ​​പ് സിം​​ഹ​​യു​​ടെ പാ​​സി​​ലാ​​ണ് അ​​ക്ര​​മി​​​ക​​ൾ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക ഗാ​​ല​​റി​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്.

    സം​​ഭ​​വം ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന് പു​​റ​​ത്തും ഏ​​താ​​നും പേ​​ർ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ മു​​ദ്രാ​​വാ​​ക്യ​​ങ്ങ​​ളു​​യ​​ർ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ടി​​മു​​ടി ദു​​രൂ​​ഹ​​ത​​യു​​ള്ള ആ ​​സം​​ഭ​​വ​​ത്തെ മ​​റ​​യാ​​ക്കി കേ​​ന്ദ്രം ന​​ടു​ത്ത​​ള​​ത്തി​​ൽ സൈ​​ന്യ​​ത്തെ വി​​ന്യ​​സി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ക​​രു​​താ​​നാ​​ണ് ന്യാ​​യം. ഈ ​​വി​​ന്യാ​​സം ത​​ന്നെ​​യും ഘ​​ട്ടം​​ഘ​​ട്ട​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. 2024 ഏ​​പ്രി​​ലി​​ൽ, പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് കോം​​പ്ല​​ക്സി​​ൽ പി.​​എ​​സ്.​​എ​​സി​​നൊ​​പ്പം പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന ഡ​​ൽ​​ഹി പൊ​​ലീ​​സി​​ലെ 150 ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ​​ക്ക് പ​​ക​​ര​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് സി.​​ഐ.​​എ​​സ്.​​എ​​ഫു​​കാ​​ർ എ​​ത്തി​​യ​​ത്; ഒ​​രു​മാ​​സം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ ചി​​ല ചു​​മ​​ത​​ല​​ക​​ൾ സി.​​ഐ.​​എ​​സ്.​​എ​​ഫി​​ന് കൈ​​മാ​​റു​​ന്ന​​താ​​യി ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക അ​​റി​​യി​​പ്പ് വ​​ന്നു. ശ്വാ​​ന​സേ​​ന​​യു​​ടെ ചു​​മ​​ത​​ല​​യും ഫ്ലാ​​പ് ഗേ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലെ സു​​ര​​ക്ഷാ പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യു​​മെ​​ല്ലാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. അ​​റി​​യി​​പ്പി​​ന് പി​​ന്നാ​​ലെ, പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന്റെ സ​​മ്പൂ​​ർ​​ണ സു​​ര​​ക്ഷാ​ ചു​​മ​​ത​​ല സി.​​ഐ.​​എ​​സ്.​​എ​​ഫി​​ന് കൈ​​മാ​​റു​​ന്ന​​തി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പ​​ഠി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​വ​​കു​​പ്പ് ഏ​​ഴം​​ഗ സ​​മി​​തി​​യെ ചു​​ത​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യു​​ള്ള വി​​ജ്ഞാ​​പ​​ന​​വും പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ചു. പ്ര​​സ്തു​ത പാ​​ന​​ലി​​ന്റെ നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​മ​​നു​​സ​​രി​​ച്ചാ​​വ​​ണം, സി.​​ഐ.​​എ​​സ്.​​എ​​ഫ് ഇ​​പ്പോ​​ൾ ന​​ടു​​ത്ത​​ള​​ത്തി​​​ൽ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​നെ​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ​പോ​​ലും പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന്റെ സു​​ര​​ക്ഷാ ചു​​മ​​ത​​ല തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട സ്പീ​​ക്ക​​ർ​​ക്കാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് സ്പീ​​ക്ക​​ർ സ​​ഭാ​​നാ​​ഥ​​ൻ എ​​ന്ന​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. സ​​ഭ​​യു​​ടെ​​യും സ​​ഭാ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​പ​​ര​​വും നീ​​തി​​പൂ​​ർ​​വ​​വു​​മാ​​യ ന​​ട​​ത്തി​​പ്പി​​നു​​വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ജ​​ന​​പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​യെ​​ത്ത​​ന്നെ സ​​ഭ​​യു​​ടെ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​പ​​ദ​​വി​​യി​​ലേ​​ക്ക് നി​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്; അ​​തു​​വ​​ഴി സ​​ഭ​​യു​​ടെ സ്വ​​യം​​ഭ​​ര​​ണാ​​വ​​കാ​​ശ​​വും ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു.

    ജ​​ന​​പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ സ​​ഭ​​യി​​ൽ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രി​​ധി​​വി​​ട്ടാ​​ൽ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​നാ​​യി പ്ര​​ത്യേ​​ക സം​​വി​​ധാ​​നം ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​തും ഇ​​തേ സ​​ങ്ക​​ൽ​​പ​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ്. ഇ​​പ്പോ​​ൾ, ആ ​​സ​​ങ്ക​​ൽ​​പ​​ത്തെ​ത​​ന്നെ പാ​​ടേ വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി​​യി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ. ന​​ടു​​ത്ത​​ളം സി.​​ഐ.​​എ​​സ്.​​എ​​ഫ് കൈ​​യ​​ട​​ക്കി​​യ​​തോ​​ടെ സ​​ഭാ​​നാ​​ഥ​​ൻ സ്പീ​​ക്ക​​ർ അ​​ല്ലാ​​താ​​യി; പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന്റെ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണം ട്ര​​ഷ​​റി ബെ​​ഞ്ചി​​ന്റെ ഭാ​​ഗം മാ​​​ത്ര​​മാ​​യ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​മ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​യി. പാ​​ർ​​ല​​​മെ​​ന്റ​​റി ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും അ​​തു​​വ​​ഴി ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ അ​​ന്തഃ​​സ​​ത്ത​​യെ​​യും ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഈ ​​നീ​​ക്കം. പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​വും ഇ​​ക്കാ​​ര്യം കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി; കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​​ല്ലി​​കാ​​ർ​​ജു​​ൻ ഖാ​​ർ​​ഗെ രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭാ ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ന് അ​​യ​​ച്ച ക​​ത്തി​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ന്റെ പു​​തി​​യ സ​​മീ​​പ​​ന​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ആ​​ശ​​ങ്ക​​യും രോ​​ഷ​​വും പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭാ ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ൻ കൂ​​ടി​​യാ​​യ ഉ​​പ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി ധ​​ൻ​​ഖറി​​ന്റെ അ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ത​​വും ദു​​രൂ​​ഹ​​വു​​മാ​​യ രാ​​ജി​​യെ​തു​​ട​​ർ​​ന്ന് പ്ര​​സ്തു​​ത ചു​​മ​​ത​​ല വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ന് ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ലൊ​​ന്നും കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ ഉ​​ത്ത​​ര​​മി​​ല്ല. വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ മ​​റു​​പ​​ടി പ​​റ​​യു​​ന്ന​​താ​​ക​​ട്ടെ, നി​​യ​​മ​​കാ​​ര്യ മ​​ന്ത്രി റി​​ജി​ജു​​വും! അ​​പ്പോ​​ൾ ആ​​രാ​​ണ് പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്തം.

