Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_right...
    Editorial
    Posted On
    date_range 8 May 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 6:00 AM IST

    തെ​​റ്റുതി​​രു​​ത്തിയാൽ തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രാവുന്നതേയുള്ളൂ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷത്തിന്റെ നിലനിൽപ് പ്ര​​തി​​യോ​​ഗി​​ക​​ൾപോ​​ലും ആ​​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നതാണ്. ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളും കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​ക​​ളും ഇ​​ട​​ത്-​​സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്റ്റ് മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വ്യ​​തി​​ച​​ലി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന വി​​മ​​ർ​​ശ​​നം ആ ​​ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാണ്.
    തെ​​റ്റുതി​​രു​​ത്തിയാൽ തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രാവുന്നതേയുള്ളൂ
    cancel

    നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ലെ ക​​ന​​ത്ത തോ​​ൽ​​വി​​യു​​ടെ കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ഠി​​ച്ചു തി​​രു​​ത്തി തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ദി​​വ​​സം പാ​​ർ​​ട്ടി സം​​സ്ഥാ​​ന സെ​​ക്ര​​ട്ടേ​​റി​​യ​​റ്റ് യോ​​ഗ​​ത്തി​​നു​​ശേ​​ഷം സി.​​പി.​​എം സം​​സ്ഥാ​​ന സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി എം.​​വി. ഗോ​​വി​​ന്ദ​​ൻ മാ​​സ്റ്റ​​ർ പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. പാ​​ർ​​ട്ടി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രി​​ൽ​​നി​​ന്നും പൊ​​തു​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​മൊക്കെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​രാ​​യാ​​ൻ പാ​​ർ​​ട്ടി ത​​ല​​ത്തി​​ൽ വി​​പു​​ല​​മാ​​യ നീ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ട​​ൻ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു. പ​​രാ​​ജ​​യം അ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും എ​​​ത്ര ക​​യ്പു​​ള്ള​​താ​​യാ​​ലും അ​​ണി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​റ​​യാ​​നു​​ള്ള​​ത് കേ​​ൾ​​ക്കു​​മെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി.

    പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ​​ക്ക് നി​​ർ​​ഭ​​യ​​മാ​​യി കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ വേ​​ദി​​യൊ​​രു​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് പാ​​ർ​​ട്ടി ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​​ക്ര​​ട്ട​​റി എം.​​എ. ബേ​​ബി​​യും പ്ര​​സ്താ​​വി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ലം പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന് മൂ​​ന്നുദി​​വ​​സ​​ത്തെ നി​​ശ്ശബ്ദ​​ത​​ക്കു​​ശേ​​ഷം, പി​​ണ​​റാ​​യി വി​​ജ​​യ​​ൻ ആ​​ദ്യ​​മായി പൊ​​തു പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴും, ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​പ​​ര​​മാ​​യ തു​​റ​​ന്ന പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യു​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് പ​​റ​​ഞ്ഞത്. തിരുത്തിനുള്ള സന്നദ്ധത സി.​​പി.​​ഐ സം​​സ്ഥാ​​ന സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ബി​​നോ​​യ് വി​​ശ്വ​​വും പ്രകടിപ്പിച്ചു. പത്തു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ഭ​​ര​​ണ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും അ​​ക്കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ലെ ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും കാ​​ര്യ​​മാ​​യൊ​​രു തി​​രി​​ഞ്ഞു​​നോ​​ട്ടം ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് നേ​​തൃ​​ത്വം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്നാ​​ണ് ഈ ​​പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ള​​ത്ര​​യും സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ഫ​​ലം ​​വ​​ന്ന​​യു​​ട​​ൻ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലെ ചി​​ല​​ർ ന​​ട​​ത്തി​​യ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഉ​​ദാ​​സീ​​ന​​വും അ​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​വു​​മാ​​യ ചി​​ന്ത വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ സ്വാ​​ധീ​​നി​​ച്ച​​തിനാലുള്ള അ​​ന​​ർ​​ഹ​​മാ​​യ പ​​രാ​​ജ​​യം എ​​ന്നാ​​ണ് സം​​സ്ഥാ​​ന സെ​​ക്ര​​ട്ടേ​​റി​​യ​​റ്റ് അം​​ഗം എം. ​​സ്വ​​രാ​​ജ് വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി​​യ​​ത്. എം.​​എം. മ​​ണി ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​യു​​ള്ള ചി​​ല നേ​​താ​​ക്ക​​ളും വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ ‘ന​​ന്ദികേ​​ട്’ എ​​ടു​​ത്തു​​കാ​​ട്ടി പ​​രാ​​ജ​​യ​കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കാ​​ൻ വി​​സ​​മ്മ​​തി​​ച്ച​​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​റ​​ങ്ങി​​ച്ചെ​​ന്ന് കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ഠി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​​ണ്ടെ​​ന്ന തി​​രി​​ച്ച​​റി​​വി​​ലേ​​ക്ക് സി.​​പി.​​എ​​മ്മും ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി​​യും എ​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പാ​​ന​​ന്ത​​രം, ഒ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ തി​​രു​​ത്ത് എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ഈ ​​നി​​ല​​പാ​​ട് സ്വാ​​ഗ​​തം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ട​​തു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്.

    ന​​മ്മു​​ടെ നാ​​ട്ടി​​ൽ ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷത്തിന്റെ നിലനിൽപ് പ്ര​​തി​​യോ​​ഗി​​ക​​ൾപോ​​ലും ആ​​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നതാണ്. ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളും അ​​വ​​യു​​ടെ കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​ക​​ളും ഇ​​ട​​ത്-​​സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്റ്റ് മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വ്യ​​തി​​ച​​ലി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന വി​​മ​​ർ​​ശ​​നം ആ ​​ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാണ്. തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ അ​​തൊ​​രു ഉ​​ൾ​​പ്പാ​​ർ​​ട്ടി വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ൽ പി​​ന്നീ​​ട് ഭ​​ര​​ണ​​​വൈ​​ക​​ല്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി പൊ​​തു​​സ​​മൂ​​ഹം ത​​ന്നെ​ ഈ ​​വി​​മ​​ർ​​ശ​​നം ഏ​​റ്റെ​​ടുത്തു. സി.​​പി.​​എം പോ​​ളി​​റ്റ് ബ്യൂ​​റോ അം​​ഗം കൂ​​ടി​​യാ​​യ പി​​ണ​​റാ​​യി വി​​ജ​​യ​​ൻ ന​​യി​​ച്ച സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ പ​​ല ന​​യ​​ങ്ങ​​ളും ‘ജ​​ന​​കീ​​യ ബ​​ദ​​ൽ’ എ​​ന്ന ഇ​​ട​​തു​​സം​​സ്കാ​​ര​​ത്തെ വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ച്ച് മു​​ത​​ലാ​​ളി​​ത്ത വി​​ക​​സ​​ന ന​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് വ്യ​​തി​​ച​​ലി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​ത്ത​​രം വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​തി​​രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​യി​​ത്ത​​ന്നെ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ ​​സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ കേ​​ൾ​​ക്കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​റും പാ​​ർ​​ട്ടി​​യും ത​​യാ​​റാ​​യി​​ല്ല; പ​​ക​​രം, വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ വ്യ​​ക്തി​​ക​​ൾ​​ക്കും പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മെ​​തി​​രെ സ​​മാ​​ന​​ത​​ക​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന സി​​ദ്ധാ​​ന്ത​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച് പ്ര​​തി​​രോ​​ധം തീ​​ർ​ക്കുകയായിരുന്നു. പാ​​ർ​​ട്ടി അ​​ടി​​മ​​ത്ത​​വും പി​​ണ​​റാ​​യി വി​​ജ​​യ​​ൻ എ​​ന്ന നേ​​താ​​വി​​നോ​​ടു​​ള്ള ആ​​രാ​​ധ​​ന​​യും മൂ​​ത്ത് നേ​​തൃ​​ത്വ​​വും അ​​ണി​​ക​​ളു​​മെ​​ല്ലാം ഈ ​​സി​​ദ്ധാ​​ന്ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് സ​​മൂ​​ഹ മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ വ​​ലി​​യ പ്ര​​ചാ​​ര​​ണം ന​​ൽ​​കി പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക്ക് ര​​ക്ഷാ​​ക​​വ​​ച​​മൊ​​രു​​ക്കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ജ​​ന​​വി​​കാ​​രം സ​​മ്പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ്, ത​​ദ്ദേ​​ശ, ഉ​​പതെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലൂടെ ജ​​നം മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് ന​​ൽ​​കി​​യ​​പ്പോ​​ഴും പാ​​ർ​​ട്ടി​​യും നേ​​തൃ​​ത്വ​​വും അവഗണിച്ചു. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ വ​​ൻ​​ പ​​ത​​ന​​മാ​​ണ് സി.​​പി.​​എ​​മ്മിനും ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി​​ക്കു​​മു​​ണ്ടാ​​യ​​ത്; രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യി ഒ​​രാ​​ളെ അ​​യ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ശ​​ക്തി​​പോ​​ലും ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി​​ക്ക് ന​​ഷ്ട​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലേ​​ക്ക് എ​​ങ്ങ​​നെ നി​​പ​​തി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന് അ​​വ​​ർ എ​​ത്ര​​യും വേ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ആ​​ലോ​​ചി​​​ക്ക​​ട്ടെ.

    ന​​യ​​പ​​ര​​വും ഭ​​ര​​ണ​​പ​​ര​​വും സം​​ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യ വീ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ സി.​​പി.​​എ​​മ്മി​​നും ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി​​ക്കും സം​​ഭ​​വി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന് പി​​ണ​​റാ​​യി​​യു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ അ​​വ​​സാ​​ന അ​​ഞ്ചുവ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തു​​ന്ന ആ​​ർ​​ക്കും എ​​ളു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ മ​​നസ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​തേ​​യു​​ള്ളൂ. ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന ന​​യ​​ങ്ങ​​ളെ​​പ്പോ​​ലും വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ച്ചു​​ള്ള, പി.​​എം ശ്രീ ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ൽ ഒ​​പ്പി​​ടുന്നതടക്കം, ഒ​​ട്ടേ​​റെ നീ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​ത്തു​​നി​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി. സി.​​പി.​​എ​​മ്മി​​ന്റെ ദേ​​ശീ​​യ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​നും ഘ​​ട​​കക​​ക്ഷി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​മെ​​ല്ലാം ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ നി​​സ്സ​​ഹാ​​യാ​​വ​​സ്ഥ ആ ​​നി​​മി​​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു. കെ​​ട്ടി​​ട നി​​ർ​​മാ​​ണ പെ​​ർ​​മി​​റ്റ് ഫീ ​​ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ കൂ​​ട്ടി​​യ​​തും ലൈ​​ഫ് പ​​ദ്ധ​​തി ഏ​​താ​​ണ്ട് നി​​ശ്ച​​ലാ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലാ​​യ​​തും പി.​​എ​​സ്.​​സി നി​​യ​​മ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് വേ​​ഗ​​ക്കു​​റ​​വു​​ണ്ടാ​​യ​​തും ​ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ വ​​കു​​പ്പി​​നെ​​തി​​രെ​​യും ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര വ​​കു​​പ്പി​​നെ​​തി​​രെ​​യും ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​കേ​​ട്ട വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മെ​​ല്ലാം ഭ​​ര​​ണ​​പ​​ര​​മാ​​യ വീ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    കേരളത്തിന്റെ സാമുദായിക സൗഹാർദത്തെ തകർക്കും വിധത്തിലെ വിദ്വേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ ഒപ്പം നടത്തിയത് മതനിരപേക്ഷ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം നടുക്കി. ഇ​​വ​​യെ​​ല്ലാം യ​​ഥാ​​സ​​മ​​യം വി​​മ​​ർ​​ശി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​യൊ​​ന്നും പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ല. ​​സ്വാഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യും അ​​തൊ​​രു ഭ​​ര​​ണ​​വി​​രു​​ദ്ധ വി​​കാ​​ര​​മാ​​യി പ​​രി​​ണ​​മി​​ച്ചു. നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കു​​ള്ളി​​ലും സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ വി​​കാ​​ര​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നാ​​ണ് വി​​മ​​ത​​രു​​ടെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് വി​​ജ​​യ​​വും പി​​ണ​​റാ​​യി​​യു​​ടെ മ​​ണ്ഡ​​ല​​മാ​​യ ധ​​ർ​​മ​​ട​​ത്തെ വോ​​ട്ടി​​ങ് പാ​റ്റേ​​ണും വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​വ​​യെ​​ല്ലാം ചേ​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് സ​​ഭ​​യി​​ലെ ആ​​ളെ​​ണ്ണം 35ലൊ​​തു​​ങ്ങി​​യ​​ത്. ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ, ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷം മു​​മ്പും പ​​രാ​​ജ​​യം ഏ​​റ്റു​​വാ​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്; തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​ന്നി​​ട്ടു​​മു​​ണ്ട്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ, ഇ​​പ്പോ​​ഴ​​ത്തെ പ​​രാ​​ജ​​യം ഒ​​ന്നി​​ന്റെ​​യും അ​​വ​​സാ​​ന​​മ​​ല്ലെ​​ന്നു​​ത​​ന്നെ പ​​റ​​യാം. ന​​മ്മു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ൽ ഇ​​നി​​യും സ​ക്രിയമായ ഒരു ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷം അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​ണെ​​ന്നി​​രി​​​ക്കെ സി.​​പി.​​എ​​മ്മി​​നും ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി​​ക്കും ഇ​​ട​​തു​​മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ൾ വീണ്ടെടുത്താൽ ഇനിയുമൊരു തി​​രി​​ച്ചു​​വരവ് ആകാ​​വു​​ന്ന​​തേ​​യു​​ള്ളൂ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:editorialCPILDFCPMCriticisms
    News Summary - If you make a mistake, you will only get back
    Similar News
    Next Story
    X