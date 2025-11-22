Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Editorial
    Posted On
    22 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 6:00 AM IST

    കാലത്തിന് മുമ്പേ നടന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്

    ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ത​രാ​ഷ്ട്ര​വാ​ദ​ത്തോ​ടോ, സ​മു​ദാ​യി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ടോ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ത്താ​ൻ മ​ടി​കാ​ണി​ച്ച​തു​മി​ല്ല.
    Abdur Rahman Sahib,kodungallur,kozhikode,madras,british east india company, അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ
    അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പ്ര​സം​ഗി​ച്ച കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദുറ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന്റെ ചു​മ​ർ​ചി​ത്രം

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് എ​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വീ​ര​പു​ത്ര​ൻ ച​രി​ത്ര​യ​വ​നി​ക​യി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് 80 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്നു. 1945ൽ, 47-ാം ​വ​യ​സ്സി​ൽ വി​രാ​മം കു​റി​ച്ച ആ ​ത്യാ​ഗ​സു​ന്ദ​ര ജീ​വി​തം എ​ന്നെ​ന്നും ഓ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും പ​ഠി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​നെ​പ്പോ​ലെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണം പു​ല​ർ​ത്തി​യ അ​ധി​കം നേ​താ​ക്ക​ൾ കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലി​ല്ല ത​ന്നെ. പ്ര​ഫ.​സു​കു​മാ​ർ അ​ഴീ​ക്കോ​ടി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ, ‘‘കേ​ര​ളീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നാ​ല്പ​ത്തി​യേ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​യ ഒ​ര​ന​ശ്വ​ര ത​രം​ഗം’’.

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ ജ​നി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ടും മ​ദ്രാ​സി​ലും അ​ലീ​ഗ​ഢി​ലു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ രം​ഗ​ഭൂ​മി​യാ​യ മ​ല​ബാ​റി​ലാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ടി​യാ​നു​ള്ള മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചും മൗ​ലാ​നാ അ​ബു​ൽ ക​ലാം ആ​സാ​ദി​ന്റെ ‘ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് ഔ​ർ ജ​സീ​റ​ത്തു​ൽ അ​റ​ബ്’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ്, ബി.​എ. ഹോ​ണേ​ഴ്‌​സി​ന് പ​ഠി​ക്ക​വെ, ഐ.​സി.​എ​സ്. മോ​ഹം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 22-ാം വ​യ​സ്സി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പൊ​ലീ​സ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന്റെ ര​ഹ​സ്യ​രേ​ഖ​യി​ൽ ആ ​കോ​ള​ജ് പി​ന്മാ​റ്റം ഇ​ങ്ങ​നെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു: ‘‘ര​ണ്ട് മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ദ്രാ​സി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ദ്രാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നും മ​ദ്ര​സ-​എ-​അ​സ​മി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​നും’’. പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ന്റെ പ​ത്രാ​ധി​പ ധ​ർ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വൈ​സ്രോ​യി​യോ​ട് പോ​ലും എ​തി​രി​ട്ട അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന്റെ വ​ര​വ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് രേ​ഖ.

    അ​ലീ​ഗ​ഢി​ലെ ജാ​മി​അ മി​ല്ലി​യ​യി​ൽ പ​ഠ​നം തു​ട​ര​വെ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗു​രു​നാ​ഥ​നാ​യ മൗ​ലാ​നാ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സാ​രം മ​ല​ബാ​റി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സാ​ഹി​ബി​നെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ത് മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​ധി​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന 1921ലെ ​പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​ത​ക​ളാ​ണ്.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യ മാ​പ്പി​ള​മാ​രോ​ട് ‘‘നി​ങ്ങ​ൾ ഏ​ത് സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​കു​ന്ന’’​തെ​ന്ന് മ​ത​കീ​യ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, 1921ലെ ​ഇ​ര​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സാ​ഹി​ബി​ന്റെ പ​ങ്ക് ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ക​ല​ക്ട​ർ ഇ.​എ​ഫ്. തോ​മ​സി​ന് പ്ര​ശ്ന​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സാ​ഹി​ബ് എ​ഴു​തി​യ ക​ത്തു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​ല​ബാ​റി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​വ​രി​ച്ച് സാ​ഹി​ബ് അ​യ​ച്ച ക​ത്തു​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത് മ​ല​ബാ​റി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളെ​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. കു​പി​ത​നാ​യ ക​ല​ക്ട​ർ തോ​മ​സ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നെ​തി​രെ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി സാ​ഹി​ബി​ന് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഹ്ര​സ്വ​മാ​യ ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം സാ​ഹി​ബ് വി​വി​ധ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യ ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ത്രാ​ധി​പ​രാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ‘അ​ൽ അ​മീ​ൻ’ പ​ത്രം മ​ല​ബാ​റി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കു​ക, ഹി​ന്ദു-​മു​സ്‍ലിം ഐ​ക്യം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക, മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ സ​മു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക, പൊ​തു​ജീ​വി​തം സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ‘അ​ൽ അ​മീ​ൻ’ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. പൈ​തൃ​ക​മാ​യി കി​ട്ടി​യ ഭൂ​സ്വ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​റ്റാ​ണ് പ​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    1930ൽ ​നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ, 1921നു ​ശേ​ഷം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന മ​ല​ബാ​റി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​രം​ഗ​ത്തെ ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ഭീ​ക​ര​മാ​യ പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബും സം​ഘ​വും ഉ​പ്പു​കു​റു​ക്കി. സാ​ഹി​ബി​ന്റെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ ‘ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് വീ​ണ ആ ​ചോ​ര​ത്തു​ള്ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​രു ജ​ന​കീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന​ത്’. ഏ​റ​നാ​ട്, വ​ള്ളു​വ​നാ​ട് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ മാ​പ്പി​ള​മാ​രെ മ​ല​ബാ​റി​ൽ നി​ന്ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് നാ​ഴി​ക​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള ബം​ഗാ​ൾ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ലെ ദ്വീ​പ​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്ത​മാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രെ സാ​ഹി​ബും ‘അ​ൽ അ​മീ​നും’ നി​ര​ന്ത​രം ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​സം​ബ്ലി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന വി​ത്ത​ൽ​ഭാ​യി പ​ട്ടേ​ലി​നെ സാ​ഹി​ബ് നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗൗ​ര​വം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ഷ​യം അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​പ്പി​ച്ചു. പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ന്ത​മാ​ൻ സ്‌​കീ​മി​ൽ നി​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പി​ന്തി​രി​യു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    1937ൽ ​മ​ദ്രാ​സ് അ​സം​ബ്ലി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ല​പ്പു​റം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ്, മാ​പ്പി​ള​മാ​രെ ഭീ​ക​ര​രാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മ​ല​ബാ​റി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ‘മാ​പ്പി​ള ഔ​ട്ട്റേ​ജി​യ​സ് ആ​ക്ട്’ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ സാ​ഹി​ബി​നോ​ട് പാ​ർ​ട്ടി പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കാ​നാ​ണ് ഗാ​ന്ധി​ജി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബും ഇ.​മൊ​യ്തു മൗ​ല​വി​യും അ​ട​ക്കം ദേ​ശീ​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നൊ​പ്പം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളും നി​ല​കൊ​ണ്ടു. 1938ൽ ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. സ​ഞ്ജ​യ​ൻ ഈ ​കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത് ‘മ​ക്കാ-​മോ​സ്കോ സ​ഖ്യം’ എ​ന്നാ​ണ്. കെ.​പി.​സി.​സി.​ക്ക് ജ​ന​കീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ കൈ​വ​ന്ന​ത് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്. 7000 മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ബ​ലം 55,000 ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    നേ​താ​ജി സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ബോ​സു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യ സാ​ഹി​ബ് നേ​താ​ജി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യും കേ​ര​ള ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​രം​ഗം ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വേ​ർ​തി​രി​യു​ന്ന ച​രി​ത്ര​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സാ​ഹി​ബി​ന്റെ ജീ​വി​തം. അ​തി​നാ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ന്ന് വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലൊ​ക്കെ​യും അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന് ശി​ഷ്യ​രു​ണ്ടാ​യി.

    അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ജ​യി​ൽ​വാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​ന്ന അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് അ​ന്ന​ത്തെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗു​മാ​യി മു​ഖാ​മു​ഖം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ജ​ന​കീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ കൈ​വ​രി​ച്ച മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സാ​ഹി​ബി​നെ ദ​യാ​ര​ഹി​ത​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു. ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ത​രാ​ഷ്ട്ര​വാ​ദ​ത്തോ​ടോ, സ​മു​ദാ​യി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ടോ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ത്താ​ൻ മ​ടി​കാ​ണി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. അ​ത്യ​ന്തം പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ള​രെ ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി 1945 ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​സാ​ഹി​ബ് വി​ട​വാ​ങ്ങി.

    അ​യ്യ​പ്പ​പ​ണി​ക്ക​ർ എ​ഴു​തി:

    ‘‘അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രാ​ൾ ന​മു-

    ക്കു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല, മു​ൻ​പും

    പി​ൻ​പു​മെ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ന്നേ​രം

    ക്ഷ​മി​ക്കൂ നേ​താ​ക്ക​ളെ !’’h

    (സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലും ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

