    പൊലീസ് മർദനങ്ങൾ ദൃശ്യരേഖകളാവുമ്പോൾ
    അപരപ്രിയം
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 6:01 AM IST

    പൊലീസ് മർദനങ്ങൾ ദൃശ്യരേഖകളാവുമ്പോൾ

    പൊലീസ് മർദനങ്ങൾ ദൃശ്യരേഖകളാവുമ്പോൾ
     വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്തിനെ കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസുകാർ മർദിക്കുന്നതിന്റെ സി.സി ടി.വി ദൃശ്യം

    2003 ജൂ​ലൈ 23നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ന്യൂ​സ് ചാ​ന​ലാ​യ സി.​ബി.​എ​സ്, അ​ബു ഗു​റൈ​ബ് ത​ട​വ​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ചി​ല പീ​ഡ​ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. അ​തി​ന് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പേ​ത​ന്നെ ആം​ന​സ്റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലും റെ​ഡ്ക്രോ​സും, ഈ ​ത​ട​വ​റ​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​റ്റ്സ് ആ​ർ​മി​യും സി.​ഐ.​എ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​റാ​ഖി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കും സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കും മീ​തേ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യ ശാ​രീ​രി​ക-​മാ​ന​സി​ക മ​ർ​ദ​ന​മു​റ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​വ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു ച​ല​ന​വു​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​ബി.​എ​സ് മ​ർ​ദ​ന​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തോ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​വും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും വ​മ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ബു​ഷ്, ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി പെ​രു​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​റ​ബ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​യെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    മേ​യ് മാ​സം ആ​റാം​തീ​യ​തി വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ പോ​സ്റ്റ് പു​തി​യ പീ​ഡ​ന​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യും സ​മാ​ന​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​യി​ര​ത്തി അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ത​ൽ​ഫ​ല​മാ​യി ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ബു​ഷും ഇ​റാ​ഖ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് റം​സ്‌​ഫീ​ൽ​ഡും മു​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ തി​രു​ത്തു​ക​യും പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് മാ​പ്പു​പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ബു ഗു​റൈ​ബ് ത​ട​വ​റ​യു​ടെ മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും മ​ർ​ദ​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ർ​ദ​ന​മു​റ​ക​ളും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ത്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളാ​യോ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​സ്തു​താ​ന്വേ​ഷ​ണ രേ​ഖ​ക​ളാ​യോ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​റു​ണ്ട്. ഇ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഇ​ത്ത​രം പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ളാ​യും ച​ല​ന​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​വ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​റി​ട്ട​താ​കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വം. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ വി​യ​റ്റ്നാം അ​ധി​നി​വേ​ശ​കാ​ല​ത്ത്, നാ​പ്പാം ബോം​ബ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ള്ള​ലു​ക​ളോ​ടെ നി​ല​വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഓ​ടു​ന്ന ഫാ​ൻ തി ​കിം ഫു​ക്ക് എ​ന്ന ഒ​മ്പ​തു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യു​ടെ ചി​ത്രം അ​ക്കാ​ല​ത്തെ യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ട ഇറാഖി തടവുകാരനെ നായയുമായെത്തി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന യു.എസ് പട്ടാളക്കാരൻ- വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം

    മ​ർ​ദ​ന​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കെ​തി​രെ മ​റ്റൊ​രു വ്യ​ക്തി​യോ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ആ​ൾ​ക്കാ​രോ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​തി​ക്ര​മം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി മ​ർ​ദ​ന​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ആ​ന്ത​രി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​വ പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബു ഗു​റൈ​ബി​ലെ പീ​ഡ​ന​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക​രു​ടെ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​നൊ​പ്പം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പോ​പു​ല​ർ ക​ൾ​ച​റി​ന്റെ അ​ശ്ലീ​ല​ക​ര​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​നെ​യും സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ ചി​ന്ത​ക​ൻ സ്ലാ​വോ​യ് ഷീ​ഷെ​ക് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്ത് എ​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നെ കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ​യും മ​റ്റ് നാ​ല് പൊ​ലീ​സു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് 2023 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന് ക​ഠി​ന​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട സു​ജി​ത്തി​നെ, മ​ദ്യ​പി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​രു ചെ​വി​യു​ടെ കേ​ൾ​വി​ശ​ക്തി​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ സു​ജി​ത്തും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചു. ഒ​ട്ടേ​റെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പി​ന്തി​രി​യാ​തെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​ർ​ന്ന​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി പീ​ഡ​ന​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​വും അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി. പ്ര​ക്ഷോ​ഭ ഫ​ല​മാ​യി നാ​ല് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു, അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​യി. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​മാ​യി ഈ ​വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​തി​വു​പോ​ലെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ക്ഷ​പാ​തി​ത്വ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തെ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ചു​രു​ക്കി​ക്കാ​ണാ​നും പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് സ​മ​യം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സു​ജി​ത്തി​ന് മേ​ലു​ള്ള ചി​ല കേ​സു​ക​ളെ തെ​റ്റാ​യി ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക്രി​മി​ന​ലാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ടി​ച്ചി​ല്ല.

    സു​ജി​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മ​ർ​ദ​ന​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ക​യും മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തു​ട​ർ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യാ​യ​ത്. ഇ​തേ​സ​മ​യം ഇ​ട​തു​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​നം മൂ​ലം ശ​രീ​ര​വും മ​ന​സ്സും ത​ക​ർ​ന്നു പോ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്, പ​ല​ർ​ക്കും ജീ​വ​നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. സു​ജി​ത്തി​നെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നു. അ​വ​രി​ൽ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​വ​രു​മു​ണ്ട്. അ​ടൂ​രി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്ന ജോ​യ​ൽ എ​ന്ന ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ പി​താ​വ്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ക​ള്ള​മാ​ണെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ‘ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം വ​രും എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​കും’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ഭ​ര​ണ തു​ട​ർ​ച്ച നേ​ടി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​നം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് ചി​ല ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ വ​രെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ആ​ജ്ഞാ​നു​വ​ർ​ത്തി​ക​ളാ​യ ഒ​രു സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ബി​സി​ന​സി​നും ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ത​ല​പ്പ​ത്ത് വ​രെ​യു​ണ്ടെ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്. പു​രോ​ഗ​മ​ന സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്ന് സ്വ​യം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​ര​ള​മാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ഉ​ള്ള​ത്. ദ​ലി​ത് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​ഴാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്. 2022ൽ ​മാ​ത്രം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 235 ദ​ലി​ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യി. അ​വ​രി​ൽ 137 പേ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന് ക​ൽ​പ​റ്റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഗോ​കു​ൽ എ​ന്ന 18 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യാ​ത്ത ആ​ദി​വാ​സി ബാ​ല​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

    മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട​യി​ൽ ബി​ന്ദു എ​ന്ന ദ​ലി​ത് വീ​ട്ട​മ്മ വ്യാ​ജ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ പ്ര​തി​യാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ സു​നി​ൽ എ​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​നം മൂ​ലം സ​മ​നി​ല തെ​റ്റി അ​നാ​ഥ​നാ​യി അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​ഞ്ഞു ജീ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഗ​വും ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക്രൂ​ര​ത പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ന്ത് ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും അ​തി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഇ​ര​ക​ളെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ, പൊ​ലീ​സ് വ​ർ​ഗ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​ദ​ക യ​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ നി​ല​ക്കു​നി​ർ​ത്താ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന ‘വൈ​രു​ധ്യാ​ത്മ​ക സി​ദ്ധാ​ന്തം’ പു​ല​മ്പാ​നും മ​റ​ക്കാ​റി​ല്ല. ഇ​തേ​സ​മ​യം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഉ​പ​രി​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​രേ​ണ്യ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും വ​ഴ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ർ സ​മ​ർ​ഥ​രാ​ണ്. ഇ​തി​ന​ർ​ഥം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടോ പൗ​ര​സ​മ​ത്വ​ത്തി​നോ​ടോ ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    അ​ഫ്താ​ബ് ഇ​ല്ല​ത്ത് എ​ഴു​തു​ന്നു: ‘‘സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​യി സ്വ​യ​വും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രാ​ലും പ്ര​ശം​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​ര​ള​വും സി​വി​ലി​റ്റി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ക്രൂ​ര​ത ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​ട്ടും പി​ന്നാ​ക്ക​മ​ല്ല. പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് നി​രാ​യു​ധ​രാ​യ മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ളെ​യാ​ണ് കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ 17 ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​റി​യാം. സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ട​ക്കം ധാ​രാ​ളം ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഒ​രി​ക്ക​ലും യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ്ര​ഹ​സ​ന​ങ്ങ​ളാ​വ​ട്ടെ പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ൾ എ​ന്താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ അ​ർ​ഥം? ഇ​ത് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്റെ വീ​ഴ്ച​യ​ല്ല. ഇ​ത് സി​സ്റ്റം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ക​സ്റ്റ​ഡി പീ​ഡ​നം എ​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​ണ്. വം​ശീ​യ​ത​യും അ​പ​ര വി​ദ്വേ​ഷ​വും മ​ർ​ദ​ന​വു​മാ​ണ് ഭ​ര​ണം. പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ യു.​എ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നോ​ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ദേ​ശീ​യ പീ​ഡ​ന വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ന്ന് സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ അ​ട​ക്കം ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​ത്? കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ത​ന്നെ ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കാ​ൻ എ​ന്താ​ണ് ത​ട​സ്സം? പൊ​ലീ​സ് ഭീ​ക​ര​ത​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ എ​ന്ത് സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ഉ​ള്ള​ത്? പ​ല്ലും ന​ഖ​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത കു​റെ ക​മീ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ല്ലാ​തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ന്ത് പൗ​ര​സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​മു​ക്കു​ള്ള​ത്?’’

    ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളെ വെ​ള്ള​പൂ​ശു​ക​യോ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞൊ​ഴി​യു​ക​യോ അ​ല്ല ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. മ​റി​ച്ച്, പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ സി​വി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക്കും പൗ​ര​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പു​തു​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

