    ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ‘നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ’

    ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ‘നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ’
    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ മു​​ഖ്യ​​ധാ​​ര രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ക​​ക്ഷി​​ക​​ളു​​ടെ മു​​ൻ​​കൈ​​യി​​ൽ അ​​ല്ലാ​​തെ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ​​പ്പ​​റ്റി പ​​റ​​യു​​മ്പോ​​ൾ ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചു കേ​​ൾ​​ക്കാ​​റു​​ള്ള ദു​​രാ​​രോ​​പ​​ണ പ​​ദ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ‘നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റ്റ​​ക്കാ​​ർ’ നി​​ഗൂ​​ഢ ശ​​ക്തി​​ക​​ൾ, തീ​​വ്ര​​വാ​​ദി​​ക​​ൾ, അ​​രാ​​ജ​​ക സം​​ഘ​​ങ്ങ​​ൾ മു​​ത​​ലാ​​യ​​വ.

    2003 ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി മാ​​സ​​ത്തി​​ൽ വ​​യ​​നാ​​ട്ടി​​ലെ മു​​ത്ത​​ങ്ങ​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ആ​​ദി​​വാ​​സി ഭൂ​​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ന് നേ​​രെ​​യു​​ണ്ടാ​​യ പൊ​​ലീ​​സ് വെ​​ടി​​വെ​​പ്പി​​നെ​​യും ന​​ര​​നാ​​യാ​​ട്ടി​​നെ​​യും ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ അ​​ന്ന​​ത്തെ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ഭ​​ര​​ണ​​ക​​ർ​​ത്താ​​ക്ക​​ൾ പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്, ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ പീ​​പ്ൾ​​സ് ഗ്രൂ​​പ് എ​​ന്ന മാ​​വോ​​വാ​​ദി സം​​ഘ​​ട​​ന ‘നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റി’​​യെ​​ന്നാ​​ണ്. 2009 സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​റി​​ൽ വ​​ർ​​ക്ക​​ല​​യി​​ൽ ശി​​വ​​കു​​മാ​​ർ എ​​ന്ന വ​​യോ​​ധി​​ക​​ൻ കൊ​​ല​​​ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​തി​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ ഡി.​​എ​​ച്ച്.​​ആ​​ർ.​​എം എ​​ന്ന സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക്കെ​​തി​​രെ ന​​ട​​ന്ന അ​​തി​​ഭീ​​ക​​ര പൊ​​ലീ​​സ് വേ​​ട്ട​​യാ​​ട​​ലി​​നെ ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ അ​​ന്ന​​ത്തെ ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ സ​​ർ​​ക്കാ​​റും അ​​വ​​രു​​ടെ മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളും പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത് അ​​തൊ​​രു ‘നി​​ഗൂ​​ഢ സം​​ഘ​​ട​​ന’​​യാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ്.

    2009 മേ​​യ് 17ന് ​​ബീ​​മാ​​പ്പ​​ള്ളി​​യി​​ൽ ആ​​റ് മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളെ വെ​​ടി​​വെ​​ച്ചു​​കൊ​​ല്ലു​​ക​​യും നി​​ര​​വ​​ധി​​പേ​​ർ​​ക്ക് പ​​രി​​ക്കു​​പ​​റ്റു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട ഭീ​​ക​​ര​​ത​​യെ​​പ്പ​​റ്റി പൊ​​തു​​ബോ​​ധ പി​​ന്തു​​ണ​​യോ​​ടെ ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം അ​​ഴി​​ച്ചു​​വി​​ട്ട വാ​​ദം, ആ ​​പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്ത് അ​​നി​​യ​​ന്ത്രി​​ത​​മാ​​യ ആ​​ക്ര​​മ​​ണ സ്വ​​ഭാ​​വ​​മു​​ള്ള​​വ​​രും സി​​വി​​ൽ നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നു​​സ​​രി​​ക്കാ​​ത്ത​​വ​​രു​​മാ​​യ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് അ​​ധി​​വ​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നാ​​ണ്. 2007ൽ ​​ചെ​​ങ്ങ​​റ​​യി​​ൽ ളാ​​ഹ ഗോ​​പാ​​ല​​ന്റെ​​യും സെ​​ലീ​​ന പ്രാ​​ക്കാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ​​യും നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ഏ​​റ്റ​​വും അ​​ടി​​ത്ത​​ട്ടി​​ലു​​ള്ള​​വ​​രും ഭൂ​​ര​​ഹി​​ത​​രു​​മാ​​യ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​വ​​രെ അ​​ന്ന​​ത്തെ മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി വി.​​എ​​സ്. അ​​ച്യു​​താ​​ന​​ന്ദ​​ൻ അ​​ധി​​ക്ഷേ​​പി​​ച്ച​​ത് ‘മോ​​ഷ്ടാ​​ക്ക’​​ളെ​​ന്നും ആ​​ക്ര​​മ​​ണ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന അ​​രാ​​ജ​​ക സം​​ഘ​​മെ​​ന്നു​​മാ​​ണ്. ഇ​​തേ​​കാ​​ല​​ത്ത് ന​​ട​​ന്ന അ​​രി​​പ്ര ഭൂ​​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​​​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​വ​​രെ​​യും സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ വി​​ധ​​ത്തി​​ൽ​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് അ​​ധി​​ക്ഷേ​​പി​​ച്ച​​ത്.

    2018ൽ ​​ഗെ​​യി​​ൽ പൈ​​പ്പ് ലൈ​​ൻ സ്ഥാ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നെ​​തി​​രെ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലു​​ട​​നീ​​ളം വ​​ലി​​യ ബ​​ഹു​​ജ​​ന പ്ര​​തി​​​രോ​​ധം രൂ​​പ​​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി മു​​ക്ക​​ത്ത് വ​​ലി​​യ തോ​​തി​​ലു​​ള്ള പൊ​​ലീ​​സ് ബ​​ല​​​പ്ര​​യോ​​ഗം സ​​മ​​ര​​ക്കാ​​ർ​​ക്കെ​​തി​​രെ ന​​ട​​ക്കു​​ക​​യു​​ണ്ടാ​​യി. ഈ ​​ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തെ മ​​റ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ മു​​ഖ​​പ​​ത്രം പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്, ഏ​​ഴാം​​നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടു​​കാ​​രാ​​യ ‘മ​​ത തീ​​വ്ര​​വാ​​ദി​​ക​​ൾ’ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ലും ലീ​​ഗി​​ലും നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റി ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ വ​​ഴി​​തെ​​റ്റി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്നാ​​ണ്.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ എ​​ട്ടു​​മാ​​സ​​ത്തി​​ല​​ധി​​ക​​മാ​​യി തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്ത് ന​​ട​​ന്ന ആ​​ശാ​​വ​​ർ​​ക്ക​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ സ​​മ​​ര നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ എ​​സ്.​​യു.​​സി.​​ഐ എ​​ന്നൊ​​രു ചെ​​റി​​യ ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​പേ​​രി​​ൽ ആ​​ശാ വ​​ർ​​ക്ക​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ സ​​മ​​ര​​ത്തെ പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി അ​​വ​​ഹേ​​ളി​​ക്കാ​​നും, ഏ​​റ്റ​​വും അ​​ടി​​ത്ത​​ട്ടി​​ൽ പ​​ണി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന സ്ത്രീ​​ക​​ൾ എ​​ന്ന പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന​​പോ​​ലും ന​​ൽ​​കാ​​തെ അ​​വ​​രെ വെ​​യി​​ല​​ത്തും മ​​ഴ​​യ​​ത്തും കി​​ട​​ത്തി ന​​ര​​കി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​മാ​​ണ് ഇ​​ട​​തു​​ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​വും അ​​വ​​രു​​ടെ പാ​​ർ​​ട്ടി യ​​ന്ത്ര​​വും ബു​​ദ്ധി​​ജീ​​വി​​ക​​ളും അ​​ഹോ​​രാ​​ത്രം ശ്ര​​മി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​​പ്പോ​​ൾ താ​​മ​​ര​​ശ്ശേ​​രി​​യി​​ൽ ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല​​മാ​​യി ന​​ട​​ന്നു​​വ​​രു​​ന്ന ഫ്ര​​ഷ്‍ക​​ട്ട് വി​​രു​​ദ്ധ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ എ​​ല്ലാ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കാ​​രും പ​​​​​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​രെ ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് മ​​ത തീ​​വ്ര​​വാ​​ദി​​ക​​ൾ നു​​ഴ​​ഞ്ഞു ക​​യ​​റി​​യാ​​ണെ​​ന്നു പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട വ​​ക്താ​​ക്ക​​ൾ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്.

    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ഇ​​രു​​മു​​ന്ന​​ണി​​ക​​ളും മാ​​റി​​മാ​​റി ഭ​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ മേ​​ൽ​​പ​​റ​​ഞ്ഞ വി​​ധ​​ത്തി​​ൽ തേ​​ജോ​​വ​​ധം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തും അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​തും പ​​തി​​വാ​​ണ്. എ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ മു​​ന്ന​​ണി അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​റു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ലെ മ​​ർ​​ദ​​ന മു​​റ​​ക​​ളും ദു​​ഷ്​​​പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും തീ​​വ്ര​​മാ​​യി മാ​​റു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് കാ​​ണാം. ഇ​​തി​​നു കാ​​ര​​ണം, മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ഭ​​ര​​ണം ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ പാ​​ർ​​ട്ടി സം​​വി​​ധാ​​ന​​വും ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​വും ഒ​​ന്നാ​​യി മാ​​റു​​ന്നു എ​​ന്ന​​താ​​ണ്. ത​​ൽ​​ഫ​​ല​​മാ​​യി, കീ​​ഴ്ത്ത​​ട്ടി​​ലു​​ള്ള അ​​ണി​​ക​​ൾ മു​​ത​​ൽ ഉ​​ന്ന​​ത നേ​​തൃ​​ത്വം​​വ​​രെ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​ന്റെ നാ​​വു​​ക​​ളും വ​​ക്താ​​ക്ക​​ളു​​മാ​​യി മാ​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഇ​​വ​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം ഗൃ​​ഹാ​​തു​​ര മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റു​​ക​​ളും ലി​​ബ​​റ​​ൽ സ്ത്രീ​​വാ​​ദി​​ക​​ളും മ​​റ്റും ഒ​​ത്തു​​ചേ​​രു​​ക​​യും ചെ​​യ്യും. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, സാം​​സ്കാ​​രി​​ക രം​​ഗ​​ത്തും മാ​​ധ്യ​​മ രം​​ഗ​​ത്തു​​മു​​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി പേ​​രെ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ക​​ളാ​​ക്കി ചേ​​ർ​​ത്തു​​നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യോ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​രാ​​ക്കി മാ​​റ്റു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യും. ഇ​​ത്ത​​ര​​ക്കാ​​രു​​ടെ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ത നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​ത​​യോ​​ടൊ​​പ്പം സി​​നി​​മ​​യി​​ലെ​​യും പോ​​പു​​ല​​ർ ക​​ൾ​​ച്ച​​റി​​ലെ​​യും സൂ​​പ്പ​​ർ സ്റ്റാ​​റു​​ക​​ളെ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന ശാ​​ല​​യാ​​ക്കി പൊ​​തു​​മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തെ മാ​​റ്റാ​​നും മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ ഭ​​ര​​ണ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ സാ​​ധി​​ക്കു​​ന്നു.

    സം​​സ്ഥാ​​നം ക​​ടു​​ത്ത സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ലാ​​ണെ​​ന്നും ഫെ​​ഡ​​റ​​ൽ ത​​ത്ത്വ​​ങ്ങ​​ളെ ബ​​ലി​​ക​​ഴി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് കേ​​ന്ദ്ര ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം ​പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​​ക​​ളു​​​ടെ വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​ന് ത​​ട​​സ്സം ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കു​​മ​​റി​​യാം. ഇ​​തേ അ​​വ​​സ​​ര​​ത്തി​​ൽ യാ​​തൊ​​രു മ​​നഃ​​സാ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ത്തു​​മി​​ല്ലാ​​തെ വ​​ലി​​യ ആ​​ർ​​ഭാ​​ട​​ത്തോ​​ടെ അ​​നേ​​കം ആ​​ഘോ​​ഷ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യും അ​​തി​​ലെ​​ല്ലാം സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ലെ അ​​തി​​സ​​മ്പ​​ന്ന വി​​ഭാ​​ഗ​​ക്കാ​​രാ​​യ ന​​ടീ​​ന​​ട​​ന്മാ​​ർ​​ക്കും പോ​​പു​​ല​​ർ താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും പൊ​​തു​​മു​​ത​​ൽ വാ​​രി​​ക്കോ​​രി കൊ​​ടു​​ത്ത് ധൂ​​ർ​​ത്ത​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​തും കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ പി​​ണ​​റാ​​യി ഭ​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ടെ നി​​ല​​വി​​ൽ വ​​ന്ന സാം​​സ്കാ​​രി​​ക ആ​​ഭാ​​സ​​മാ​​ണ്.

    ഇ​​തി​​നെ​​തി​​രെ ആ​​രെ​​ങ്കി​​ലും മി​​ണ്ടി​​യാ​​ൽ, സം​​സ്ഥാ​​നം സ്കാ​​ൻ​​ഡി​​നേ​​വി​​യ​​ൻ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് തു​​ല്യ​​മാ​​യ ആ​​ഹ്ലാ​​ദ സൂ​​ചി​​ക​​യി​​ലേ​​ക്ക് കു​​തി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും ഇ​​വി​​ടെ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള വി​​ക​​സ​​ന സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ന്യൂ​​യോ​​ർ​​ക്കി​​നെ​​യും ദു​​ബൈ​​യി​​യെ​​യും ക​​ട​​ത്തി​​വെ​​ട്ടു​​ന്ന​​താ​​ണെ​​ന്ന് വാ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന ‘വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ർ’ രം​​ഗ​​ത്തു​​വ​​രും. സ്വ​​ത​​ന്ത്ര ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ​​ക്കാ​​രാ​​യി ന​​ടി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ത്ത​​രം വി​​ദ​​ഗ്ധ​​രും അ​​സം​​ഖ്യം സോ​​ഷ്യ​​ൽ മീ​​ഡി​​യ ഹാ​​ൻ​​ഡി​​ലു​​ക​​ളും സ​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ, ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട സു​​ര​​ക്ഷ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ‘മി​​സ് ഇ​​ൻ​​​​ഫോ​​ർ​​മേ​​ഷ​​ൻ’ എ​​ന്ന വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ തി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ടു​​ന്ന പെ​​യ്ഡ് ഏ​​ജ​​ൻ​​സി​​ക​​ളാ​​ണെ​​ന്ന​​താ​​ണ് വ​​സ്തു​​ത. ഇ​​ക്കൂ​​ട്ട​​രാ​​ണ് ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​​ളെ അ​​വ​​ഹേ​​ളി​​ക്കാ​​നും അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ർ​​ത്താ​​നും ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​ന് ബു​​ദ്ധി​​യു​​പ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു​​കൊ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ.

    മ​​റ്റൊ​​രു പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട കാ​​ര്യം, മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് മു​​ന്ന​​ണി ഭ​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത അ​​വ​​സ്ഥ സം​​ജാ​​ത​​മാ​​കു​​ന്ന​​താ​​യി അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​താ​​ണ്. യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​മി​​ല്ലാ​​താ​​കു​​ന്ന​​ത​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് കീ​​ഴാ​​ള​​പ​​ക്ഷ​​ത്തും ബ​​ഹു​​ജ​​ന പ​​ക്ഷ​​ത്തു​​മു​​ള്ള ചെ​​റു സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളെ​​യും സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ​​യും വി​​മ​​ത സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക മു​​ഖ്യ​​ധാ​​ര വി​​സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് മൂ​​ല​​മാ​​ണ് ഈ ​​ശൂ​​ന്യ​​ത അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. മ​​റ്റൊ​​രു വി​​ധ​​ത്തി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ, ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​വും ബ്യൂ​​റോ​​ക്രാ​​റ്റി​​ക് മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ ച​​ലി​​ക്കു​​ന്ന പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളും പു​​തു​​കാ​​ല ബ​​ഹു​​ജ​​ന ക​​ർ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​മാ​​യി ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളാ​​നും അ​​തി​​ന്റെ ച​​രി​​ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യ പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​ത്തെ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നും വി​​സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​മൂ​​ല​​മാ​​ണ് ഏ​​ത് ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ​​മ​​ര​​ത്തെ​​യും ല​​ക്കും​​ല​​ഗാ​​നു​​മി​​ല്ലാ​​തെ പി​​ശാ​​ചു​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കാ​​നും ക​​ട​​ന്നാ​​ക്ര​​മി​​ക്കാ​​നും അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​ത്.

    നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റ്റ​​ക്കാ​​ർ, നി​​ഗൂ​​ഢ ശ​​ക്തി​​ക​​ൾ, മ​​ത തീ​​വ്ര​​വാ​​ദി​​ക​​ൾ മു​​ത​​ലാ​​യ പ​​ദ​​ങ്ങ​​ളെ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ചാ​​ൽ അ​​വ​​യെ​​ല്ലാം കൊ​​ളോ​​ണി​​യ​​ൽ അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സ​​വ​​ർ​​ണ മേ​​ധാ​​വി​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ട​​പ്പാ​​ടി​​ലൂ​​ടെ ഉ​​ത്ഭ​​വി​​ച്ച​​താ​​ണെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​കും. ബ​​ഹു​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും അ​​രി​​കു ​വ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ​​യും ദൈ​​നം​​ദി​​ന ജീ​​വി​​താ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളും വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ അ​​വ​​ർ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന പു​​റ​​ന്ത​​ള്ള​​ലും അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന​​ക​​ളു​​മാ​​ണ് മു​​ഖ്യ​​ധാ​​ര രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​നു​​പു​​റ​​ത്ത് ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട ശ​​ക്തി​​ക​​ൾ ഇ​​ത്ത​​രം വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ളെ തി​​ക​​ച്ചും സം​​വാ​​ദ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യും അ​​ക്ര​​മ​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഷ​​യി​​ലും പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​തു മൂ​​ല​​മാ​​ണ് അ​​വ​​ർ കൊ​​ളോ​​ണി​​യ​​ൽ അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സ​​വ​​ർ​​ണ മേ​​ധാ​​വി​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ഭാ​​ഷ ക​​ട​​മെ​​ടു​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ട് തി​​രി​​ച്ചാ​​ക്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ണ്.

    പ്ര​​സി​​ദ്ധ മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​കാ​​ശ ചി​​ന്ത​​ക​​ൻ കെ. ​​ബാ​​ല​​ഗോ​​പാ​​ൽ എ​​ഴു​​തു​​ന്നു. ‘‘ മൗ​​ലി​​കാ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ക​​ത്വ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും പ്ര​​ത്യേ​​ക പ​​ട്ടി​​ക​​ക​​ൾ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​വു​​ക​​യും ശ്രീ​​ല​​ങ്ക​​യി​​ലും പാ​​കി​​സ്താ​​നി​​ലും എ​​ഴു​​തി​​ച്ചേ​​ർ​​ക്കാ​​തെ പോ​​യ​​തും യാ​​ദൃ​​ച്ഛി​​ക​​മ​​ല്ല. 150 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തോ​​ളം നീ​​ണ്ടു​​നി​​ന്ന ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ സു​​ദീ​​ർ​​ഘ​​വും ത്യാ​​ഗോ​​ജ്ജ്വ​​ല​​വു​​മാ​​യ സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​വി​​ടെ ന​​ട​​ത്ത​​പ്പെ​​ട്ടു എ​​ന്നു ത​​ന്നെ​​യാ​​ണി​​തി​​ന് കാ​​ര​​ണം. ഈ ​​സ​​മ​​ര​​പ്ര​​ക്രി​​യ​​ക​​ളു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി അ​​വ​​കാ​​ശ​​ത്തെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച ഒ​​രു വി​​ക​​സി​​ച്ച ബോ​​ധം ഇ​​വി​​ട​​ത്തെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് മു​​മ്പു​​ത​​ന്നെ സ​​വ​​ർ​​ണ മേ​​ധാ​​വി​​ത്വ​​ത്തി​​നും പു​​രു​​ഷ മേ​​ധാ​​വി​​ത്വ​​ത്തി​​നു​​മെ​​തി​​രെ ഇ​​വി​​ടെ സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് എ​​ല്ലാ പൗ​​ര​​രെ​​യും തു​​ല്യ​​നി​​ല​​യി​​ൽ കാ​​ണു​​ന്ന ആ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കി​​ൾ 14, മ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ​​യോ ജാ​​തി​​യു​​ടെ​​യോ ലിം​​ഗ വ്യ​​ത്യാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ​​യോ പേ​​രി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ വി​​വേ​​ച​​നം കാ​​ണി​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന വ്യ​​വ​​സ്ഥ ചെ​​യ്യു​​ന്ന ആ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കി​​ൾ 15, അ​​യി​​ത്ത​​ത്തെ നി​​രോ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കി​​ൾ 17 എ​​ന്നീ വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ൾ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ എ​​ഴു​​തി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്’’. ​

    ചു​​രു​​ക്കി​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ സ​​മ​​കാ​​ലീ​​ന ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ​​യും അ​​രി​​കു​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ ച​​രി​​ത്ര​​മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​ട​​ർ​​ത്തി​​മാ​​റ്റി​​ക്കാ​​ണു​​ക​​യും ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ധി​​കാ​​ര ശേ​​ഷി​​യു​​ടെ ബ​​ല​​ത്തി​​ൽ പു​​തു​​സം​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ട​​ച്ചു​​ക​​ള​​യു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​വ​​ർ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​ക്കും നി​​യ​​മ​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക്കു​​മെ​​തി​​രാ​​യി ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​വ​​ർ കൊ​​ളോ​​ണി​​യ​​ൽ അ​​തി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും സ​​വ​​ർ​​ണ മേ​​ധാ​​വി​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പ​​ഴ​​കി​​ത്തു​​രു​​മ്പി​​ച്ച ആ​​യു​​ധ​​ങ്ങ​​ൾ പു​​റ​​ത്തെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് യാ​​ദൃ​​ച്ഛി​​ക​​മ​​ല്ല.

