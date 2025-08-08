Begin typing your search above and press return to search.
    എ​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം പു​സ്​​ത​ക​ത്തിന്‍റെ 300-ാം പ​തി​പ്പ് ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി​ഭാ​ഷ​ണം
    എ​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം പു​സ്​​ത​ക​ത്തിന്‍റെ 300-ാം പ​തി​പ്പ് ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel

    എ​ന്റെ പു​തി​യ പു​സ്​​ത​കം ഇ​റ​ങ്ങി മാ​സം​തി​ക​യും​മു​മ്പേ ഇ​ത്രാം പ​തി​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു, എ​ന്റെ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​മ​ല്ലോ, ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ റോ​യ​ൽ​റ്റി കി​ട്ടി​യ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ കാ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്നു, പൂ​ങ്കി​നാ​വ് വാ​രി​ക​യി​ൽ വ​ന്ന എ​ന്റെ സാ​ഹി​ത്യം വാ​യി​ച്ച് ന​ന്നാ​വു​മ​ല്ലോ - അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ അ​സം​ഖ്യം ‘അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു’​ക​ൾ വ​ന്നു​കു​മി​യു​ക​യാ​ണ് സാം​സ്​​കാ​രി​ക​രം​ഗ​ത്ത്; സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ന്ന് ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യും പ​റ​യാം. പു​സ്​​ത​ക​ക്ക​വ​റു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ​തി​പ്പു​ന​മ്പ​റും വി​റ്റ കോ​പ്പി​ക​ളു​ടെ - എ​ണ്ണ​വും കാ​ണാം. ഈ ​പ​തി​പ്പു​ത്സ​വ​കാ​ലം കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​യ്യ​പ്പ​പ്പ​ണി​ക്ക​രെ​യാ​ണ് ഓ​ർ​മ വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​റു​പ​ത്ത​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പേ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു കാ​ലം​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​ക്ക​ണ്ടു​വെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള​ക​വി​ത​യി​ൽ ആ​ധു​നി​ക​ത​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 1960ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘കു​രു​ക്ഷേ​ത്ര’​ത്തി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​പ്പ​ണി​ക്ക​ർ എ​ഴു​തി:

    ‘‘ആ​ളു​തി​ക്കി​ത്തി​ര​ക്കി​യേ​റു​ന്ന-

    താ​ണ്, ച​ന്ത​യ​താ​ണെ​ൻ പ്ര​പ​ഞ്ചം

    വി​ൽ​പ്പ​ന​യ്ക്കു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ളും പേ​റി

    വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​ർ വ​രു​ന്നു,

    പോ​കു​ന്നു,

    ത​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ

    വി​ൽ​ക്കു​ന്നു, വീ​ണ്ടും

    ത​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വി​ല​പേ​ശി നി​ല്പൂ.’’

    ഇ​താ ഇ​ത്രാം പ​തി​പ്പെ​ന്നു വി​ളി​ച്ചു​കൂ​വി പു​സ്​​ത​കം മ​ഹാ​കേ​മ​മെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​സാ​ധ​ക​രും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും അ​യ്യ​പ്പ​പ്പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ ത​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രും ത​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ വി​ല​പേ​ശു​ന്ന​വ​രു​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു. ‘നീ​യ​റി​യു​ന്നോ വാ​യ​ന​ക്കാ​രാ നീ​റു​മെ​ന്നു​ള്ളി​ൽ നി​റ​യും വ്യ​ഥ​ക​ൾ, നീ​റു​മെ​ന്നു​ള്ളി​ലെ ന​ക്ഷ​ത്ര​വീ​ര്യം’ എ​ന്നു ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രാ​ണ് ‘പ​തി​പ്പി​തു​ക​ണ്ടാ​യോ’ എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ച് വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ വ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തും വാ​ങ്ങേ​ണ്ട​തും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സോ​പ്പും ചീ​പ്പും​പോ​ലെ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള​ല്ല സാ​ഹി​ത്യ​കൃ​തി​ക​ൾ. അ​വ​യു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ത്തി​ക്സ്​ വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​ണ്. മു​മ്പൊ​ക്കെ ആ​യി​ര​വും ര​ണ്ടാ​യി​ര​വും പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ച്ച​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തീ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത പ​തി​പ്പു​വ​രും. ഈ​യി​ടെ​യാ​യി അ​തു മാ​റി. വ​ള​രെ​ക്കു​റ​ച്ചു​മാ​ത്രം അ​ച്ച​ടി​ക്കും. തീ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത പ​തി​പ്പി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി. അ​ത് അ​മ്പ​തോ നൂ​റോ കോ​പ്പി മാ​ത്ര​മാ​കാ​നും മ​തി. അ​ങ്ങ​നെ പ​തി​പ്പു​ക​ൾ പെ​രു​കു​ന്നു. പെ​രു​കു​ന്തോ​റും സാ​ഹി​ത്യോ​ൽ​പാ​ദ​ക​ൻ മ​ഹാ​നാ​വു​ന്നു.

    അ​യ്യ​പ്പ​പ്പ​ണി​ക്കർ

    ഒ​രു എ​ഡി​ഷ​ൻ എ​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ് പ​തി​പ്പ് എ​ന്നു മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലെ​യും മ​റ്റും പ്ര​സാ​ധ​ന​ത്തി​ൽ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ഗോ​ള പു​സ്​​ത​ക​പ്ര​സാ​ധ​ന വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നൊ​ക്കെ ചി​ല അ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളും അ​ർ​ഥ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഒ​രു പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് എ​ഡി​ഷ​ൻ. മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, നി​സ്സാ​ര​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടെ വീ​ണ്ടും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് റീ​പ്രി​ന്റ്. ഒ​രു സ​മ​യ​ത്ത് നി​ശ്ചി​ത എ​ണ്ണം കോ​പ്പി​ക​ൾ അ​ച്ച​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ഇം​പ്ര​ഷ​ൻ എ​ന്നും പ​റ​യും. അ​തു വീ​ണ്ടും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ന്യൂ​ഇം​പ്ര​ഷ​ൻ അ​ഥ​വ റീ​പ്രി​ന്റ്. ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പി​ൽ (എ​ഡി​ഷ​ൻ) നി​ന്ന് ഗ​ണ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തേ​തി​ന്റെ പാ​ഠ​ഭേ​ദ​മാ​യി വീ​ണ്ടും പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ എ​ഡി​ഷ​ൻ. മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് എ​ഡി​ഷ​ൻ, തേ​ർ​ഡ് എ​ഡി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളും. ഓ​രോ എ​ഡി​ഷ​നും റീ​പ്രി​ന്റു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​വാം. പു​സ്​​ത​ക​പ്ര​സാ​ധ​നം, എ​ഡി​റ്റി​ങ് എ​ന്നി​വ​യെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ആ​ധി​കാ​രി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​റു​ള്ള ‘ദ ​കേം​ബ്രി​ജ് ഹാ​ൻ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫോ​ർ എ​ഡി​റ്റേ​ഴ്സി’​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: ‘ര​ണ്ടാം (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ) എ​ഡി​ഷ​ൻ എ​ന്ന സം​ജ്ഞ കൃ​തി​യി​ൽ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലു​ക​ളോ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. ‘ന്യൂ ​എ​ഡി​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന സം​ജ്ഞ ക​രു​ത​ലോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യ എ​ഡി​ഷ​നു​ക​ൾ (വീ​ണ്ടും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ/ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​വ) വേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ത് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.’ ഇ​തൊ​ന്നും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ പു​സ്​​ത​ക​പ്ര​സാ​ധ​നം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്രം.

    സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​തി​പ്പു​ബ​ഹ​ള​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം പെ​രു​മ്പ​ട​വം ശ്രീ​ധ​ര​ന്റെ നോ​വ​ലാ​യ ‘ഒ​രു സ​ങ്കീ​ർ​ത്ത​നം പോ​ലെ’​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​തി​പ്പു​ക​ളും ജ​ന​പ്രീ​തി​യും ല​ഭി​ച്ചി​ട​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ്. 1993ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ആ ​പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ണ്ടാ​യ പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ്ര​സാ​ധ​ക​നാ​യ ആ​ശ്രാ​മം ഭാ​സി റീ​പ്രി​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നു​ത​ന്നെ കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​സ്. ര​മേ​ശ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ വി​വാ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച നാ​ട​ക​മാ​യ ‘ശ​താ​ഭി​ഷേ​കം’ 1994 ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് ഡി.​സി. ബു​ക്സ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 1994 ന​വം​ബ​ർ 8,14,16, ഡി​സം​ബ​ർ 3, 6, 1995 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 20 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ പ​തി​പ്പു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. ഓ​രോ​ന്നി​ലും അ​ച്ച​ടി​ച്ച കോ​പ്പി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം സ​ഹി​തം റീ​പ്രി​ന്റ് എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​വേ​ക​മൊ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​സാ​ധ​ന​രം​ഗ​ത്തി​ല്ല. വ​ൻ ജ​ന​പ്രീ​തി നേ​ടി​യ ബെ​ന്യാ​മി​ന്റെ ‘ആ​ടു​ജീ​വി​തം’ പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു ദി​വ​സം നൂ​റാം പ​തി​പ്പി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ക​ഥ​യും ക​ളി​യും മാ​റി. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പി.​ഒ.​ഡി എ​ന്ന പ്രി​ന്റ് ഓ​ൺ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ രീ​തി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘കാ​ക​ൻ പ​റ​ന്നു പു​ന​ര​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പോ​കു​ന്ന വ​ഴി പോ​കു​ന്ന​തി’​ന് പി​ന്നെ താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. റീ​പ്രി​ന്റു​ക​ൾ എ​ഡി​ഷ​നാ​യി മാ​റി. അ​ഞ്ച് കോ​പ്പി​യും അ​മ്പ​ത് കോ​പ്പി​യും ഓ​രോ എ​ഡി​ഷ​നാ​യി. ഓ​രോ നൂ​റു​കോ​പ്പി​യെ​യും താ​ൻ ഒ​രു എ​ഡി​ഷ​നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​സാ​ധ​ക​ൻ പ​ച്ച​യാ​യി​ത്ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​പി. അ​പ്പ​ൻ

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്രി​ന്റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ, വി​ക​സി​ച്ചു​വ​ന്ന പി.​ഒ.​ഡി​യി​ൽ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു കോ​പ്പി ത​ന്നെ അ​ച്ച​ടി​ക്കാം. അ​ങ്ങ​നെ അ​ച്ച​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഓ​രോ കോ​പ്പി​യെ​യും ഓ​രോ പ​തി​പ്പാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി എ​ന്റെ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നൂ​റാം പ​തി​പ്പാ​യി എ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​കും. റീ​ൽ​സ്, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റി​വ്യൂ, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാ​മു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് മൂ​വാ​യി​ര​മാ​കാ​നും അ​ധി​ക​നേ​രം വേ​ണ്ട.

    പു​സ്​​ത​ക​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​നി​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട​പ്പു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ പു​തി​യ നോ​വ​ൽ എ​ഴു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി, ഇ​ത്രാ​മ​ധ്യാ​യ​മാ​യി, ട്വി​സ്റ്റ് കി​ട്ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ടു​ക​യാ​ണ് ഒ​രു വ​ഴി. നോ​വ​ലി​ൽ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക (ഞാ​ൻ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ നോ​വ​ൽ വാ​യി​ക്കൂ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​ർ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച് പ​തി​പ്പു കൂ​ട്ടും), നോ​വ​ലി​ന് പേ​രി​ടാ​ൻ വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പ​തി​പ്പും പ്ര​ശം​സ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​യു​മൊ​ക്കെ ന​ല്ല​തു​ത​ന്നെ. ‘ശി​ര​ശ്ചേ​ദം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്ത​സ്സ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന് കെ.​പി. അ​പ്പ​ൻ പ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​തും ന​ന്ന്.

