    date_range 4 Sept 2025 6:30 AM IST
    പൊലീസിന്റെ ​ഇടിമുറികൾ സിനിമാക്കഥയല്ല

    പൊലീസിന്‍റെ അ​തി​ക്രൂ​ര മർദനത്തിനിരയായ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തൃ​ശൂ​ർ ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ജി​ത്ത് വി.​എ​സ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു....
    Kerala Police
    സു​ജി​ത്തിനെ സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസുകാർ സംഘംചേർന്ന് മർദിക്കുന്നതിന്റെ സി.സി ടി.വി ദൃശ്യം

    അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലും ചി​ല സി​നി​മ​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​​ന്റെ ക​സ്​​റ്റ​ഡി പീ​ഡ​ന​ക​ഥ​ക​ൾ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​റ്​; അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ. ജ​ന​മൈ​ത്രി-​ശി​ശു സൗ​ഹൃ​ദ- വ​നി​ത​സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നൊ​ക്കെ ത​രാ​ത​രം​പോ​ലെ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ വെ​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​സ്റ്റ​ഡി കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സും ഒ​ട്ടും പി​ന്നി​ല​ല്ല. കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​ഴു​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ങ്ങ​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട​ണം എ​ന്നും പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് അ​റി​യാം. ഈ​യി​ടെ വി​ധി വ​ന്ന ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ ഉ​രു​ട്ടി​ക്കൊ​ല​ക്കേ​സ്​ ത​ന്നെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തൃ​ശൂ​ർ ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ജി​ത്ത് വി.​എ​സി​​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​ര​ന്ത​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്​ ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ ന​ടു​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സു​ജി​ത്ത് വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ടി​മു​റി നേ​രി​ട്ട​നു​ഭ​വി​ച്ച സു​ജി​ത്ത് വി.​എ​സ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    സു​ജി​ത്തി​നെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ കൂ​ട്ടം​ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഭീ​തി​യു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ന്ന​ത്തെ സം​ഭ​വം ഒ​ന്ന് ചു​രു​ക്കി വി​വ​രി​ക്കാ​മോ?

    പൊ​ലീ​സ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​ദ​നോ​പ​ക​ര​ണം ആ​ണെ​ന്ന് ന​ല്ല നി​ശ്ച​യ​മു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം എ​ത്ര​മാ​​ത്രം ഭീ​തി​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ദി​വ​സം​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു 2023 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ച്. ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​രി​ൽ വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ നി​ന്നി​രു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഞാ​ൻ അ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. ഞാ​ൻ കാ​ര്യം തി​ര​ക്കി​യ​ത് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ഞ്ഞ കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്. ഐ ​നു​അ്മാ​നും പൊ​ലീ​സു​കാ​രും എ​ന്നെ പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പി​ൽ ക​യ​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഷ​ര്‍ട്ട​ട​ക്കം ഊ​രി​മാ​റ്റി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് എ​ന്നെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ത്തി​യ​തു​മു​ത​ൽ വ​ള​ഞ്ഞി​ട്ട് മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് കു​നി​ച്ചു​നി​ര്‍ത്തി പു​റ​ത്തും മു​ഖ​ത്തു​മ​ട​ക്കം അ​ടി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ നു​അ്മാ​ൻ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, സ​ന്ദീ​പ്, സ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ടി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യം ഹാ​ളി​ലും പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു മു​റി​യി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. മ​ദ്യ​പി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​​ന്റെ കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ഇ​ട്ടു. വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ചാ​വ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്ത്

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ന്തു​തോ​ന്നി​?

    ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത്. കേ​സി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​യും സി.​സി.​ടി.​വി​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ചി​ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ​യും എ​ന്നെ​യും നേ​രി​ട്ട് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ​യും വാ​ദം കേ​ട്ട​ശേ​ഷം ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ർ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ?

    കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​ത്തി​യ വൈ​ദ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ചെ​വി​ക്ക് കേ​ൾ​വി​ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1.5 ശ​ത​മാ​നം കേ​ൾ​വി​ക്ക് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ഞാ​ൻ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട്, കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മെ​ടു​ത്ത കേ​സ് വി​ചാ​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    സു​ജി​ത്തി​നെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ന്തു ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​?

    എ​ല്ലാ​വ​രും പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന​യി​ൽ, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ​വ​ഹി​ച്ച എ​സ്.​ഐ നു​അ്മാ​ൻ വി​യ്യൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​സ്.​ഐ ആ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ തൃ​ശൂ​ർ ഈ​സ്റ്റ്, പ​ഴ​യ​ന്നൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ക്രി​മെ​ന്റ് ക​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ചെ​റി​യൊ​രു ന​ട​പ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ​ശി​ക്ഷ​യാ​യി കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്നു​ത​ന്നെ അ​വ​രെ നീ​ക്ക​ണം. അ​തി​നാ​യു​ള്ള നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രാ​ൻ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

