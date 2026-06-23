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    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 6:00 AM IST

    യോ​ഗി​യു​ടെ യു.​പി​യി​ൽ ദലിത് ജീ​വി​തം സുരക്ഷിതമാണോ?

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    യോ​ഗി​യു​ടെ യു.​പി​യി​ൽ ദലിത് ജീ​വി​തം സുരക്ഷിതമാണോ?
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    വി​വാ​ഹ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്ത് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​തി​ന് സ​വ​ർ​ണ​രാ​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ ദ​ലി​ത് വ​ധു പൂ​ജ മേ​ഘ്‍വാ​ൾ

    അ​പ​ര വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ലും ഹിം​സ​യി​ലും മാ​ത്രം രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​യു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​​​​ന്ത്രി​ക്ക​സേ​ര​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് എ​ന്ന അ​ജ​യ് മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് ബി​ഷ്ത്. നൂ​റ് മു​സ്‍ലിം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​മ്പ​ത് ഹി​ന്ദു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന യോ​ഗി​യു​ടെ അ​സം​ബ​ന്ധ​പൂ​രി​ത​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ന​മ്മ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് അ​താ​ര്യ​മാ​ക്കി വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​മീ​ണ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ദൃ​ശ്യ​ത​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കും. വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ർ ത​മ്മി​ൽ അ​ന്യോ​ന്യം ഇ​ട​പ​ഴ​കി ജീ​വി​ക്കാ​ത്ത, പ​ര​സ്പ​രാ​ശ്ര​യ​ത്വ​മി​ല്ലാ​ത്ത, ഉ​ച്ച​നീ​ച​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജാ​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി ഗ്രാ​മീ​ണ ജീ​വി​തം. പൊ​തു​ജീ​വി​ത​മെ​ന്ന​ത് ജാ​തി ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ​വി​ടെ.

    എ​ല്ലാ ജാ​തി​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രേ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ന്ത​സ്സ​ല്ല. മു​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ന്നാ​ക്ക സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ദ​ലി​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം​പോ​ലും ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണ്. സൈ​ക്കി​ൾ സ​ഞ്ചാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന ദ​ലി​ത​ർ സ​വ​ർ​ണ ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​രി​കി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി സൈ​ക്കി​ൾ ഉ​രു​ട്ടി പോ​ക​ണം. ചെ​രി​പ്പി​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ദ​ലി​ത​ർ അ​തൂ​രി കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച് ന​ട​ക്ക​ണം. സ​വ​ർ​ണ ജ​ന്മി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​രി​പ്പ് ധ​രി​ച്ചു​വ​ന്ന ദ​ലി​ത​നെ അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത് യു​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ​ല്ല, മോ​ദി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ്. ദ​ലി​ത് വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ധൂ​വ​ര​ന്മാ​ർ കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്തും ഒ​ട്ട​ക​പ്പു​റ​ത്തും യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​തി​ന് നി​ര​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന നാ​ടാ​ണ് യോ​ഗി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഹി​ന്ദി ഭൂ​മി​ക.

    ജാ​തി ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്യ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ജാ​തി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ര​ടു​ക​ൾ കെ​ട്ടു​ന്നു. ച​ര​ടി​ന്റെ നി​റം നോ​ക്കി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജാ​തി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും, ജാ​തി സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും അ​വ​രെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ്കൂ​ൾ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ജാ​തി ക്യൂ​വും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ജാ​തി​തി​രി​ച്ചു​ള്ള മു​റി​ക​ളും​വ​രെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച്, നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ജാ​തി​കൊ​ണ്ട് മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​തി​രു തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ പേ​രാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ.

    മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ എ​ല്ലാ പൊ​തു​ജീ​വി​ത ധാ​ര​ക​ളെ​യും റ​ദ്ദു​ചെ​യ്ത് ജാ​തി അ​ധി​കാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​വ​ർ​ണ ഹി​ന്ദു സ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഇ​ട​പ​ഴ​കി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ ധ​ർ​മ​ശാ​സ്ത്രം ഹി​ന്ദു ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ​യും ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​നെ ത​ന്ത്ര​പൂ​ർ​വം മൂ​ടി​വെ​ച്ചും പ്ര​ശ്ന​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​തെ കു​ത​റി​മാ​റി​യു​മാ​ണ് മു​സ്‍ലിം വി​രു​ദ്ധ നു​ണ​ക​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യം മു​ത​ലെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ ഒ​രു ദ​ലി​ത് പെ​ൺ​കു​ട്ടി സ​വ​ർ​ണ​ന്റെ പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് പൂ ​പ​റി​ച്ച​തി​ന് 40 ദ​ലി​ത് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഊ​രു​വി​ല​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡോ. ​അം​ബേ​ദ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ ഹി​ന്ദു സ​മൂ​ഹം എ​ന്നൊ​ന്നി​ല്ല. ഉ​ള്ള​ത് ശ്രേ​ണീ​കൃ​ത​മാ​യ ജാ​തി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​മാ​ണ്. ആ ​ശ്രേ​ണി​യി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മേ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​യി​ത്ത​വും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ​ത് മു​സ്‍ലിം​ക​ളോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളോ അ​ല്ല; സ​വ​ർ​ണ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളാ​ണ്.

    മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ വി​ഭ​ജി​ച്ച​ത് ഹി​ന്ദു​ത്വ​യും അ​തി​ന്റെ ദാ​ർ​ശ​നി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ആ​ശ​യ​ധാ​ര​ക​ളു​മാ​ണ്. യോ​ഗി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ​യു.​പി​യി​ലും മോ​ദി​യു​ടെ നാ​ടാ​യ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലു​മ​ട​ക്കം ദ​ലി​ത​ർ ജാ​തി​വാ​ദി​ക​ളാ​ൽ നി​ര​ന്ത​രം വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​രു ദ​ലി​ത​രെ​പ്പോ​ലും സ​ഹ​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 80 ശ​ത​മാ​നം ദ​ലി​തു​ക​ളും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് 10 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള കോ​ള​നി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ വി​ശ്വ​മാ​ന​വി​ക​ത​യെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ദ​ലി​ത് ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളേ​യ​ല്ല.

    ഹി​ന്ദു ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​യി​ല്ലെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് കൈ​വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​ത് പാ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്കും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ പോ​ലെ അ​രാ​ജ​ക​ത്വം ന​ട​മാ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത് ര​ണ്ടും. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഹി​ന്ദു പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി യോ​ഗി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​യെ​ന്ന​ത് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്. ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ അ​വാ​മി ലീ​ഗി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് അ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ലേ​റെ​യും.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​ണ് മ​തേ​ത​ര സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള അ​വാ​മി ലീ​ഗ്. വി​ഭ​ജ​ന സ​മ​യ​ത്ത് ധാ​രാ​ളം ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​തെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​വും വി​ശ്വാ​സ​വും കൊ​ണ്ടാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് നാ​മ​ശൂ​ദ്ര​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ദ​ലി​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ബം​ഗാ​ളി​ലെ ജാ​തി മേ​ധാ​വി​ക​ളാ​യ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​രെ​യും ഭൂ​മീ​ഹാ​റു​ക​ളെ​യും കാ​യ​സ്ഥ​രെ​യു​മ​ല്ല മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​നെ​യും അ​വാ​മി ലീ​ഗി​നെ​യു​മാ​ണ് ദ​ലി​ത​ർ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ദ​ലി​ത​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ധാ​രാ​ളം അ​മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പാ​ർ​ല​മെൻറി​ൽ അ​വാ​മി ലീ​ഗി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ധി​കാ​ര​ഭ്ര​മ​വും സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​വു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വാ​മി ലീ​ഗി​നെ​യും ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യെ​യും പ​ത​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളാ​ണ് ഏ​റെ​യും. അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മു​ണ്ട്. ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​ക്കു പ​ക​രം അ​ധി​കാ​ര​സ്ഥാ​ന​ത്തു​വ​ന്ന നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ് സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​മ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഞാ​ൻ സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഘ​ട​ക പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ള​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​ത്തെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം വെ​റു​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ​ര​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടേ​തെ​ന്നു​കൂ​ടി ഓ​ർ​ക്ക​ണം.

    ശ്രേ​ണീ​കൃ​ത​മാ​യ ഹി​ന്ദു ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ​ല ജാ​തി ത​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന, മു​ക​ളി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രോ​ട് പു​ച്ഛ​വും അ​വ​ജ്ഞ​യും വെ​റു​പ്പും മാ​ത്രം വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​നാ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ രൂ​പ​മാ​ണ് ഹി​ന്ദു​ത്വ. ഒ​ര​പ​ര​ശ​ത്രു എ​പ്പോ​ഴും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ​തി​ന്. അ​തി​ല്ലാ​തെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​യെ​ന്ന വം​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ശ​യ സം​ഹി​ത​ക്ക് നി​ല​നി​ൽ​പി​ല്ല. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് മു​സ്‍ലി​മാ​ണ് ആ ​അ​പ​ര​ശ​ത്രു. ആ ​ശ​ത്രു​വി​നെ വ്യാ​ജ ച​രി​ത്ര നി​ർ​മി​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും നു​ണ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​ര​മാ​വ​ധി ഹിം​സാ​ത്മ​ക​മാ​ക്കി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം.

    bijugovind539@gmail.com

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    TAGS:dalitlife`Uttar PradeshYogi AdityanathKerala
    News Summary - Is Dalit life safe in Yogi's UP?
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